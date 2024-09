18:58: Усиление привлекательности обязательной военной службы посредством стимулов в федеральном царстве

Совет поддерживает "Закон о смене приливов", направленный на повышение привлекательности военной службы. Это включает гибкую политику рабочего времени и финансовые льготы, такие как стимулы для временных развертываний. "Наша цель - удержать высококвалифицированных специалистов в наших рядах и привлечь новых рекрутов", - заявил представитель Министерства обороны. Примерно 5000 военнослужащих литовского бригады, усиливающие восточную границу НАТО против России, также получат выгоду. Вознаграждения будут введены для облегчения решений о переезде или возвращении, особенно с семьей, в Литву и из Литвы. Представитель мог предоставить лишь примерную оценку затрат. Для литовской бригады ожидается около 40 миллионов евро в 2025 году, 90 миллионов в 2026 году и 145 миллионов в 2027 году. Парламент проголосует по законодательству в ноябре.

18:27 Житель Львова делится "жестокими" крикамиПаника, разрушения и потери - вот последствия ночного ракетного и дронового удара российской армии по Львову. 27-летняя жительница Елизавета сообщила о "мучительных" криках. Журналист агентства AFP сообщил о сожженных машинах и обломках по всему центру Львова. Украинские власти подтверждают семь погибших и 53 раненых во Львове. Более 50 зданий, в том числе две медицинские учреждения и две школы, были повреждены в историческом центре Львова, сообщает Министерство культуры.

18:09 США планируют предъявить обвинения России во вмешательстве в выборыИсточники указывают на то, что США официально предъявят обвинения России во вмешательстве в текущую президентскую избирательную кампанию позже сегодня. Эти обвинения будут связаны с распространением дезинформации на онлайн-платформах для влияния на избирателей США, в частности, нацеливаясь на сеть российских государственных СМИ RT. Ранее Министерство юстиции США предупреждало о России как о угрозе для выборов 5 ноября.

17:35 Лесной пожар в зоне отчуждения ЧернобыляЛесной пожар вспыхнул в радиоактивной зоне отчуждения Чернобыля в Украине. Примерно 20 гектаров горят, сообщает губернатор Киевской области Руслан Кравченко. К счастью, фоновый уровень радиации остается в приемлемых пределах. Почти 200 пожарных, в том числе 50 солдат, в настоящее время борются с огнем. Точная причина пожара не раскрывается. Высокие температуры и затяжная засуха в северной Украине усугубляют риск пожаров в Киевской области.

17:07 Пострадавшие на рынке в Донецке: обе стороны винят друг другаПострадавшие и погибшие сообщаются в восточноукраинском городе Донецк, управляемом пророссийскими силами. Власти заняли позицию, что по меньшей мере три человека погибли и пятеро получили ранения в результате артиллерийских ударов по рынку. Украинские силы якобы атаковали рынок, в результате чего погибли два мужчины и одна женщина, как заявил самопровозглашенный глава Донецкой Республики Денис Пушилин. Также был поврежден общественный автобус. Российские государственные СМИ транслируют видео и изображения, демонстрирующие значительные повреждения рынка. Эти утверждения не были подтверждены независимыми источниками. Украинские силы, однако, винят противоположную сторону в этом инциденте. "Они действуют исключительно ради внимания, не считаясь с человеческими жизнями", - заявило военное командование в Telegram.

16:43 Киевский парламент принимает отставки, Кулеба пока не уходитУкраинский парламент, согласно заявлению Верховной Рады, принял отставки четырех министров. Они не признали уведомление об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ожидается, что президент Владимир Зеленский предложит замену позже сегодня. Первым заместителем Кулебы, Андреем Сибигой, является сильный кандидат на эту должность. Несмотря на смену, политический аналитик Владимир Фесенко ожидает минимальных изменений в международной политике Украины.

16:21 Лукашенко освобождает 30 политических заключенныхПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко освободил 30 оппозиционных активистов, отбывавших тюремное заключение за участие в политических протестах. Офис президента подтверждает, что они все "подали прошение о помиловании, признали свою вину, искренне раскаялись и обещали жить порядочно". Министерство внутренних дел будет следить за соблюдением ими этих обязательств. Эти утверждения не поддаются проверке. Среди них 23 мужчины и семь женщин, в основном родители несовершеннолетних. Экзилированное российское издание "Медуза" сообщает, что белорусские оппоненты в изгнании ранее передавали списки больных заключенных правительству Минска через посредников. Многие из тех, кто был указан в этих записях, были помилованы. Приверженцы режима приветствуют освобождения, но не считают это поворотным моментом в белорусской политике. Политическое подавление и пытки продолжаются в Белоруссии, заявляет оппозиционный лидер Светлана Тихановская, широко признанная настоящей победительницей президентских выборов 2020 года. Читайте больше здесь.

15:55 Разрушительный авиационный удар в Львове: В результате авиационной атаки России на Львов majority семьи погибли, сообщают городские власти. Жертвами стали 43-летняя женщина и ее три дочери в возрасте 7, 18 и 21 года, как заявил мэр Андрей Садовый. Они умерли в своем доме. Единственным выжившим членом семьи является отец, который сейчас борется с тяжелыми заболеваниями, согласно Украинскому католическому университету. "Россия безжалостно убивает украинцев и их семьи в сердце Европы", - пишет Садовый. "Россияне жестоко обращаются с нашими детьми, нашим будущим".

15:41 Шольц обосновывает развертывание ракет: Канцлер Шольц критикует противников развертывания американских ракет в Германии. "Мы должны гарантировать сохранение мира здесь и предотвратить возможные конфликты", - утверждает политик от СДПГ. "Основная цель - сдерживание потенциальных агрессоров". Россия расширяет свой арсенал, в частности, ракет, признает Шольц. Президент Путин также нарушает соглашения о разоружении, такие как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и размещает ракеты в Калининграде, всего в 530 километрах от Берлина по воздуху. "Оставаться пассивным перед лицом этой провокации было бы безрассудством". Шольц также заявляет, "Бездействие угрожает миру здесь. Я не потерплю такой сценарий". В результате США и правительство Германии согласились разместить более мощные американские ракеты на немецкой территории начиная с 2026 года. Левую партию (Левые) и АФД критикуют это решение, считая его необоснованной гонкой вооружений, угрожающей безопасности Германии. Также внутри СДПГ разгораются споры. Узнайте больше здесь.

15:18 Шольц гарантирует дополнительные системы ПВО IRIS-T для Украины: Федеральный канцлер Олаф Шольц пообещал предоставить Украине больше систем ПВО IRIS-T. Во время визита на военный объект бундесвера в Тодендорфе, Шлезвиг-Гольштейн, Шольц объявил, что заказано восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS для Украины. "Две из них будут доставлены в этом году, а остальные - в 2025 году", - сказал Шольц. В настоящее время в Украине используются четыре системы IRIS-T SLM, а также изобилие ракет ПВО и три связанные системы IRIS-T SLS. Шольц сделал это заявление во время презентации первой системы ПВО IRIS-T для бундесвера.

14:55 Южная Корея и Новая Зеландия требуют безоговорочного вывода России: Южная Корея и Новая Зеландия осудили вооруженное вторжение России на Украину в совместном заявлении на их первой встрече за девять лет. В совместном заявлении президент Южной Кореи Юн Сук Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон призывают Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска с международной территории, признанной мировым сообществом как Украина". Они также критикуют растущее военное сотрудничество России с Северной Кореей. В критический момент, когда авторитарные силы упорно бросают вызов глобальным ценностям, "более важно, чем когда-либо, чтобы страны, подобные Южной Корее и Новой Зеландии, демонстрировали единство", - заявил Юн. Северная Корея, международный изcast, недавно укрепила свои военные связи с Россией.

14:21 Зеленский объявляет о масштабной перестройке правительства: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет оживить свою страну, проведя полную перестройку правительства. "Нам нужна свежая точка зрения", - ответил Зеленский, когда его спросили о причинах перестройки правительства. "Эта инициатива связана с укреплением нашей страны в различных сферах". Украина уже почти три года сопротивляется российской агрессии. Зеленский также выразил благодарность министрам и всему кабинету.

13:47 Немецкая армия активирует защиту IRIS-T SLM: Система IRIS-T SLM не нова для Украины. Чтобы отразить больший объем российских ракет, планируется установить десять систем в стране в ближайшее время. По данным источников в сфере безопасности, поставка уже началась. Немецкая армия также планирует использовать IRIS-T в Шлезвиг-Гольштейне.

13:21 Россия заявляет о захвате еще одной деревни возле украинского города Покровск: Россия заявляет, что захватила еще одну деревню возле стратегически важного украинского города Покровск на востоке Украины. Министерство обороны России заявляет, что российская армия "полностью освободила" деревню Карливка, расположенную примерно в 30 километрах от Покровска. Покровск служит важным логистическим центром для украинской армии. Украинские войска отступают от российского наступления в этом регионе уже несколько месяцев.

12:59 Украина заявляет о хорошо укрепленных системах ПВО в Крыму: По словам спикера украинского флота Дмитрия Плетёнчука, оккупационные власти Крыма используют все доступные средства для защиты Керченского моста, как сообщает Defense Express на украинском телевидении. Сообщается, что используются короткие и дальние системы, в том числе С-300, С-400 Триумф, С-500 Прометей и Панцирь-С1. "Крым наводнен системами ПВО", - заявил Плетёнчук, отметив его стратегическое и символическое значение для оккупантов. Керченский мост, гордость кремлевского лидера Владимира Путина, соединяет материковую Россию с незаконно аннексированным полуостровом и служит важным маршрутом поставок для российских сил на юге Украины. Битвы за мост продолжаются, и Киев неоднократно обещал освободить полуостров. Мост является стратегически важным узким местом.

12:32 Путин объявляет о визите Си Цзиньпина на саммит БРИКС в России (Перефразировано)Президент России Владимир Путин объявил, что президент Китая Си Цзиньпин примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в России в октябре. Во время встречи с вице-премьером Китая Хань Чжэнь в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Путин сказал: "Мы ждем прибытия президента Китая Си Цзиньпина на саммит БРИКС". Кроме того, Путин предложил "двустороннюю рабочую встречу" с Си. Эта ассоциация, созданная в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, теперь включает ЮАР, а в этом году в нее также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иран. Страны БРИКС воспринимают себя как противовес западным государствам. Саммит пройдет в российском городе Казани с 22 по 24 октября. Кремль рассчитывает, что саммит расширит влияние и укрепит экономические союзы. Москва и Пекин укрепили свои стратегические партнерские отношения с начала российского вторжения на Украину.

12:00 Россия: нападение на Полтаву было направлено против солдат и иностранных инструкторов (Перефразировано)Министерство обороны России признало, что летальное нападение на украинский город Полтаву было направлено против солдат и иностранных инструкторов. Целью была военная тренировочная база. Министерство отметило, что институт обучает специалистов по связи и радиоэлектронной борьбе из различных регионов и военных подразделений Вооруженных сил Украины, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в ударах по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Кроме того, ministry reported that it used the hypersonic weapon system Kinzhal against military-industrial facilities in the western Ukrainian city of Lviv. Russian forces have captured control of two additional settlements in the east of Ukraine, Prechystivka and Karliivka. Based on Ukrainian reports, 50 individuals were killed in the attack on Poltava on Tuesday.

11:43 Баerbock прощается с уходящим министром иностранных дел Украины (Перефразировано)Министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock отдала дань уважения своему украинскому коллеге Дмитро Кулебе. "Долгие беседы в ночных поездах, на саммите G7, на передовой, в Брюсселе, перед взорванной электростанцией", - написала она в Т. "Мало с кем я сотрудничала так тесно, как с тобой, @DmytroKuleba", - добавила она. "Вы ставили людей своей страны выше себя". Она пожелала Кулебе "от всего сердца всего наилучшего - Мы должны встретиться снова, когда мир и свобода вернутся во всю Украину".

11:24 Россия меняет свою ядерную доктрину (Перефразировано)Действия Запада вынуждают Россию пересматривать свою ядерную доктрину, сообщила пресс-служба президента России. Россия сталкивается с вызовами и угрозами со стороны так называемого Запада, которые требуют пересмотра доктрины, как сообщают российские новостные агентства, цитируя пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Рассматривается возможность того, что Украина может использовать американское дальнобойное оружие в своих атаках, проникающих глубоко на территорию России. Правительство в Киеве все больше давит на США, чтобы разрешить Украине наносить удары по целям глубоко внутри России с помощью оружия, предоставленного ее союзниками. "Ясно, что украинцы это сделают", - сказал Песков агентству РИА. "Мы учитываем все это". Россия уже объявила, что изменит свою ядерную доктрину, но не раскрыла подробности. Директива позволяет использовать ядерное оружие, если под угрозой находится суверенитет или территориальная целостность России.

10:54 Украина: отражено 29 из 42 российских авиационных ударов (Перефразировано)Россия провела 42 авиационных удара по Украине за ночь, как сообщает украинское командование ВВС в своем телеграм-канале. Атаки включали, среди прочего, ракеты Ch-47M2 Kinzhal, крылатые ракеты Kh-101 и ракеты Kh-555 "Искандер-К". В соответствии со своими данными украинское командование ВВС заявило, что сбило семь крылатых ракет и 22 беспилотника Shahed. Это означает, что 29 авиационных ударов были отражены.

10:19 Мунц: нападение на Полтаву может аукнуться России (Перефразировано)Россия обстреливает украинский город Полтаву ракетами, сообщают о самых интенсивных авиационных ударах со времени начала войны. Российские СМИ, однако, сообщают об этом как о "великой победе", как сообщает корреспондент ntv Райнер Мунц. В то же время Россия, кажется, меняет свою стратегию.

09:52 Украина публикует данные о потерях России (Перефразировано)Украинское генеральное штабы опубликовали новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно данным с 24 февраля 2022 года, Россия потеряла примерно 620 350 soldiers in Ukraine, с ежедневной потерей 1 390. По данным из Киева, также были уничтожены семь танков, 30 артиллерийских систем и 43 дрона. С начала широкомасштабного вторжения Россия якобы потеряла в общей сложности 8 618 танков, 16 848 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Оценки Запада ставят потери ниже, но они считаются минимальными.

09:21 Губернатор: Львовская область переживает "тяжелый день" - число жертв растетПосле авиационных ударов России по Львову, западноукраинскому городу (см. записи 07:18, 06:17 и 05:29), число жертв возросло. В результате ночных атак погибли семь человек, в том числе семилетний ребенок и 14-летняя девочка, сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram. Он назвал этот день трагическим для региона. Изначально президент Украины Владимир Зеленский сообщал о пяти погибших и более 30 раненых в посте в X, выразив соболезнования семьям погибших.

08:49 Министр иностранных дел Украины подал в отставкуМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, как объявил спикер парламента Руслан Стефанчук в среду. Его отставка будет рассмотрена на следующем заседании парламента, написал Стефанчук на своей странице в Facebook. Ранее уже подали в отставку несколько других министров (см. записи 00:47 и 22:06). Эти отставки являются частью масштабной перетасовки правительства Украины. В среду, день увольнений, объявит фракция партии "Слуга народа", а в четверг последует день назначений.

08:03 Зеленский: "Люди заживо похоронены под обломками"Авиационный удар России по Полтаве стал одним из самых смертоносных с начала конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Он вновь призвал предоставить системы ПВО, подчеркнув, что под завалами все еще остаются люди.

07:39 Гросси рисует мрачную картину на Запорожской АЭСПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию на украинских и российских атомных электростанциях во время встречи в Киеве. Гросси планирует посетить российскую оккупированную Запорожскую АЭС в юго-восточной Украине в среду. По данным Reuters, Гросси сказал Зеленскому, что ситуация там "особенно тревожная" и угроза катастрофы сохраняется. Станция, захваченная Россией вскоре после начала ее вторжения в Украину в феврале 2022 года, сейчас отключена. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции, при этом обе стороны отрицают обвинения.

07:18 Губернатор: двое погибших в результате атаки на ЛьвовПо меньшей мере двое погибли и 19 ранены в результате авиационных бомбардировок западноукраинского города Львова, сообщил губернатор области Максим Коцицкий в Telegram.

06:53 Украина просит дополнительную помощь для прифронтовых регионовУкраина просит дополнительной поддержки для своего сельскохозяйственного сектора и разминирования, сообщает "Рейнская почта" из Дюссельдорфа, ссылаясь на ответ правительства Германии на запрос союза. Это включает в себя программы финансирования сельскохозяйственных земель вблизи линии фронта, которые правительство Германии должно рассмотреть в качестве возможной поддержки. Также должен быть предоставлен премиальный бонус для персонала, и Украина просит продлить программу поставок генераторов, финансируемую министерством сельского хозяйства. Украина также просит помощи в разминировании в районах возле линии фронта. В настоящее время министерство экономического сотрудничества и развития Германии занимается проектом обнаружения и разминирования, сообщает правительство Германии.

06:17 Украина: пожар в Львове после удара российских Shahed-дроновПожар вспыхнул возле главного железнодорожного вокзала Львова после авиационных ударов России по городу на северо-западе Украины, сообщает губернатор области Максим Коцицкий в Telegram. Также были повреждены две школы, с разбитыми окнами и осколками стекла на улицах. Коцицкий сообщил, что в авиационном ударе России были использованы несколько Shahed-дронов. На место происшествия направлены службы экстренной помощи, и школы останутся закрытыми, как объявил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram. По меньшей мере шестеро человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Несмотря на то, что Львов находится далеко от восточного фронта, город испытывает многочисленные атаки с начала конфликта.

05:29 Киев и Львов подверглись второй волне авиационных ударов

Киев и Львов, столица Украины и город возле польской границы, подверглись второй волне авиационных ударов России. Запущены системы ПВО. Очевидцы сообщают о множестве взрывов на окраинах Киева, что свидетельствует об использовании систем ПВО. Одновременно военные сообщают о drone-атаке на Львов. Украина находится на высоком уровне готовности, как сообщает украинская авиация через Telegram. Польша активирует свои и союзные самолеты в третий раз за восемь дней для защиты воздушного пространства в ответ на авиационные удары и дальние действия России, как сообщает оперативное командование польских вооруженных сил.

После разрушительного российского нападения на Полтаву, город Украины, президент США Байден обещает предоставить дополнительные системы ПВО Украине. "Я решительно осуждаю это жестокое нападение", - заявил Байден. Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, в том числе поставки систем ПВО и необходимых возможностей для защиты границ Украины. После нападения, в результате которого погибло по меньшей мере 51 человек, президент Украины Зеленский призвал своих западных союзников оперативно предоставить новые системы ПВО и разрешить использование существующих дальнобойных вооружений против территории России.

02:52: Еще одно нападение дронов на Киев

Российские силы провели еще одно нападение дронов на Киев. Украинские подразделения обороны активно борются с атаками по периметру столицы, как сообщается в Telegram от украинской армии. Пока нет информации о количестве дронов или возможном ущербе. Ночное нападение является частью серии российских воздушных ударов по Киеву, которые участились в последние недели.

01:32: Зеленский хочет удерживать контроль над Курском неопределенно

Украина стремится удерживать контроль над российской областью Курск до тех пор, пока президент России Путин не согласится на переговоры, сказал президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Занятие этих территорий является значительной частью "плана победы", добавил Зеленский. Украина, однако, не претендует на дополнительные территории России в целом. Зеленский не уточнил, рассматривается ли расширение территориального контроля. Операция в Курске была строго засекречена, даже президент США Джо Байден не был осведомлен.

00:47: Несколько украинских министров ушли в отставку

Четыре министра - заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр по стратегическим отраслям Алексей Камышин, который сыграл значительную роль в наращивании производства вооружений, министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрелец - ушли в отставку перед ожидаемой перетасовкой правительства в Украине. Неясно, будут ли четыре министра назначены на другие высокие должности. "Большой переворот в правительстве ожидается на этой неделе", - объяснил Давид Арахамия, лидер фракции партии "Слуга народа" в Telegram. "Завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", - раскрыл Арахамия. Арахамия считается близким соратником президента Украины Владимира Зеленского.

23:16: После ракетного удара по Полтаве: Зеленский призывает к развертыванию дальнобойных вооружений

После смертельного ракетного удара России по Полтаве президент Украины Владимир Зеленский призывает дать разрешение на использование дальнобойных вооружений против России. "Российские удары прекратятся, если мы сможем уничтожить позиции оккупантов и российские военные аэропорты и их логистику", - объяснил Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, число погибших в Полтаве возросло до 51, 271 человек ранен, а под завалами остаются люди.

22:06: Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурума, первого заместителя главы президентского офиса, согласно указу на сайте президента. Спикер парламента Дмитрий Разумков также объявил об отставке Ольги Стефанishyny, которая служила заместителем премьер-министра и министром европейской интеграции Украины. Ранее несколько министров подали в отставку. Президент Владимир Зеленский объяснил, что изменения будут внесены для укрепления правительства. "Осень несомненно будет критической. Наши государственные институты должны быть структурированы так, чтобы Украина могла достичь всех необходимых результатов".

21:42: Репортер ntv в Полтаве: "Жители описали крайне напряженный момент"

Украина переживает одно из самых интенсивных воздушных нападений с начала конфликта, с многочисленными жертвами и ранениями. Репортер ntv Кавита Шарма сообщает о "крайне напряженной" ситуации в Полтаве и рассказывает, как жители пережили ракетный удар.

21:25: Украина обвиняет Россию в расстреле пленных

Украинская прокуратура обвиняет российских солдат в расстреле пленных. Расследование по факту расстрела трех захваченных украинцев в районе Торез в восточной Украине уже начато. По имеющимся данным, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Оккупанты заставили их лечь на землю и сразу же расстреляли в спину", - заявило ведомство, ссылаясь на сообщения в социальных сетях.

Европейский Союз может рассмотреть возможность внедрения аналогичных политик для повышения привлекательности военной службы в своих членах, как это успешно сделала бригада Литвы с помощью финансовых стимулов и гибкого графика работы.

"Акт смены курса" в Литве получил поддержку от Европейского Союза, подчеркивая потенциал транснационального сотрудничества в области стратегий набора в армию.

