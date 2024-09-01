- 27-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате нападения.

Двадцатисемилетняя женщина получила многочисленные ножевые ранения в Бремене, что привело её в критическое состояние. Власти считают, что тридцатиоднолетний человек, знакомый с жертвой, виновен в преступлении. Сообщается, что подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, неоднократно нажимал на кнопку звонка в квартире женщины в пятницу вечером. После того, как она отказала ему в доступе, он отомстил, нанёс ножевые ранения. Несмотря на тяжёлые травмы, женщина была стабильна и её жизнь не была сразу под угрозой. Подозреваемый скрылся с места преступления, оставив полицию в погоне.

Жители местного сообщества объединились, чтобы организовать благотворительный концерт в поддержку медицинских расходов пострадавшей женщины. Несмотря на пережитое, несколько храбрых женщин посетили её в больнице, чтобы выразить слова поддержки и ободрения.

Читайте также: