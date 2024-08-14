- 36-летний мужчина в Гелзенкирхене мертв <unk> Подозреваемый под стражей

После насильственной смерти 36-летней женщины в Гельзенкирхене был произведен арест. Бывший партнер погибшей предстал перед судом, сообщили полиция и прокуратура. В среду был выдан ордер на арест 38-летнего мужчины, расследование продолжается.

Женщину обнаружили мертвой во вторник утром при невыясненных обстоятельствах в Гельзенкирхене. Скорую помощь вызвали на улицу в районе Эрле, где она была найдена с ранами, совпадающими с признаками ножевого ранения. Была создана группа по расследованию убийств, и свидетелей призвали предоставить любую информацию. Бывший партнер был арестован в тот же день. Подробности инцидента не были известны сразу.

Бывшего партнера первоначально допросили полицейские после смерти женщины. Впоследствии они представили достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение в суде.

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