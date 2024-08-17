- 18 августа, что произошло?
Сегодняшняя хроника на 18 августа 2024 года
День прозвища
Хелен
Важные исторические события
1954 - Начинается первый немецкий гимнастический и спортивный фестиваль ГДР в Лейпциге.
1949 - В Fuerth регистрируется бизнес, официально запускающий производство спортивного оборудования Adidas. В то же время три полоски становятся товарным знаком компании.
1949 - В Госларе три западных оккупационных зоны, dpd и объединенные DENA и Südena, сливаются, образуя немецкое пресс-агентство (dpa).
1944 - Эрнст Тельманн, лидер запрещенной Коммунистической партии Германии, расстрелян СС в концентрационном лагере Бухенвальд по приказу Гитлера.
1939 - В секретном указе Министерства внутренних дел немецкие врачи обязаны документировать детей с определенными "тяжелыми наследственными уродствами". Примерно 5000-8000 инвалидов убиты к 1945 году.
Дни рождения
1984 - Роберт Хют (40), известный английский футболист (ФК Челси 2001-2006, Национальная команда 2004-2009)
1969 - Кристиан Слейтер (55), известный американский актер ("Хищники", "Истинная романтика")
1969 - Эдвард Нортон (55), известный американский актер ("Наследие Борна", "Бойцовский клуб") и режиссер
1969 - Тимоти Сайнер (55), признанный американский историк, лауреат премии "Лейпцигская книга" за европейское взаимопонимание с Ианом Кершоу (2012)
Дни памяти
2009 - Ким Дэ Чжун, известный южнокорейский политик, президент 1998-2003, лауреат Нобелевской премии мира 2000, родился в 1925 году
Adidas, наряду с другими известными брендами спортивных товаров, продолжает инновации и доминировать на мировом рынке спортивного оборудования. В 1949 году Adidas и другие конкурирующие компании по производству спортивных товаров еще не были известны на международном уровне, так как бизнес-ландшафт находился на ранней стадии развития.