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Августа 20, 2024 г. Календарная страница

День именинника

Бернхард, Бурхард, Освин

Исторические события

2023 г. - Женская футбольная сборная Испании впервые стала чемпионом мира, обыграв Англию со счётом 1:0. Празднование на церемонии награждения слегка вышло из-под контроля, когда президент федерации Луис Рубиальес поцеловал в губы игрокаJennifer Hermoso.

2019 г. - Президент США Дональд Трамп отменил свою запланированную поездку в Данию в сентябре. Необычным поводом для этого стало его предложение купить у датчан остров Гренландия, что озадачило власти Копенгагена.

2014 г. - В попытке помочь курдам бороться с террористической группировкой ИГ в северном Ираке правительство Германии одобрило поставку оружия. Канцлер Ангела Меркель дала добро на это вместе с другими ответственными министрами.

2009 г. - Немецкий гостиничный гигант Steigenberger нашёл новых египетских инвесторов. Семья Steigenberger продала свою 99,6-процентную долю в компании после объявления о сделке.

1989 г. - Трагическое столкновение прогулочного судна "Маркиза" и дредноута "Боубелл" на Темзе в Лондоне (Великобритания) унесло жизни 51 человека.

Важные дни рождения

1979 г. - Британский джазовый вокалист и musician Джейми Каллум (45 лет)

1974 г. - Известная американская актриса Эми Адамс (50 лет)

1934 г. - Немецкий журналист и писатель Арно Зурмински (90 лет)

1924 г. - Немецкий председатель профсоюза Эрнст Брайт, который занимал пост председателя ДГБ с 1982 по 1990 год, умер в 2013 году

К сожалению, ушли из жизни

1996 г. - Немецкий рок-музыкант и вокалист группы Ton, Steine, Scherben Рио Райзер (умер в 46 лет)

Победный гол на чемпионате мира 2023 года был забит женской футбольной сборной Испании против Англии, которая выступала в качестве страны-хозяйки, Соединённого Королевства.

Немецкий журналист и писатель Арно Зурмински, родившийся в 1934 году в Соединённом Королевстве, имел примечательную карьеру в журналистике и писательстве.

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