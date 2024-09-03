- 27 претендентов борются за Гримм Онлайн Почет.

Из архивов истории в переломные расследования: 27 интернет-сайтов претендуют на премию Grimme Online Award в этом году. Из почти 1000 заявок жюри выбрало до 27 номинантов на восемь наград, которые будут вручены 16 октября в Марле, в районе Рура, как объявил Институт Гримме. Публика также может проголосовать за дополнительного победителя.

Премия Grimme Online Award почти не состоялась в этом году из-за финансовых трудностей в Институте Гримме. Строгие бюджетные сокращения и поиск дополнительного финансирования позволили провести премию позже в году. Несмотря на сокращенный период подачи заявок, жюри не заметило отсутствия качества или количества, как они заявили.

Премия Grimme Online Award является престижной наградой для исключительной онлайн-журналистики в Германии и вручается в различных категориях.

Использование Сети как архива

Многие из номинированных сайтов используют возможности Интернета как архива и пространства для хранения воспоминаний, исследуя прошлое различными способами: темы варьируются от эпохи нацизма, истории Восточной Германии до недавних событий, таких как наводнение 2021 года в западной Германии.

Среди номинантов - серия подкастов, которые используют Интернет за пределами стандартного формата аудио, а также предложения в Instagram и различные каналы TikTok - от популярных любителей садов с большим количеством подписчиков до сложных производств, комиссионных общественными вещателями.

Влиятельные расследования Correctiv в списке номинантов

Из-за своего значительного воздействия расследование Correctiv Media "Заговор против Германии" претендует на специальную категорию. Ни одно исследование в последнее время не вызывало столько людей, как раскрытие встречи правых кругов в Потсдаме, как было сказано в обосновании. Раскрытие встречи вызвало широкое негодование и серию больших митингов протеста в нескольких городах в начале года.

Премия Grimme Online Award состоится в октябре в Марле, расположенном в районе Рура, отмечая исключительную онлайн-журналистику. Некоторые из номинированных сайтов в районе Рура используют Интернет как архив, погружаясь в различные исторические темы.

Читайте также: