- 65-летний мужчина погиб в результате столкновения в Дорстен.

На улице Радер-Штрассе в Дорстене (расположенной в районе Рекклингхаузен) произошла трагедия. По словам властей, 59-летний водитель, не имея видимых причин, неожиданно выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем, за рулем которого находился 33-летний человек.

В результате этого столкновения 65-летний пассажир, находившийся в кузове грузовика, скончался на месте. Несмотря на попытки врачей-реаниматологов спасти его, все усилия оказались тщетными. Тяжелые травмы получили оба водителя и 41-летний пассажир грузовика, которых затем доставили в больницы.

В результате этого несчастного случая улица Радер-Штрассе была перекрыта на несколько часов в ту ночь, что привело к серьезным затруднениям в движении.

Эта авария привела к закрытию улицы Радер-Штрассе в Дорстене на несколько часов, что повлияло на движение в районе. К сожалению, 65-летний пассажир не выжил в результате аварии.

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