- 28-летний мужчина погиб от травм после столкновения с бегущим грузовиком.

28-летний мужчина погиб в результате ДТП на автостраде А2, расположенной вблизи Зиесара (район Потсдам-Миттельмарк). В среду он столкнулся лоб в лоб с грузовиком, который двигался в хвосте пробки, как сообщают правоохранительные органы. К сожалению, полученные им травмы оказались смертельными, и он скончался на месте происшествия.

Автострада А2 была временно закрыта в течение часа между Вольлином и Зиесаром в направлении Магдебурга для проведения работ по ликвидации последствий аварии. Полиция и эксперт теперь займутся расследованием причин этого трагического инцидента.

ДТП на автостраде А2 произошло в районе Потсдам-Миттельмарк, вблизи Зиесара. Полиция и эксперт проведут расследование в этом же районе, чтобы установить причины смертельного ДТП.

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