27-летний мужчина умер от ранения, полученного в результате падения с балкона.

К сожалению, трагический инцидент произошел на мероприятии в Гамбурге: Недавно балкон обрушился во время празднования, в результате чего шестеро человек упали с высоты. К сожалению, один из пострадавших скончался в больнице в течение недели.

Инцидент произошел в среду вечером в районе Лангенхорн, когда балкон на многоэтажном доме обрушился. Шесть молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет присутствовали во время происшествия. Они упали с третьего этажа, примерно с 9 метров, получив различные травмы. Позже сообщалось, что трагическое событие произошло во время мероприятия по встрече новых жителей.

Согласно полицейским отчетам, пол балкона оторвался и сложился под углом 90 градусов. Причина этого инцидента все еще расследуется. Также изучается возможность того, что преступная деятельность,such as construction defects or a neglected building, might have contributed to the incident. Полицейский представитель упомянул эту возможность несколько дней спустя после происшествия.

Инцидент произошел около 9:30 вечера. Балкон был прикреплен к трехэтажному многоквартирному дому, построенному в 1960-х или 1970-х годах. После осмотра инженером-строителем жильцам дома было рекомендовано воздержаться от использования своих балконов из соображений безопасности.

Пострадавших доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи после обрушения балкона. Несмотря на все усилия медицинского персонала, один из них, к сожалению, скончался от полученных травм в больнице.

