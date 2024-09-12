18:39 Путин предупреждает: если Украина интегрирует использование ракет, это вызовет "Россию в войне с НАТО"

18:07 Зеленский назвал китайско-бразильскую инициативу "вредной"Президент Украины Владимир Зеленский отверг мирный план, предложенный Китаем и Бразилией, назвав его "вредным" и "политической уловкой". В интервью бразильскому изданию Metropoles Зеленский заявил: "Это вредно, это всего лишь политическая уловка". Он также задался вопросом: "Как можно представить 'вот наша инициатива', не посоветовавшись с нами?" Китай и Бразилия предложили провести международную конференцию по миру в мае, что было поддержано tanto Россией, как и Украиной, с равными возможностями для представления своих мирных планов.

17:40 Российская ракета поразила украинское судно с зерномПо данным, российская ракета поразила судно, перевозившее зерно из Украины в Черном море. Как заявил президент Владимир Зеленский, судно уже покинуло территориальные воды Украины во время атаки. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил нападение, назвав его "наглым нападением на свободу мореходства и глобальную продовольственную безопасность". Зеленский подтвердил, что судно направлялось в Египет, и нет жертв. По словам представителя украинского флота, судно с зерном не находилось в украинском коридоре для зерна во время атаки, а находилось в морской экономической зоне Румынии. Представитель румынского флота подтвердил, что судно находилось за пределами их территориальных вод.

17:12 Си Цзиньпин посетит Россию снова в октябреПрезидент Китая Си Цзиньпин посетит Россию в октябре. Си планирует принять участие в саммите группы БРИКС, как подтвердил китайский министр иностранных дел Ван И. Си также встречается с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в этот день. Оба лидера высоко оценили отношения между Китаем и Россией. Си выразил желание принять участие в саммите БРИКС в Казани по приглашению Путина, согласно Ваню. Путин упомянул, что они также обсудят их взаимовыгодные отношения на двусторонней встрече.

16:35 Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасностиГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг займет эту должность после конференции в феврале 2025 года, сменив действующего председателя Кристофа Хюэгена. Хюэген, который занимал пост с 2022 года и служил в качестве длительного советника по вопросам внешней политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, уйдет с поста. Оригинальный председатель Вольфганг Ишinger продолжит работу в качестве президента попечительского совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг покинет пост генерального секретаря НАТО в октябре, сменив бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

16:11 В результате российской атаки в Украине погибли сотрудники Красного КрестаУкраинские власти сообщают о гибели трех сотрудников Красного Креста и госпитализации двух других, один из которых находится в критическом состоянии, в результате российской атаки в селе на территории оспариваемой области Донецк. Об этом сообщило Telegram-сообщение прокуратуры Украины.

15:45 Заседание суда над адвокатами Навального в Петушках проходит без публикиСудья принял решение провести судебное заседание по делу против трех адвокатов, представляющих интересы покойного критика Кремля Алексея Навального в Петушках, без присутствия публики, сославшись на предупреждение о возможных протестах сторонников Навального. Подсудимые Вадим Кобзев, Алексей Липзер и Игорь Сергунин обвиняются в принадлежности к экстремистской организации.

15:18 Морское сражение в Черном мореПо данным, Украина и Россия участвуют в морском и воздушном конфликте в Черном море. По данным украинской военной разведки, российский истребитель Су-30 был сбит во время специальной операции в Черном море с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Украина не раскрыла дальнейших подробностей инцидента во вторник вечером. Министерство обороны России заявило, что украинские силы пытались атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью скоростных катеров, что привело к потере восьми катеров и отступлению оставшихся катеров. В Москве нет упоминаний о сбитом самолете, но военный блогер Рыбар сообщает, что Су-30 был сбит во время отражения украинской атаки.

14:54 Украинские солдаты: "Мы больше не можем выдерживать эту войну"Журналист телеканала ntv Кавита Шарма наблюдала за тем, как украинские солдаты на передовой вынуждены использовать свой ограниченный арсенал тактически и экономно из-за нехватки боеприпасов для старых советских вооружений, но есть несколько, но более эффективных новых западных вооружений.

13:55 Высокопоставленный иранский политик критикует отношения Ирана и РоссииИзвестный консервативный иранский политик выступил с необычной критикой отношений Ирана с Россией на фоне новых санкций и дипломатических споров. В посте в платформе X Али Мотахhari, бывший вице-спикер парламента, указал на новые санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией против поставок Ираном баллистических ракет в Россию. Министерство иностранных дел Ирана решительно отрицает такие поставки ракет.

13:38 В украинском городе Покровск нет воды и газаПосле обстрелов украинский город Покровск в Донецкой области остался без стабильного водоснабжения, и многие жители остались без газа для приготовления пищи и отопления, сообщил губернатор региона Вадим Филашкин. Недавно поврежденное водохранилище обеспечивает город водой из более чем 300 аварийных скважин. Кроме того, российский центр газоснабжения был разрушен накануне, оставив 18 000 жителей Покровска без газа.

13:07 Малое количество российских военных кораблей, по оценкамПо данным независимого российского новостного портала "Агентство", количество российских военных кораблей может быть существенно меньше, чем официально объявлено. Отчет ссылается на неподтвержденные данные онлайн-проектов, таких как "Рейтинг глобальных морских держав 2024" и "RussiaShips.info", которые оценивают количество кораблей в 264 и 299 соответственно. В эти цифры также включено около 50 кораблей и подлодок из Черноморского флота, который не участвует в учениях.

12:28 Усиление российской разведки против БундесвераПо данным годового отчета военной контрразведки (МАД), российские спецслужбы усилили свою разведывательную деятельность против немецкой помощи Украине и Бундесвера. Отчет указывает на то, что стратегический интерес России к военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Россия проявляет повышенный интерес к информации о военной помощи Германии, предоставляемой Украине, в том числе о маршрутах перевозки оружия и боеприпасов, процедурах развертывания и тактике. Также в центре внимания российских спецслужб находятся возможности Бундесвера по территориальной и альянсовой обороне.

11:52 Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российской территорииВеликобритания и США могут дать Украине разрешение на использование оружия против российской территории, несмотря на попытки Кремля предотвратить такое решение с помощью угроз, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. Примером может служить предложение эксперта по ядерному оружию об атаках на Берлин.

11:15 Решение о дальнобойных ракетах откладываетсяРешение о разрешении Украине использовать западные дальнобойные ракеты против российской территории, возможно, еще потребует времени. Вероятно, решение не будет принято до встречи Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября, на которой соберутся около 150 глав государств и правительств, сообщает Bloomberg. На этой встрече будет очередной возможностью обсудить использование дальнобойных ракет, заявил британский министр иностранных дел Ламми. Украинский президент Зеленский планирует повторить свою требование на этой встрече. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по атаке на российскую территорию. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу, а премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в пятницу.

10:31 Блинкен посещает Польшу после визита в КиевГоссекретарь США Блинкен направляется в Польшу, ключевого союзника Украины, по возвращении из Киева. Планируются встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен намерен обсудить дальнейшее сотрудничество с Польшей в качестве главного логистического центра западной военной помощи Украине. С начала российского вторжения в Украину Польша значительно увеличила военные расходы и заказала 96 боевых вертолетов Apache стоимостью $10 миллиардов у американского оборонного гиганта Boeing.

09:59 Украинские силы сообщают о российских дронах и ракетной атакеУкраинские Воздушные силы сообщают, что российская армия ночью атаковала Украину 5 ракетами и 64 дронами иранского производства. 44 дрона были перехвачены. Сообщения военных не могут быть независимо проверены, и ПВО также работала вокруг Киева для сбивания приближающихся дронов.

09:11 Призыв к более сильной ядерной сдерживающей способности от российского экспертаВлиятельный российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов считает, что Россия должна более явно сигнализировать о готовности использовать ядерное оружие. Основной целью ядерной доктрины России должно быть убеждение "текущих и будущих врагов" в готовности России использовать ядерное оружие, заявил Караганов в интервью российской газете Коммерсант. Москва может рассмотреть возможность проведения ограниченного ядерного удара по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США обманывали бы, если бы заявляли о предоставлении ядерной защиты своим союзникам, добавил Караганов. Ранее Караганов выступал за рассмотрение Россией возможности ядерного превентивного удара для устрашения своих противников. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов полезен Кремлю, выражая взгляды, которые тревожат Запад, делая Путина в сравнении более сдержанным.

08:46 Просьба Украины о разрешении США на использование западных дальнобойных ракетВ Украине растут надежды на то, что вскоре она получит разрешение на запуск атак глубже в российскую территорию с помощью западного оружия. Госсекретарь США подчеркнул во время своего визита в Киев, что намерен обеспечить "Украине все, что ей нужно". В Великобритании уже появляются признаки "зеленого света":

После вчерашних утверждений о том, что российский истребитель Су-30SM пропал с радаров, украинская военная разведка теперь утверждает, что украинские войска успешно сбили такой самолет во время операции в Черном море. Согласно "Киевскому независимому", дорогостоящий самолет, оцененный в $50 миллионов и базирующийся на полуострове Крым, якобы был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Массированная атака дронов привела к травмам в Конотопе

По данным регионального военного управления, опубликованным украинским государственным информационным агентством Ukrinform, число жертв интенсивной атаки российских дронов на энергетическую инфраструктуру Конотопа ночью возросло до 14. Инцидент якобы был направлен на жилое здание в центре города.

06:42 Украинцы в Германии сохраняют иммунный статус для посещений на родину

Бундестаг сегодня обсудит предложенный правительством план безопасности, который включает ограничения на ножи и возможную отмену убежища для лиц, посещающих родину. Однако есть исключения, например, для украинских беженцев.

06:04 ГосСМИ России обвиняют Трампа в невыгодном положении в дебатах

Несколько российских государственных телеведущих обвинили в "манипуляциях" против Трампа во время его дебатов с Камалой Харрис, как сообщает "Киевский независимый". Они утверждали, что Трамп был "в невыгодном положении". Критика заявлений Трампа о фактах звучала повсеместно. Трампа считают проигравшим дебаты с большим отрывом. Если Трамп выиграет выборы, он обещал немедленно прекратить украинский конфликт.

04:50 Энергетическая инфраструктура Конотопа серьезно повреждена в результате атаки

Атака России на центр города Конотоп привела к жертвам среди гражданского населения. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о временном прекращении подачи воды в городе. Кроме того, выявлены серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, и остается неясным, когда будет восстановлено электроснабжение частных домов. После атаки загорелись несколько зданий, в том числе школы и жилые дома. Двое пациентов находятся в критическом состоянии, один из них был доставлен в больницу.

03:29 Латвия предоставила дополнительную военную помощь Украине

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время своего визита в Киев объявила о пакете военной помощи Украине. Помощь включает бронетранспортеры, согласно премьер-министру Украины Денису Шмыгалю после их встречи в Киеве. Оба государства также ведут переговоры об углублении сотрудничества в области оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет России

В связи с подозрениями в поставках иранских ракет России Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как указано в сообщении лондонского МИДа. "Любая передача баллистических ракет России будет считаться опасным обострением и повлечет за собой немедленный ответ", - говорится в заявлении. Во вторник Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Тегерана в ответ на якобы ракетные поставки. Ранее Европейский союз сообщал о "обоснованной информации" о передаче иранских ракет России.

00:14 Россия якобы использует неподготовленных солдат в Вовчанске

По данным украинской военной разведки, российские войска используют неподготовленных солдат на харьковском фронте. Официальный спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове Виталий Сарантсев заявил, что солдаты, участвующие в операциях в Вовчанске, имеют мало или вообще нет боевого опыта. Подкрепление, скорее всего, состоит из бывших заключенных или солдат, набранных из других стран, в том числе Центральной Азии, Африки или Ближнего Востока.

22:39 В западном украинском городе введены языковые патрули

После роста использования русского языка мэр западноукраинского города Ивано-Франковск объявил о введении языковых инспекторов. Мэр Руслан Марцинкив объяснил, что эта инициатива гражданская, позволяющая любому стать языковым контролером. Мэр ожидает, что в программе примут участие как минимум 100 волонтеров, в настоящее время зарегистрировано 50. Граждане могут сообщить о подозрительном использовании русского языка в общественных местах по горячей линии, установленной городом.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию вернуть аннексированный полуостров Крым Украине. В видеообращении Эрдоган подчеркнул неизменную поддержку Турции территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Эрдоган также пообещал поддержать требование Украины о возвращении Крыма в соответствии с международным правом.

21:05 Обновление: Зеленский поделился военной стратегией Украины с США

По словам президента Украины Владимира Зеленского, поддержка США является решающей для отражения российского вторжения. На пресс-конференции в Киеве Зеленский заявил: "Наш путь к победе (...) во многом зависит от помощи и поддержки США и других союзников". Стратегия, которая должна быть представлена ​​перед ожидаемым вторым Украинским мирным конференцией, направлена на существенное усиление Украины и принуждение России к прекращению боевых действий. Однако, как сообщает Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии по проведению наступательных ударов против России, прежде чем ослабить ограничения на развертывание западного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли должны получить от Зеленского в Киеве подробный годовой план, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен объясняет позицию Байдена по использованию оружия в России

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, США быстро реагируют на военные потребности Украины, которые включают использование дальнобойного оружия, полученного от Запада, для ударов по целям России. Обсуждение между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером запланировано на пятницу, как сообщил Блинкен на совместной пресс-конференции с его британским коллегой Дэвидом Ламми, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. Блинкен также подчеркнул: "Мы ускоряем наши усилия, чтобы Украина могла эффективно защищаться", добавив: "Мы хотим, чтобы Украина победила".

Дополнительная информация доступна здесь.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом в Украине, призвав немедленно прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность Украины. Россия, член Шанхайской организации сотрудничества наряду с Китаем, отрицает какое-либо участие в конфликте.

В ответ на нападение на украинское судно с зерном в Черном море Европейский союз осудил инцидент как явное нарушение международного права и свободы мореплавания. Он призвал все стороны обеспечить безопасность гражданского населения и уважать Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Читайте также: