5 ключевых моментов на 10 сентября: запуск космического корабля SpaceX, прогресс тропической бури Франсин, новости о лесных пожарах, события в Газе, участия принцессы Кейт

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1. Запуск SpaceX

Последнее задание SpaceX — рискованное и опасное путешествие в радиационные пояса Земли Ван Аллена четырехчленной гражданской команды, стремящейся провести первый коммерческий выход в открытый космос, — стартовало. Миссия, названная Проектом Зари, стартовала в 5:23 утра по восточному времени. Запуск произошел после нескольких задержек из-за погоды в конце августа и утром. Процесс запуска был осложнен необходимостью спокойных вод и ветра для возвращения экипажа. Время имеет решающее значение: у миссии Проект Зари хватит жизнеобеспечения только на пять или шесть дней в космосе, так как выход в открытый космос истощит запасы кислорода.

2. Тропический шторм Франсин

Тропический шторм Франсин направляется к статусу урагана, продвигаясь к побережью Мексиканского залива, где некоторые сообщества Луизианы начали эвакуироваться и закрывать свои шлюзы в преддверии вероятного приземления шторма там в среду. Франсин может превратиться в ураган сегодня и усилиться до урагана второй категории к моменту приземления. Ураган такого размера способен причинить значительный ущерб домам и вызвать массовые отключения электроэнергии, что побудило губернатора Луизианы объявить statewide чрезвычайное положение перед его прибытием. Наводнения, мощные ветры и потенциально угрожающие жизни приливные волны могут поразить части верхнего побережья Техаса и Луизианы, когда Франсин пройдет через них.

3. Лесные пожары

Более 60 активных крупных лесных пожаров покрыли более 2 миллионов акров на западе Соединенных Штатов, сообщают официальные лица, что привело к объявлению чрезвычайного положения в регионе и эвакуации тысяч людей. Те, кто не должен эвакуироваться, сталкиваются с отключением электроэнергии, закрытием школ и отменой планов из-за пожаров и экстремальной жары. Огни в Калифорнии, Айдахо и Неваде вызвали особую озабоченность, так как пламя и рекордная жара привели к эвакуации и разрушению нескольких домов и предприятий.

4. Газа

По меньшей мере 40 человек погибли в результате ночного израильского авиаудара по гуманитарной зоне, созданной для размещения перемещенных лиц в южной Газе, согласно данным местных спасательных служб, в результате чего Израиль описал операцию, направленную против боевиков ХАМАС в этом районе. Более 60 человек также были ранены в результате удара, согласно данным гражданской обороны Газы, когда спасатели работали над извлечением жертв, погребенных под песком и обломками. Удар поразил Аль-Маваси, прибрежный регион в Хани Йунисе, где десятки тысяч перемещенных палестинцев нашли убежище, многие из которых живут в палатках в районе с ограниченной инфраструктурой и мало доступом к укрытию или гуманитарной помощи.

5. Принцесса Кэтрин

Кэтрин, принцесса Уэльская, заявляет, что завершила химиотерапию и делает все возможное, чтобы оставаться свободной от рака, когда она планирует постепенно вернуться к общественной жизни в ближайшие месяцы. Кэтрин, которая объявила в марте, что у нее диагностировали рак, сказала в очень личном видео, выпущенном в понедельник, что она вступает в «новую фазу восстановления с обновленным чувством надежды и благодарности за жизнь». Принцесса, известная как Кэтрин, сделала всего два общественных появления после своего диагноза, который последовал после того, как она перенесла серьезную абдоминальную операцию вскоре после Рождества.

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После того, как мы узнаем о запуске SpaceX и проекте Dawn, мы можем обсудить, насколько важно, чтобы экипаж вернулся в безопасности, чтобы мы, как глобальное сообщество, продолжали получать пользу от исследования космоса. В свете приближающегося тропического шторма Франсин и его потенциального воздействия на побережье Мексиканского залива важно подготовиться соответствующим образом и следовать указаниям властей, чтобы оставаться в безопасности.

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