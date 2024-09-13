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37 человек, в том числе трое американцев, были приговорены к смертной казни в связи с попыткой переворота в Конго.

Подсудимый, состоящий из британца, бельгийца, канадца и различных конголезцев, имеет право обжаловать их осуждение по обвинению в терроризме, убийстве и преступном сговоре

 and  Vladimir Milov
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Три гражданина США, в частности泰勒 Томпсон-младший, Марсель Маланга и Бенедикт Рубин Залман-Полун,...
Три гражданина США, в частности泰勒 Томпсон-младший, Марсель Маланга и Бенедикт Рубин Залман-Полун, предстали перед судом в Киншасе наряду с 52 другими лицами 7 июня 2024 года.

37 человек, в том числе трое американцев, были приговорены к смертной казни в связи с попыткой переворота в Конго.

Подсудимые, в состав которых входили британец, бельгиец, канадец и разные конголезцы, имеют право обжаловать решение в свете обвинений в терроризме, убийстве и преступном сговоре. Процесс, начатый в июне, завершился оправданием 14 подсудимых.

Провалившаяся революция, возглавляемая малоизвестным оппозиционным деятелем Кристианом Маланга в мае, представляла угрозу для президентского дворца и союзника президента Феликса Тшисекеди. К сожалению, инцидент привел к гибели шести человек. Маланга погиб вскоре после трансляции беспорядков в социальных сетях, как сообщили в конголезской армии.

Сын Маланги, 21-летний Марсель Маланга, гражданин США, а также двое других американцев были признаны виновными в связи с инцидентом. Бриттани Сэвидж, мать Марселя, утверждает, что он невиновен, заявляя, что он просто следовал за своим отцом, который считал себя президентом изгнанного теневого правительства.

Другим американцем был Тайлер Томпсон-младший, который якобы приехал в Африку из Юты на каникулы, как заявил его отец. Третий американец был 36-летний Бенджамин Рубен Зальман-Полун, который, как утверждается, был связан с Кристианом Маланга через золотодобывающую компанию.

Компания была основана в Мозамбике в 2022 году и упоминалась в официальном журнале, выпущенном правительством Мозамбика, и в новостном бюллетене Africa Intelligence.

Семья Томпсона утверждает, что он не знал о целях Маланги, не планировал политическую активность и изначально собирался посетить только ЮАР и Свазиленд, как заявила мачеха Томпсона.

Процесс завершился оглашением приговоров в открытом военном суде в прямом эфире телевидения.

На прошлой неделе военный прокурор, лейтенант-колonel Иннокентий Раджабу, призвал судей приговорить всех подсудимых к смертной казни, за исключением одного, страдающего "психическими расстройствами".

Ранее в этом году Конго восстановил смертную казнь, положив конец более чем двадцатилетнему перерыву, когда чиновники пытались контролировать насилие и нападения боевиков в стране.

Несмотря на озабоченность мира нарушениями прав человека в Африке, некоторые страны, такие как Конго, вновь вводят смертную казнь для подавления насилия и нападений боевиков. Американцы Марсель Маланга, Тайлер Томпсон-младший и Бенджамин Рубен Зальман-Полун оказались в центре этого спора, когда они посетили Африку. Томпсон, якобы отдыхая, неожиданно попал в сложную политическую обстановку в Африке.

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