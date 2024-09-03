27-летний контрабандист в Кельне был приговорен к четырех с половиной годам тюрьмы.

Согласно обвинениям, 27-летний человек обвиняется в причастности к крупной сети, которая способствовала незаконной перевозке сирийцев в Германию, взимая плату с Турции, Ливана и других стран Ближнего Востока. Этот подозреваемый якобы управлял двумя зарубежными турагентствами, где бронировались билеты на самолеты. Эти события якобы происходили в период с января 2022 года по октябрь 2022 года.

Перед их полетами сирийцам были получены поддельные документы. Эти фальшивые документы затем выбрасывались во время полетов, позволяя сирийцам подать заявление на получение убежища в Германии по своим настоящим сирийским паспортам.

Также в эту сеть был вовлечен бывший сотрудник иммиграционного офиса в Кёльне. Ей было назначено тюремное заключение сроком на четыре года и девять месяцев. Она якобы изготавливала документы о проживании в корыстных целях.

Деятельность 27-летнего человека якобы охватывала период нескольких лет, с преступлениями, якобы совершенными в период с января 2022 года по октябрь 2022 года. После отбывания тюремного заключения в четыре года и девять месяцев бывший сотрудник иммиграционного офиса в Кёльне продолжила заниматься изготовлением документов о проживании в корыстных целях, что иллюстрирует длительный характер таких вредных действий.

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