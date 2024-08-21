- 27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

В центре главного вокзала Франкфурта вчера вечером, около 9:00, 27-летний человек был убит выстрелом. Подозреваемый, 54-летний мужчина, был арестован вскоре после этого federal'ными властями на Platform 7. Оба подозреваемых, как сообщается, приехали из Турции, согласно полиции и прокурорам Франкфурта. Смерть наступила мгновенно на месте, и мотив и обстоятельства все еще расследуются.

По последним данным, 27-летний мужчина стоял на Platform 9, когда предполагаемый нападавший подкрался к нему сзади и выстрелил несколько раз из пистолета, прежде чем скрыться. 54-летнего мужчину задержали без сопротивления вблизи Platform 7 federal'ной полицией. Вокзал был закрыт примерно на 25 минут, что повлияло на поезда и пассажиров из-за вмешательства правоохранительных органов.

После хаоса район Platform 9 был огорожен красно-белой лентой. Пассажиры выглядели растерянными, и атмосфера была напряженной. Очевидец рассказал репортеру dpa, что стрелок выстрелил несколько раз прямо в жертву. Тело жертвы было впоследствии увезено на машине. Во время расследования предполагаемое огнестрельное оружие было найдено в качестве улики. 54-летнего мужчину ожидает суд в среду, чтобы решить вопрос о его заключении под стражу.

На следующий день после инцидента главный вокзал вернулся к своей обычной работе. Туристы и местные жители спешили с багажом, так как летние каникулы в Гессене подходили к концу на этой неделе. Многие были не в курсе инцидента.

"Вокзал пошел на спад"

"Удручает, что такое может произойти в самом центре вокзала", - прокомментировал студент Франкфурта, направляющийся в Мюнхен. Область вокруг вокзала также известна своей репутацией. "Вокзал пошел на спад", - заявил мужчина, работающий на булочной возле Platform 9 более 20 лет. Женщина из Гиссена сохраняла более спокойный вид. "Нельзя позволять страху завладеть тобой, иначе ты будешь бояться везде", - сказала она. "Ты можешь быть угрожен и на улицах". Она также считает, что двое людей, скорее всего, были знакомы.

В июне было введено ограничение на ношение оружия с 8:00 вечера до 5:00 утра, запрещающее ношение огнестрельного оружия и ножей с лезвием более четырех сантиметров на главном вокзале. Ранее уже было введено общее ограничение на ношение оружия в районе вокзала, который известен своими наркотическими сценами и является горячей точкой преступности. По данным federal'ной полиции, случаи насильственных преступлений с применением оружия на вокзале более чем удвоились с пандемийных лет: с 80 в 2019 году до 176 в 2022 году.

Главный вокзал Франкфурта, построенный 18 августа 1888 года, является одним из главных транспортных узлов Германии, обслуживающим около полумиллиона пассажиров и посетителей в день и более тысячи поездов.

После инцидента с выстрелом federal'ная полиция усилила свое присутствие вокруг вокзала, чтобы гарантировать общественную безопасность. Подозреваемый в стрельбе, задержанный federal'ной полицией, предстанет перед судом за свои действия.

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