19:54 Анализ:просто полагать, что Украина может поддерживать нынешний темп

Чтобы обрести преимущество над Россией на поле боя, Украина должна использовать "неординарные" тактики, утверждает Дмитрий Шмайло, сооснователь и исполнительный директор стратегического аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества", базирующегося в Киеве. Это включает в себя дальнобойные удары, такие как артиллерийские и ракетные атаки. Используя такие тактики во время контрнаступления осенью 2022 года, Украина могла бы нарушить российские логистические маршруты и базы в течение нескольких месяцев, вынудив российские войска отступить из некоторых районов Херсонской и Харьковской областей. По словам Шмайло, военная мощь Украины в живой силе недостаточна по сравнению с Россией. В результате акцент делается на нарушении логистики противника и целенаправленном ударе по "ядру" военной промышленности, стоящей за ней. В настоящее время Украина использует свои местные разработанные дальнобойные дроны для ударов по целям, расположенным глубоко на территории России, более чем в 1000 километрах. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это демонстрирует способность Украины наносить удары по территории России; однако западное высокоточное оружие с более дальним радиусом могло бы причинить гораздо больший ущерб. Западный альянс колеблется в вопросе разрешения использования западного оружия для этой цели из-за опасений эскалации конфликта. По словам Шмайло, их развертывание могло бы существенно повлиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких месяцев.

19:20 Рёттген: "Политическое решение требует военной предпосылки" Немецкий политик ХДС Рёттген пересматривает ожидания быстрого мира. "Дипломатия может иметь шанс снова, когда Путин поймет, что он ничего не добьется войной", - говорит Рёттген "Шпигелю". Он критикует, что Запад недостаточно делает для того, чтобы прийти к этому пониманию. "Политическое решение будет необходимо. Но оно потребует военной предпосылки: это не означает возвращение всех украинских территорий. Скорее, это означает, что Украина должна приобрести военное преимущество, пока Путин не поймет: больше нечего добиваться войной". Для этого Украина нуждается в непрерывной и эффективной поддержке.

18:36 Украина: более полумиллиона бомб и мин разминированы С момента начала полномасштабного российского вторжения саперы Украины обнаружили и нейтрализовали более 533 200 взрывных устройств. Они очистили от мин 148 858 гектаров земли и 4018 авиационных бомб. За последние 24 часа подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям обработали 173 вызова и нейтрализовали и утилизировали 293 взрывных устройства, в том числе две авиационные бомбы. Самыми пострадавшими регионами были Харьков (35 815 раз), Херсон (16 560 раз), Донецк (14 826 раз), Киев (11 393 раз), Николаев (9360 раз), Чернигов (6948 раз) и Суммы (4425 раз). Украина является самой заминированной страной в мире. Эксперты Министерства обороны Украины очистили от мин 30 000 квадратных километров земли за последние два года - это территория, равная Бельгии или Молдове. С 2022 года примерно 174 000 квадратных километров украинской территории загрязнены взрывчатыми веществами.

17:54 Бывший генеральный секретарь НАТО Столтенберг: Украина может присоединиться к альянсу, несмотря на российскую оккупацию Бывший генеральный секретарь альянса Норвегия Йенс Столтенберг предлагает альтернативный способ для Украины присоединиться к НАТО до прекращения боевых действий с Россией. Хотя Украина ожидает присоединения к НАТО после окончания конфликта с целью возвращения всей своей территории, Столтенберг предлагает возможность присоединения до этого момента. Регион Украины, считающийся территорией НАТО, не обязательно должен совпадать с международно признанной границей. "Нужна линия, которая определяет, когда вступает в силу статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - объясняет Столтенберг. Статья 5 - это оборонная статья, которая oblige другие государства к военной защите члена. Западная Германия считала Восточную Германию частью большей Германии, заявил Столтенберг. "Но НАТО защищала только Западную Германию". Кроме того, Соединенные Штаты предоставляют гарантии безопасности Японии не для Курильских островов, которые Япония считает своей территорией, а контролируются Россией. Украина подала заявку на членство в НАТО в 2022 году. В настоящее время примерно пятая часть территории Украины находится под российским контролем.

17:19 Политик ХДС Рёттген обвиняет канцлера Шольца в "страшной риторике" Немецкий эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген обвиняет федерального канцлера Олафа Шольца в снижении поддержки населения в вопросе о поставках оружия Украине. Рёттген считает, что "страшная риторика" федерального канцлера ответственна за это снижение поддержки. "Оlaf Scholz последовательно отвергает меры поддержки как слишком опасные, как будто самооборона Украины является эскалацией, а не российское нападение", - критикует Рёттген в интервью "Шпигелю". По словам Рёттгена, использование риторики воинственного страха и передача этого Germans с авторитетом канцлера является безответственным. "Канцлер не должен руководствоваться страхом. Он не должен делать страх основой своей политической деятельности".

Согласно украинским военным лидерам, российские войска планируют ближайшее наступление на значительный город Сaporischschja. Эта операция, среди прочего, направлена на перерезание коммуникаций с восточными секторами обороны вокруг Донбасса, как заявили представители регионального военного командования, Владислав Волoshин. Он отметил: "То, что ситуация там сложная, видно из продолжающейся войны с артиллерийской поддержкой, постоянной бомбардировке наших позиций и атаках на наши линии". Война с артиллерийской поддержкой подразумевает артиллерийский огонь по идентифицированным позициям вражеской артиллерии. Кроме того, на этом участке фронта южнее Сaporischschja наблюдаются интенсивные воздушные и ракетные удары: "Ситуация довольно напряженная". В районе Сaporischschja российские войска взяли под контроль южную часть территории, в том числе атомную электростанцию, но не сам город.

16:17 Обновление: Россия теряет свой беспилотник

Сообщается, что Россия потеряла беспилотник в украинском воздушном пространстве. Несколько про-российских и про-украинских каналов в Telegram сообщают, что беспилотный боевой самолет, S-70 Okhotnik, потерпел крушение в Донецкой области. Член украинских ВВС заявил, что S-70 сбросил кластерные бомбы на украинские позиции, прежде чем быть сбит огнем дружественных российских войск, чтобы избежать его захвата. Этот новейший беспилотник, способный нести до 2000 килограммов вооружения, должен был начать массовое производство позже в этом году, согласно российским сообщениям.**

15:44 Отчет: Россия в значительной степени зависит от Северной Кореи для артиллерийских снарядов

Половина всех артиллерийских снарядов, используемых Россией на Украине, якобы поставляются Северной Кореей, согласно отчету "The Times", ссылаясь на западные разведывательные службы. Северная Корея якобы поставляет Москве около 3 миллионов снарядов в год, значительная часть из которых, скорее всего, бракованная. Несмотря на это, эти дефектные снаряды сыграли критическую роль в продвижении России на востоке Украины, в том числе в недавнем захвате Вугледара в Донецкой области. По мере истощения запасов боеприпасов России из-за интенсивного использования на Украине, Северная Корея стала ведущим внешним поставщиком вооружений России. В августе агентство новостей Южной Кореи Yonhap сообщило, что Северная Корея получила технологии от России для помощи в использовании шпионских спутников, танков и самолетов в обмен на артиллерийские снаряды. В июне две страны подписали военное соглашение.**

15:16 Россия увеличивает использование "неуказанных" дронов против Украины

Кроме дронов типа Shahed, российская армия якобы увеличивает использование "неуказанных" моделей дронов против Украины, согласно бывшему спикеру ВВС Юрию Игнату, как сообщает "Киевский независимый". Игнат не уточнил тип этих дронов. Россия усилила свои дроновые атаки в последние недели, с ежедневными атаками на города и поселки в Украине впервые со времени полноценного вторжения, tanto en septiembre como hasta ahora en octubre.**

14:51 Кара-Мурза получает премию за права человека: "Борьба между добром и злом"

Кремлевский критик Владимир Кара-Мурза и его жена Евгения получают премию за права человека фонда Бруно Креiskи в Вене. Пара выступает за освобождение других диссидентов из российского заключения. Для таких заключенных, как член совета района Москвы Алексей Горинов и сибирский журналист Мария Пономарева, это вопрос жизни и смерти. Оба были приговорены к длительным срокам заключения за критику вторжения России на Украину. Владимир Кара-Мурза сам провел много лет в заключении в России и был освобожден в августе в рамках обмена пленными. Кара-Мурзы призывают западных политиков принять более активную позицию: "Когда есть настоящая борьба между добром и злом, диктаторы объединяются, и выживание демократии во всем мире находится под угрозой, нельзя быть нейтральным", - говорит Евгения Кара-Мурза.**

14:23 Озабоченность по поводу дальнобойных ракет? Россия якобы перемещает людей и технику

Группа повстанцев под названием Атеш, действующая в оккупированных Россией территориях Украины, сообщает о перемещении военной техники и персонала в безопасные места в Мариуполе. "Из-за угрозы, которую представляет украинская армия дальнобойными ракетами, российские военные командиры серьезно обеспокоены безопасностью своих войск и вынуждены менять свои позиции", - заявляет группа. Они также стремятся выявить маршруты движения и поделиться этой информацией с украинской армией.**

13:45 "Геркулесовы усилия" - Украина стремится вернуть газовые платформы

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео операции с военной разведкой по возвращению газовых платформ в Черном море возле острова Змеиный. "С большими усилиями мы захватили некоторые из этих стратегически важных объектов, которые служат нашими морскими крепостями, и взяли их под свой контроль. Если мы их удержим, мы сможем контролировать значительную часть водной поверхности и укрепить нашу оборону", - гласит подпись.**

12:50 Недоступность известного российского пропагандистского канала на платформе X

Один из ведущих российских пропагандистских каналов, помеченный как Rybar, стал недоступен на платформе X. Канал, насчитывающий более 1,3 миллиона подписчиков, сообщил о своей деактивации в Telegram, выразив недовольство Илоном Маском. Причины блокировки остаются неясными. Rybar представляет себя как "самый цитируемый российский канал Telegram в международных СМИ" и специализируется на военном анализе, информационной войне и визуальной пропаганде.**

12:03 Неподтвержденные сообщения о сбитом российском боевом самолете

Неподтвержденные сообщения указывают на то, что Украина, возможно, сбила еще один российский боевой самолет. Эти утверждения циркулируют в социальных сетях и были также сообщены Nexta. На данном этапе нет официального подтверждения от властей. Инцидент якобы произошел в Костянтиновке. Украинский журналист Илья Пономаренко предполагает, что это могло быть случаем дружественного огня, вызванного самими русскими.

11:44 Захват украинской деревни российскими войсками, согласно ТАСС

По сообщениям Министерства обороны России и ТАСС, российские войска захватили контроль над деревней Шеланне Друге на востоке Украины. Деревня, расположенная в Донецкой области, находится под частичным контролем России. Эти сообщения о конфликте не могут быть независимо подтверждены.

11:32 Предложения Мерца по поствоенному порядку, вовлекающие Германию, Францию, Великобританию и Польшу

Кандидат в канцлеры Союза Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу, состоящую из Германии, Франции, Великобритании и Польши, чтобы выработать предложения по европейскому поствоенному порядку после конфликта на Украине. Мерц подчеркивает, что любые предложения о мире должны быть представлены совместно, а не только Германией, и чтобы не создавалось впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается без надлежащего учета восточно- и центральноевропейских государств, в частности Украины. Наряду с США эти четыре страны обладают политической, экономической и военной мощью, чтобы влиять на поствоенный политический порядок в Европе.

11:15 Стратегический план Украины перед встречей в Рамштайне

Президент Украины Зеленский планирует представить "план победы" на предстоящей встрече в Рамштайне на уровне глав государств и правительств. Этот план будет включать "ясные, конкретные шаги к справедливому разрешению конфликта". Соответствующий видеоролик показывает, что Киев рассчитывает на поставки оружия от своих союзников, чтобы противостоять России "силой". В ролике показаны истребители, танки и артиллерия. Видео подчеркивает необходимость дальнобойных возможностей и усиления позиций на передовой. Кроме того, показаны авиационные снимки якобы поврежденных складов с российским боеприпасами. Уничтожение этих складов служит эффективным средством для ограничения способности России поддерживать свою агрессивную войну. Однако эти склады боеприпасов часто расположены далеко от линии фронта и хорошо защищены, что требует мощного дальнобойного оружия с высокой взрывной силой.

10:42 Консолидация экономического влияния китайских компаний в России

Бывший президент Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечает на платформе X, что китайские компании все больше укрепляют свое влияние в экономике России. В этом году 34% новых бизнесов имеют китайскую собственность, что значительно больше, чем 13% в 2021 году. Шевченко отмечает, что ежемесячные регистрации достигли 200, а оптовый сектор составляет 26% оборота. Он выражает обеспокоенность доминированием китайских компаний в ключевых секторах, что, по его мнению, угрожает экономической суверенитету России.

10:08 Взволнованность по поводу апелляции Креtschmer, Woidke и Voigt

Председатель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофреитер осудил апелляцию политиков Майкла Креtschмера, Диетма Вайдке и Марио Войгта, призывающую к большей дипломатической активности с Россией, назвав ее безответственной. Критики считают, что такие апелляции подрывают поддержку Украины, укрепляя решимость Путина продолжать конфликт. Левые члены разделились по поводу российского вторжения, некоторые смягчают или отрицают вину и принимают подчинение Украины российскими захватчиками.

09:31 Сожаление об участии в демонстрации за мир в Берлине

Левый член из Саксонии-Анхальт Макс С. сожалеет о своем участии в недавней демонстрации за мир в Берлине. Он критиковал враждебную реакцию на SPD-политика Ральфа Шtegnera, когда тот упомянул российскую атаку, и крики "воинственных" членов BSW. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, и такие реакции не должны терпиться на демонстрации за мир. Он поклялся больше не участвовать в подобных мероприятиях.

08:49 Признание ошибки в политике вооружений Столтенберга

Бывший лидер НАТО Йенс Столтенберг открыто признает, что Украина не получила достаточной поддержки в области вооружений. Как он сказал в интервью "Financial Times", он признает: "Мы должны были предоставить им больше оружия до invasions и более продвинутые после invasions. Я беру на себя свою долю вины". Перед нападением России в феврале 2022 года среди союзников велась большая дискуссия о том, следует ли предоставлять военные поставки Киеву. В то время большинство союзников были против этого, ссылаясь на серьезные опасения.

08:07 Украина запускает атаки дронов на регион Воронеж

По словам губернатора Воронежа Александра Гусева, украинские атаки дронов продолжались всю ночь. Несколько компаний, производящих гражданскую продукцию, стали мишенью, в результате чего один человек получил ранения и произошел пожар, заявил Гусев. Ожоги видны на невероятных видео в социальных сетях. Как правило, российские власти минимизируют последствия украинских атак.

07:31 Министерство обороны России делится странным видео обучения для защиты от дронов

(No translation needed as the sentence is already in Russian)

18:45 Минобороны России опубликовало видео с тренировками российских военных по борьбе с дронами

Минобороны России опубликовало видео, на котором показаны тренировки российских военных по борьбе с дронами. Дроны представляют собой значительную угрозу на поле боя, и наиболее эффективным способом противодействия им являются электронные помехи. Если электронные помехи недоступны или неэффективны, борьба с дронами может быть сложной. Стрельба по дронам из стрелкового оружия сложна, и shotgun'ы, как правило, являются наиболее подходящим вариантом. На видео показан солдат, использующий ролик для временного укрытия от атаки с земли. Другой солдат показан поднимающим свое ружье вверх и попадающим в дрон. Такие сцены часто наблюдались на видеозаписях с линии фронта, где дроны, как правило, взрываются.

06:45 Эксперт OSINT раскрывает высокие потери среди российских войск возле Покровска

Жестокий подход России к войне, включающий массированные штурмы, очевиден в данных, представленных экспертом OSINT из проекта Oryx. Согласно этим данным, российские войска в настоящее время испытывают значительные потери возле Покровска, центра текущего конфликта, которые намного превосходят потери Украины. Данные показывают, что за последний год силы Кремля потеряли 539 танков, в то время как Украина, якобы, потеряла 92. В военном отношении атакующим обычно требуется трехкратное преимущество, чтобы успешно противостоять защитникам. Это особенно очевидно в случае бронетранспортеров, где 1020 российских машин были уничтожены, брошены или повреждены по сравнению с 138 украинскими. Ли, бывший морской пехотинец из Института исследований внешней политики США, характеризует эти потери как "необычно высокие". Эксперты OSINT обычно собирают информацию из открытых онлайн-источников изображений и видео, и реальные потери, скорее всего, превышают эти цифры.

06:06 Бывший командующий Салушный против снижения возраста призыва

Валерию Салушному, бывшему главнокомандующему украинских вооруженных сил и нынешнему украинскому послу в Великобритании, кажется, что Украина не должна снижать возраст призыва. Он считает возрастную группу от 18 до 25 лет будущим Украины и считает, что эту группу следует защищать как можно больше, так как они обеспечат будущий рост Украины.

05:29 Вторая попытка: создание Украинского добровольческого легиона в Польше

Заместитель министра обороны Павел Залеский объявил в пятницу, что украинское консульство в Люблине начало набор украинских граждан, проживающих в Польше, для обучения польской армией. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова начать обучение в сентябре, но начало было отложено из-за нехватки добровольцев: "В то время не хватало добровольцев. Как я понимаю, Украина теперь вышла вперед, чтобы уведомить, набирать и продвигать этот процесс, поэтому мы должны ожидать результатов", - сказал Косиняк-Камыш порталу Wnp.pl. Легион был создан в июле как добровольческое военное подразделение, состоящее из украинских жителей в Польше и обученное польской армией.

04:00 Столтенберг сожалеет о запоздалой поставке оружия Украине

В интервью "Финансовой газете" бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сожалеет о запоздалой поставке оружия Украине во время своего пребывания на посту лидера НАТО. Он говорит: "Если бы я мог что-то изменить, и я вижу это намного более ясно сейчас, я бы сказал, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше". Дебаты о развертывании летального оружия были интенсивными. Большинство союзников выступали против поставок оружия до invasions, ссылаясь на значительные опасения. Столтенберг гордится помощью, оказанной Украине, но признает, что более ранняя поддержка могла бы существенно помочь Украине и, возможно, даже предотвратить invasion или сделать его более сложным.

02:01 Тяжелые потери элитных российских подразделений в бою за Вугледар

Как сообщает BBC News в недавней пятничной статье, элитные российские силы понесли в четыре раза больше потерь в течение года боев вокруг Вугледара в регионе Донецк, чем за десять лет Второй чеченской войны. Украинские силы объявили о своем отступлении из значительного поселения в регионе Донецк в среду после того, как российские войска захватили периферию города и вошли в Вугледар. В первоначальном штурме города участвовали элитные бригады российской армии 155-я и 40-я, также известные как "Черные рыцари". Согласно сообщениям BBC, по меньшей мере 211 морских пехотинцев из 155-й бригады погибли во время битвы за Вугледар, и еще 42 пропали без вести. Это существенно превышает потери подразделения в течение всей Второй чеченской войны (1999-2009). Журналисты BBC также зарегистрировали гибель 72 солдат из 40-й бригады.

23:55 Белорусские оппозиционеры приговорены к тюремному заключению от 2 до 25 лет за акт саботажа

Белорусский суд приговорил 12 оппозиционных фигур к тюремному заключению от двух до 25 лет за якобы участие в диверсии на российском военном самолете в феврале 2023 года. Минский суд признал двенадцать подсудимых виновными в "террористическом акте", как заявил обвинитель. Пять из осужденных находятся в Белоруссии, а остальные были судимы заочно. Среди тех, кто был осужден за границей, в том числе якобы организатор атаки Николай Швец, который был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Он покинул Белоруссию летом в рамках обмена пленными с Украиной. В феврале 2023 года проукраинские активисты заявили, что они сбили российский военный самолет на аэродроме Мачулищи возле Минска. Самолет был якобы самолетом А-50 ПРН.

22:19 Отчет: Россия планирует набрать 225 000 контрактников за три годаМинистерство обороны России, по данным независимого российского онлайн-издания "Важные истории", планирует принять на службу как минимум 225 000 контрактников в течение следующих трех лет. Об этом свидетельствует проект бюджета на 2025-2027 годы. Планируется выделить около $335 миллионов на разовые бонусы за подписание контракта для контрактников каждый год.

21:44 Румыния обнаружила российский дрон на территории НАТОЧлен НАТО Румыния сообщила о находке российского дрона на своей территории. Министерство обороны опубликовало на своей платформе X сообщение о том, что фрагменты российского дрона были найдены вблизи канала Литовка, близ границы с Украиной. Эти фрагменты сейчас исследуются. Неделю назад произошел инцидент с российским дроном. Министерство обороны сообщило, что дрон мог ненадолго нарушить воздушное пространство Румынии. Этот дрон был задействован в нападении на южный украинский город Измаил. Город расположен на Дунае, а Румыния находится напротив него на этом участке.

21:10 Джонсон: Если бы Трамп был президентом, Путин не invade UkraineБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что не случайно Россия не invade Ukraine, когда Дональдом Трампом был президент США. "Одним из преимуществ Трампа является его непредсказуемость", - сказал он газете "Теллиграф". Он предположил, что если бы Трамп был президентом, Россия не invade Ukraine. "С точки зрения Кремля, было настоящее опасение, что Трамп расценит нападение на европейскую страну как вызов Америке и мировому порядку и ответит жестко", - сказал Джонсон. Он считает, что непредсказуемость Трампа сама по себе была бы достаточной, чтобы отговорить лидера Кремля Владимира Путина от войны против суверенного государства.

20:03Russians closing in on Pokrovsk - Seven kilometers awayРоссийские войска, по сообщениям, продвигаются к Покровску, сейчас они находятся в семи километрах от города, как заявил мэр Сергея Добрика в украинском телевидении. Ранее сообщалось, что расстояние составляло менее десяти километров. Мэр подчеркнул бомбардировки; центр города был бомбардирован дважды накануне. Сейчас 80% критической инфраструктуры города повреждено или разрушено. "Враг оставляет нас без электроэнергии, воды и газа. Это предвестник зимы", - сказал он. В Покровске остаются более 13 000 человек, в том числе почти 100 детей, которые не последовали приказам об эвакуации. До войны население города составляло 60 000 человек.

Читайте все предыдущие события здесь.

[Примечание: Приведенный URL является Platzhalter и должен быть заменен на фактический URL]

Европейский союз может сыграть решающую роль в оказании необходимой поддержки Украине для достижения военного преимущества и, в конечном итоге, переговоров о мире с Россией. Это потребует постоянной и эффективной помощи, которая может включать в себя западное высокоточное оружие с более дальним радиусом действия, чем нынешние локально разработанные дроны Украины.

В свете планируемого нападения российских войск на Сaporischschja украинским военным лидерам необходимо принять эффективные контрмеры, такие как контрбатарейная война (артиллерийский огонь по идентифицированным позициям вражеской артиллерии). Это поможет ослабить российские силы и нарушить их логистику, что приведет к военному преимуществу для Украины.

Читайте также: