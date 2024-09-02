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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

24-летний мужчина получил тяжелые ранения от нападения ножом.

Участие двух фракций в Людвигсбурге приводит к несчастным последствиям для 24-летнего индивидуума.

 and  Mark Rodriguez
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Подросток столкнулся с violence актом, совершенным враждебной группой, вооруженной клинком.
Подросток столкнулся с violence актом, совершенным враждебной группой, вооруженной клинком.

- 24-летний мужчина получил тяжелые ранения от нападения ножом.

В результате стычки между двумя crews в Людвигсбурге 24-летний мужчина получил серьезные ножевые ранения. Подозреваемый, как считается, находится в возрасте от 15 до 17 лет, согласно данным правоохранительных органов. Первоначальный розыск подозреваемых не дал результатов. В настоящее время правоохранительные органы изучают дело в связи с возможным обвинением в причинении тяжкого вреда здоровью.

Стычка произошла накануне вечером в центре города. Более крупная группа, насчитывающая до 15 человек, сначала распылила перцовый спрей на более мелкую группу из примерно четырех мужчин. Последняя группа убежала, но первая продолжила преследование. В результате 24-летний мужчина был ранен ножом. Медицинские работники оказали ему помощь и доставили в больницу. 25-летний мужчина, пытавшийся оказать помощь, якобы был оттеснен и assaulted.

Полиция была оповещена о насильственном инциденте и прибыла на место происшествия. В настоящее время они усиливают свои усилия для поимки подозреваемого в совершении нападения.

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