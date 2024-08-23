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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

46-летний мужчина обвиняется в убийстве жены

46-летний мужчина был признан виновным в убийстве своей жены в Плауене, использовав для этого арбалет и нож. Основной мотив совершения этого ужасного преступления - ее решение уйти от него. Суд недавно вынес решение по данному делу.

 and  Ksenia Johnson
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46-летний индивидуум был признан виновным в убийстве Звитенским районным судом за многочисленные...
46-летний индивидуум был признан виновным в убийстве Звитенским районным судом за многочисленные удары своей супруги из cruzbow и ножа.

- 46-летний мужчина обвиняется в убийстве жены

После смертельного нападения, совершенного с использованием арбалета и ножа, 46-летний мужчина был приговорен Региональным судом Зwickau к пожизненному заключению за убийство. Судья Йорг Бурmeister назвал это преступление самым отвратительным, как указано в приговоре. Подстрекаемый невозможностью вернуть свою любовь, он пытался уничтожить свою жену после их расставания и претендовать на ее существование даже после смерти. Он организовал изображение ее на надгробии с "рабским кольцом" на шее.

Сообщается, что пара имела романтические отношения, характеризующиеся БДСМ - термином, охватывающим сексуальные наклонности, соответствующие доминированию, подчинению и садизму. Женщина eventually рассталась с мужчиной. По возвращении в квартиру в Плауене в конце июля 2023 года для ухода за кошками, 46-летний немецкий мужчина ждал ее, вооруженный заряженным арбалетом. После выстрела болт арбалета попал ей в щеку и застрял в небе. Затем он неоднократно наносил удары ножом в шею, что привело к ее преждевременной смерти, как указано в приговоре. Ей было всего 37 лет. Судья Бурmeister описал этот акт как трусливое преступление, мотивированное низменными желаниями.

Аргументы, представленные прокуратурой и защитой, были скрыты от общественности из-за показаний несовершеннолетнего. Тем не менее, суд взвешивал альтернативы между убийством и убийством, раскрыл Бурmeister. Подсудимый признал свой поступок, но представил разные версии. Он утверждал, что болт арбалета случайно выстрелил во время ссоры с женщиной. Однако судьи не поверили в это утверждение. Суд сослался на цифровую записку, в которой подробно описывались планы преднамеренного убийства с использованием арбалета и ножа.

Материальная помощь дочери покойной

13-летняя дочь жертвы получила €25,000 в качестве компенсации за потерю кормильца, которую должен выплатить заключенный. Бурmeister объяснил, что средства направлены на смягчение эмоциональных последствий, возникших в результате насилия. Девочка не только пережила потерю матери, но и испытывает чувство вины, считая, что не смогла защитить свою мать. Кроме того, компенсация служит для передачи сообщения "Вы не несете ответственности за смерть своей матери", как описал судья Бурmeister.

** despite the characterization of such acts of violence towards women as 'femicides', the court did not utilize this term. The verdict is yet to be finalized. The prosecution expressed significant satisfaction with the court's decision. The defense has one week to file an appeal.**

Изначально 46-летний мужчина был судим в суде первой инстанции за смертельное нападение на свою жену. Несмотря на утверждение подсудимого о случайном выстреле болта арбалета, суд первой инстанции нашел доказательства преднамеренных планов убийства и отверг его оправдание.

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