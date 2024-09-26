50 Cent участвует в создании сериала Netflix, в котором главным героем будет Дидди.

Репер хип-хопа 50 Cent объявил о своем намерении снять документальный фильм о Сэне "Дидди" Комбсе, который недавно был арестован и провел в тюрьме неделю. Фильм будет сосредоточен на обвинениях в сексуальных домогательствах, предъявленных Комбсу.

50 Cent объявил о своих планах на этот документальный фильм в декабре, и после ареста Дидди 16 сентября в Нью-Йорке издание "Вэрити" сообщило, что проект нашел пристанище на Netflix. Репер объявил об этом в своем аккаунте в Instagram, написав: "Помните, когда я рассказывал вам об этом странном деле? Вы тогда не поверили. Но теперь, я уверен, вы поверите!" Ссылка 50 Цента на знаменитые "Фриковые вечеринки" Дидди предполагает, что эти события могут быть включены в документальный фильм. Говорят, что на этих вечеринках Дидди нанимал множество проституток, которые были под воздействием алкоголя и наркотиков. Обнаруженное во время обыска огромное количество детского масла и лубриканта, скорее всего, предназначалось для этих вечеринок. Якобы, если женщины не устраивали Дидди перед камерой, он становился физически агрессивным.**

Документальный фильм сейчас находится в производстве, и неясно, сохранит ли он свое оригинальное название "Дидди это сделал?" (отсылка к сценическому имени Комбса и вопросу "Он это сделал?"). Фильм будет снят режиссером Алексом Стейплтоном и исследует обвинения против Комбса, включая обвинения в сексуальных домогательствах и заявления об изнасиловании, а также недавние обвинения в вымогательстве и торговле людьми.

В совместном заявлении 50 Cent и режиссер Стейплтон сказали: "Это история с серьезным человеческим воздействием. Это сложная история, выходящая за рамки заголовков или клипов, которые вы видели до сих пор." Среди других целей они хотят "дать голос безгласным и представить правдивые и детальные перспективы".

Конфликт длится давно

50 Cent уже давно является одним из самых жестких критиков Дидди. Вражда между двумя людьми восходит к началу 2000-х годов, когда 50 Cent обвинил своего коллегу-рэпера в убийстве Неффа Догга в песне "Бомба". Дидди всегда подозревали в организации убийства Тупака Шакура, что он отрицает. 50 Cent часто намекает на якобы гомосексуальность Дидди, называя его "фруктовым".

После всплеска обвинений в сексуальном насилии против Комбса в ноябре, в том числе судебного иска от певицы Касси, 50 Cent объявил в начале декабря, что его лейбл G-Unit будет производить документальный сериал. В то время рэпер поделился клипом на X, в котором коллега Дидди по лейблу Bad Boy Records Марк Карри заявляет, что Комбс подмешивал наркотики в шампанское, прежде чем женщины пили его. По словам 50 Цента, выручка от документального фильма пойдет на пользу жертвам сексуальных домогательств.

Дидди остается под стражей с 16 сентября. Суд дважды отказывал ему в освобождении под залог из-за серьезности обвинений. Предварительное слушание назначено на 9 октября. Его обвиняют, среди прочего, в незаконной торговле людьми, организованной преступности и поощрении проституции.

Обвинения в сексуальных домогательствах и насилие против Дидди являются основным фокусом предстоящего документального фильма, как подчеркнули 50 Cent и режиссер Алекс Стейплтон. Они хотят дать голос жертвам и представить подробный взгляд на ситуацию.

Серия обвинений в сексуальных домогательствах против Дидди, в том числе обвинения в подмешивании наркотиков, является постоянной темой в тирадах 50 Цента против его давнего соперника.

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