- 25-летний мужчина обвиняется в перераспределении денег, полученных в результате любовных мошенничеств.

25-летний житель Берлина находится под пристальным вниманием из-за подозрений в отмывании денег на крупной scale. Сообщается, что он переместил 200 000 евро, разделенных на 25 различных транзакций, которые были получены незаконным способом, известным как "кошачье мошенничество" или "мошенничество в романтических отношениях". Об этом сообщила прокуратура Дрездена. В этом мошенничестве создаются фиктивные профили в социальных сетях для установления контактов и получения денег.

Согласно сообщениям, 25-летний якобы руководил операцией по отмыванию денег в течение примерно полутора лет в сотрудничестве с 24-летним. Он был арестован в своем берлинском доме, где был проведен тщательный обыск. Во время обыска правоохранительные органы обнаружили значительные доказательства, в том числе документы, шесть мобильных телефонов, iPad и различные кредитные карты. 25-летний должен предстать перед судьей в Дрездене сегодня.

Отмывание денег, подозреваемое в Берлине, вызывает обеспокоенность по поводу увеличения подобной преступной деятельности в городе. Кроме того, если вина будет доказана, последствия этого преступления могут быть очень серьезными для обоих лиц, вовлеченных в него.

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