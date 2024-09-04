21:03 Сербия, претендующая на пост кандидата в ЕС, подтверждает свою лояльность Путину

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным на экономическом форуме во Владивостоке. Согласно российским новостям, Путин приглашает президента Сербии Александра Вучича на предстоящий саммит БРИКС в России в октябре. Вулин подчеркивает сербские отношения с Россией, будучи и партнером, и стратегическим союзником. Под руководством Вучича Сербия никогда не присоединится к НАТО, не будет накладывать санкции на Россию или позволять какие-либо действия против России со своей территории. Сербия поддерживает дружеские отношения с Россией, несмотря на то, что является кандидатом на вступление в ЕС.

20:29 Тысячи бегут из Покровска Бегство из восточного украинского города Покровска продолжается. За месяц примерно 20 000 человек покинули город, как заявил губернатор Донецкой области Вадим Филащенко в новостном выпуске Интерфакса Украина. В настоящее время в Покровске проживает около 26 000 человек, в том числе более 1000 детей. До конфликта население города составляло около 65 000 человек, что делало его важным логистическим центром для украинской армии. Украинские войска отступают от российского наступления в регионе уже несколько месяцев. Недавние сообщения свидетельствуют о том, что российские войска продвигаются в Селидово и Укraine для боев.

19:55 США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы США обвиняют Россию в попытке манипулировать ноябрьскими президентскими выборами через дезинформацию. Генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил, что Россия использовала свои СМИ, чтобы ввести в заблуждение влиятельных американцев и побудить их распространять ложь. В ответ США ввели санкции, предъявили уголовные обвинения и конфисковали домены в Интернете. Министерство финансов США объявило о штрафах против десяти человек и двух организаций, в том числе представителей канала RT, хакеров и неправительственную организацию, связанную с Кремлем, обвиняемую в использовании ИИ для влияния на выборы США с помощью кампаний дезинформации.

19:47 Литва протестует против эскалации российских авиаударов Литва вызвала российского дипломата в Вильнюс, чтобы выразить протест против эскалации российских авиаударов по Украине. Во время встречи дипломат подвергся резкой критике за эскалацию обстрелов гражданских целей в Украине. Министерство иностранных дел Литвы заявило, что бомбардировка образовательных учреждений, больниц и жилых районов свидетельствует о отчаянии и пренебрежении Россией к жизни людей и международному гуманитарному праву. В результате российских авиаударов в Львове погибли семь человек и 38 были ранены, а также есть жертвы в Полтаве на этой неделе.

19:15 "Шпионский кит" якобы убит в Норвегии Организации, защищающие права животных, подали жалобы после смерти якобы "шпионского кита" России, найденного в Норвегии. Мертвого белухи нашли с огнестрельными ранениями, согласно организациям One Whale и Noah. Полиция Норвегии расследует, есть ли достаточно оснований для начала расследования. Ранее кита нашли возле российских вод с миниатюрной камерой и надписью "Оборудование Санкт-Петербург" на теле, что вызвало подозрения, что он был российским шпионским китом или служил в качестве терапевтического кита в России. Он был найден мертвым в субботу в бухте Ставангера.

18:58 Военная служба в Германии станет более привлекательной Кабинет министров Германии согласовал "Закон об изменении времен" для того, чтобы сделать службу в бундесвере более привлекательной, введя более гибкий график работы и финансовые стимулы. Спикер Министерства обороны объяснил, что цель состоит в том, чтобы удерживать и привлекать квалифицированных специалистов в Германии и бригаде Литвы, что усиливает восточный фланк НАТО против России. Финансово выгодные стимулы будут доступны для солдат, переезжающих или возвращающихся с семьями в и из Литвы.

18:27 Житель Львова слышит "нечеловеческие крики" После ночного ракетного и дронового нападения российской армии на Львов 27-летний житель города заявил, что слышал "нечеловеческие крики". Журналисты AFP сообщили, что видели сожженные машины и обломки, разбросанные по центру Львова. По данным украинских властей, в Львове погибли семь человек и 53 были ранены, более 50 зданий в историческом центре города были повреждены, в том числе две медицинские учреждения и две школы, согласно Министерству культуры.

18:09 США могут официально обвинить Россию во вмешательстве в выборы США, как ожидается, официально обвинят Россию во вмешательстве в текущую президентскую избирательную кампанию позже сегодня, согласно сообщению CNN со ссылкой на источники. Российское вмешательство, как считается, сосредоточено на использовании онлайн-платформ для целевого воздействия на американских избирателей с помощью дезинформации, с RT в качестве основной цели. Ранее Министерство юстиции США предупреждало о российских угрозах президентским выборам, назначенным на 5 ноября.

17:35 Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыля Лесной пожар вспыхнул в радиационной зоне вокруг заброшенной Чернобыльской атомной электростанции в Украине. Примерно 20 гектаров горят, как сообщил губернатор Киевской области Руслан Кравченко. Уровни радиации остаются в пределах безопасных норм. Более 200 firefighters, в том числе 50 солдат, борются с пожаром и смогли его локализовать. Причина пожара неясна. Из-за сильной жары и затяжной засухи риск лесных пожаров в северной украинской Киевской области возрос.

16:43 Взрыв на рынке в Донецке - Сообщения о жертвах По данным оккупационных властей в подконтрольном России восточноукраинском городе Донецке, в результате артиллерийского обстрела рынка погибли, по меньшей мере, трое человек, и еще пятеро получили ранения. Украинские силы заявляют, что ответственность за обстрел лежит на их оппонентах, что привело к двум погибшим и одной гражданской смерти, как заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Российские государственные СМИ распространяют визуальные материалы и фотографии, демонстрирующие значительный ущерб рынку. Эти детали не могут быть независимо подтверждены.

16:43 Подтверждены первые отставки в Киеве, возможный преемник для Кулебы Верховная Рада приняла отставки четырех министров, сообщает Рада. Не упоминалось о письме об отставке министра иностранных дел Дмитро Кулебы. Президент Владимир Зеленский планирует представить замену позже сегодня. Первым заместителем Кулебы, Андреем Сибихой, считается наиболее вероятным претендентом. Политический аналитик Владимир Фесенко не прогнозирует значительных сдвигов в внешней политике Украины несмотря на изменения.

16:21 Лукашенко освобождает 30 политических заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 политических заключенных. Все они подали заявления о помиловании, признали вину, выразили раскаяние и пообещали вести законопослушную жизнь, как заявил президентский администрации. Министерство внутренних дел будет следить за их соблюдением обещания. Список включает 23 мужчин и 7 женщин, большинство из которых - родители несовершеннолетних детей. Белорусская оппозиция в изгнании заявила, что передала списки серьезно больных заключенных правительству в Минске через посредников, и многие из них были помилованы. Высшие представители оппозиции в изгнании приветствуют освобождение, но подчеркивают, что это не сигнализирует о смене политики. Политическое преследование и пытки продолжаются в Белоруссии, заявляет лидер оппозиции Светлана Тихановская, которую считают настоящей победительницей президентских выборов 2020 года. Читайте больше.

15:55 Воздушный удар по Львову, среди жертв семья

В результате авиаудара России по Львову погибли почти все члены семьи, сообщает город. Среди погибших - 43-летняя женщина и ее 7-летняя, 18-летняя и 21-летняя дочери. Выжил только муж, в критическом состоянии, сообщает Украинский католический университет. "В сердце Европы Россия убивает украинцев и их семьи. Россия убивает наших детей и наше будущее," - написал мэр Андрей Садовый.

