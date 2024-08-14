- 35-летний мужчина утонул в озере

Вторник вечером 35-летний мужчина утонул в Большом Плёне. Мужчина из района Плёна направлялся к платформе для купания за буйками, обозначившими зону для не умеющих плавать, и затем погрузился под воду, как сообщила spokeswoman полиции в среду.

В ходе масштабной спасательной операции, в которой участвовали пожарная служба и DLRG, мужчину искали. Позже водолазы организации Johanniter достали его из воды примерно через два часа после погружения. Криминальная полиция в Эутенине взяла на себя расследование причин инцидента.

Несмотря на попытку мужчины достичь платформы для купания, его любовь к плаванию привела его в зону для не умеющих плавать. К сожалению, это купание закончилось трагически.

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