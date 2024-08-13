- 36-летний мужчина в Гельзенкирхене мертв - расследование убийства продолжается

36-летняя женщина была найдена мертвой утром во вторник в Гелзенкирхене при пока невыясненных обстоятельствах. Спасательные службы обнаружили ее на улице в районе Эрле с ранениями, совместимыми со следами ножевых ранений, сообщили полиция и прокуратура.

Тело женщины будет вскрыто во вторник, чтобы установить точную причину смерти, заявил представитель полиции. На данный момент нет известных подозреваемых. Создана группа по расследованию убийств, которая находится на ранней стадии расследования.

Вскрытие показало, что женщина стала жертвой насильственного преступления, в частности, смертельного ножевого ранения. Несмотря на продолжающееся расследование, в связи с насильственным преступлением никто не был арестован.

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