Министр обороны США Ллойд Остин приглашает Группу по Украине на встречу на авиабазе РамштайнМинистр обороны США Ллойд Остин пригласил Группу по Украине на очередную встречу на авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце. Встреча запланирована на 6 сентября, как объявила крупнейшая зарубежная авиабаза США. На этом совещании министры обороны и военные чиновники обсудят укрепление поддержки Украины. Группа состоит из примерно 50 стран, в том числе Германии. Как и на предыдущих встречах, приглашение было отправлено и странам, не входящим в НАТО.

18:36 Россия создает новые военные подразделения вдоль украинской границыРоссийская армия создала три новых формирования для охраны своей границы с Украиной, сообщил министр обороны Андрей Белозеров. Эти подразделения носят название Курск, Белгород и Брянск. Две недели назад Украина направила тысячи солдат в российский регион Курск и с тех пор контролирует захваченные территории.

18:10 Пожар на нефтебазе в Пролетарске вышел из-под контроляНа нефтебазе в Пролетарске, Россия, разразился крупный пожар после атаки украинского дрона. Два дня спустя огонь так и не удалось погасить. Спутниковые снимки показывают масштаб пожара.

17:36 Россия строит второй мост параллельно Керченскому мостуСпутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия может строить второй мост параллельно 19-километровому Керченскому мосту, соединяющему российский материк и Крым. Газета "Украинская правда" сообщает о "параллельном строительстве", которое, скорее всего, является мостом. ntv.de подтвердило это через спутниковые снимки за июнь, июль и август, на которых видно, что строительство идет полным ходом. Российские власти приняли меры для защиты tanto новой стройки, как и ранее attacked Керченского моста от возможных атак.

16:58 Зеленский признает сложные условия на Восточном фронтеПо данным британской газеты "Гардиан", президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на Восточном фронте сложная, особенно в стратегически важных районах, таких как Покровск и Торецк. С начала дня украинское генеральное штабу сообщает о 14 столкновениях в районе Торецка и 34 в секторе Покровска.

16:36 Москва призывает отключить приложения для знакомств и камеры видеонаблюдения в Курской областиМинистерство внутренних дел России порекомендовало жителям трех приграничных районов с Украиной отключить приложения для знакомств и камеры онлайн-видеонаблюдения. Министерство утверждает, что украинские власти идентифицируют многочисленные IP-адреса на российской территории, и к ним подключаются удаленно камеры, следящие за различными районами, такими как частные фермы и стратегически важные дороги и шоссе. Российские чиновники также рекомендуют воздерживаться от использования онлайн-сервисов знакомств из-за риска сбора информации.

16:20 Россия сообщает о 17 погибших и 235 раненых гражданских за неделюРоссийское новостное агентство ТАСС сообщает, что украинское вторжение в российский регион Курск привело к гибели 17 гражданских лиц за последнюю неделю. Еще 235 гражданских лиц получили ранения.

15:54 Репортер отмечает непрерывные российские атаки на фронт ПокровскРепортер ntv Надя Криевальд сообщает из восточной Украины, что на фронте Покровск в прошлый день было 63 российских военных атаки. Из-за того, что российские силы захватили украинскую деревню, попытки эвакуации были прерваны.

15:33 Россия протестует против американских журналистов, освещающих события в КурскеРоссия официально протестует против действий американских журналистов в российском регионе Курск, как сообщает российское новостное агентство ТАСС. Украинские силы якобы вторглись в Курск две недели назад, и американские журналисты вошли в регион, чтобы осветить события. Россия угрожает судебным преследованием журналистов из-за якобы незаконного проникновения.

15:10 Немецкий чиновник выражает обеспокоенность российской пропагандой в Восточной ГерманииКомиссар правительства Германии по восточным землям Карстен Шнайдер от SPD выразил шок от воздействия российской пропаганды на некоторые слои немецкого населения. Шнайдер подчеркнул, что некоторые немцы выражают про-российские настроения, что свидетельствует о проникновении российской пропаганды tanto в Восточной, как и в Западной Германии. Шнайдер подчеркнул важность борьбы Украины и обвинил политиков AfD и BSW в игнорировании этого факта.

14:48 Нехватка боеприпасов связана с украинским наступлением в Курской областиУкраинский командир сказал "Файненшл Таймс", что российское наступление на востоке Украины, возможно, было вызвано перенаправлением ресурсов на север, что привело к нехватке боеприпасов для войск в других районах. Это перенаправление боеприпасов, якобы, было для поддержки войск, развернутых в Курской области.

14:26 Российский эксперт выявляет сдвиг в балансе власти после наступления в КурскеРоссийский эксперт Райнер Мунц считает, что украинское наступление в Курске может потенциально ускорить или раскрыть изменения в российской системе власти. Хотя власть президента России не была подорвана, Мунц believed, что молодое поколение может получить больше влияния в московском аппарате власти из-за Курского события.

14:01 После российского нападения на Тернополь: власти предупреждают об увеличении уровня хлора в атмосфереПосле российского нападения на промышленный объект в Тернополе, городе на западе Украины, местные власти предупреждают жителей о повышенных уровнях хлора в воздухе. Украинская газета "Киевский независимый" сообщает, что Оксана Чаичук, глава регионального здравоохранения, советует людям ограничить свою деятельность на открытом воздухе и держать окна закрытыми. Уровни хлора в воздухе якобы в четыре-десять раз выше нормы, заявила Чаичук на пресс-конференции, как сообщается в отчете. В ночном нападении якобы был целенаправленно атакован склад топлива и смазочных материалов, что привело к пожару на неопознанном заводе. О жертвах или погибших в результате нападения не сообщается.

13:39 Донецк: российские войска захватили город Нью-ЙоркРоссийская армия, как сообщается, захватила контроль над городом Нью-Йорк в Донецкой области на востоке Украины, согласно заявлению Министерства обороны России. Войска захватили "один из крупнейших поселений вблизи Тореза, стратегически важный логистический центр Новогородское", - заявило министерство, используя советское название. Название Нью-Йорк, которое было первоначально получено от немецких поселенцев, было заменено на Новогородское в 1951 году, но было восстановлено в 2021 году по просьбе украинских активистов. Город находится примерно в 6 километрах к югу от Тореза, который подвергался российским атакам в течение нескольких недель.

13:01 Украинская разведка: Дезертир из России шпионил для УкраиныУкраинская военная разведка (СБУ) сообщает, что российский солдат, который дезертировал на Украину, был обнаружен шпионившим и даже ранил своего командира. Украинская газета "Киевский независимый" сообщает, что солдат, известный под кодовым названием "Серебро", дезертировал в рамках совместной операции "Свободы России" легиона и проекта "Я хочу жить" СБУ. Перед бегством солдат якобы ранил своего командира гранатой в городе Очеретине в Донецкой области. Солдат связался с легионом в начале 2024 года после того, как якобы стал свидетелем многочисленных преступных действий своей части и командиров, как сообщается в военной разведке.

12:23 Верховная Рада Украины голосует за запрет церкви, связанной с РоссиейУкраина стремится запретить украинскую православную церковь, связанную с Россией. Украинские законодатели в Киеве одобрили законопроект, запрещающий российскую православную церковь работать на Украине и стремящийся запретить религиозные организации, связанные с ней, хотя окончательное одобрение все еще требуется от судебной власти. Украинское правительство критикует украинскую православную церковь меньшинства как платформу для российского влияния в стране и сторонника invasions of Ukraine.

11:51 Более 500 пожарных борются с пожаром на нефтебазе в российском РостовеБолее 500 пожарных борются с крупным пожаром на нефтебазе в южном российском регионе Ростов, который был вызван ударом украинского беспилотника. Пожар охватил площадь 10 000 квадратных метров, с горящими несколькими цистернами с дизельным топливом, согласно заявлению мэра Пролетарска Валерия Горницкого, опубликованному агентством новостей ТАСС. "Нет риска взрыва, нет опасности для населения, и эвакуация не требуется", - заявил мэр. В борьбе участвуют четыре пожарных самолета и более 520 пожарных, поскольку автомобили не могут приблизиться к пожару из-за сильного жара. На данный момент по меньшей мере 41 пожарный получил ранения, 18 из которых были госпитализированы.

11:08 Промышленный объект в украинском Тернополе поражен во время авиаударовПоследний в серии российских авиаударов по энергетической инфраструктуре Украины привел к повреждению промышленного объекта и топливного танка в Тернопольской области, сообщили власти. Украинское телевидение показало кадры, на которых видны большие столбы дыма над Тернополем, а местные власти призывают жителей оставаться дома. Почти 90 пожарных мобилизованы для управления пожаром, и ситуация, как сообщается, находится под контролем, согласно Тернопольской областной администрации.

10:41 Бывший российский дипломат Бондарев: Путин ведет себя как "трусливый самозванец"Президент России Владимир Путин ведет себя как "трусливый самозванец", считает Борис Бондарев, бывший российский дипломат, написавший гостевую статью для ntv.de. Образ Путина как непобедимого против любого оппонента был подорван с начала invasions of Ukraine. Быстрое завоевание в течение нескольких дней так и не произошло. Россия также, по-видимому, была застигнута врасплох и не готова к украинскому нападению на российский регион Курск. "Путин проявляет страх, когда сталкивается с серьезной угрозой, и не знает, как реагировать. Он даже не ведет себя как загнанная в угол крыса, готовая бороться всеми силами, а как трусливый самозванец", - заявил Бондарев. Бывший дипломат, который порвал с режимом Путина в протесте против войны, также резко критиковал западных лидеров за свой подход к запрету использования поставляемого оружия на российской территории. "Надо противостоять Путину силой", - argued Бондарев. Он отверг западные опасения по поводу "эскалации", считая их необоснованными. "Эскалация уже произошла - противник Путина вторгся на российскую территорию! Но Путин не реагирует на это вообще", - написал Бондарев.

09:37 Взрыв на российском нефтедепо: спутниковый снимок показывает масштаб пожараВ раннем утреннем нападении в воскресенье Украина использовала беспилотники для удара по значительному нефтедепо в Пролетарске, южном России. Несмотря на усилия по тушению пожара, он продолжается, что привело к ранениям более 40 пожарных, согласно заявлению региональных властей. Спутниковые снимки также показывают масштаб пожара.

По данным из Киева, на стороне России зафиксированы значительные потери. В течение одного дня нейтрализовано более 1300 российских военнослужащих. Министерство обороны Украины сообщает, что с начала войны в феврале 2022 года было ликвидировано в общей сложности 601 800 российских сил. Ежедневный отчет министерства о потерях России фиксирует еще 5 танков (всего 8518). С начала российского вторжения Украина задокументировала более 16 500 бронетранспортеров и более 13 800 дронов, захваченных или уничтоженных российской армией. Эти утверждения не могут быть независимо подтверждены. Москва по-прежнему соблюдает строгое молчание в отношении своих потерь в Украине.

"Ни один президент не должен поддерживать диктаторов", - заявляет Джо Байден. На открытии съезда Демократической партии президент США поделился своими мыслями, как сообщает "Киевский независимый". "Путин ожидал захватить Киев за три дня. Три года спустя, Украина остается независимой", - сказал Байден. Демократ противопоставляет свою твердую поддержку сильного НАТО и свободной Украины позиции бывшего президента Дональда Трампа, который выражал положительное отношение к президенту России Владимиру Путину. "Ни один президент не должен поддерживать диктаторов", - продолжил Байден.

Россия неоднократно наносила ночные авиационные удары по Украине, сообщает украинская армия.Nine различных регионов в центре, севере и юге страны были поражены, в результате чего было сбито три ракеты и 25 дронов. Это была пятая ракетная атака на Киев в этом месяце, сообщила армия в Telegram. В августе в столице было объявлено 41 воздушную тревогу. Вчера военные предотвратили атаку дронов на Киев.

Российские силы атаковали Киев с севера этим утром, сообщает военная администрация города в Telegram. Preliminary intelligence suggests that the enemy launched missiles from the nocturnal skies, likely employing missiles like the Iskander. This was the fifth missile assault on Kyiv this month! The missiles were reportedly eradicated by air defenses on the city outskirts. There has been no reported damage or casualties in Kyiv as of yet.

Белоруссия направила дополнительные войска ПВО и самолеты к границе с Украиной, сообщает генерал-майор Андрей Луканович, командующий войсками ПВО Белоруссии. Это заявление последовало вскоре после того, как белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что он направил треть своей армии к границе летом. Лукашенко утверждал, что наращивание войск вдоль границы было всего лишь misunderstanding между Белоруссией и Украиной. Во время выступления на национальном телевидении Луканович заявил, что белорусские военные самолеты, зенитно-ракетные комплексы и радио-технические подразделения были развернуты на границе. Киев еще не подтвердил заявления Лукановича о дополнительных белорусских войсках и оружии на границе. Украинская государственная пограничная служба сообщала более недели назад, что не обнаружила признаков мобилизации войск вдоль белорусской границы, несмотря на заявление Лукашенко.

Из-за операционной активности украинских сил в Курской области Россия вынуждена перебрасывать войска с других театров военных действий в этот регион, согласно отчету Института изучения войны (ISW). Аналитики оценивают, что российские силы перебросили более 5000 солдат в область Курск с начала украинского наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал свою дипломатическую команду обеспечить проведение второй мирной встречи в Украине до конца года. Обсуждая тему "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа" с главой иностранных дипломатических миссий в Украине, Зеленский сказал: "Я считаю первую встречу триумфом для Украины. Я благодарен всем, кто способствовал нашей встрече. Мы сейчас планируем вторую мирную встречу и должны работать над ее проведением до конца года. Наша цель - расширить круг поддержки коммуниката первой встречи."

Россия продолжает наносить ночные авиационные удары по столице Украины, сообщают украинские источники. В ранние утренние часы воздушно-космические силы были активны для отражения еще одной ночной авиационной атаки России на Киев, сообщила военная администрация украинской столицы в Telegram. Свидетели сообщают о взрывах, подобных развертыванию систем ПВО.

В течение ночи произошло несколько атак дронов в различных регионах Украины, удаленных от линии фронта, как сообщает ПВО. Регионы Сумская, Полтавская, Херсонская и Николаевская области были среди целей. ПВО также была активна вокруг Киева. Местная администрация призвала жителей укрыться, к счастью, на данный момент не сообщается о каких-либо повреждениях.

02:23 США Подтверждают Солидарность с Киевом - Обсуждение Операции в Курске Несмотря на украинское контрнаступление в российском регионе Курск, США продолжают поддерживать Киев. Спикер Министерства обороны США заявил, что президент Джо Байден подчеркнул, что они будут и дальше поддерживать Украину и стоять рядом с ней, пока это необходимо. Оказание военной помощи Киеву останется приоритетом. Министр обороны Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу, Рустема Умерова, о дальнейшей поддержке США во время их разговора. Остин также получил представление об объективах Украины с его контрнаступлением.

01:07 Германия Доставила Еще Одну Систему Iris-T Германия собрала еще один военный набор для Украины. Согласно странице обзора Министерства обороны, последние поставки включают в себя различные компоненты, такие как третья система ПВО Iris-T SLS. Также есть тысячи артиллерийских снарядов, дроны, Bergepanzer 2 и несколько сотен винтовок с соответствующими боеприпасами.

00:20 Зеленский: Значительный Прогресс в Задержании Российских Солдат Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержание российских солдат в Курской области является значительным достижением с начала войны. Он упомянул, что эти пленные в конечном итоге будут обменяны на задержанных украинцев. Наблюдатели считают, что Россия взяла в плен больше украинцев, чем Украина - российских солдат.

22:21 Командир Чечни: Погибшие в Курске 'Восходят на Небо' Апти Алаудин, командир чеченского полка "Ахмат", борющегося против России, якобы призвал российских призывников принять участие в боевых действиях в видео, заявив, что те, кто погибнет в Курске, "найдут свой путь на небеса".

21:58 Зеленский: Вторжение Ослабило Концепцию 'Красных Линий' России Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за того, что украинское вторжение считалось невероятным, оно было скрыто. Ранее несколько стран предупреждали, что этот шаг "перейдет через наиболее важную красную линию" России. Однако Зеленский заявил, "концепция красных линий России рухнула где-то недавно возле Суще".

21:38 Литва Начинает Строительство Базы Поддержки Армии Германии Литва начала строительство военной базы для размещения немецких солдат. К концу 2027 года этот сайт сможет вместить до 4000 немецких военнослужащих. Это будет первое постоянное развертывание немецкой армии за рубежом в стране, которая является tanto членом НАТО, как и ЕС, граничащей с Россией. Министр обороны Литвы Raimundas Karoblis оценил бюджет строительства более чем в один миллиард евро.

21:15 Президент Чехии: Возможность Членства в НАТО для Частично Занятой Украины Президент Чехии Петр Павел положительно относится к идее членства Украины в НАТО, несмотря на ее территориальную оккупацию. Он считает, что Украина может договориться о мире с Россией в обозримом будущем, сказал "НовиНКи". В таких обстоятельствах Россия могла бы удерживать часть территории Украины в течение более длительного времени без вызова границ, признанных демократическими странами. Это временная граница могла бы позволить Украине присоединиться к НАТО в тех территориях, которые она контролирует в то время, предложил Павел. Германия также стала членом НАТО в 1955 году, когда все еще находилась под советской оккупацией.

20:57 Украинские Силы Подходят к Понтонному Мосту России на 12 км Согласно украинским сообщениям, украинские силы захватили город Вышневка в российском регионе Курск, приблизившись примерно на 12 километров к плавающему мосту через реку Сейм. Этот мост служит основным маршрутом для переupply или отступления российской армии.

20:36 Администрация Покровска Остается Надежной Будущее военной администрации Покровска остается неопределенным, поскольку российские войска приближаются: "Они продвигаются к окраинам Покровска. Это не секрет", - заявила глава информационного отдела "The Washington Post". Она выразила надежду, что враг сможет остановить свой продвижение на окраинах Покровска, и украинские силы смогут отбросить их. Падение Покровска станет крупнейшим городом, захваченным русскими с тех пор, как Бахмут в мае 2023 года.

