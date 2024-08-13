5 вещей, которые нужно знать на 13 августа: президентская гонка, тропический шторм Эрнесто, землетрясения, вторжение на Украину, Ближний Восток

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1. Выборы президента

Бывший президент Дональд Трамп поговорил с CEO и владельцем X Элоном Маском в прямом эфире на платформе более двух часов в понедельник вечером. Технические трудности сорвали начало интервью более чем на 40 минут, создав публичный провал для кампании Трампа, пытающейся набрать обороты в гонке. Бывший президент наконец-то ответил на дружелюбные вопросы от Маска, критикуя позиции вице-президента Камалы Харрис по экономике и иммиграции. Фактическая проверка CNN показала, что Трамп сделал как минимум 20 ложных заявлений во время беседы. В то же время демократы готовятся к своему национальному съезду в Чикаго на следующей неделе, где Харрис официально примет номинацию своей партии на пост президента в четверг вечером.

2. Тропический шторм Эрнесто

Тропический шторм Эрнестоformed в Атлантике и движется к Карибскому морю и Пуэрто-Рико с сильным дождем, порывистым ветром и опасными волнами, поскольку предсказываемый сверхактивный сезон ураганов набирает обороты. Быстро движущаяся система принесет тропические штормовые условия — в том числе потенциально вредные ветры и сильный дождь — на Леeward Islands сегодня. Эти условия, как ожидается, распространятся на Виргинские острова и Пуэрто-Рико к концу дня. Чиновники предупреждают, что сочетание дождя и ветра может вызвать проблемы для уязвимой электрической инфраструктуры Пуэрто-Рико. Эрнесто не последует пути Дебби в континентальные США, но усилится в ураган над очень теплой океанской водой, потенциально угрожая Бермудам.

3. Землетрясения

Магнитуда 4,4 землетрясение произошло в Лос-Анджелесе в 12:20 по тихоокеанскому времени в понедельник, согласно данным Геологической службы США. Землетрясение испугало жителей, потрясло школы и прервало несколько прямых и записанных шоу. В понедельник землетрясение побудило Департамент пожарной охраны Лос-Анджелеса перейти в режим землетрясения, с экипажами в 106 пожарных станциях, проводящими обследование своих районов. Не было сообщений об injuries или структурных повреждениях, заявил департамент. Отдельно, большая часть западной Японии находится в режиме повышенной готовности после землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в регионе на прошлой неделе. Правительство сняло большинство предписаний, но многие жители и чиновники готовятся к возможной чрезвычайной ситуации в то время, когда обычно пик сезона отпусков в летние каникулы.

4. Украинское вторжение

Президент России Владимир Путин пообещал «выбить врага» из своей территории после того, как стало известно, что украинские войска контролируют десятки российских деревень через неделю после неожиданного перехода через границу Киева. В понедельник главнокомандующий украинской армии Олеksandr Syrskyi заявил, что около 386 квадратных миль российской территории теперь находятся под контролем Украины. Путин затем приказал своим службам безопасности выдворить украинские войска и «выбить врага из наших территорий». Украинские успехи вызвали большую волну эвакуаций из приграничных районов. Около 180 000 человек были приказано эвакуироваться, и, по оценкам, уже уехало около 121 000 человек, согласно Алексею Смирнову, исполняющему обязанности главы Курской области.

5. Ближний Восток

Израиль и США готовятся к потенциальной иранской атаке на Израиль, поскольку усилия по достижению прекращения огня в Газе интенсифицируются перед ожидаемым возобновлением формальных переговоров на этой неделе. Массированная атака против Израиля может рискнуть сорвать переговоры, которые, как заявили официальные лица США, находились на продвинутой стадии до убийства политического лидера Хамаса Исмаила Хания в Тегеране, на которое Иран возложил вину на Израиль. Израиль не подтвердил или не опроверг свою причастность. Белый дом заявил в понедельник, что разделяет озабоченность Израиля и ожидания в отношении атаки из Ирана в ближайшие дни, указывая на увеличение американского военного присутствия в регионе в качестве подготовки к иранскому ответу.

ЗАВТРАК БРОУЗ

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