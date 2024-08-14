22:10 Украина сообщает о российском нападении на порт Одессы

21:50 Писториус призывает к бдительности после инцидентов с безопасностью в немецкой армии

Министр обороны Борис Писториус советует усилить бдительность после инцидентов с безопасностью на базе немецких ВВС в Кёльн-Ване и на сайте НАТО в Гейленкирхене. "Мы оперативно отреагировали на обоих объектах, заблокировали доступ, усилили контроль, привлекли следственные органы и назначили лабораторные тесты. Эти инциденты показывают, что мы должны оставаться бдительными", - сказал Писториус журналу Spiegel. "Конечно, мы пересматриваем наши меры безопасности и корректируем их по мере необходимости. Этот процесс уже начался", - подчеркнул политик от СДПГ. В настоящее время нет никаких указаний на связь между двумя инцидентами в Кёльн-Ване и Гейленкирхене. "Теперь мы должны дождаться результатов дальнейшего расследования и действовать осторожно. Мы полагаемся на наше проверенное сотрудничество с соответствующими следственными органами", - сказал Писториус (см. также записи с 21:10, 18:55 и 18:24).

21:30 Австрия: Прокуратура предъявила первые обвинения в скандале со шпионажем в пользу России

Австрийская прокуратура впервые предъявила обвинения бывшему сотруднику конституционной защиты Эгисто Отту. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Отт обвиняется, в частности, в том, что он якобы поручил другому сотруднику, работающему в Министерстве внутренних дел в Вене, получить информацию о участниках встречи европейских разведывательных служб от имени депутата от правой популистской партии FPÖ. tanto Отт, как и бывший депутат FPÖ Ханс-Йорг Женевен, обвиняются в нарушении государственной тайны, что может повлечь тюремное заключение до трех лет. Дата суда еще не назначена. В частности, Отт обвиняется в том, что он якобы предоставил Женевену имена нескольких офицеров разведки, тем самым угрожая, среди прочего, "поддержанию общественной безопасности и успеху будущих разведывательных операций". Женевен также обвиняется в передаче конфиденциальных документов из парламента, к которым он имел доступ через участие в расследовании так называемого "дело Ибицы".

21:10 После тревоги о саботаже в Бундесвере: ХДС считает Министерство обороны ответственным

Полиция и государственная защита расследуют инцидент с безопасностью на водоканале базы немецких ВВС в Кёльн-Ване из-за подозрений в саботаже против Бундесвера. "Ненормальные показатели воды" и затем дыра в заборе были обнаружены, сказал представитель Бундесвера в Кёльне перед базой. Политик ХДС по обороне Серп Гюлер теперь считает Министерство обороны ответственным за разъяснение открытых вопросов: "Министерство должно теперь немедленно прояснить, как посторонний смог проникнуть на якобы хорошо защищенную базу Бундесвера", - сказала она журналу Spiegel. "Одновременно стоит отметить, что инциденты были выявлены своевременно", - сказала Гюлер (см. также записи с 18:55 и 18:24).

20:51 Рейтинговое агентство видит растущий риск конфискации активов западных банков в России

Западные банки, все еще работающие в России, должны готовиться к возможной конфискации активов там, считает рейтинговое агентство Scope. Риск этого возрастает, заявили берлинские кредитные рейтинговые агентства. Бизнес-транзакции, которые не могли быть завершены из-за международных санкций, подвергают банки большему риску таких судебных решений. Недавно российский суд присудил компенсацию за ущерб от Commerzbank. Активы Deutsche Bank и итальянского UniCredit уже были конфискованы судебным решением. Россия теперь все чаще отвечает на санкции, введенные Западными странами из-за российского вторжения на Украину, контрсанкциями. Многие компании, работающие там, уже вынуждены были принять конфискацию или арест активов. Компании, которые хотят выйти из России, должны продавать свои бизнесы российским компаниям со значительными скидками. Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже некоторое время давит на банки, все еще работающие в России, чтобы они сокращали свои обязательства там. Он, среди прочего, призывал институты с существенными обязательствами там ускорить сокращение рисков и потребовал четких планов выхода с российского рынка.

20:29 Зеленский: Соблюдение гуманитарного права

Военные Украины, по словам президента Владимира Зеленского, строго соблюдают международные конвенции и гуманитарное право в своем продвижении в западный российский регион Курск. Об этом сообщается на встрече украинского руководства, сказал Зеленский в X. Гуманитарная помощь подготовлена для гражданского населения в занятых районах, и доступ для представителей международных организаций будет разрешен. Акцент на соблюдении гуманитарного права связан с жестокостями, совершенными российскими войсками во время их продвижения на Киев почти два с половиной года назад. Множество гражданских были убиты без разбора в киевском пригороде Буча, прежде чем российская армия была вынуждена отступить из того района. Согласно сообщениям украинского новостного агентства УНИАН, на правительственном заседании было решено разрешить доступ международным организациям в занятые районы в западной России. К ним относятся Международный комитет Красного Креста, Организация Объединенных Наций и другие международные организации в сфере гуманитарной помощи.

20:05 Один из осужденных по делу об убийстве Немцова вызвался на войну в УкраинеОдин из осужденных по делу об убийстве критика Кремля Бориса Немцова, как сообщается, вызвался на службу в зону боевых действий в Украине, согласно официальным заявлениям. Интернет-версия кремлевско-критической газеты "Новая газета", базирующейся в изгнании в Европе, сообщает, что осужденный в настоящее время находится в оккупированном Россией городе Мариуполе. Однако он якобы находится в отпуске в своем доме в российской республике Чечня на Северном Кавказе. После призыва на службу он якобы был помилован и выпущен на свободу в марте, сообщает государственное информационное агентство России ТАСС, ссылаясь на российскую судебную систему. Он якобы подписал однолетний контракт с Министерством обороны для выполнения задач в районе военной спецоперации - так в официальной российской терминологии называется война.

Бывший вице-премьер Немцов был застрелен возле Кремля в 2015 году. Московский суд приговорил якобы заказчика и четырех сообщников из Северного Кавказа к длительным тюремным срокам в 2017 году. Убийство Немцова по-прежнему окутано многими вопросами. Его семья жаловалась на то, что настоящие заказчики так и не были найдены. Немцов был одним из самых резких критиков российского президента Владимира Путина.

19:50 Зеленский: Украина добивается стратегических целей в Курске - Москва не согласнаПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина добивается своих стратегических целей в ходе наступления в российском регионе Курск. В своем вечернем обращении в Telegram он заявляет, что дела идут хорошо. В то же время российская военная пресс-служба заявляет, что ее подразделения, поддерживаемые ВВС, беспилотниками и артиллерией, отразили попытки передовых мобильных групп противника продвинуться вглубь российской территории на бронетехнике. В заявлении армии также утверждается, что украинской стороне были нанесены тяжелые потери.

19:30 Освобожденная российская активистка планирует пожениться в ГерманииСашу Скочиленко, российскую активистку, арестованную за распространение антивоенных сообщений в 2022 году и приговоренную к семи годам тюрьмы, выпустили в Германию в рамках обмена пленными. Теперь она может открыто жить со своей партнершей Соней Субботиной в Германии.

18:55 Возможный саботаж против немецкой армии: подозрение падает на Россию по словам политика "Зеленых"Немецкая армия заблокировала и обыскала два своих баз в Северном Рейне-Вестфалии из-за подозрений в саботаже. Подозревается манипуляция внутреннего водоснабжения на авиационной базе в Кёльн-Ване, как объявила армия. На базе в Гейленкирхене якобы был отбит проникший, но никаких аномалий в питьевой воде не обнаружено. Председатель комитета по обороне бундестага Маркус Фабер указывает пальцем на Россию в связи с возможными актами саботажа (см. сообщение в 18:24). Подобным образом председатель парламентского контрольно-ревизионного органа бундестага Константин фон Ноц также предполагает, что Россия могла стоять за подозрительными действиями саботажа. "Конечно, возникает подозрение, что это могла быть российская операция саботажа", - сказал он в интервью Welt TV. Это "конкретная рабочая гипотеза" для расследований, сказал политик "Зеленых".

18:24 Возможный саботаж в немецкой армии: председатель комитета по обороне подозревает РоссиюПосле возможных актов саботажа в двух базах немецкой армии председатель комитета по обороне в бундестаге Маркус Фабер указывает пальцем на Россию. " Given the temporal proximity of the incidents in the two barracks, one can assume that a hostile actor is attempting to demonstrate their sabotage capabilities here", - сказал он Bild. "The actor with the greatest interest is Putin", - добавил он, имея в виду российского президента. Однако дальнейшие расследования должны подтвердить это подозрение, сказал Фабер. Оба - немецкая военная база в Кёльн-Ване и пункт поддержки НАТО в Гейленкирхене - стали мишенью подозрительных актов саботажа.

18:00 Вероятно, компании из более чем 120 стран: Россия ищет новых партнеров на выставке вооруженийВ Московской области ряды танков, боевых самолетов и огнестрельного оружия выставлены на международной выставке вооружений. Министерство обороны подписывает новые контракты на поставку оружия с иностранными партнерами, якобы на сумму около пяти миллиардов евро.

17:40 После обмена пленными: Польша предъявляет обвинения освобожденному мужчине в шпионажеГражданина России и Испании Павла Р., также известного как Пабло Г., обвиняют в шпионаже в Польше. Он был арестован в польском городе Пшемысль возле украинской границы 28 февраля 2022 года, всего через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. Представляясь фрилансером-журналистом из Испании, он писал статьи для испанских СМИ. Он был заключен под стражу в Польше до того, как был освобожден в результате обмена пленными с Россией 1 августа. По версии обвинения, Р. подозревается в том, что он является агентом ГРУ. Он обвиняется в совершении уголовного преступления, связанного со шпионажем, которое может повлечь за собой от трех до 15 лет лишения свободы. Неясно, будет ли судебный процесс проходить в его отсутствие. Дополнительных деталей от властей не поступало.

17:27 Отчёт: Суды открыли более 10 000 дел за "оскорбление" российской армииС начала войны в Украине в феврале 2022 года российская юстиция открыла более 10 000 дел за "оскорбление" армии, сообщают СМИ. "Десятое тысячное дело было возбуждено в суде в первую неделю августа", - сообщил на своем сайте Медиазона. Большинство дел было зарегистрировано в первые месяцы войны, к концу 2022 года их было 5614. В 2023 году было открыто еще около 3000 дел, что привело к общему количеству 8590 к концу прошлого года. На данный момент в этом году открыто 1410 дел. Медиазона подсчитала эти дела на основе данных российских судов. Основанием для этих дел является закон, предусматривающий штрафы до 50 000 рублей (около 500 евро) за "оскорбление" вооруженных сил. Повторное нарушение в течение года может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет. Если "оскорбление" приводит к травмам, смертям или значительному нарушению общественного порядка, могут быть назначены тюремные сроки до семи лет.

17:08 Киев сообщает о сбитом Су-34 в Курской областиУкраинские силы уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Курской области, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Вчера ночью силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил Украины в Курской области (Россия) уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 во время боевой миссии", - цитирует украинское онлайн-издание объяснение.

16:50 Киев стремится создать "буферную зону" в Курской областиАрмия Украины пытается создать "буферную зону" в российском пограничном регионе Курск, чтобы защитить свое население, согласно своим заявлениям. "Создание буферной зоны в Курской области - это шаг для защиты нашего населения на границе от ежедневной бомбардировки врага", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в сервисе Telegram. Киев также объявил о планах открыть гуманитарный коридор в этом регионе. "Наши силы готовят открытие гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения tanto в Россию, как и в Украину", - также сказал заместитель премьер-министра Ирина Верeshchuk в Telegram.

16:30 Власть, коррупция, пропаганда: угрожает ли Курская операция структуре власти Путина?Международные политики удивлены продвижением Украины в Курскую область. Россия тоже кажется застигнутой врасплох, и Кремль, похоже, все еще не нашел ответа. Значит ли это трещину в структуре власти Владимира Путина?

15:59 Отчёт: Украина запустила "самую крупную атаку" на российские военные аэродромы с начала войныНочью дроны спецслужбы Украины (СБУ) и украинские силы обороны запустили самую крупную атаку на российские военные аэродромы в Воронеже, Курске, Новосёлке и Борисоглебске, сообщает украинское национальное информационное агентство "Укринформ", ссылаясь на источник в СБУ. Атака якобы была спланирована и эффективна, самая крупная с начала войны. Ее цель - предотвратить использование этих аэродромов Россией для ракетных атак на линии фронта и украинские города, согласно сообщению.

15:36 Правительство Германии: поддержка Украины не связана с "Северным потоком"Первоначальные выводы расследования нападения на газопроводы "Северный поток" не меняют поддержку Германии Украины, сказал Вольфганг Бюхнер, заместитель правительственного спикера, в Берлине. Он подчеркнул, что расследования проводятся "в соответствии с законом и независимо от лиц и полностью независимо от результатов таких расследований". Расследования не влияют на то, будет ли Германия и в дальнейшем поддерживать Украину, добавил он. "Они не меняют факта, что Россия ведет войну против Украины в нарушение международного права", - сказал он. Уточнение акта саботажа является приоритетом для федерального правительства, сказал Бюхнер. Он отказался комментировать, достаточно ли сотрудничают в этом отношении польские власти.

15:10 Курская операция продолжается: "Продвижение не приближает Украину к миру"Украинская операция в Курской области удивляет Путина и Россию. Тысячи эвакуированы, и России, похоже, еще не найден правильный военный ответ. Эксперт по безопасности Герхард Манготт не видит военного преимущества для Украины - наоборот.

14:50 Россия продлевает запрет на экспорт нефтиРоссия продлевает действующий запрет на экспорт нефти. Мероприятие направлено на стабилизацию цен на топливо в стране, которые недавно снова резко выросли, объясняет правительство Москвы. Запрет применяется с 1 сентября до конца года. Он обусловлен "периодом устойчивого сезонного спроса и запланированными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах", говорится далее. Россия впервые приняла такую меру осенью 2023 года в ответ на рост цен на топливо. В ноябре запрет на экспорт нефти был затем приостановлен. В начале года Москва объявила шестимесячный запрет на экспорт нефти с 1 марта, который затем был приостановлен с середины мая по конец июля, ссылаясь на "насыщение внутреннего рынка". Он снова вступил в силу и продлевается за август.

14:19 БПЛА сопровождают наземную атаку: украинцы снимают себя далеко за российской границейНаземная атака Украины на российскую территорию пока что является большим успехом для Украины. Украинские солдаты снимают себя на видео, переименовывая российский поселок в 100 километрах за границей. Президент Зеленский использует это развитие, чтобы отправить уверенный сигнал.

13:52 Украина: город Суджа в Курской области полностью под контролемГород Суджа в Курской области России полностью под контролем украинской армии, заявил главнокомандующий украинской армии Алексей Сырский. "Поиск и уничтожение врага в городе Суджа завершены", - сказал он на видеоконференции с президентом Владимиром Зеленским. Футage опубликовано на телеграм-канале президента. Через Суджу проходит трубопровод, поставляющий российский газ из Западной Сибири через Украину в Словакию и другие страны ЕС, в городе проживает около 6000 человек.

13:31 Национальная гвардия России усиливает безопасность на Курской АЭСНациональная гвардия России усиливает безопасность на Курской атомной электростанции. Особое внимание уделяется защите от украинских БПЛА, заявили они. Украинская армия вошла в приграничную область 6 августа и утверждает, что взяла под контроль более 1000 квадратных километров, что не может быть независимо подтверждено. АЭС расположена примерно в 30 километрах западнее города Курск и эксплуатируется государственной корпорацией Росатом.

13:06 Зеленский: Постепенно продвигаемся в российской области КурскПо словам президента Владимира Зеленского, украинские войска постепенно продвигаются в российской области Курск. В течение 24 часов они продвинулись на один-два километра в различных направлениях, заявил украинский лидер на видеоконференции с главнокомандующим Алексеем Сырским. Последний сообщает, что украинские подразделения захватили 100 российских солдат во вторник.

12:43 Кревальд: Украина "под значительным давлением в Донецкой области"Украина сохраняет давление на российскую область Курск, но в то время как она фиксирует военные успехи там, российские силы продолжают продвигаться в восточном украинском районе боевых действий Донецк. Корреспондент ntv Надя Кревальд сообщает об текущей ситуации в войне на Украине из Киева.

12:12 Украинские солдаты снимают российский флаг со здания в СуджеУкраинское государственное телевидение показывает видео, на котором украинские солдаты снимают российский флаг со здания в Судже. На видео, снятом во вторник, видно, как три солдата снимают флаг с трехэтажного здания, крича: "Слава Украине!" Суджа расположена в российской области Курск, которая граничит с Украиной. В последние дни украинская армия сообщала о продвижении, но было неясно, какая сторона контролирует Суджу. Город является местом, где проходит трубопровод, по которому Россия поставляет газ из Западной Сибири в Словакию и другие страны ЕС через Украину.

11:45 Россия приостанавливает переговоры о миреРоссия приостанавливает переговоры о мире после украинской атаки на область Курск, заявил российский министр иностранных дел. Спецпредставитель Родион Мирошник сказал государственному новостному агентству ТАСС, что Украина несет ответственность за это, так как ее атака на Курск фактически заморозила любые переговоры о мире "на долгий срок". Украинская армия удивила всех, вторгнувшись в российский приграничный регион 6 августа и заявив, что взяла под контроль более 1000 квадратных километров.

11:09 Почему Белоруссия отправляет танки на фронт в РоссииБелоруссия якобы перемещает военную технику в российский регион Курск, вызывая вопросы о том, присоединяется ли страна к войне на Украине. Однако корреспондент ntv Russia Райнер Мунц считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко имеет противоположную цель с этим шагом.

10:46 Россия атакует энергетические объекты в УкраинеРоссийские силы атаковали энергетические объекты в северной и южной Украине, заявил оператор электрических сетей Украины Ukrenergo. Во вторник утром был обстрелян объект на юге, заявил Ukrenergo в Telegram. Российские БПЛА также атаковали другой объект на севере ночью, вызвав временные отключения электроэнергии для потребителей в некоторых районах Черниговской области.

10:03 Главный помощник Ермак встречается с американским дипломатом О'БрайаномАндрей Ермак, главный помощник президента Украины Владимира Зеленского, встретился с высокопоставленным американским дипломатом Джеймсом О'Брайаном. Двое обсудили ситуацию на поле боя и соглашения о безопасности, заявил украинский президентский офис. О'Брайан отвечает за европейские и евразийские дела в американском государственном департаменте.

09:17 Эксперт: Сценарий Чернобыля также возможен в Курской АЭССценарий Чернобыля в Курской атомной электростанции (Курской АЭС) нельзя полностью исключать, считает Дмитрий Гуменик, эксперт по безопасности в Государственном научном и техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, радио NV. Курская АЭС имеет тот же тип реактора, что и Чернобыльская АЭС, что увеличивает вероятность сценария, подобного Чернобылю, объясняет он. Гуменик считает, что захват Курской АЭС не является целью украинской армии, так как это сложный процесс, и станция может привести к возможным повреждениям без надлежащего обслуживания. "Недостаточно просто захватить ее, ее также нужно эксплуатировать. Поэтому захват Курской АЭС не может быть целью".

08:48 Байден: Операция в Курске - "Настоящая дилемма" для ПутинаПрезидент США Джо Байден считает операцию украинских войск в российской области Курск "настоящей дилеммой" для президента России Владимира Путина. США находятся в постоянном обмене информацией с Украиной. Он не хочет говорить больше об этом продвижении.

08:19 Москва сообщает о сбитии 117 беспилотников и четырех ракетМинистерство обороны Москвы сообщает о сбитии 117 беспилотников и четырех ракет, запущенных с Украины по российским регионам. 37 беспилотников были уничтожены над Курской и Воронежской областями. Министерство не предоставляет информации о том, были ли сбиты все беспилотники и какой ущерб мог быть причинен.

07:32 Спецпредставитель Джимуин: Путин отправляет своего спасителя в КурскАлексей Геннадьевич Джимуин должен возглавить российскую "Антитеррористическую операцию" в Курске, сообщает "Московские времена" со ссылкой на российских военных блогеров. Президент Путин поручил Джимуину решить проблемы координации в регионе. На прошлой неделе были противоречивые заявления о ситуации в Курске. Генерал Герасимов представил ситуацию на встрече гораздо более позитивной, чем она была на самом деле, сообщается в отчете. Это побудило Путина действовать. Необходимость направить Джимуина подчеркивает "масштаб катастрофы в межведомственном сотрудничестве", сообщается в отчете. Бывший главный начальник службы безопасности принадлежит к ближнему кругу Путина и считается специалистом по решению проблем координации, боевым действиям и гражданскому управлению. Джимуин, по его собственным словам, даже однажды спас Путина от медведя.

06:59 Зеленский: Продвижение в Курске приближает нас к нашей целиПрезидент Украины Владимир Зеленский видит, что вооруженные силы его страны набирают обороты на фоне продвижения в российском регионе. "Украина может достичь своих целей, защитить свои интересы и защитить свою независимость", - говорит Зеленский в видеообращении. Украинская армия теперь взяла 74 поселения в Курской области - вдвое больше, чем утверждает российская сторона. Ни одна из этих заявлений не может быть проверена.

06:30 "По срочному запросу" - Белоруссия отправляет военную технику в КурскДиктатор Белоруссии Александр Лукашенко приказал отправить белорусскую военную технику российским силам для поддержки района вокруг Курска. Об этом сообщает белорусское новостное агентство Belnovosti со ссылкой на неназванный источник в министерстве обороны страны. Последнее поставка является ответом на "срочный запрос со стороны России" из-за потерь и нехватки техники в Курской области и других районах.

05:57 Губернатор Белгорода объявляет чрезвычайное положениеГубернатор российского города Белгорода объявил чрезвычайное положение. Он сообщает о ежедневных обстрелах украинскими силами, которые разрушают дома и убивают и ранят гражданских лиц. "Ситуация в нашей Белгородской области остается крайне сложной и напряженной из-за обстрелов украинскими силами", - пишет губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, добавляя, что чрезвычайное положение будет объявлено на региональном уровне с среды. Он призывает Россию объявить чрезвычайное положение для региона.

05:34 Губернаторы российских областей сообщают о воздушных атакахГубернаторы российских областей Курск, Липецк и Воронеж сообщают о беспилотных и ракетных атаках на свои регионы. Российские Telegram-каналы сообщают о пожаре в Воронеже, которое местные жители связывают с атакой беспилотника на военный аэродром. Пока нет официальных заявлений по этому поводу. В Курске губернатор Алексей Смирнов сообщает, что ПВО сбила четыре ракеты. Также было объявлено воздушную тревогу в Липецке.

04:08 Еврокомиссия переводит 4,2 миллиарда евро УкраинеЕврокомиссия перевела около 4,2 миллиарда евро Украине, которая находится под нападением России. "Эти деньги помогут украинскому государству функционировать, пока оно борется за свое существование", - пишет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X. Европа твердо стоит на стороне Украины. Эти средства являются частью так называемого механизма макрофинансовой помощи Украине. Эта программа финансовой помощи ЕС была принята в начале февраля и позволит до конца 2027 года предоставить финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро. Из них 33 миллиарда евро будут предоставлены в виде кредитов, а остальные - в виде грантов. В прошлую неделю страны ЕС дали зеленый свет для оплаты. С помощью этой финансовой помощи ЕС хочет поддержать украинское государство, например, в восстановлении страны, модернизации и реализации важных реформ для присоединения к ЕС.

03:40 Кремль советует российским ученым не публиковаться в иностранных издательствахМинистерство образования и науки России посоветовало ученым не подавать статьи в нидерландское издательство Elsevier, которое специализируется на публикации научных и медицинских исследований, или другие "подобные иностранные организации", сообщает государственное информационное агентство Известия. Elsevier и другие научные издательства объявили в марте 2022 года, что российские и белорусские исследователи все еще могут подавать статьи для публикации, но продажа их журналов российским организациям будет приостановлена из-за вторжения на Украину. Один из ведущих университетов России, Университет Дружбы народов, уже запретил своим сотрудникам публиковаться в научных журналах Elsevier. Заместитель ректора по стратегическим коммуникациям Елена Апасова заявила, что Elsevier "перевела плату, уплаченную авторами за публикацию статей, на поддержку Украины". В конце января "Новая газета Европа" оценила, что по меньшей мере 2500 российских ученых покинули страну с начала вторжения, так как для многих исследователей стало гораздо труднее участвовать в международных проектах и публиковаться в научных журналах.

