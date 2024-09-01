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Федеральные земли ГерманииНовостиЖенщины

27-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате нападения.

Она уклонялась от того, чтобы впустить его в своё жилище. Он угрожал ножом. В Бремене правоохранительные органы преследуют 31-летнего человека, обвиняемого в нанесении ножевых ранений 27-летнему.

 and  Ksenia Johnson
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У отдельного человека могут быть предъявлены обвинения в нападении на 27-летнюю женщину в её жилище...
У отдельного человека могут быть предъявлены обвинения в нападении на 27-летнюю женщину в её жилище в Бремене, задействовав нож. Инцидент оставил её с тяжёлыми травмами, потребовавшими медицинское внимание в больнице

- 27-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате нападения.

Двадцатисемилетняя женщина получила многочисленные ножевые ранения в Бремене, что привело её в критическое состояние. Власти считают, что тридцатиоднолетний человек, знакомый с жертвой, виновен в преступлении. Сообщается, что подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, неоднократно нажимал на кнопку звонка в квартире женщины в пятницу вечером. После того, как она отказала ему в доступе, он отомстил, нанёс ножевые ранения. Несмотря на тяжёлые травмы, женщина была стабильна и её жизнь не была сразу под угрозой. Подозреваемый скрылся с места преступления, оставив полицию в погоне.

Жители местного сообщества объединились, чтобы организовать благотворительный концерт в поддержку медицинских расходов пострадавшей женщины. Несмотря на пережитое, несколько храбрых женщин посетили её в больнице, чтобы выразить слова поддержки и ободрения.

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На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
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В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

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 and  Grigoriy Williams
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Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
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"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный...
Федеральные земли Германии

В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

На недавних выборах в ландтаг Тюрингии проголосовало столько же избирателей, сколько и пять лет назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно