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ПанорамаНовостиКомиссия принимает следующее решение:

25 бобров были убиты возле Одер.

обеспечивая прочность сооружений водохранилища

 and  Alex Stellmacher
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Разрешение на уничтожение бобров в плотинах в Бранденбурге, так как они вырыли там норы.
Разрешение на уничтожение бобров в плотинах в Бранденбурге, так как они вырыли там норы.

25 бобров были убиты возле Одер.

Из-за надвигающегося наводнения 25 бобров были удалены с дамбы Одера в Бранденбурге для обеспечения стабильности дамбы в целях защиты от бедствий. Район Märkisch-Oderland объявил, что эти бобры были "устранены" с дамбы в последние дни. Пока нет значительных сообщений о повреждениях. Во время наводнений эти защищенные животные также пытаются выжить, рыдя норы в дамбы, что может привести к проблемам. Охранники дамб должны следить за любыми повреждениями, вызванными бобрами.

В свете ожидаемой ситуации с наводнением вдоль дамбы Одера действует специальное руководство, как сказал несколько дней назад президент фермеров Бранденбурга Хенрик Вендорф. Охотники имеют право убивать бобров, если они рыли норы в дамбе. "Защита от бедствий важнее защиты видов", - заявил Вендорф. Охранники дамб, которые патрулируют дамбы и оценивают ущерб, обучены распознавать такое рытье под землей. Хотя созданы убежища как места укрытия для животных, неясно, выберут ли их бобры, сказал Вендорф.

В своем последнем отчете о ситуации районная администрация сообщила, что с утра действует уровень предупреждения 3 из 4 для двух участков в юго-восточной части Одербруха. Этот участок охватывает примерно 33 километра и затрагивает общины Лебус и Голцов.

Одербрюк - это регион между Бад-Фриенвальде (Одер) и Лебусом, прямо на польской границе. Охранники дамб находятся там на дежурстве. Заполнены тонны мешков с песком. На данный момент нет наводнений, сказала spokeswoman района. В связи с продолжающимся подъемом уровня реки Одер в Бранденбурге район Oder-Spree объявил сегодня самый высокий уровень предупреждения.

Комиссия, признавая критическую ситуацию, примет решение разрешить охотникам устранять бобров, рывших норы в дамбе в целях защиты от бедствий, как предложил президент фермеров Бранденбурга Хенрик Вендорф. После принятия этого решения охранники дамб будут внимательно следить за любыми повреждениями, вызванными бобрами, чтобы поддерживать стабильность дамбы Одера.

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