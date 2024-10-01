Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

25-летний человек может быть осужден на пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Подозреваемый осужденный (р.) находится возле своего юриста перед началом судебного заседания в...
Подозреваемый осужденный (р.) находится возле своего юриста перед началом судебного заседания в Региональном суде Брауншвейга

25-летний человек может быть осужден на пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве.

25-летний немецко-афганец получил пожизненный срок за убийство соотечественника в Швейцарии в рамках мести. В июне 2023 года он якобы лишил жизни беженца в Haute-Nendaz с помощью острого армейского ножа, согласно Региональному суду Бремена.

Суд признал этого человека и его сестру, проживающих в Пакистане, виновными в разработке плана мести после того, как они поверили, что их отец был жестоко убит в 2022 году. В результате, как сообщается, мужчина нанес жертве удар ножом в грудь 13 июня 2023 года, используя длинный, пилообразный армейский нож.

Несмотря на усилия служб экстренной помощи, спасти жертву не удалось. Суд согласился с требованием прокуратуры о пожизненном сроке, но сочёл необязательными запрашиваемые отягчающие обстоятельства. С другой стороны, защита просила о более мягком наказании, ссылаясь на трагический исход в виде смерти от телесных повреждений. Приговор еще не вступил в силу.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу роста насилия против беженцев в Швейцарии, призвав к более решительным действиям для обеспечения безопасности всех беженцев внутри своих границ. После вынесения приговора немецко-афганец проведет остаток своей жизни в тюрьме, управляемой Европейским союзом, так как Швейцария не имеет смертной казни.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Предполагаемое насилие во Франции может привести к судебному разбирательству по делу об убийстве
Панорама

Предполагаемое насилие во Франции может привести к судебному разбирательству по делу об убийстве

Предполагаемое насилие во Франции может привести к судебному разбирательству по делу об убийстве Возможный скандал в суде французского города Авignon может разрастись. Подозреваемый обвиняется не только в том, что он подмешивал наркотики своей бывшей жене и позволял множеству мужчин изнасиловать ее, но и в многочисленных убийствах. Мужчина, которого считают виновным

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
К сожалению, помощь пришла после трагической гибели таксиста и его коней.
Панорама

В результате несчастного случая водитель такси и два лошади трагически погибли в результате столкновения.

В результате несчастного случая водитель такси и два лошади трагически погибли в результате столкновения. На федеральной дороге в Нижней Саксонии такси столкнулось с двумя блуждающими лошадьми. Водитель и лошади погибли, несмотря на запоздалую помощь. Волк ли гнал лошадей? Такси и две сбежавшие лошади столкнулись на Bundesstraße 73 в Штаде, что

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Ураган 'Хелен' причинил значительный ущерб в Стинхэтчи, Флорида.
Панорама

Толпы людей выражают обеспокоенность по поводу возможных массовых жертв после урагана Хелена

Толпы людей выражают обеспокоенность по поводу возможных массовых жертв после урагана Хелена После удара шторма "Хелен" число погибших на юго-востоке США достигло по меньшей мере 130. Более 200 человек все еще числятся пропавшими без вести, согласно данным властей. Это погодное явление также вызвало споры в преддверии выборов: в

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Устойчивые автогонки преследуют цель "Нет Нуль".
Спорт

Устойчивые автогонки преследуют цель "Нет Нуль".

При ​​лице с усугубляющимися проблемами климата, Формула Один активно худеет находится методы выделения меньше ом league углерода и принять более экологически чистые практики.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В преддверии 75-летия Народной Республики Китай Председатель Китая Си Цзиньпин выступал с речью на...
Главные темы

Си пообещал объединиться с Тайванем перед празднованием 75-летия коммунистического Китая

Накануне празднования своего 75-летия председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свою приверженность достижению «воссоединения» с Тайванем. Одновременно Китай продемонстрировал свою военную мощь в преддверии этого знаменательного национального мероприятия.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В схватках MMA удар коленом в голову противника считается приемлемым
Спорт

Являются ли соревнования по смешанным единоборствам лишь жестокими демонстрациями физического господства в бою?

Являются ли соревнования по смешанным единоборствам лишь жестокими демонстрациями физического господства в бою? В мире MMA, полноконтактный бой - обычное дело, но есть множество заблуждений о его популярности в Германии. ntv проясняет ситуацию, поговорив с профессиональным бойцом MMA. Некоторые считают, что зрители MMA любят насилие и жаждут хаотичных драк с

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
После триумфального сентября Уолл-стрит начинает знаменитый слабый месяц октября с нисходящим...
Экономика

Акции начинают год исключительно, напоминая 1997 год во время президентства Билла Клинтона.

Крупное нарушение работы порта угрожает хрупким поставкам данной страны. Федеральная резервная система спешно пытается предотвратить рост уровня безработицы. Между тем приближается кульминация президентских выборов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно