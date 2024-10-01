25-летний человек может быть осужден на пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве.

25-летний немецко-афганец получил пожизненный срок за убийство соотечественника в Швейцарии в рамках мести. В июне 2023 года он якобы лишил жизни беженца в Haute-Nendaz с помощью острого армейского ножа, согласно Региональному суду Бремена.

Суд признал этого человека и его сестру, проживающих в Пакистане, виновными в разработке плана мести после того, как они поверили, что их отец был жестоко убит в 2022 году. В результате, как сообщается, мужчина нанес жертве удар ножом в грудь 13 июня 2023 года, используя длинный, пилообразный армейский нож.

Несмотря на усилия служб экстренной помощи, спасти жертву не удалось. Суд согласился с требованием прокуратуры о пожизненном сроке, но сочёл необязательными запрашиваемые отягчающие обстоятельства. С другой стороны, защита просила о более мягком наказании, ссылаясь на трагический исход в виде смерти от телесных повреждений. Приговор еще не вступил в силу.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу роста насилия против беженцев в Швейцарии, призвав к более решительным действиям для обеспечения безопасности всех беженцев внутри своих границ. После вынесения приговора немецко-афганец проведет остаток своей жизни в тюрьме, управляемой Европейским союзом, так как Швейцария не имеет смертной казни.

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