15:41 Шольц обосновывает присутствие ракет США: "Сохранение мира необходимо" Канцлер Шольц защищает решение разместить американские ракеты в Германии. "Это необходимо для сохранения мира в регионе и предотвращения войны," утверждает Шольц. "Наша цель - исключительно сдерживание потенциальных агрессоров." В течение многих лет Россия наращивала свои военные возможности, в частности, системы ракет, отмечает Шольц. Президент Путин нарушил соглашения о разоружении, такие как Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и разместил ракеты в Калининграде, которое находится примерно в 530 километрах от Берлина по воздуху. "Быть безразличным к этому было бы безрассудным." Шольц утверждает: "Не действовать было бы опасно для мира в регионе. Я не позволю этому случиться." В результате войны России против Украины правительства США и Германии согласились разместить американские ракеты увеличенной дальности на территории Германии начиная с 2026 года. Партия "Левые" (Die Linke) и АФД выступают против этого, называя это ненужной гонкой вооружений, которая угрожает безопасности Германии. Критика также существует внутри СДП. Читайте больше.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить больше систем ПВО IRIS-T Украине. Заказано восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS для Украины, объявил Шольц на военном объекте Бундесвера в Тодендорфе, Шлезвиг-Гольштейн. "Две из каждой будут доставлены в этом году, остальные - с 2025 года." В настоящее время в Украине уже используются четыре системы IRIS-T SLM и большое количество ракет, а также три связанные системы IRIS-T SLS. Шольц сделал эти замечания во время презентации первой системы ПВО IRIS-T для Бундесвера.

На своей первой встрече за девять лет президенты Южной Кореи и Новой Зеландии осудили военную агрессию России в Украине. В совместном заявлении президент Южной Кореи Юн Сук Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон призвали Россию "немедленно, полностью и безоговорочно" покинуть международно признанную территорию Украины. Они также критиковали укрепление военной cooperation между Северной Кореей и Москвой. Юн заявил, что "ключевым" является то, что страны, разделяющие общие ценности, такие как Южная Корея и Новая Зеландия, должны продемонстрировать солидарность "в это критическое время, когда авторитарные силы продолжают представлять вызовы." Северная Корея, в основном изолированная на международном уровне, в последнее время расширила свои военные отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что всеобъемлющая перестановка правительства направлена на то, чтобы дать импульс энергии своей стране. "Нам нужна новая энергия," - ответил Зеленский на вопрос о причинах перестановки. "И эти шаги связаны с укреплением нашего государства в разных областях." Украина уже два с половиной года защищается от российского вторжения. Зеленский также выразил благодарность министрам и всему кабинету за их усилия.

В ближайшее время количество систем IRIS-T SLM, размещенных в Украине, увеличится с четырех до десяти, сообщают источники в сфере безопасности. Также немецкая армия планирует использовать IRIS-T в Шлезвиг-Гольштейне.

Министерство обороны России заявляет, что российская армия "полностью освободила" село Карливка, расположенное примерно в 30 километрах от Покровска на востоке Украины. Покровск является важным логистическим центром для украинской армии. Украинские войска отступают от российского наступления в этом регионе уже несколько месяцев.

По словам представителя украинского флота Дмитрия Плетёнчука, оккупационные власти Крыма используют все доступные средства для защиты Керченского моста, как сообщает Defense Express на украинском телевидении. В ход идут коротко- и дальнобойные системы, в том числе С-300, С-400 "Триумф", С-500 "Прометей" и "Панцирь-С1". Крым "наводнен системами ПВО" из-за его практической и символической важности для оккупантов, сказал Плетёнчук. Керченский мост, prestige-проект лидера Кремля Владимира Путина, соединяет Южную Россию с незаконно аннексированным полуостровом и служит жизненно важным маршрутом поставок для российских сил на юге Украины. Вокруг моста часто происходят бои, и Киев неоднократно заявлял о своем намерении освободить полуостров, с мостом как стратегической точкой удушения.

Президент России Владимир Путин объявил, что президент Китая Си Цзиньпин посетит предстоящий саммит БРИКС в России в октябре. "Как согласовано, мы ожидаем президента Китая Си Цзиньпина на саммите БРИКС", - сказал Путин во время встречи с вице-премьером Китая Хань Чжэнь на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Кроме того, Путин предложил "bilateral working meeting" с Си.

По данным Министерства обороны России, атака на украинский город Полтава была направлена против солдат и иностранных инструкторов. Целью было военное учебное заведение, где "специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе из всех частей и военных подразделений Вооруженных сил Украины, а также операторы беспилотных летательных аппаратов, участвующие в нападениях на гражданские объекты на территории Российской Федерации, проходят обучение под руководством иностранных инструкторов". Министерство также сообщило о применении гиперзвуковой системы Kinzhal против военных промышленных объектов в западном украинском городе Львов. Кроме того, российские силы взяли под контроль два дополнительных поселения на востоке Украины, Пречистовку и Карливку. По данным Украины, нападение на Полтаву во вторник убило 50 человек.

11:43 Баerbock поздравляет уходящего министра иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock высоко оценила своего украинского коллегу Дмитро Кулебу. "Долгие дискуссии на ночных поездах, на саммитах G7, на передовой, в Брюсселе, перед взорванной электростанцией", - написала Баerbock в социальных сетях. "Мало кто из тех, с кем я работала так близко, как вы, @DmytroKuleba. Вы ставите народ своей страны выше себя". Она пожелала Кулебе "от всего сердца всего наилучшего - чтобы мы встретились вновь, когда мир и свобода вернутся во всю Украину".

11:24 Россия рассматривает смену политики в области ядерного оружия

Действия Запада толкают российскую президентскую администрацию на пересмотр своей ядерной политики, как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Кремль сталкивается с вызовами и угрозами со стороны так называемого Запада, которые требуют пересмотра политики, учитывая возможность того, что Украина может использовать американское дальнобойное оружие для attaque на глубоких территориях России. Украинское правительство уже некоторое время призывает США разрешить ей использовать поставляемое союзниками оружие для атаки на глубоких территориях России. "Ясно, что украинцы это сделают", - сказал Песков агентству РИА. "Мы рассматриваем все варианты". Россия объявила об изменениях в своей ядерной политике, но не предоставила подробностей. Обновление политики предполагает использование ядерного оружия, если будет угрожать суверенитету или территориальной целостности России.

10:54 Украина: 29 из 42 российских воздушных атак отбиты

Россия провела 42 воздушных удара по Украине за ночь, согласно отчету украинских ВВС в Telegram. Атаки включали ракеты Kh-47M2 Kinzhal, крылатые ракеты Kh-101 и "Искандер-К". Украинские ВВС сообщают, что сбили семь крылатых ракет и 22 Shahed дронов, успешно отразив 29 воздушных атак.

10:19 Мунц: атака на Полтаву может обернуться против России

Россия запускает ракеты по украинскому Полтаве, сообщения указывают на одно из самых интенсивных воздушных нападений с начала конфликта. В то время как российские СМИ празднуют "великую победу", корреспондент ntv Рейнер Мунц считает, что атака может обернуться против России. В то же время Россия, похоже, меняет стратегию.

09:52 Украина публикует данные о потерях России

Генеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Отчет показывает, что с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 620 350 soldiers в Ukraine, с 1 390 casualties за последние 24 часа. Отчет также сообщает о разрушении семи танков, 30 артиллерийских систем и 43 дронов. С начала широкомасштабного наступления Россия, как сообщается, потеряла в общей сложности 8 618 танков, 16 848 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно Украине. Западные оценки показывают гораздо более низкие потери, хотя они, скорее всего, являются минимальными цифрами.

09:21 Губернатор: "Траурный день" для Львовской области - число жертв растет

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Смертность от российских авиаударов по западноукраинскому Львову (см. записи 07:18, 06:17 и 05:29) возросла. В течение ночи семь человек, в том числе 7-летняя девочка и 14-летняя девочка, погибли, сообщает губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram. "Сегодня траурный день для нашего региона", - написал Косицкий. "Это ужасная трагедия". Ранее президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях о пяти погибших и более 30 раненых, выразив соболезнования семьям погибших.

14:49 Министр иностранных дел Украины Кулеба уходит в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, как объявил спикер парламента Руслан Стефанчук в среду. Отставка будет рассмотрена на следующем пленарном заседании, как объявил Стефанчук на своей странице в Facebook. Ранее уже ушли в отставку несколько других министров (см. записи 00:47 и 22:06). Отставки являются частью всеобъемлющей пересмотра украинского правительства. Среда станет днем увольнений, как заявил лидер фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram. Четверг, скорее всего, станет днем назначений.

08:03 Зеленский: "Жители все еще замурованы под завалами"

Русская ракетная атака на Полтаву является одной из самых смертоносных одиночных атак с начала войны, как заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Жители все еще замурованы под завалами, он заявил, вновь запросив системы ПВО.

07:39 Гросси предупреждает о потенциальной катастрофе на Зaporizhzhia АЭС Во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили статус ядерных электростанций в Украине и России. Гросси планирует посетить российскую оккупированную АЭС в юго-восточной Украине в среду. По данным Reuters, Гросси сказал на встрече с Зеленским, что ситуация там "очень нестабильна" и существует угроза катастрофы. Станция была захвачена российскими войсками вскоре после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года и с тех пор была остановлена. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции. Москва и Киев отвергают обвинения.

07:18 Губернатор: как минимум два погибших в результате удара по Львову По меньшей мере два человека погибли в результате российских авиаударов (см. записи 06:17 и 05:29) по западноукраинскому городу Львов, сообщает губернатор Львовской области Максим Коцицкий в Telegram. Ранено 19 человек.

06:53 Украина просит дополнительную помощь для сельского хозяйства на передовой и разминирования Украина просит дополнительную помощь в возрождении своего сельскохозяйственного сектора и разминировании, как сообщает дублинская "Рейнская почта", ссылаясь на ответ правительства Германии на запрос союза, который получила газета. В том числе программу финансирования сельскохозяйственных районов, близких к линии фронта. "Правительство было прошено оценить потенциальную поддержку", - отмечает газета. Например, должна быть выплачена премия за безопасность персонала. Украина также запросила, может ли программа министерства сельского хозяйства по поставке генераторов быть продлена. "Кроме того, Украина запросила помощь в разминировании районов, близких к линии фронта". По данным правительства, Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития уже участвует в проекте по идентификации и нейтрализации мин.

06:17 Во Львове после удара российских Шахед-дронов начался пожар и повреждены здания школы После российских авиаударов (см. запись 05:29) по городу Львов на северо-западе Украины начался пожар возле главного вокзала. Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram. Также пострадали два школьных здания, с многочисленными разбитыми окнами и осколками стекла на улицах. По словам Косицкого, в российском авиаударе были задействованы несколько Шахед-дронов. Работают системы ПВО и службы экстренной помощи. Школы закрыты, как подтвердил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram. По меньшей мере шесть человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Львов, расположенный в западной Украине возле польской границы, неоднократно подвергался атакам с начала конфликта, несмотря на то, что находится далеко от восточных линий фронта.

05:29 Вторая волна авиаударов обрушилась на Киев Столицу Украины, Киев, вновь атаковали российские авиаудары. Системы ПВО начеку. Свидетели сообщают о множестве взрывов по периметру Киева, указывающих на работу систем ПВО. Одновременно армия сообщает о нападении дронов на западноукраинский город Львов возле польской границы. Весь Украина находится под воздушной тревогой, как сообщает украинские ВВС в Telegram. Польша активировала свои и союзные самолеты в третий раз за восемь дней, чтобы защитить свое воздушное пространство в ответ на российские авиаудары и дальнюю активность, как сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши.

16:35 Байден обещает больше систем ПВО для Украины После разрушительного российского нападения на украинский город Полтава президент США Байден обещает предоставить Украине дополнительные системы ПВО. "Я решительно осуждаю это ужасное нападение", - сказал Байден. США продолжат поддерживать Украину военными средствами, в том числе предоставлением систем ПВО и возможностей для защиты границ. Зеленский призвал западных союзников оказать быструю помощь после нападения, в результате которого погибли по меньшей мере 51 человек.

10:52 Новое нападение дронов на Киев Россия запустила очередную атаку дронов на Киев. Украинские силы ПВО активно отражают воздушные атаки на окраинах столицы, как сообщается в Telegram от украинской военной. Количество использованных дронов и возможный ущерб остаются неясными. Эта ночная атака является частью серии недавних авиаударов по Киеву, которые усилились в интенсивности.

