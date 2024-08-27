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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

54-летний мужчина совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего на него стреляли.

Правоохранители из Ральುберга направляются проверять человека. Ситуация впоследствии усложняется.

 and  Katherine Bradley
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В Радеберге 54-летний человек угрожал сотрудникам правоохранительных органов ножами, что привело к...
В Радеберге 54-летний человек угрожал сотрудникам правоохранительных органов ножами, что привело к применению табельного оружия.

- 54-летний мужчина совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего на него стреляли.

В понедельник вечером в районе Баутцена 54-летний мужчина встретился с представителями правопорядка в своем доме в Радеберге. Они пришли проверить его электронный браслет из-за подозрений в его повреждении. Сообщается, что мужчина схватил два кухонных ножа и угрожал ими офицерам. В целях самообороны офицеры открыли огонь, попав мужчине в бедро. Его затем доставили в больницу для медицинского лечения.

Этот 54-летний мужчина не новичок в делах с полицией и отбывает условный срок. Проверки проводились после сигналов о возможном вмешательстве в работу его электронного браслета, как заявили в полиции. В настоящее время ведутся дальнейшие расследования для получения дополнительной информации.

Предыдущие контакты 54-летнего мужчины с полицией привели к частым визитам полиции в его район.

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