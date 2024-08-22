Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Потсдам-Миттельмарк

28-летний мужчина погиб от травм после столкновения с бегущим грузовиком.

Человек, ехавший по автотрассе, попал в пробку и столкнулся с грузовым автомобилем, умер на месте происшествия.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
В среду произошел трагический случай, в результате чего 28-летний гражданин погиб в ДТП по его...
В среду произошел трагический случай, в результате чего 28-летний гражданин погиб в ДТП по его вине.

- 28-летний мужчина погиб от травм после столкновения с бегущим грузовиком.

28-летний мужчина погиб в результате ДТП на автостраде А2, расположенной вблизи Зиесара (район Потсдам-Миттельмарк). В среду он столкнулся лоб в лоб с грузовиком, который двигался в хвосте пробки, как сообщают правоохранительные органы. К сожалению, полученные им травмы оказались смертельными, и он скончался на месте происшествия.

Автострада А2 была временно закрыта в течение часа между Вольлином и Зиесаром в направлении Магдебурга для проведения работ по ликвидации последствий аварии. Полиция и эксперт теперь займутся расследованием причин этого трагического инцидента.

ДТП на автостраде А2 произошло в районе Потсдам-Миттельмарк, вблизи Зиесара. Полиция и эксперт проведут расследование в этом же районе, чтобы установить причины смертельного ДТП.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В первой половине текущего года зарегистрировано меньше погибших в дорожно-транспортных...
Федеральные земли Германии

Уменьшение числа смертей и травм на дорогах в первой половине года

В первой половине этого года в Саксонии-Анхальт произошло заметное снижение травм, связанных с дорожно-транспортными происшествиями по сравнению с тем же периодом прошлого года.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Урожай зерновых в Нижней Саксонии в этом году менее благоприятен по сравнению с уборкой 2023 года.
Федеральные земли Германии

Примерно на 14,8% меньше урожая зерна по сравнению с предыдущим годом.

В этом году из-за обильных осадков урожай пшеницы, ячменя и других культур значительно снизился среди сельскохозяйственных рабочих Нижней Саксонии. С другой стороны, наблюдается увеличение производства летних зерновых культур.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
из-за внезапных обстоятельств мотоциклисту потребовалась вертолетная скорая помощь, чтобы достичь...
Федеральные земли Германии

В соревнованиях по скорости в одиночку байкер получил серьезные травмы

Человек на мотоцикле пытается неоднократно проехать через округ Ортенау с максимальной скоростью, что в итоге приводит к серьезному столкновению.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Политическое правое смещение влияет на работу главного тренера по баскетболу Биёрна Хармсена.
Федеральные земли Германии

В Тюрингии консервативная фракция сталкивается с проблемами в трансферах игроков.

Политическая обстановка в Тюрингии влияет на достижения в спорте. Два тренера по баскетболу выразили беспокойство среди спортсменов во время переговоров с игроками.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил
Главные темы

Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил

Законодательный орган Таиланда отложил утверждение поправок к избирательному закону в четверг, когда демонстранты стремились разрушить барьеры входа в парламент в столице, побуждаемые недовольством об uts

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В то время как Бен Аффлек сталкивается с проблемами Голливуда, Дженнифер Лопес процветает благодаря...
Общество

Их медовый месяц закончился, публично, для "Бенифер".

Долгое время считалось, что проблемы в браке между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком были нерешенными. Не hauрящегося согласия, якобы, достичь во время медового месяца.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
В первой половине текущего года зарегистрировано меньше погибших в дорожно-транспортных...
Федеральные земли Германии

Уменьшение числа смертей и травм на дорогах в первой половине года

В первой половине этого года в Саксонии-Анхальт произошло заметное снижение травм, связанных с дорожно-транспортными происшествиями по сравнению с тем же периодом прошлого года.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Министр развития Свеня Шульце, представляя партию СДПГ, посещает текстольную фабрику в Исламабаде
Политика

Международная конфронтация: официальные власти запретили доступ к представителю правительства

Во время visite в Пакистан Министра экономического сотрудничества и развития Свену Шульце (СДП) ожидалась встреча с премьер-министром. Однако ей было первоначально отказано в въезде.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно