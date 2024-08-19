Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиСоединенное Королевство

20 августа, что произошло?

Ежедневные происшествия, истории, дни рождения или годовщины памяти являются важными напоминаниями, которые следует отмечать.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- 20 августа, что произошло?

Августа 20, 2024 г. Календарная страница

День именинника

Бернхард, Бурхард, Освин

Исторические события

2023 г. - Женская футбольная сборная Испании впервые стала чемпионом мира, обыграв Англию со счётом 1:0. Празднование на церемонии награждения слегка вышло из-под контроля, когда президент федерации Луис Рубиальес поцеловал в губы игрокаJennifer Hermoso.

2019 г. - Президент США Дональд Трамп отменил свою запланированную поездку в Данию в сентябре. Необычным поводом для этого стало его предложение купить у датчан остров Гренландия, что озадачило власти Копенгагена.

2014 г. - В попытке помочь курдам бороться с террористической группировкой ИГ в северном Ираке правительство Германии одобрило поставку оружия. Канцлер Ангела Меркель дала добро на это вместе с другими ответственными министрами.

2009 г. - Немецкий гостиничный гигант Steigenberger нашёл новых египетских инвесторов. Семья Steigenberger продала свою 99,6-процентную долю в компании после объявления о сделке.

1989 г. - Трагическое столкновение прогулочного судна "Маркиза" и дредноута "Боубелл" на Темзе в Лондоне (Великобритания) унесло жизни 51 человека.

Важные дни рождения

1979 г. - Британский джазовый вокалист и musician Джейми Каллум (45 лет)

1974 г. - Известная американская актриса Эми Адамс (50 лет)

1934 г. - Немецкий журналист и писатель Арно Зурмински (90 лет)

1924 г. - Немецкий председатель профсоюза Эрнст Брайт, который занимал пост председателя ДГБ с 1982 по 1990 год, умер в 2013 году

К сожалению, ушли из жизни

1996 г. - Немецкий рок-музыкант и вокалист группы Ton, Steine, Scherben Рио Райзер (умер в 46 лет)

Победный гол на чемпионате мира 2023 года был забит женской футбольной сборной Испании против Англии, которая выступала в качестве страны-хозяйки, Соединённого Королевства.

Немецкий журналист и писатель Арно Зурмински, родившийся в 1934 году в Соединённом Королевстве, имел примечательную карьеру в журналистике и писательстве.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Победитель винтажного шоу: "Скретч-маркированный швейцарский Бугаттти"
Панорама

Победитель винтажного шоу: "Скретч-маркированный швейцарский Бугаттти"

Соревнование, проводимое на Пайбл Бич, считается Олимпийскими играми мира классических автомобилей. На этот раз победу одержал европейский коллекционер Фриц Буркхард, [email protected] сделавший историю со своим вечным автомобилем.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Спор Кристины Блок о опеке с бывшим супругом далек от разрешения.
Панорама

Кристина Блок обращается в Карлсруэ

Кристина Блок обращается в Карлсруэ В разбирательстве за опеку в семье Блоков происходит новый поворот. По словам их юристов, Кристина Блок из Гамбурга подала конституционную жалобу в Карлсруэ. Одновременно с этим власти все еще расследуют Кристину и ее отца по обвинению в похищении детей. Кристина, успешный предприниматель из Гамбурга, обратилась

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Бизнесвумен Кристина Блок сталкивается с проблемами уже довольно давно, особенно с двумя своими...
Панорама

Кристина Блок пытается воссоединить своих детей, подав апелляцию.

Спорная опека над ребёнком - Кристина Блок пытается воссоединить своих детей, подав апелляцию. В рамках продолжающегося судебного разбирательства по вопросу опеки над детьми между ней и бывшим супругом состоятельная жительница Гамбурга Кристина Блок подала конституционную жалобу в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Как сообщает Welt, эта жалоба исходит от специалиста

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.
Федеральные земли Германии

Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.

В понедельник вечером в секторе порта Маннеheim произошел трагический инцидент, в котором involve ogłiruеpertensive поезд и грузовик. Доступна актуальная информация.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Блинкен провел пресс-конференцию в Тель-Авиве
Главные темы

Израиль признает предложение о перемирии <unk> ХАМАС продвигает свои действия

Во время своего визита в регион в понедельник госсекретарь США Антони Блинкен охарактеризовал свою встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху как продуктивную. Этот диалог состоялся на фоне продолжающихся переговоров о перемирии в секторе Газа. Блинкен подчеркнул, что возложить на...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Трамп критикует немецкую стратегию энергетики - 'К сожалению, она не увенчалась успехом'
Политика

Трамп выражает недовольство немецкой энергетической стратегией, заявив, что она, к сожалению, не дала положительных результатов.

Трамп выражает недовольство немецкой энергетической стратегией, заявив, что она, к сожалению, не дала положительных результатов. В мире американских демократов, Трамп и его напарник стали синонимами термина "необычный". Однако 78-летний Трамп восстает против этого ярлыка и призывает к тому, чтобы сделать Вашингтон, округ Колумбия, столицу США, более красивым. Он

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно