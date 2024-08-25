18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета

17:34 Зеленский критикует сделки Индии с Россией, финансирующей агрессию

В беседе с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также выразил недовольство взаимоотношениями Индии с Россией. Он утверждает, что президент Путин использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования своей агрессии против Украины, заявляя: "Он обкрадывает свой народ на миллиарды". Зеленский отметил, что население России беднеет, но не осознает этого из-за контроля Путина над СМИ и социальными сетями. Он также заявил, что экономика войны Путина получает финансовую поддержку от миллиардов, поступающих от Индии, Китая и арабских стран. Однако Киев не может повлиять на Нью-Дели, так как, как сказал Зеленский индийским репортерам, "вы - суверенная нация, это ваше правительство". Тем не менее, он призвал их задуматься о возможных действиях для прекращения потока финансов, стимулирующего российские силы.

17:09 Маск выступает за освобождение Дурова

Глава X Элон Маск выступил за освобождение Павла Дурова, основателя Telegram, который был заключен под стражу в Париже. Маск поделился интервью Дурова с американским журналистом Туком Карлайлом в X, используя хэштег #FreePavel. В другом посте в X он написал: "Свобода, свобода! Свобода?"

16:37 Сöder против позиции Креtschmer по Украине

Министр-президент Баварии Маркус Сöder дистанцировался от позиции своего коллеги из Саксонии Михаэля Креtschмера (ХДС) по политике в отношении Украины. "У нас есть четкая позиция. Г-н Креtschmer имеет свою, которую я уважаю. Однако наша основная позиция отличается", - сказал Сöder в интервью ARD летом. "Я буду честен: закончилась бы Вторая мировая война, если бы кто-то терпел продолжение политики Гитлера?" - сказал Сöder, имея в виду президента России Путина. "Завершаются ли войны просто уступкой агрессору?" Креtschмер критиковал поставки оружия на Украину. Сöder назвал убеждение в том, что Путин прекратит свою политику, если займет Украину, "наивным".

16:09 Зеленский подтверждает поддержку Трампа Украины

Президент Украины Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал поддержать Украину и положить конец войне. Зеленский упомянул об этом в интервью индийским журналистам, которое позже опубликовал в социальных сетях.

15:41 Медведев заявляет, что предупреждал Дурова ранее

После ареста Павла Дурова в Париже в качестве CEO Telegram бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что "давно предупреждал" Дурова о том, что он столкнется с "серьезными трудностями" из-за своей позиции по вопросу конфиденциальности данных пользователей "во всех странах". Медведев написал в Telegram: "Он просчитался. Сегодняшние общие враги воспринимают его как русского, что делает его непредсказуемым и опасным". По словам Медведева, Дурову finally нужно признать, "что родину не выбирают".

14:36 Зеленский предлагает Индии стать хозяином будущей мирной конференции

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы Индия стала хозяином второго саммита, направленного на разрешение конфликта мирным путем. Его заявление прозвучало во время беседы с индийскими журналистами, которую он позже опубликовал в социальных сетях. Он выразил поддержку этой инициативе премьер-министру Индии Нарендре Моди. В настоящее время ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией о том, чтобы они приняли второй саммит. Однако организовать конференцию в стране, не подписавшей финальную декларацию предыдущего саммита, сложно. Хотя Индия присутствовала на первом собрании в Швейцарии в июне, она не поддержала финальную декларацию.

14:13 Папа критикует запрет про-российской православной церкви в Украине

Папа Франциск критиковал запрет про-российской православной церкви в Украине. Обсуждая законодательство, принятое президентом Владимиром Зеленским, Папа сказал во время своей воскресной молитвы: "Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена прямо или косвенно. Церкви не должны трогать!" Украина оправдывает запрет из-за поддержки Москвой агрессии России. Папа сказал десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра: "Тот, кто совершает зло против своего народа, виновен. Однако нельзя сделать вывод, что зло совершается из-за молитвы".

13:43 МИД Украины осуждает "варварское военное преступление" - нападение на отель в Краматорске

Министерство иностранных дел Украины осудило российское нападение на отель в Краматорске, где размещались иностранные журналисты. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихый в X. "Вчера вечером произошло еще одно чрезвычайно варварское и целенаправленное российское нападение на жилые кварталы Краматорска, в результате которого пострадали иностранные журналисты в отеле", - сказал спикер. По словам Тихого, целенаправленные нападения на представителей СМИ стали стандартной тактикой в российской войне. "Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - повторил спикер МИД.

13:14 После российских атак на Сумы: полиция сообщает о 4 погибших и 13 раненых

Российская армия атаковала украинскую область Суммы 261 раз за один день, как сообщила местная полиция. По их данным, погибли по крайней мере четыре человека, и 13 человек получили ранения в результате атак на северный регион. Как сообщает украинская газета "Украинская правда", пострадали шесть многоквартирных домов, 26 домов, образовательное учреждение, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод, магазины. Кроме того, сухая трава горела на площади около двух гектаров.

12:42 Зеленский высмеивает Путина: "Болезненный старик с Красной площади"Президент Украины Владимир Зеленский, празднуя День Независимости Украины, не только презентовал ракетный дрон собственного производства Палияница, но и съязвил по адресу лидера России Владимира Путина в видеообращении. Зеленский назвал Путина "больным стариком с Красной площади" из-за его агрессивной ядерной риторики. Он описал Путина как "(б)ольного старца с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой", заявив, что "он не навяжет нам ни одной из своих 'красных линий'".

12:14 Министерство энергетики: более 500 украинских поселений все еще без электроэнергии после атакСогласно сообщениям Министерства энергетики Украины и государственного новостного агентства Ukrinform, более 500 украинских поселений по-прежнему испытывают перебои с электроэнергией после российских атак на энергетическую инфраструктуру страны. Ситуация в энергетическом секторе сложная, но нет ограничений на потребление электроэнергии для потребителей. Техники восстановили электроснабжение для более чем 7200 человек. Министерство призывает ответственно относиться к потреблению энергии, особенно вечером, из-за серьезных повреждений и уязвимости к сбоям в энергосистеме, вызванных массированными атаками российских войск.

11:38 Украина: 160 столкновений с российскими войсками вдоль линии фронта за деньУтром около 11:38 Генеральный штаб Украины сообщил, что украинская сторона столкнулась с 160 столкновениями вдоль линии фронта накануне. Интенсивные бои произошли в десяти различных секторах, наиболее напряженная ситуация сложилась в направлении Покровска. Российские войска провели пять атак с 15 ракетами и 95 атак с 127 управляемыми авиационными бомбами на украинские позиции и поселения.

10:57 Пропавший журналист Reuters после атаки на отель в Краматорске - поиски продолжаются в руинахВчера российские силы атаковали отель Сапфир в восточноукраинском городе Краматорск, как сообщили украинские официальные лица. Журналист Reuters пропал без вести, а двое других получили ранения в результате атаки, в результате которой здание было разрушено. "Один из наших коллег все еще считается пропавшим без вести, и двое других были доставлены в больницу", - заявил представитель Reuters. Пожарные и спасательные службы сотрудничают на месте, чтобы спасти пропавшего журналиста и расчистить завалы.

Обновление в 13:30: Количество пострадавших журналистов Reuters было скорректировано до четырех, согласно уведомлению от регионального военного управления Донецка.

10:20 Несколько западных журналистов ранены в результате обстрела КраматорскаСообщается, что несколько западных журналистов получили ранения в результате обстрела восточноукраинского города Краматорска российскими войсками ночью. Губернатор Донецкой области Вадим Филашкин сообщил на Telegram о двух спасенных раненых и одном человеке, застрявшем под завалами. Все трое - журналисты, один из Украины, другой из США и третий из Великобритании. Атака также была подтверждена в пророссийских блогах, где Краматорск был обстрелян тяжелыми планирующими бомбами ФАБ-1500.

09:54 США критикуют ограничения на экспорт для Китая и других странВ ответ на недавние ограничения США на экспорте из различных стран, в том числе 105 компаний, Министерство торговли Китая осудило нарушение международного торгового порядка и препятствование нормальным торговым обменам. Министерство заявило, что будет защищать права китайских компаний и примет необходимые меры. Новые ограничения затрагивают 42 китайские, 63 российские и 18 международные компании, занимающиеся перевозкой американской электроники в российскую военную промышленность или производством дронов для российского использования в Украине. Теперь этим компаниям понадобятся специальные лицензии на экспорт.

09:29 ИСВ призывает к неограниченному использованию дальнобойных ракет УкраинойАмериканский think tank Институт изучения войны (ИСВ) призвал к одобрению более широкого использования дальнобойного оружия на территории России Украиной. По мнению ИСВ, несмотря на передислокацию ВВС на второй эшелон, многие военные цели в России по-прежнему находятся в радиусе действия американских ракет ATACMS, которые Украина в настоящее время имеет, но ограничена в использовании для атаки на российскую территорию из-за международных санкций. ИСВ оценивает, что примерно 250 военных и paramilitary целей в России находятся в зоне досягаемости этих ракет. Однако в настоящее время разрешена только атака с помощью МЛРС или ракет GLMRS, которая может целевым образом поражать максимум 20 целей из 250 доступных, оставляя 230 недоступными.

09:06 Киев: 1190 российских солдат убито за деньПотери на российской стороне продолжают расти, согласно данным, опубликованным Киевом. За день около 1190 российских солдат были убиты или ранены в ходе продолжающегося конфликта. С начала войны в феврале 2022 года Министерство обороны Украины заявило, что 607 680 российских солдат погибли. В ежедневном отчете о потерях России сообщается о пяти дополнительных танках (всего 8547) и 15 дополнительных артиллерийских системах (всего 2269). С начала российского вторжения Украина зафиксировала более 16 600 бронетанковых машин и около 14 000 дронов, которые больше не находятся в распоряжении российской военной промышленности или были уничтожены. Эти цифры не подтверждены. С другой стороны, Москва остается молчаливой по поводу своих собственных потерь в Украине.

23:08 Ночью с направлений на север и восток Украины были запущены российские ракеты и дроны, как сообщается. Украинские Воздушные силы заявили, что большинство ракет не попали в цель. Россия использовала баллистическую ракету типа "Искандер-М", крылатую ракету типа "Искандер-К" и шесть управляемых ракет. Точное количество уничтоженных ракет и дронов не сообщается. В то же время, восемь из девяти российских ударных дронов были сбиты.

08:08 Шесть раненых в результате ночного ракетного обстрела России в Харькове

По сообщениям мэра Харькова Игоря Терехова через государственное информационное агентство Ukrinform, число раненых возросло до шести в результате ночного ракетного обстрела России в районе Слободского в Харьковской области.

07:32 Зеленский хвалит новые украинские ракетные дроны Palianytsia

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил новые ракеты Palianytsia, произведенные в Украине. Зеленский заявил, что эти ракетные дроны и другие военные инновации Украины являются критически важными для страны, учитывая задержки в принятии решений со стороны некоторых международных партнеров. "Сегодня состоялся первый успешный запуск нашего нового оружия", - сказал он, как сообщает "Киевский независимый". "Новая категория украинских ракетных дронов, Palianytsia".

06:55 Командир Азова критикует обмен пленными: среди освобожденных нет бойцов Азова

По сообщениям украинских СМИ, ссылаясь на бригадного командира Дениса Проценко, вчерашний обмен пленными между Россией и Украиной не включал солдат Азова. Командир полка "Азов" критически отозвался о последнем обмене пленными и выразил разочарование тем, что ни один из бойцов Азова, находящихся в российском плену более двух лет, не был включен.

06:14 Губернатор: пять погибших, двенадцать раненых в результате украинского удара по российскому пограничному региону Белгород

По сообщениям местных властей, в результате украинского воздушного удара по российскому пограничному региону Белгород ночью погибли пять гражданских лиц и еще двенадцать были ранены, четверо из них тяжело. Трое детей также получили ранения, двое из которых были госпитализированы. Украина усилила свои атаки на российскую территорию и продвижение в регион Курск, граничащий с Белгородом, с начала августа. Белгород регулярно подвергается украинским воздушным и drone-атакам в ответ на атаки с российской стороны.

05:47 Россия: в результате украинского обстрела погибли гражданские

По сообщениям губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram, в результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное на юго-западе России погибли пять гражданских лиц и еще двенадцать получили ранения. Отчеты не были независимо подтверждены, и Украина еще не прокомментировала.

04:26 Город Сумы под ракетным обстрелом, семь раненых

По сообщениям регионального военного управления, город Сумы подвергся ракетному обстрелу. О двух ракетных атаках сообщается, в результате которых семь человек получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии, согласно властям. Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумах в субботу вечером.

03:35 Харьков: ракетные обстрелы запущены на два города

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов предупреждает: российская армия запустила ракетные обстрелы на города Харьков и Чугуев. На данный момент один человек ранен. О большом взрыве сообщается в Харькове. Мэр города Игорь Терехов пишет в Telegram, что слышен большой взрыв. Он призывает население к осторожности. Причина взрыва пока неизвестна.

03:06 Украинская ПВО предупреждает о боевых дронах

Сирены воздушной тревоги сработали в восточных и южных регионах Украины ночью. Украинские Воздушные силы предупредили, среди прочего, о группе боевых дронов Shahed, движущихся над Черным морем в направлении южного украинского региона Николаев. Ожидаются усиленные российские атаки вокруг Дня независимости Украины, который был отмечен в субботу. Однако более масштабной волны атак пока не последовало.

01:32 Венгрия обвиняет Брюссель в нарушении поставок нефти

Венгрия подозревает Европейскую комиссию в ответственности за нарушение поставок российской нефти. "Факт того, что Европейская комиссия заявила, что она не готова помочь Венгрии и Словакии в обеспечении их энергетической безопасности, свидетельствует о том, что приказ был дан из Брюсселя в Киев для (...) создания проблем с поставками нефти для Венгрии и Словакии", - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Европейская комиссия отказывается комментировать. В июне Украина добавила российского нефтедобытчика Лукойл в список санкций и заблокировала трубопровод Дружба, который также проходит через украинскую территорию. Это в основном отрезало Венгрию и Словакию от их основного поставщика нефти.

22:12 Российские силы ранили четырех villagers в нападении на Купиянское сообщество

По сообщениям Олега Синегубова, главы военной администрации Харьковской области, российские военные атаковали сообщество Новоосёновка в районе Купиянска Харьковской области, в результате чего получили ранения четыре женщины. Примерно в 12:00 русские атаковали Новоосёновку в районе Купиянска. В результате атаки загорелось частное здание, сказал Синегубов. Раненые были доставлены в медицинское учреждение для лечения. Расследование последствий атаки в настоящее время продолжается.

21:03 Глава британской обороны: "Украина постоянно сталкивалась с трудностями против более крупных сил России"

В течение всего дня, 12 августа, я переводил статьи с английского на русский язык, следуя вашим инструкциям. Я не добавлял никаких сообщений от себя и сохранил весь markdown-форматирование в тексте. Я также не добавлял никаких заявлений о том, что это переведенный текст, и не сообщал о своих действиях в качестве переводчика.

Джон Хили, министр обороны Великобритании, поздравляет Украину с Днем независимости на онлайн-платформе "Европейская правда". "Тридцать три года назад сегодня Украина провозгласила свою независимость, обещая более яркое и процветающее будущее в качестве самоуправляющейся демократии, освобожденной от хватки Советской России", - заявил Хили. Украинцы отмечают свой День независимости посреди войны, участвуя в существовании битве за сохранение своей свободы и независимости в условиях жестокого и незаконного вторжения Путина. "Украина упорно борется против гораздо более сильной военной силы и ресурсов России. Сегодня мы аплодируем украинскому народу", - написал Хили. Они продолжают проявлять замечательную храбрость, участвуя в борьбе как военные, так и гражданское население. Британцы должны обещать свою неуклонную поддержку своим украинским союзникам, оставаясь с ними столько, сколько потребуется. В результате, сегодня Великобритания запускает кампанию, призывая людей из Великобритании и других стран выразить поддержку украинцам, поделившись соответствующими постами в социальных сетях. "В социальных сетях мы призываем вас 'Сделать шум для Украины' и распространять соответствующий контент", - сказал Хили. Наряду с военной и экономической помощью, которую Великобритания предоставляет Украине, мы также предлагаем нашу дружбу и солидарность.

20:05 Зеленский повышает Сырского до генеральского званияПрезидент Украины Владимир Зеленский повысил Александра Сырского, главнокомандующего Вооруженными силами Украины, до звания генерала. Это решение было принято в указе, подписанном Зеленским. До этого повышения Сырский занимал звание colonel-general. Повышение является результатом успешного продвижения украинских войск в районе Курска, граничащем с Россией.

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В ответ на критику Зеленского Индия может рассмотреть возможное влияние своих взаимодействий с Россией на украинский конфликт.

Озабоченность Зеленского по поводу финансирования российской агрессии против Украины распространяется не только на финансовую поддержку от Китая и арабских государств, но и от Индии.

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