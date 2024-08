Получите 5 вещей прямо в свой почтовый ящик

5 основных фактов на 26 августа: предвыборная кампания, события на Ближнем Востоке, оползни на Аляске, наводнения в Гранд-Каньоне, отзыв продуктов из яблочного сока

Ваш день расписан по минутам. 5 Things — это ваш универсальный магазин для последних новостных заголовков, а также популярных историй и видео, которые сейчас обсуждают. Подпишитесь здесь на рассылку 5 Things.

1. Выборы президента

Скоро выборы президента, и вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп сосредоточены на ключевых штатах и готовятся к предстоящему дебату. Харрис пытается сохранить свой импульс после Демократического национального съезда, посещая важный перекрестный штат Джорджию на этой неделе. В то же время Трамп будет кампанией в Висконсине и Мичигане, стремясь вернуть себе центр внимания. Несколько ключевых штатов, в том числе эти, окажут значительное влияние на то, кто получит необходимые 270 голосов выборщиков, чтобы выиграть ноябрьские выборы. Следующим большим событием в календаре будет ожидаемая дебаты президентов 10 сентября, которые могут определить ход гонки.

2. Ближний Восток

На прошлых выходных израильская армия провела "превентивные" удары против Хезболлаха в Ливане после нападений иранской военизированной группы в ответ на убийство высокопоставленного командира. Эта последняя серия ударов, похоже, является самой серьезной между Израилем и Хезболлахом на данный момент, и она произошла всего за несколько часов до возобновления мирных переговоров в столице Египта Каире. Медиация пытается заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Отдельно, более 1,2 миллиона человек в секторе Газа получили вакцину против полиомиелита, поскольку Министерство здравоохранения Палестины в Рамалле готовится к масштабной кампании вакцинации, чтобы предотвратить дальнейшее распространение высоко заразного вируса в осажденном анклаве.

3. Оползень в Аляске

Катастрофический оползень в южном Аляске в воскресенье привел к гибели одного человека и ранению многих других. Некоторые жители были эвакуированы из прибрежного города Кетчикан, так как власти предупреждают о возможности нового оползня в этом районе. Обвал деревьев, опор линий электропередачи и земли уничтожил ряд домов на склоне холма. Все жители были учтены, согласно сообщениям властей. Губернатор Аляски Майк Дунливи объявил чрезвычайное положение в Кетчикане, заявив, что "все государственные ведомства направлены на оказание необходимой помощи". Кетчикан, в котором проживает около 14 000 человек, расположен вдоль знаменитого пролива Inside Passage — живописного водного маршрута, известного своими потрясающими пейзажами, фьордами и ледниками.

4. Наводнения в Гранд-Каньоне

Недавние внезапные наводнения в национальном парке Гранд-Каньон привели к спасению более 100 человек с прошлой четверга. К сожалению, один пешеход погиб от наводнений, вызванных грозами. Тяжелые условия вынудили Национальную гвардию Аризоны развернуть вертолет UH-60 Blackhawk, чтобы эвакуировать несколько туристов и членов племени из каньона, местного для племени Хavasupай в парке в субботу, как показано на видео из Национальной гвардии Аризоны. Пара из Северной Каролины описала свой поход в индейскую резервацию Хavasupай, заявив, что им пришлось строить цепочки людей и преодолевать опасные заросли и кактусы в течение нескольких часов, чтобы добраться до безопасности.

5. Отзыв яблочного сока

Walmart отозвал почти 10 000 коробок яблочного сока, проданных в магазинах по всей стране, а также в Пуэрто-Рико и округе Колумбия, из-за возможных опасных уровней мышьяка. Отзыв распространяется на яблочный сок Great Value, продаваемый в 25 штатах. Представитель Walmart признал, что "мы удалили этот продукт из наших затронутых магазинов и сотрудничаем с производителем, чтобы провести расследование". Производитель из Флориды Refresco Beverages US добровольно отозвал загрязненный сок после обнаружения уровней мышьяка, превышающих отраслевые стандарты. Содержимое загрязненных бутылок может вызвать заболевание, although власти утверждают, что уровни достаточно низкие, чтобы предотвратить серьезные последствия для здоровья.

УТРЕННИЕ БРОДЯЧКИ

Иконический американские горки Cyclone закрыт навсегда Дела плохи для самого известного американских горок на острове Кони. Из-за вопросов безопасности операторы закрыли Cyclone временно.

Это самый взаимосвязанный аэропорт в мире в настоящее время Угадайте, какой аэропорт может похвастаться наибольшим количеством прямых рейсов в многочисленные пункты назначения по всему миру, иногда даже превосходя свой собственный размер — все это было достигнуто с 2018 года.

Основатель Telegram арестован во Франции Павел Дуров, часто сравниваемый с Марком Цукербергом, недавно попал в беду, когда французские власти арестовали его по подозрению в недостаточной модерации на своей платформе.

Легендарный Volkswagen Beetle продолжает процветать в Мексике Кто сказал, что легендарный жук больше не популярен в других частях мира? Узнайте, почему жук остается популярным в Мексике, несколько опережая свое время.

Как выжить в встрече с бизоном в дикой природе Вы когда-нибудь встречали бизон в природе, только чтобы обнаружить, что смотрите на разозленное животное? Прочитайте, как техасец пережил встречу и остался в живых, чтобы рассказать об этом.

ЧИСЛО ДНЯ

$24 миллиона Именно столько стоила майка, которую Бейб Рут носил во время своего исторического хоум-рана, когда она была продана в воскресенье, побив рекорды и став самой дорогой спортивной реликвией в мире.

ЦИТАТА ДНЯ

"Космические путешествия по своей природе рискованны, даже когда они безопасны и рутинны, и испытательный полет, по определению, не является ни безопасным, ни рутинным."

Кapsula SpaceX готова вернуть астронавтов NASA, согласно заявлению администратора NASA Билла Нелсона в субботу. Эти астронавты превысили свой запланированный срок пребывания на Международной космической станции на несколько недель. К сожалению, их первоначальный путь домой, космический корабль Boeing Starliner, не сможет сопровождать их. По словам Нелсона, это потому, что риск слишком велик.

ПОГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Получите ваш местный прогноз погоды здесь>>>

Смотрите дельфины, выполняющие 'прыжок в стиле Симон Бейлс' Группа наблюдателей за дельфинами у побережья Сан-Диего, Калифорния, запечатлела этих акватических акробатов, выполняющих головокружительные прыжки! Посмотрите видео здесь.

Выборы президента являются важным событием tanto для вице-президента Камалы Харрис, как и для бывшего президента Дональда Трампа, которые концентрируются на ключевых штатах и готовятся к предстоящему дебату. Они стремятся завоевать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах в ноябре. (Нас: вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп)

Недавние внезапные наводнения в Национальном парке Гранд-Каньон потребовали спасения многих людей, в том числе туристов и членов племени. Национальная гвардия Аризоны была развернута для помощи в эвакуации людей из пострадавшего района. (Нас: многих людей в Национальном парке Гранд-Каньон)

Читайте также: