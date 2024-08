23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы

23:24 Американский гражданин арестован в России

Московский районный суд приговорил гражданина США к 15 дням заключения за нарушение общественного порядка. Американцу было приказано провести 15 дней в административном аресте за "мелкое хулиганство". Однако ранее главный следственный орган страны сообщил, что против американца возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, что может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает агентство ТАСС. По данным ТАСС, мужчина отказался предоставить личную информацию в отеле и стал агрессивным, а позже ударил полицейского в полицейском участке. Правительство США с осторожностью относится к инциденту. "Мы знаем о сообщениях об аресте другого американского гражданина в России", - сказал Ведант Пател, представитель Государственного департамента США, журналистам. "Мы работаем над сбором максимальной информации, чтобы прояснить консульскую ситуацию и проверить, возможна ли консульская помощь".

22:10 Украина сообщает о нападении России на порт Одессы

Военные России якобы целятся в инфраструктуру порта Одессы, сообщают украинские власти. По меньшей мере двое человек пострадали в результате атаки на черноморский объект, сообщили региональные власти. Два известных случая - это работник порта и водитель грузовых перевозок, сообщил Генеральный прокурор. Россия использовала баллистическую ракету в нападении, добавил ответственный губернатор Олег Кипер. Сообщения от России отсутствуют.

21:50 Писториус призывает к бдительности после предупреждения о саботаже в Бундесвере

Министр обороны Борис Писториус призывает к повышенному вниманию после инцидентов с безопасностью на авиационной базе ВВС в Кёльн-Ване и на сайте поддержки НАТО в Гейленкирхене. "Мы быстро отреагировали на обоих объектах, заблокировали доступ, ужесточили контроль, привлекли следственные органы и приказали лабораторные тесты. Эти инциденты показывают, что мы должны оставаться бдительными", - сказал Писториус "Шпигелю". "Конечно, мы также пересматриваем наши меры безопасности и при необходимости корректируем их. Это уже происходит", - подчеркнул политик СДПГ. В настоящее время нет конкретных указаний на связь между двумя событиями в Кёльн-Ване и Гейленкирхене. "Теперь речь идет о том, чтобы дождаться результатов дальнейшего расследования и действовать спокойно. Мы доверяем проверенному сотрудничеству с ответственными следственными органами", - сказал Писториус (см. также записи от 21:10, 18:55 и 18:24).

21:30 Австрия: Прокуратура предъявила первые обвинения в скандале со шпионажем в пользу России

Австрийская прокуратура впервые предъявила обвинения в деле против бывшего сотрудника службы конституционной защиты Эгисто Отта. В том числе обвинения в шпионаже в пользу России. Согласно обвинительному заключению, Отт обвиняется, среди прочего, в том, что как служащий в министерстве внутренних дел Вены он приказал другому сотруднику получить информацию о участниках встречи европейских служб безопасности от имени члена правой популистской партии FPÖ. tanto Отт, как и бывший член FPÖ Ханс-Йорг Йеневейн, обвиняются в разглашении государственной тайны. Каждый из них может получить до трех лет лишения свободы. Дата суда не назначена. В частности, Отта обвиняют в предоставлении Йеневейну имен нескольких сотрудников служб безопасности, тем самым угрожая, среди прочего, "сохранению общественной национальной безопасности и успеху будущих разведывательных activities". Йеневейн также обвиняется в утечке конфиденциальных документов из парламента, к которым он имел доступ через участие в расследовании так называемого дела "Ибица".

21:10 После предупреждения о безопасности в немецких вооруженных силах: ХДС считает ответственным министерство обороны

Полиция и служба государственной защиты расследуют инцидент с безопасностью на водоочистных сооружениях авиационной базы ВВС в Кёльн-Ване из-за подозрений в саботаже против немецких вооруженных сил. "Ненормальные значения воды" и затем дыра в заборе были обнаружены, сказал представитель немецких вооруженных сил вне базы в Кёльне. Политик ХДС по обороне Серп Гюлер теперь считает ответственным министерство обороны за открытые вопросы: "Министерство должно немедленно разъяснить, как посторонний смог проникнуть на якобы хорошо охраняемые военные базы", - сказала она "Шпигелю". "В то же время стоит отметить, что немецкие вооруженные силы обнаружили инцидентыearly", - сказала Гюлер (см. также записи от 18:55 и 18:24).

20:51 Рейтинговое агентство видит повышенный риск конфискации активов западных банков в России

Западные банки, все еще работающие в России, должны готовиться к потенциальной конфискации своих активов там, считает рейтинговое агентство Scope. Риск этого возрастает, заявили берлинские эксперты по кредитам. Незавершенные из-за международных санкций бизнес-транзакции подвергают банки более высокому риску таких судебных решений. Недавно российский суд присудил активы Коммерцбанка российской компании в качестве компенсации. Активы Deutsche Bank и итальянского UniCredit уже были конфискованы там по решению суда. Россия теперь все чаще отвечает на западные санкции встречными мерами. Многие компании, работающие там, уже имели свои активы конфискованы или заморожены. Компании, которые хотят выйти из России, вынуждены продавать свои бизнесы по значительным скидкам российским компаниям. Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на банки, все еще работающие в России, чтобы они сократили свое присутствие там. Он, среди прочего, призывал институты с существенной экспозицией ускорить сокращение рисков и потребовал четких планов по сокращению своего бизнеса в России и выходу с российского рынка.

20:29 Зеленский: Соблюдение гуманитарного праваУкраинские войска строго соблюдают международные конвенции и гуманитарное право, продвигаясь на запад в российский регион Курск, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщалось на встрече украинского руководства, которую Зеленский объявил в X. Для гражданского населения в оккупированных территориях подготовлена гуманитарная помощь, и будет предоставлен доступ представителям международных организаций. Упор на соблюдение гуманитарного права является реакцией на зверства, совершенные российскими войсками во время их продвижения на Киев почти два с половиной года назад. Многие гражданские были бесцельно убиты в киевском пригороде Буча, прежде чем российская армия была вынуждена отступить из этой зоны. Согласно сообщениям украинского информационного агентства УНИАН, на правительственном заседании было решено предоставить международным организациям доступ в оккупированные территории на западе России. В их числе Международный Комитет Красного Креста, Организация Объединенных Наций и другие международные организации, предоставляющие гуманитарную помощь.

20:05 Осужденный по делу об убийстве Немцова доброволец в войнеОдин из осужденных по делу об убийстве критика Кремля Бориса Немцова добровольцем отправился на войну в зону Украины, сообщают официальные источники. Онлайн-версия кремлевской оппозиционной газеты "Новая газета", базирующаяся в изгнании в Европе, сообщает, что осужденный находится в оккупированном российском городе Мариуполь. В настоящее время он якобы находится в отпуске в своем доме в российской республике Чечня на Северном Кавказе. После призыва на службу он был помилован и выпущен в марте, сообщает государственное российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на российскую судебную систему. Он, якобы, подписал однолетний контракт с Министерством обороны для выполнения задач в районе военной спецоперации - так война официально называется в России.

19:50 Зеленский: Стратегические цели достигнуты в Курске - Москва не согласнаПо словам президента Владимира Зеленского, Украина достигла своих стратегических целей в наступлении на российский регион Курск. В своем ночном обращении в Telegram Зеленский сообщает о хорошем прогрессе. Между тем, российская армия заявляет, что ее подразделения, поддерживаемые авиацией, дронами и артиллерией, отбили попытки мобильных вражеских групп продвинуться вглубь российской территории на бронетехнике. Армейское заявление также утверждает, что украинские войска понесли тяжелые потери.

19:30 После обмена пленными: освобожденная российская женщина хочет выйти замуж в ГерманииСашу Скочиленко, арестованную в России в 2022 году за распространение антивоенных сообщений, приговорили к семи годам тюрьмы. Однако активистка была освобождена в Германию в рамках обмена пленными, где она может открыто жить со своей партнершей Соней Суботиной.

18:55 Вероятное саботаж против Вооруженных сил Германии: политик от Зеленых также подозревает РоссиюВооруженные силы Германии оцепили и обыскали два своих объекта в Северном Рейне-Вестфалии из-за подозрений на саботаж. На авиационной базе поддержки Cologne-Wahn подозревается манипуляция системы питьевой воды в barracks, как сообщают Вооруженные силы. На базе поддержки в Гейленкирхене якобы был отбит проникновение, но последующие проверки питьевой воды не выявили ничего необычного. Председатель комитета по обороне в бундестаге, Маркус Фабер, подозревает Россию в возможных случаях саботажа (см. запись в 18:24). Аналогично Константин фон Нотц, председатель парламентского контрольного комитета в бундестаге, говорит в интервью Welt TV, "Конечно, возникает подозрение, что это могла быть российская саботажная акция". Это "конкретная рабочая гипотеза" для расследований, говорит политик от Зеленых.

18:24 Возможный саботаж в Вооруженных силах Германии: председатель комитета по обороне подозревает РоссиюПосле возможных случаев саботажа в двух barracks Вооруженных сил Германии председатель комитета по обороне в бундестаге Маркус Фабер подозревает Россию. " Given the temporal proximity of the incidents in the two barracks, one can assume that an enemy actor wants to demonstrate their sabotage capabilities here," Фабер tells the Bild newspaper. "The actor who has the greatest interest in this is Putin," he adds, referring to the Russian president. However, further investigations must determine if this suspicion is confirmed, Faber says. Both the Armed Forces site in Cologne-Wahn and the NATO support point in Geilenkirchen were targets of suspected sabotage activities.

18:00: Более 120 стран: Россия ищет новых партнеров на выставке вооруженийРяды танков, боевых самолетов и огнестрельного оружия выстраиваются в регионе Москвы: на международной выставке вооружений Министерство обороны подписывает новые соглашения о поставках вооружений с иностранными партнерами, якобы, на сумму около пяти миллиардов евро.

17:40: После обмена пленными Польша предъявляет обвинения освобожденному мужчине в шпионажеГражданина России и Испании, известного как Павел Р. или Пабло Г., обвиняют в шпионаже в Польше. Он был арестован в польском городе Пшемысль возле украинской границы 28 февраля 2022 года, всего через несколько дней после начала российского вторжения в Украину, выдавая себя за фриланс-журналиста из Испании. Он был заключен под стражу в Польше до обмена пленными с Россией 1 августа. Согласно прокурорам, Р. подозревается в том, что он является агентом ГРУ. Он обвиняется в совершении преступления, связанного со шпионажем, которое может повлечь тюремное заключение от трех до пятнадцати лет. Не ясно, будет ли процесс проходить в его отсутствие. Более подробной информации от властей не поступало.

17:27: СМИ: Правосудие открыло более 10 000 дел об "оскорблении" армии РоссииС начала войны в Украине в феврале 2022 года российское правосудие открыло более 10 000 дел об "оскорблении" армии, сообщает независимый российский новостной портал Mediazona на своем сайте. "Десятое тысячное дело было передано в суд в первую неделю августа", - пишет портал. Большинство дел было зарегистрировано в первые месяцы войны. К концу 2022 года было зарегистрировано 5614 дел, а в 2023 году - еще 2900, что в совокупности составляет 8590 к концу прошлого года. По состоянию на конец января 2023 года открыто 1410 дел. Mediazona подсчитала эти дела на основе данных российских судов. Основанием для этих дел служит закон, который наказывает "оскорбление" вооруженных сил штрафом до 50 000 рублей (около 500 евро). Повторное нарушение в течение года может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет. Если "оскорбление" приводит к травмам, гибели людей или значительному нарушению общественного порядка, могут быть назначены тюремные сроки до семи лет.

17:08: Киев сообщает о сбитом Су-34 в Курской областиУкраинские войска уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Курской области, сообщает украинское онлайн-издание "Украинская правда", ссылаясь на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "В прошлую ночь силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил Украины в Курской области (Россия) уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 во время боевой миссии", - цитирует издание объяснение.

16:50: Киев создаст "буферную зону" в Курской области

Украинская армия планирует создать "буферную зону" в российском пограничном регионе Курск для защиты своего населения, сообщает Министерство внутренних дел Украины. "Создание буферной зоны в Курской области - это шаг для защиты нашего населения на границе от ежедневного огня врага", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram. Киев также объявил о планах создать гуманитарный коридор в этом регионе. "Наши силы готовятся открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения tanto в Россию, как и в Украину", - также сказала заместитель премьер-министра Ирина Верeshchuk в Telegram.

16:30: Власть, коррупция, пропаганда: угрожает ли Курская операция власти Путина?

Международные политики удивлены продвижением Украины в Курскую область. Россия также кажется застигнутой врасплох, и Кремль, похоже, еще не нашел ответ. Это ли означает трещину в структуре власти Владимира Путина?

15:59: СМИ: Украина запустила "самую крупную атаку" на российские военные аэродромы со времени начала войны

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) и украинских сил обороны ночью атаковали российские военные аэродромы в Воронеже, Курске, Новосёлке и Борисоглебске, сообщает украинское национальное новостное агентство "Укринформ", ссылаясь на источник в СБУ. Атака была якобы спланирована и эффективна, и является крупнейшей со времени начала войны. Ее цель - предотвратить использование этих аэродромов Россией для ракетных ударов по фронту и украинским городам.

15:36: Правительство Германии: поддержка Украины независима от "Северного потока"

Предварительные выводы расследования нападения на газопроводы "Северный поток" не меняют поддержку Германии Украины, заявил представитель правительства Вольфганг Бюchner в Берлине. Он подчеркнул, что расследования проводятся "в соответствии с законом и независимо от лиц" и являются "полностью независимыми" от их результатов. Расследования не влияют на то, будет ли Германия и в дальнейшем поддерживать Украину, так как они не меняют факта, что "Россия ведет войну агрессии против Украины в нарушение международного права", - добавил он. Установление акта саботажа имеет "высший приоритет" для федерального правительства, сказал Бюchner. Он отказался комментировать, достаточно ли сотрудничают в этом отношении польские власти.

15:10: Курская операция продолжается: "Продвижение не приближает Украину к миру"

Операция Украины в Курской области застает врасплох Путина и Россию. Тысячи людей эвакуируются, и России, похоже, еще не найден правильный военный ответ. Эксперт по безопасности Герхард Манготт не видит никакого переломного момента в войне для Украины - наоборот.

14:50: Россия продлевает запрет на экспорт нефти

Россия продлила действующий запрет на экспорт нефти. Мера направлена на стабилизацию внутренних цен на топливо, которые в последнее время резко выросли, сообщает правительство Москвы. Запрет будет действовать с 1 сентября до конца года. Он объясняется "периодом устойчивого сезонного спроса и запланированными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах", - было заявлено дополнительно. Россия впервые ввела такую меру осенью 2023 года в ответ на рост цен на топливо. Запрет был снят в ноябре. В начале года Москва объявила шестимесячный запрет на экспорт нефти, который был снят с середины мая по конец июля, ссылаясь на "насыщение внутреннего рынка". Запрет снова вступил в силу и продлен на период после августа.

14:19: Дроны сопровождают наземную операцию: украинцы снимают себя далеко за российской границей

13:52 Украина: Город Суджа в российской области Курск полностью под контролем

Город Суджа в российской области Курск полностью под контролем Украины, заявил главнокомандующий украинской армии Алексей Сырский на видеоконференции с президентом Владимиром Зеленским. "Поиск и уничтожение врага в городе Суджа завершены", - сказал он. В телеграм-канале президента опубликовано видео. Суджа - это место, где проходит газопровод, который Россия использует для поставок газа из Западной Сибири в Словакию и другие страны ЕС. В Судже проживает около 6000 человек.

13:31 Национальная гвардия России усиливает безопасность на Курской АЭС

Национальная гвардия России усилила безопасность на Курской АЭС в Курской области. Особое внимание уделяется противодействию украинским беспилотникам, сообщается. Украинская армия вошла в приграничную область 6 августа и заявила, что взяла под контроль более 1000 квадратных километров. Это не может быть независимо проверено. АЭС расположена примерно в 30 километрах западнее города Курск и эксплуатируется государственной корпорацией Росатом.

13:06 Зеленский: Украинские войска продолжают продвигаться в российской области Курск

Украинские войска продолжают продвигаться в российской области Курск, заявил президент Владимир Зеленский на видеоконференции с главнокомандующим Алексеем Сырским. В течение 24 часов они продвинулись на один-два километра в различных направлениях, сказал украинский лидер. Последний сообщил, что украинские подразделения захватили 100 российских солдат в среду.

12:43 Кревальд: Украина "под давлением" в Донбассе

Украина сохраняет давление на российскую область Курск, одновременно добиваясь военных успехов там. Однако Россия продвигается вперед в восточном украинском театре военных действий в Донбассе. Корреспондент ntv Надя Кревальд сообщает о текущей ситуации в войне на Украине из Киева.

12:12 Украинские солдаты снимают российский флаг со здания в Судже

Украинское государственное телевидение показывает видео, на котором украинские солдаты снимают российский флаг со здания в Судже. На срединном видео видно трехэтажное здание и трех солдат, снимающих флаг, и кричащих "Слава Украине!" Суджа расположена в российском регионе Курск, который граничит с Украиной. В последние дни украинская армия, по сообщениям, продвинулась, но было неясно, какая сторона контролирует Суджу. Город является домом для газопровода, который перевозит российский газ из Западной Сибири в Словакию и другие страны ЕС.

11:45 Россия приостанавливает переговоры о мире

Россия приостанавливает переговоры о мире после украинской атаки на Курскую область, заявил министр иностранных дел России. Спецпредставитель Родьон Мирошник сказал государственному новостному агентству ТАСС, что атака Украины "замораживает" любые потенциальные мирные переговоры в обозримом будущем. Украинская армия удивила Россию, войдя в приграничный регион 6 августа и заявив, что взяла под контроль более 1000 квадратных километров.

11:09 Почему Белоруссия отправляет танки на фронт в России

Белоруссия, по сообщениям, перемещает военную технику в российский регион Курск, что вызывает вопросы о том, присоединяется ли страна к войне на Украине. Однако корреспондент ntv Russia Райнер Мунц считает, что белорусский президент Александр Лукашенко имеет противоположную цель с этим движением.

10:46 Россия атакует энергетические объекты в Украине

Российские силы атаковали энергетические объекты на севере и юге Украины, заявил оператор электросетей Украины "Укрэнерго". Один объект на юге был обстрелян утром в среду, а российские беспилотники атаковали другой объект на севере ночью, вызвав временные отключения электроэнергии для жителей некоторых районов Черниговской области.

10:03 Глава администрации Ермак встречается с американским дипломатом О'Брайаном

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с высокопоставленным американским дипломатом Джеймсом О'Брайаном, чтобы обсудить ситуацию на поле боя и соглашения о безопасности, заявил украинская администрация президента. О'Брайан является специальным представителем США по европейским и евразийским делам.

09:17 Эксперт: Возможен сценарий "Чернобыль" на Курской АЭС

Сценарий "Чернобыль" на Курской АЭС не может быть полностью исключен, считает Дмитрий Гуменик, эксперт по безопасности ядерных реакторов в Государственном научном техническом центре по ядерной и радиационной безопасности. Курская АЭС имеет тот же тип реактора, что и Чернобыльская АЭС, что увеличивает вероятность аналогичного сценария, сказал Гуменик радио NV. Он считает, что целью украинской военной операции не является захват Курской АЭС, поскольку эксплуатация станции без надлежащего обслуживания может привести к повреждениям. "Недостаточно захватить Курскую АЭС, ее нужно также эксплуатировать. Поэтому захват Курской АЭС не может быть целью".

08:48 Байден: Операция в Курске - "настоящая дилемма" для Путина

Президент США Джо Байден считает украинскую операцию в российском регионе Курск "настоящей дилеммой" для президента России Владимира Путина. США находятся в постоянном обмене с Украиной. Он отказался от дальнейших комментариев по поводу продвижения.

08:19 Министерство обороны России сообщает о сбитии 117 беспилотников и четырех ракет Министерство обороны России сообщает о сбитии 117 беспилотников и четырех ракет, выпущенных из Украины в сторону российских регионов. 37 беспилотников были уничтожены над регионами Курск и Воронеж. Министерство не предоставило информации о том, были ли сбиты все беспилотники и какой ущерб мог быть причинен.