09:32 Зеленский: Украина стремится удерживать регион Курск навсегда Украина стремится сохранить контроль над оккупированными территориями в российском Курске до тех пор, пока президент Путин не сядет за стол переговоров, как заявил президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Оккупация этих регионов является важной частью плана Украины "победы", добавил Зеленский. В целом, Украина не требует никакой российской территории, отметил Зеленский. Однако он не уточнил, планируются ли дальнейшие приобретения российских территорий. Операция в Курске держалась в секрете, даже президент США Байден не был проинформирован.

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08:47 Украинские официальные лица уходят в отставку перед перестановками в кабинете Перед запланированной перестановкой в правительстве Украины в отставку подали четыре официальных лица. Согласно украинским источникам, среди них - заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр стратегических отраслей Александр Камышин, который значительно увеличил производство оружия, министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрелец. Неясно, получат ли эти четверо более высокие должности. "Как обещано, значительная перестройка правительства запланирована на эту неделю", - объясняет Давид Арахамия, лидер партии "Слуга народа", через Telegram. "Завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", - раскрывает Арахамия, считающийся близким соратником президента Украины Владимира Зеленского.

здесь21:16 Зеленский просит разрешение на использование дальнобойного оружия после ракетного удара по Полтаве После рокетного удара России по городу Полтава президент Украины Владимир Зеленский призывает дать разрешение на использование дальнобойного оружия против России. "Если мы можем уничтожить стартовые позиции враждебных сил, где они находятся, и российские военные базы и их линии снабжения", - объясняет Зеленский в своем ежедневном видеообращении, "российские удары станут невозможными". По его словам, погибшие в Полтаве теперь составляют 51 человека, а раненых - 271. Некоторые люди все еще застряли под обломками.

20:06 Зеленский увольняет высокопоставленного чиновника Ростислава Шурму Президент Украины Владимир Зеленский увольняет Ростислава Шурму, первоначального заместителя главы президентской администрации, согласно указу на сайте президента. Кроме того, председатель парламента объявляет об отставке Ольги Стефанishyna, которая served как заместитель премьер-министра и министр европейской интеграции Украины. Ранее несколько министров подали в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский поясняет, что необходимы корректировки для укрепления правительства. "Осень будет решающей. Наши государственные учреждения должны быть организованы таким образом, чтобы Украина могла добиться всех важных результатов, которые ей нужны".

19:42 Кавита Sharma, корреспондент ntv в Полтаве: "Локальные описали ужасный момент" Украина сообщает об одном из самых значительных воздушных ударов с начала войны. Погибли десятки людей, а сотни ранены. Корреспондент ntv Кавита Sharma находится на месте и сообщает о "довольно напряженной атмосфере" и том, как жители пережили ракетный удар.

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19:25 Украинские власти обвиняют российских солдат в расстреле пленных Генеральная прокуратура Украины обвиняет российских солдат в расстреле дополнительных пленных. Расследование ведется в отношении убийства трех украинцев в районе Тореза в восточной части Украины, в Донецкой области, как заявило бюро в своем Telegram-канале. Согласно имеющейся информации, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Противники положили их лицом вниз на землю и сразу же выстрелили в них в спину", - заявило бюро, ссылаясь на доступные в Интернете видеозаписи.

Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.

В свете продолжающегося украинского конфликта стоит отметить, что бегство из восточноукраинского города Покровск продолжается, с примерно 20 000 человек, покинувших его за месяц. Эта ситуация резко контрастирует с российско-сербской дискуссией о стратегическом партнерстве и союзе. Президент России Владимир Путин приглашает президента Сербии Александра Вучича на предстоящий саммит BRICS в России в октябре, подчеркивая прочные отношения между двумя странами. Несмотря на candidacy Сербии в члены ЕС под руководством Вучича страна поддерживает дружественные связи с Россией, отказывается присоединяться к НАТО, вводить санкции против России или позволять какие-либо действия против России с своей территории.

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