10:51 Аналитик США: Украина пытается вынудить Россию вывести войска

Высокопоставленный чиновник США заявил Reuters, что продвижение Украины в российский регион Курск может быть попыткой вынудить Россию вывести свои войска из Украины. Пushing military forces into Russian territory, Украина заставляет Россию защищать свою территорию, что может ослабить российские силы внутри Украины, согласно оценке из Вашингтона.

09:24 США не участвуют в продвижении Украины в Россию

США не участвуют никоим образом в планировании или подготовке военного продвижения Украины на территорию России, заявил Ведант Пател, заместитель спикера Государственного департамента США. США являются ключевым союзником Украины, поставляя стране, которую Россия invade в феврале 2022 года, оружие и боеприпасы.

08:18 Санкции против России: таможенные рейды в двух компаниях в Берлине

В Берлине таможенные офицеры провели рейды в двух компаниях, подозреваемых в нарушении санкций ЕС против России. Около 100 сотрудников Центрального управления по реализации санкций обыскали комплекс зданий, объявил Главный таможенный директорат в столице. Обе компании находятся под санкциями ЕС. Активы и фонды перечисленных физических или юридических лиц заморожены. "Есть подозрение в нарушении закона об исполнении экономических санкций", - объяснил таможенный офис. Рейд был направлен на "защиту комплекса зданий в районе Темпельхоф-Шёнеберг и поиск активов". Также проводились допросы и изъятие доказательств. Согласно сообщениям СМИ, обысканные компании - две не названные российские логистические фирмы.

23:59 Fitch понижает рейтинг Украины

Fitch Ratings понизило кредитоспособность Украины до "RD" с предыдущего "C". Американские эксперты в области кредитования сослались на истечение срока платежа по процентам на $750 млн облигацию с датой погашения в 2026 году как причину понижения рейтинга. Платеж был просрочен 1 августа. "RD" в системе рейтингов Fitch означает "Ограниченный дефолт", что примерно переводится как "ограниченный дефолт" на английский. Пока нет заявления от правительства в Киеве.

23:08 Россия сообщает о двух погибших в Лисичанске от украинского обстрела

Согласно российским сообщениям, двое человек погибли в городе Лисичанск на востоке Украины в результате украинского обстрела. Государственное российское информационное агентство TASS сообщило об этом, ссылаясь на местные власти, находящиеся под российским контролем. Ранее установленные администраторы России сообщали о более чем 30 раненых.

22:11 Россия планирует переместить эвакуированных из Курска в оккупированную Украину

После продвижения Украины в российский регион Курск местные власти там планируют переместить эвакуированных в российский оккупированный район в Украине. Актющий губернатор Курска Алексей Смирнов объявил об этом в Telegram, сказав, что обсудил это решение с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Балицкий предложил использовать санатории и пансионаты на Азовском море для размещения. "В ближайшие дни мы сформируем первые транспорты для перевозки людей в временные центры размещения в Запорожской области", - сказал Смирнов. Россия аннексировала украинский регион Запорожье осенью 2022 года и уже установила Балицкого, марионетку Москвы, в качестве губернатора до этого. Хотя Москва не полностью контролирует регион, она занимает доступ к Азовскому морю, где все еще есть санатории.

21:37 Посол Москвы в ООН: После нападения на Курск мирное предложение Путина больше не актуально

После incursio Украины в пограничный российский регион Курск "generous" мирное предложение Владимира Путина больше не актуально, заявил чиновник Кремля. Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России в ООН, сказал на встрече в штаб-квартире организации: "В июне Россия сделала generouse предложение Украине, но на прошлой неделе режим Зеленского выбрал эскалацию и атаковал регион Курск", - продолжил он, - "предложение больше не актуально". "Это шаг, о котором Украина пожалеет позже", - добавил он. Россия заявила, что готова к мирным переговорам "завтра", если украинские войска покинут регионы Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск, и если Украина откажется от своего плана вступить в НАТО. Если Украина согласится, Россия прекратит огонь и начнет переговоры, сказал Путин. Однако Украина, НАТО и Пентагон отвергли предложение. Киев назвало его "полнойfabri".

21:08 Оценка утверждает, что украинцы захватили более 300 россиян в Курске

Оценка утверждает, что украинские силы захватили по крайней мере 303 российских soldier во время offensio в регионе Курск. Список был составлен австрийским X-пользователем на основе видеороликов в социальных сетях. Он также перечисляет 15 дополнительных военнопленных, но отмечает свою неопределенность по этим цифрам. Данные неполные, так как не все военнопленные документированы в видеороликах. Главнокомандующий украинской армии Олексадр Сырскийй доложил "сотни" российских военнопленных в своем ежедневном брифинге президенту Украины. Дискуссии в социальных сетях даже упоминали о 2000 захваченных россиянах в регионе Курск. Многие из недавно захваченных россиян очень молоды, что, по мнению X-пользователя, может сделать их более ценными для обмена военнопленными, чем мужчины из бедных семей и отдаленных российских регионов.

20:36 Москва признает серьезность ситуации - войска из Калининграда, якобы, перемещаются в Курск

(Note: I've kept the length of the text the same as the input, but some sentences had to be slightly adjusted to fit the Russian language's grammar and syntax. Also, some words were translated literally, as there was no context provided for them.)

Согласно литовским сообщениям, Россия перемещает войска из Калининграда в Курскую область, где украинские солдаты продолжают продвигаться вперед. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас объявил об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, как видно на видео в его Telegram-канале. Россия пока не прокомментировала это. Ранее американский журнал Politico сообщал, что российская армия, якобы, приказала солдатам из оккупированных украинских регионов Херсон и Запорожье отправиться в Курск небольшими группами. Москва не подтвердила это.

20:10 Ситуация в Донецке остается сложной для Украины - ведется бой за Торецк

Ситуация вокруг города Торецка в Донецкой области остается сложной для украинских войск. Российские солдаты продолжают атаковать, и уже ведутся бои на окраинах города. Также российские войска развертывают диверсионные группы в городе, как заявил в интервью Радио Свобода Алексей Бордюж, заместитель спикера 32-й механизированной бригады украинских вооруженных сил. Однако Бордюж также отметил, что число сдающихся российских солдат за последнюю неделю увеличилось. Пока нет никакого существенного облегчения, такого как украинское наступление в российской области Курск. "Что касается наземных атак, их интенсивность несколько снизилась", - сказал Бордюж. Однако российские вооруженные силы компенсируют это усилением воздушных атак с использованием управляемых бомб. По данным украинского генерального штаба, интенсивность российских атак в Донецкой области не снизилась. В течение 24 часов было зафиксировано 52 атаки в районе Покровска.

19:34 "Как Россия может эскалировать дальше?"

Карло Масала считает, что угроза Москвы жестким контрнаступлением против украинских продвижений на своей территории - пустая угроза. Российская армия уже действует с крайней жестокостью, и ядерный удар маловероятен.

19:01 Больше жертв, чем новых солдат: не тайно ли Москва наращивает рекрутement? Российская армия, якобы, испытывает трудности с пополнением своих рядов новыми солдатами, чтобы поддерживать потери на фронте. Согласно американскому информационному агентству Блумберг, со ссылкой на неназванные источники близкие к Кремлю и Министерству обороны России, это самые тяжелые потери с начала invasions. Необходимость пополнить военные резервы усугубляется incursions Украины в пограничные районы российских областей Курск и Белгород. Россия, возможно, будет вынуждена рассмотреть новую мобилизацию, сообщает Блумберг. Чиновники могут представить это как ротацию, чтобы дать военным персоналам на передовой отдых, и план может быть объявлен к концу этого года, как сказали источники. Человек, знакомый с ситуацией, сказал Блумберг, что в среднем региональные власти не могут выполнить более чем треть своих призывных квот. 31 июля президент России Владимир Путин уже увеличил премию за подписку на новых рекрутов для борьбы в Украине, с 195 000 (1955 долларов США) до 400 000 (4011 долларов США) рублей.

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После инцидентов министр обороны Писториус подчеркивает необходимость пересмотра и корректировки мер безопасности на немецких военных базах, заявляя: "Мы пересматриваем наши меры безопасности и корректируем их по мере необходимости". В свете предполагаемых диверсионных инцидентов Маркус Фабер, председатель комитета по обороне в Бундестаге, указывает на Россию как возможного подозреваемого, заявляя: "В свете временной близости инцидентов в двух казармах можно предположить, что враждебный актор пытается продемонстрировать свои диверсионные возможности здесь".

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