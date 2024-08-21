Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиФедеральная полиция

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.

- 27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

В центре главного вокзала Франкфурта вчера вечером, около 9:00, 27-летний человек был убит выстрелом. Подозреваемый, 54-летний мужчина, был арестован вскоре после этого federal'ными властями на Platform 7. Оба подозреваемых, как сообщается, приехали из Турции, согласно полиции и прокурорам Франкфурта. Смерть наступила мгновенно на месте, и мотив и обстоятельства все еще расследуются.

По последним данным, 27-летний мужчина стоял на Platform 9, когда предполагаемый нападавший подкрался к нему сзади и выстрелил несколько раз из пистолета, прежде чем скрыться. 54-летнего мужчину задержали без сопротивления вблизи Platform 7 federal'ной полицией. Вокзал был закрыт примерно на 25 минут, что повлияло на поезда и пассажиров из-за вмешательства правоохранительных органов.

После хаоса район Platform 9 был огорожен красно-белой лентой. Пассажиры выглядели растерянными, и атмосфера была напряженной. Очевидец рассказал репортеру dpa, что стрелок выстрелил несколько раз прямо в жертву. Тело жертвы было впоследствии увезено на машине. Во время расследования предполагаемое огнестрельное оружие было найдено в качестве улики. 54-летнего мужчину ожидает суд в среду, чтобы решить вопрос о его заключении под стражу.

На следующий день после инцидента главный вокзал вернулся к своей обычной работе. Туристы и местные жители спешили с багажом, так как летние каникулы в Гессене подходили к концу на этой неделе. Многие были не в курсе инцидента.

"Вокзал пошел на спад"

"Удручает, что такое может произойти в самом центре вокзала", - прокомментировал студент Франкфурта, направляющийся в Мюнхен. Область вокруг вокзала также известна своей репутацией. "Вокзал пошел на спад", - заявил мужчина, работающий на булочной возле Platform 9 более 20 лет. Женщина из Гиссена сохраняла более спокойный вид. "Нельзя позволять страху завладеть тобой, иначе ты будешь бояться везде", - сказала она. "Ты можешь быть угрожен и на улицах". Она также считает, что двое людей, скорее всего, были знакомы.

В июне было введено ограничение на ношение оружия с 8:00 вечера до 5:00 утра, запрещающее ношение огнестрельного оружия и ножей с лезвием более четырех сантиметров на главном вокзале. Ранее уже было введено общее ограничение на ношение оружия в районе вокзала, который известен своими наркотическими сценами и является горячей точкой преступности. По данным federal'ной полиции, случаи насильственных преступлений с применением оружия на вокзале более чем удвоились с пандемийных лет: с 80 в 2019 году до 176 в 2022 году.

Главный вокзал Франкфурта, построенный 18 августа 1888 года, является одним из главных транспортных узлов Германии, обслуживающим около полумиллиона пассажиров и посетителей в день и более тысячи поездов.

После инцидента с выстрелом federal'ная полиция усилила свое присутствие вокруг вокзала, чтобы гарантировать общественную безопасность. Подозреваемый в стрельбе, задержанный federal'ной полицией, предстанет перед судом за свои действия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Процедура судебного разбирательства для военного персонала началась после смертельной серии...
Панорама

Военнослужащий предстает перед судом за четыре убийства.

Лётчик-парашютист обвиняется в расстреле четверых человек из окружения разведенной женщины, в том числе несовершеннолетней девочки. Предстоящий суд должен рассекретить мотивы этого жестокого акта насилия.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Бывший военнослужащий скрывает взрывчатку: испытательный срок
Панорама

Бывший военнослужащий скрывает взрывчатку: испытательный срок

Жилое здание, заполненное взрывчатыми веществами, вызывает существенный ответ службы спасения в январе. Бывший военнослужащий твердо стоит на защите своего родного дома и добивается убежища. Приговор вынесен.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Аэропорт Японии приостановил 36 рейсов из-за отсутствия ножниц
Панорама

Аэропорт Японии приостановил 36 рейсов из-за отсутствия ножниц

Продолжительное нарушение: непривычное происшествие в японском аэропорту привело к беспорядкам в путешествиях. Множество отбoрoв перенесены или отменены. Причина: ножницы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии
Политика

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Грегор Петер Шмитц изучает публикацию на этой неделе, сосредоточившись на Бьёрне Хёке и предстоящем опросе Forsa, предсказывающем результаты предстоящих выборов в ландам

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.
Федеральные земли Германии

Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.

Юморист из Берлина открыто поделился своей личной борьбой с проблемами психического здоровья. Сейчас он продвигает снижение стигмы в отношении психических расстройств и был признан Фондом Роберта Эなみ за свои усилия.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно