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5 важных фактов на 27 сентября: влияние урагана Хелен, конфликт между Израилем и Ливаном, методы скрининга COVID-19, инциденты, связанные с огнестрельным оружием, выборы в Японии

Ежедневные новостные сводки от CNN: Главные новости к началу вашего дня

 and  Vladimir Milov
Время чтения 5 минут
Тропический шторм Хелена сохранил опасный потенциал, согласно предупреждению метеоролога....
Тропический шторм Хелена сохранил опасный потенциал, согласно предупреждению метеоролога. Метеоролог CNN Эллисон Чинчхер сообщает последние новости о тропическом шторме Хелена.

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5 важных фактов на 27 сентября: влияние урагана Хелен, конфликт между Израилем и Ливаном, методы скрининга COVID-19, инциденты, связанные с огнестрельным оружием, выборы в Японии

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1. Ураган Хелène

Хелène обрушился на Флориду в четверг как ураган 4-й категории, принеся более 2,7 метра оползней вдоль побережья. По меньшей мере три смерти, связанные с ураганом, были зарегистрированы, и наблюдалось широкомасштабное разрушение домов и инфраструктуры. Хотя Хелène ослаб до тропического шторма, предупреждения и наблюдения остаются в силе для 60 миллионов человек в 12 штатах, когда он движется через центральную Джорджию сегодня. В среду ураган вызвал хаос в некоторых частях Мексиканского полуострова Юкатан и Кубы. Сильные дожди затопили автомобили в определенных районах мексиканского Кинтана-Роо, в то время как побережье было обрушено мощными волнами.

2. Конфликты Израиль - Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, выступит на Общей ассамблее ООН сегодня, после заявлений из его офиса, в которых утверждается о совместных целях с планом, возглавляемым США, предлагающим 21-дневное перемирие вдоль границы Израиль - Ливан. В то время как Израиль и Хезболла обмениваются свежими атаками, министр иностранных дел Ливана выразил обеспокоенность тем, что конфликт может угрожать всему Ближнему Востоку, и потребовал немедленного прекращения огня. Президент Байден объявил о своей поддержке плана, возглавляемого США, который был поддержан Австралией, Канадой, ЕС, Францией, Германией, Италией, Японией, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Однако Нетаньяху отверг многонациональный план, сохраняя приверженность агрессивному целевому наведению на Хезболлу до достижения всех целей.

3. Тесты на Covid-19

Американцы теперь могут запросить дополнительные бесплатные тесты на Covid-19 от федерального правительства, когда страна входит в сезон респираторных вирусов с уже высокими уровнями Covid. Каждая семья имеет право на до четырех домашних тестовых наборов, которые можно получить на COVIDTests.gov. Наборы смогут обнаруживать преобладающие варианты Covid-19. CDC также рекомендует, чтобы люди в возрасте от 6 месяцев и старше получили обновленную вакцину от Covid-19. МРНА-вакцины от Moderna и Pfizer направлены на КП.2, который был доминирующим вариантом в США с мая. Вакцина Novavax остается вариантом, направленной на менее распространенный, но все еще циркулирующий вариант JN.1.

4. Насилие с применением огнестрельного оружия

Президент Байден и вице-президент Харрис приняли участие в мероприятии в Белом доме, посвященном насилию с применением огнестрельного оружия в четверг. Харрис, долгие годы владеющая оружием, выступала против мнимого ложного дихотомии между предотвращением стрельбы и уважением ко Второй поправке. Позже она уточнила свою позицию, выступая за восстановление запрета на assault weapons и всеобщие проверки backgrounds, а также законы о безопасном хранении и законы о флагах. Байден подчеркнул усилия своей администрации по снижению насилия с применением огнестрельного оружия и подписал новый исполнительный приказ, меняющий активные учения по устранению активных стрелков в школах. Он также создал рабочую группу для решения проблемы новых технологий в области огнестрельного оружия, в том числе 3D-печатных оружий.

5. Выборы в Японии

Шигеру Исиба займет должность премьер-министра Японии после победы на конкурсе лидерства своей партии сегодня, положив конец напряженной гонке, в которой участвовали девять кандидатов. 67-летний Исиба возглавит коррумпированную Либерально-демократическую партию с октября. Исиба узко победил министра экономической безопасности Санаэ Такаити во втором туре, стремясь стать первым женщиной-руководителем консервативной политической силы. Исиба претендовал на лидерство консервативной политической силы в пятый раз, будучи у власти в Японии почти полвека.

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  2. Во время Общей ассамблеи ООН премьер-министр Нетаньяху, возможно, сделает акцент на общих целях Израиля с США, возглавляемой инициативой по установлению 21-дневного перемирия вдоль границы Израиль — Ливан, подчеркивая важность мира и стабильности в регионе.

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