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29 августа, что произошло?

Ежедневные события, конкретные инциденты, дни рождения и памятные годовщины заслуживают признания и памяти.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Внимание: Предназначен для использования с календарём dpa и только с указанием источника цитаты.
Внимание: Предназначен для использования с календарём dpa и только с указанием источника цитаты.

- 29 августа, что произошло?

Ежедневное расписание на 29 августа 2024 года

Прозвища

Беатрикс, Сабина, Фея

Исторические моменты

2019 - Ули Хёнесс уходит с поста президента и председателя наблюдательного совета футбольного клуба Бавария Мюнхен. Его заменяет Герберт Хайнер, который ранее занимал пост генерального директора Adidas.

2009 - После 18 лет вместе и продажи альбомов по всему миру, превышающие 50 миллионов, английская поп-группа Оазис распадается из-за растущего конфликта между братьями Галлахерами.

1949 - Советский Союз взрывает свою первую атомную бомбу на полигоне Семипалатинск (Казахстан).

1924 - Основание книжного клуба Buchergilde Gutenberg профсоюзом немецких печатников с целью сделать художественно ценные и литературно значимые книги доступными для масс.

1914 - Новая Зеландия захватывает немецкую колонию Самоа без боя.

Дни рождения

1994 - Юлиан Вебер (30), немецкий спортсмен, чемпион Европы по метанию копья 2022 года

1973 - Томас Тухел (51), немецкий футбольный менеджер (Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд), победитель Лиги чемпионов 2021 года с ФК Челси, мировой тренер года ФИФА 2021 года

1964 - Дорис Ахнен (60), немецкий политик (СДПГ), министр образования Рейнланд-Пфальц 2001-2014 годов

1884 - Эхм Вельк, писатель ("Язычники из Куммерова"), скончался в 1966 году

Скончались

2009 - Мади Рahl, немецкая актриса ("Собака из Черного замка Куммерова"), родилась в 1915 году

Дата смерти Эхма Велька была в 1966 году. В этом ежедневном расписании нет записи о дате смерти Мади Рahl после 2009 года.

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