07:32 Решатель проблем Дюмин: Путин отправляет своего спасителя в Курск Алексей Геннадьевич Дюмин назначен руководить "антитеррористической операцией" в Курске, сообщает Московские времена, ссылаясь на российских военных блогеров. Президент Путин поручил Дюмину разрешить проблемы координации в регионе. На прошлой неделе были противоречивые заявления о ситуации в Курске. Генерал Герасимов представил ситуацию более позитивно на встрече, чем она была на самом деле, как сообщается в отчете. Это побудило Путина действовать. Привлечение Дюмина подчеркивает "масштаб бедствия в межведомственном сотрудничестве", как говорится в отчете. Бывший начальник службы безопасности принадлежит к внутреннему кругу Путина и известен как решатель проблем, способный справиться с координацией, боевыми и гражданскими административными вопросами. Сообщается, что Дюмин сам спасал Путина от медведя в прошлом.

06:59 Цель ближе: Зеленский видит продвижение Украины в Курске Президент Украины Владимир Зеленский видит, как его страна приближается к своим целям, пока ее военные силы набирают обороты на территории России. "Украина может достичь своих целей, защитить свои интересы и защитить свою независимость", - сказал Зеленский в видеообращении. Украинская армия захватила 74 поселения в Курской области - в два раза больше, чем заявляет российская сторона. Ни одна из сторон не может быть проверена.

06:30 "По срочному запросу": Белоруссия отправляет военную технику в Курск Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал отправить белорусскую военную технику российским силам для поддержки операций в Курской области, сообщает Belnovosti. Последнее поставка - ответ на "срочный запрос со стороны России" из-за потерь и нехватки техники в Курской области и других районах, как сообщил неназванный источник в Министерстве обороны Белоруссии.

05:57 Губернатор Белгорода объявляет чрезвычайное положение Губернатор российского города Белгорода объявил чрезвычайное положение. Он сообщает о ежедневных обстрелах украинскими силами, которые разрушают дома и убивают и ранят гражданских лиц. "Ситуация в нашей Белгородской области остается крайне сложной и напряженной из-за обстрелов украинскими силами", - написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, добавив, что чрезвычайное положение будет объявлено на региональном уровне с среды. Он призвал Россию объявить чрезвычайное положение для региона.

05:34 Губернаторы России сообщают о воздушных ударах Губернаторы российских регионов Курск, Липецк и Воронеж сообщают о нападениях беспилотников и ракет на свои территории. Российские Telegram-каналы пишут о пожаре в Воронеже, который местные жители связывают с нападением на военный аэродром. Пока нет официальных заявлений по этому поводу. В Курске губернатор Алексей Смирнов говорит, что ПВО сбила четыре ракеты. Также было объявлено воздушную тревогу в Липецке.

04:08 ЕК перечисляет 4,2 миллиарда евро Украине Комиссия ЕС перечислила около 4,2 миллиарда евро Украине, которая находится под атакой России. Деньги предназначены "для поддержания украинского государства, пока оно борется за свое существование", - пишет президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в X. Европа твердо стоит на стороне Украины. Эти средства являются частью так называемого механизма макрофинансовой помощи Украине. Эта программа ЕС, принятая в начале февраля, позволит предоставить финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро к концу 2027 года, из которых 33 миллиарда евро - это кредиты, а остальное - гранты. В прошлую неделю страны ЕС дали зеленый свет на выплату. С помощью этой финансовой помощи ЕС хочет поддержать украинское государство в восстановлении страны, модернизации и внедрении важных реформ для присоединения к ЕС.

03:40 Кремль советует российским ученым не публиковаться в иностранных издательствах Министерство образования и науки России советует ученым не отправлять статьи в голландское издательство Elsevier, которое специализируется на publication of scientific and medical research, or other "similar foreign organizations", сообщает государственное информационное агентство Iswestiya. В марте 2022 года Elsevier и другие научные издательства объявили, что российские и белорусские исследователи все еще могут подавать статьи на публикацию, но что продажа их журналов российским организациям будет приостановлена из-за вторжения на Украину. Один из ведущих университетов России, Университет Дружбы народов, уже запретил своим сотрудникам публиковаться в научных журналах Elsevier. Вице-ректор по стратегическим коммуникациям Елена Апасова заявила, что Elsevier "перевела плату, уплаченную авторами за публикацию статей, на поддержку Украины". В конце января газета "Новая газета Европа" оценила, что по меньшей мере 2500 российских ученых покинули страну с начала вторжения, так как для многих исследователей стало намного труднее участвовать в международных проектах и публиковаться в научных журналах.

02:51 Высокопоставленный чиновник США: Украина пытается заставить Россию отвести войска Высокопоставленный чиновник США сообщает Reuters, что Украина, похоже, пытается заставить Россию отвести свои войска с Украины, продвигаясь в российский регион Курск. Пushing its military forces across the border, Ukraine is forcing Russia to defend its own territory, which could weaken Russian forces within Ukraine, suggests the Washington assessment.

01:24 США: Не причастны к продвижению украинских войск на территорию РоссииГосдепартамент США заявил, что США не причастны к планированию или подготовке продвижения украинских войск на территорию России. Об этом сообщил прессе представитель Госдепартамента Вэдант Патэл. США являются ключевым союзником Украины и поставляют стране, которую Россия invade в феврале 2022 года, оружие и боеприпасы.

00:18 Санкции против России: таможня проводит рейды в БерлинеВ Берлине таможенные офицеры провели рейды в двух компаниях, подозреваемых в нарушении санкций ЕС против России. Примерно 100 офицеров Центрального управления таможенного надзора провели обыск в комплексе зданий по распоряжению компетентного местного суда, объявило таможенное управление столицы. Обе компании попадают под санкционный режим ЕС, который замораживает активы перечисленных физических или юридических лиц. "Существует подозрение на нарушение закона об исполнении экономических санкций", - пояснили в таможенном управлении. Рейд был направлен на "защиту комплекса зданий в районе Темпельхоф-Шёнеберг и поиск активов". Также проводились допросы и изъятие доказательств. Согласно сообщениям СМИ, обыски были проведены в двух не названных российских логистических компаниях.

23:59 Рейтинговое агентство Фитч понизило рейтинг УкраиныРейтинговое агентство Фитч понизило кредитоспособность Украины до "RD" с предыдущего "C". Американское рейтинговое агентство обосновало это истечением срока платежа по процентам по облигациям на $750 млн, которые должны быть погашены в 2026 году. Срок платежа истек 1 августа. "RD" в системе рейтингов Фитч означает "Ограниченный дефолт", что примерно переводится как "ограниченный дефолт". Пока нет заявления от правительства в Киеве.

23:08 Россия сообщает о двух погибших в Лисичанске от украинского обстрелаПо сообщениям России, двое человек погибли в городе Лисичанск на востоке Украины в результате обстрела украинскими войсками. Государственное российское информационное агентство ТАСС сообщило об этом, ссылаясь на местные власти, которые находятся под контролем России. Ранее установленные администраторы России сообщали о более чем 30 раненых.

22:11 Россия якобы перемещает беженцев из Курска в оккупированную УкраинуПосле продвижения Украины в российский регион Курск местные власти хотят переместить беженцев в оккупированную область Украины. Об этом объявил исполняющий обязанности губернатора Курска Алексей Смирнов в Telegram, сказав, что он обсудил это решение с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Балицкий предложил использовать санатории и пенсионные учреждения на Азовском море для размещения эвакуированных. "В ближайшие дни мы сформируем первые транспорты для перевозки людей в временные убежища в Запорожской области." Россия аннексировала украинский регион Запорожье осенью 2022 года и уже установила там марионеточного губернатора Балицкого. Хотя Москва не полностью контролирует регион, она оккупировала доступ к Азовскому морю, где по-прежнему есть санатории.

21:37 Посол Москвы в ООН: После нападения на Курск предложение Путина о мире больше неактуальноВладимир Путин больше не предлагает "щедрое" мирное предложение после incursio украинских войск в российский пограничный регион Курск, заявил представитель Кремля. Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН, сказал на встрече в штаб-квартире организации: "В июне Россия сделала щедрое предложение Украине, но на прошлой неделе режим Зеленского выбрал эскалацию и атаковал регион Курск", - продолжает Полянский, - "предложение больше неактуально". "Это шаг, о котором Украина later пожалеет", - добавляет он. Россия заявила, что готова к мирным переговорам завтра, если украинские войска покинут регионы Сaporishia, Kherson, Donetsk и Luhansk и если Украина откажется от своего плана присоединиться к НАТО. Если Украина согласится, Россия прекратит огонь и начнет переговоры, сказал Путин. Однако Украина, НАТО и Пентагон отвергли предложение. Киев назвал его "полным обманом".

21:08 Оценка утверждает, что украинцы захватили в плен не менее 303 российских солдат в КурскеОценка утверждает, что украинские силы захватили в плен не менее 303 российских солдат во время наступления в Курской области. Список был создан австрийским X-пользователем на основе видеороликов в социальных сетях. Он перечисляет еще 15 пленных, но отмечает неопределенность точности информации. Данные неполные, так как не все пленные были задокументированы в видеороликах. Главнокомандующий украинской армии Алексей Сырский сообщает "сотни" российских пленных в своем ежедневном брифинге президенту Украины. Сообщения в социальных сетях свидетельствуют о захвате до 2000 российских солдат в Курской области. Многие из недавно захваченных россиян очень молоды, что, по мнению X-пользователя, может сделать их более ценными для обмена пленными, чем мужчины из бедных семей и отдаленных российских регионов.

20:36 Москва признает серьезность ситуации - Вероятно, войска из Калининграда перебрасываются в КурскПо данным Литвы, Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область, где украинские солдаты сообщают о новых успехах. Об этом объявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, как видно на видео в его Telegram-канале. Россия пока не комментировала это. Ранее американский журнал Politico сообщал, что российская армия якобы приказала небольшое количество солдат из оккупированных украинских регионов Херсона и Запорожья направить в Курск. Москва это не подтвердила.

20:10 В Донецке наступление России продолжается; бои за Торец уже идутСитуация вокруг города Торец в Донецкой области остается сложной для украинских войск. Российские солдаты продолжают наступление, бои уже ведутся на окраинах города. Александр Бордюй, заместитель спикера 32-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, сказал Радио Свобода, что Россия направляет диверсионные группы в город. Однако он также отметил, что число сдающихся российских солдат за последнюю неделю возросло. Пока нет значительного облегчения, например, от украинского наступления в российской области Курск. "Что касается наземных атак, их интенсивность несколько снизилась", - сказал Бордюй. Однако российские силы компенсируют это увеличением воздушных атак с использованием управляемых бомб. По данным украинского генерального штаба, интенсивность российских атак в Донецкой области не снизилась, за 24 часа было зафиксировано 52 атаки в районе Покровска.

19:34 "Как Россия может эскалировать дальше?"Карло Масала считает угрозу Москвы ответить на украинские продвижения на своей территории жестким контрнаступлением пустым звуком. Он считает, что российская армия уже действует с максимальной жестокостью, что делает ядерный удар маловероятным.

19:01 Больше потерь, чем новобранцев: Москва планирует секретную волну призыва?По данным американского новостного агентства Bloomberg, российская армия не получает достаточно новых солдат, чтобы восполнять потери на фронте, и сейчас наблюдаются самые тяжелые потери со времени начала вторжения, сообщили неназванные источники, близкие к Кремлю и министерству обороны России. Необходимость пополнения военных резервов стала более острой из-за вторжения Украины в приграничные районы российских областей Курск и Белгород. России, возможно, придется considering a new mobilization, with officials potentially presenting it as a rotation to give military personnel at the front a break, and the announcement could come by the end of this year, the sources told Bloomberg. A person familiar with the situation told Bloomberg that regional authorities are currently unable to meet more than a third of their conscription quotas. On July 31, Russian President Vladimir Putin already increased the signing bonus for new recruits to fight in Ukraine, from 195,000 (1,955 USD) to 400,000 (4,011 USD) rubles.

Европейскому союзу следует быть бдительным в отношениях с Россией, учитывая продолжающиеся обвинения в шпионаже и потенциальные угрозы безопасности.

В ответ на украинское наступление в Курской области президент Владимир Зеленский подчеркнул важность соблюдения гуманитарного права и оказания помощи гражданскому населению.

