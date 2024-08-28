- 29 августа, что произошло?
Ежедневное расписание на 29 августа 2024 года
Прозвища
Беатрикс, Сабина, Фея
Исторические моменты
2019 - Ули Хёнесс уходит с поста президента и председателя наблюдательного совета футбольного клуба Бавария Мюнхен. Его заменяет Герберт Хайнер, который ранее занимал пост генерального директора Adidas.
2009 - После 18 лет вместе и продажи альбомов по всему миру, превышающие 50 миллионов, английская поп-группа Оазис распадается из-за растущего конфликта между братьями Галлахерами.
1949 - Советский Союз взрывает свою первую атомную бомбу на полигоне Семипалатинск (Казахстан).
1924 - Основание книжного клуба Buchergilde Gutenberg профсоюзом немецких печатников с целью сделать художественно ценные и литературно значимые книги доступными для масс.
1914 - Новая Зеландия захватывает немецкую колонию Самоа без боя.
Дни рождения
1994 - Юлиан Вебер (30), немецкий спортсмен, чемпион Европы по метанию копья 2022 года
1973 - Томас Тухел (51), немецкий футбольный менеджер (Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд), победитель Лиги чемпионов 2021 года с ФК Челси, мировой тренер года ФИФА 2021 года
1964 - Дорис Ахнен (60), немецкий политик (СДПГ), министр образования Рейнланд-Пфальц 2001-2014 годов
1884 - Эхм Вельк, писатель ("Язычники из Куммерова"), скончался в 1966 году
Скончались
2009 - Мади Рahl, немецкая актриса ("Собака из Черного замка Куммерова"), родилась в 1915 году
Дата смерти Эхма Велька была в 1966 году. В этом ежедневном расписании нет записи о дате смерти Мади Рahl после 2009 года.