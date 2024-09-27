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3D видеопроекторы передают голографические изображения прямо в вашу гостиную

Компания Proto из США передает生活zeichenмасштабное «трёхмерное» видео учебным заведениям, отелям и медицинским учреждениям.

 and  John Stellmacher
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Учёные Лoughboroughского университета Викки Локк и Гарри Бернетт используют инновации Прото.
Учёные Лoughboroughского университета Викки Локк и Гарри Бернетт используют инновации Прото.

3D видеопроекторы передают голографические изображения прямо в вашу гостиную

Компания изготовила габаритное устройство, превосходящее рост среднестатистического игрока НБА и весящее более 400 фунтов. Это изобретение способно демонстрировать видео отдельного человека, создавая впечатление трехмерности с помощью хитрых визуальных трюков и графических манипуляций.

Устройство может воспроизводить сохраненные видео и прямые трансляции, а любая камера высокой четкости, например, iPhone, может служить источником. Хотя изображения не являются технически голограммами, добавление теней за фигурой и отражений под ногами обманывает мозг, заставляя думать, что внутри есть человек.

Давид Нусбаум, основатель и CEO компании, привел пример его применения, сказав: "Мы телепортировали Уильяма Шатнера из Лос-Анджелеса в Орландо, Флориду, чтобы он смог присутствовать на мероприятии, на которое не смог приехать лично".

Нусбаум основал Proto в 2018 году и имеет команду из 45 сотрудников. Компания продала почти 1000 единиц.

Существуют две полноразмерные версии этого устройства: Proto Epic и Proto Luma, которые продаются по цене от $29 000 до $65 000 соответственно. Proto M, настольная версия, высотой 30 дюймов, весит менее 30 фунтов и стоит $5900.

Хотя это значительно дороже, чем стандартный видеозвонок, компания предлагает возможность аренды полноразмерной модели за $2500 в месяц.

Одно устройство Proto достаточно для установления связи, но коммуникация Proto-to-Proto в настоящее время не поддерживается; однако два пользователя Proto могут общаться друг с другом с помощью вторичной камеры, такой как смартфон.

Нусбаум описывает Proto как "компанию бизнес-на-бизнес", с клиентами высокого профиля, такими как Amazon (AMZN), Verizon (VZ), Siemens, Accenture, Walmart (WMT), NFL и крупные американские телевизионные сети. Однако он видит будущее, в котором его самое маленькое устройство может стать доступным для личного пользования менее чем за $1000.

Помещая 2D-изображение в жизнь размером 3D-пространство, Proto создает более захватывающий опыт, чем стандартный видеозвонок. "Вы видите меня так, как если бы я был прямо здесь. Это делает нашу беседу более настоящей, более захватывающей", - объяснил Нусбаум.

Коробки Proto были развернуты в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке и отеле Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз, предлагая услуги консьержа в люксах и пентхаусах.

Похожая технология, выпущенная голландской компанией Holoconnects, используется в скандинавских отелях и для рекламы BMW. Google сотрудничает с HP для коммерциализации проекта Starline, обещая углубить и реалистичнее сделать видеоконференции, а Cisco работает над интеграцией голограмм в Webex.

Недавно Proto начал сотрудничать с университетами, в том числе Центральной Флориды, MIT, Вандербильта, Стэнфорда и Университета Лoughborough в Великобритании, чтобы приглашать гостевых лекторов со всего мира.

Гэри Бернетт, профессор цифровой креативности в Университете Лoughborough, который использовал коробки Proto, сказал: "На наших первых пробных лекциях было очевидно, что студенты почувствовали сильное присутствие с hologram-лектором, считая их 'в комнате', сознательными и ведущими себя как настоящий лектор".

"Большинство студентов внимательно слушали на протяжении всего занятия, и хотя это не было формальной частью их образования, было очевидно, что они учились, как показал неожиданный тест в конце лекции", - добавил Бернетт.

Захватывающий опыт

Ранее в этом году Proto начал партнерство с West Cancer Center, позволяя врачам из удаленных районов "перемещаться" в клиники.

"Для онкологических и паллиативных больных невербальное общение критически важно, так как мы часто сообщаем сложную информацию и иногда сообщаем трудные или сложные новости", - сказал доктор В. Клей Джексон из клиники и профессор Университета Теннесси.

"Опыт больного с Proto намного превосходит традиционные, основанные на экране телемедицинские форматы. Жизненно-размерное, трехмерное изображение полностью погружает больного в посещение, позволяя им эффективно общаться, почти как если бы вы могли их коснуться", - сказал Джексон.

Одна из пациенток Джексона, Кристал Фреeman, похвалила технологию за лучшее обслуживание сельских пациентов, чем стандартные виртуальные посещения. "У меня были телемедицинские посещения, но сервис может быть нестабильным, и вы не чувствуете себя в настоящем врачебном посещении", - сказала Фреeman.

Нусбаум использует технологию дома, чтобы соединить своих детей в Лос-Анджелесе со своими родителями в Нью-Джерси, в ситуации, где видеозвонок не совсем подходит.

"Конечно, вы можете общаться, но вы не можете соединиться. Так что я подумал, что если бы я мог телепортировать их в дом друг друга? Теперь мы это делаем. Для меня это взгляд в будущее, когда я смотрю, как мои родители и мои дети общаются с расстояния в 3000 миль. Это, я думаю, одно из самых замечательных вещей, которые мы делаем", - сказал Нусбаум.

Промышленность проявляет растущий интерес к технологии 3D-телеприсутствия, с компаниями, такими как Google, сотрудничающими с HP над проектом Starline и Cisco, интегрирующими голограммы в Webex. В деловом мире Proto установил партнерские отношения с клиентами высокого профиля, такими как Amazon (AMZN), Verizon (VZ) и Siemens, среди других.

Давид Нусбаум, CEO Proto, видит будущее, в котором более мелкие устройства Proto могут стать доступными для личного пользования менее чем за $1000, делая эту технологию более доступной и распространенной в бизнес- и личных секторах.

В прошлом году, съемки актера Уильяма Шэтнера были переданы из Лос-Анджелеса на Advertising Week APAC в Сиднее, Австралия, в 2023 году.

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