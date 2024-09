18:22 Методы, которыми украинцы перехватывали беженцев на границе с Молдовой

17:44 Разгадка тайны самолета, покрытого шинамиПочти два с половиной года после начала конфликта украинская армия испытывает трудности с набором свежих войск. В результате многие мужчины пытаются уклониться от военной службы и перейти в соседние страны, такие как Молдова. Эти люди задерживаются на границе реки Днестр.

17:44 Разгадка тайны самолета, покрытого шинамиВ конце 2023 года российские силы начали покрывать некоторые из своих военных самолетов автомобильными шинами. Причина этого действия долгое время была неясна, но, возможно, высший американский военный чиновник пролил свет на эту тему. По словам Шуйлера Мура, технического директора Центрального командования США, основная цель этого шага - ввести в заблуждение современные ракеты. "Если вы прикрепите шины к крыльям, многие модели компьютерного зрения испытывают трудности в распознавании его как самолета", - заявил Мур во время дискуссии в американском think tank Центр стратегических и международных исследований (ЦСИС). Ранее считалось, что шины могут служить дополнительным слоем защиты против беспилотников-камикадзе.

16:56 Российские войска наносят ущерб украинской угольной шахтеВ украинском шахтерском городе Вугледар российские силы продвигаются и наносят значительный ущерб одной из крупнейших угольных шахт страны. Видео показывает взрыв, приведший к обрушению башни над главным штреком шахты. Оценки говорят о более чем 150 миллионах тонн угля, оставшихся в пласте.

16:19 Писториус видит вызов в финансировании обороныПосле объявления о специальном фонде в размере 100 миллиардов евро федеральный министр обороны Борис Писториус признает необходимость дальнейших инвестиций в финансирование Бундесвера. "Специальный фонд будет исчерпан к концу года", - заявил социал-демократический министр после визита к солдатам в Саарлуи. "И тогда нам придется искать, откуда взять дополнительное финансирование". Писториус указывает на то, что в финансовом плане правительства на 2028 год запланировано 80 миллиардов евро. "Я считаю, что это послужит основой, потому что нам нужно вложить дополнительное финансирование в закупки и инфраструктуру". Он добавляет: "Это остается значимым, центральным вызовом".

15:51 Украина атакует жилые здания в БелгородеУкраина продолжает нападения на российские города, на этот раз цель - Белгород возле границы. Видео показывает несколько разрушенных автомобилей и жилое здание, а также другие, которые были повреждены. В результате восемь человек получили ранения.

15:14 Морские учения: китайские корабли прибывают во ВладивостокПосле объявления о совместных военных учениях два китайских корабля прибыли во Владивосток на Дальнем Востоке России, сообщают российские СМИ. Китайские патрульные корабли были приглашены российской пограничной службой остаться во Владивостоке до пятницы, сообщает российский МИД. Цель маневров - "укрепление стратегического сотрудничества между китайскими и российскими военными", объясняет Пекин. Согласно этому, в учениях, таких как "Северное совместное 2024", примут участие морские и воздушные силы обеих стран в японском и Охотском морях у российского побережья. Кроме того, Китай примет участие в стратегических российских учениях "Океан-2024", сообщается.

14:39 Баerbock предупреждает: если упадет Украина, упадет и МолдоваМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок считает, что поддержка Украины также выгодна для выживания Молдовы. "Все, что мы делаем для поддержки Украины, способствует стабилизации Молдовы", - заявила она на встрече Платформы партнерства Молдовы в столице, Кишиневе. "Ясно, что главная озабоченность местного населения заключается в том, что если Украина рухнет, за ней последует Молдова".

13:56 Украина: 97 спасателей погибли с начала российского вторженияКонфликт между Россией и Украиной унес жизни 97 украинских спасателей с момента полномасштабного вторжения, сообщило агентству Ukrinform в недавнем интервью. Всего 395 спасателей получили ранения во время своих операций. Сегодня Украина празднует "День спасателей".

13:44 Американская газета: Россия и Украина понесли миллионы жертвПо данным расследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал", обе стороны понесли огромные потери в войне России против Украины. Украинские войска, как сообщается, потеряли около 80 000 человек убитыми и 400 000 ранеными, сообщает газета, ссылаясь на секретную оценку Украины. Россия, с другой стороны, якобы потеряла около 600 000 солдат - 200 000 убитых и 400 000 раненых - согласно оценкам западных разведывательных служб, сообщает газета. Ни Киев, ни Москва официально не опубликовали данные о своих потерях.

13:21 Мунц: Россия ищет наемников с помощью рейдовУказом Россия стремится увеличить численность своей армии до 1,5 миллиона soldiers. Как указывает корреспондент Кремля Райнер Мунц, это sends a clear message beyond the Ukraine conflict, raising the question of where Russia will find all these soldiers.

12:55 Кремль оправдывает расширение армии в ответ на угрозы на границахКремль объясняет планы по расширению своей армии до второй по величине в мире растущими угрозами на своих границах. "Это результат многочисленных угроз на периферии наших границ", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пресс-конференции. "Это из-за враждебной обстановки на наших западных границах и нестабильности на восточных границах. Это требует соответствующих мер". Президент Владимир Путин подписал указ в понедельник о увеличении постоянной численности российской армии на 180 000 солдат до 1,5 миллиона активных солдат, что делает ее второй по величине армией в мире после Китая.

12:30 Опрос RTL/ntv: Более двух третей респондентов выступают против поставок дальнобойных ракет для правительства в КиевеАдминистрация в Киеве планирует атаковать российские военные поставки - аэродромы, командные центры и инфраструктуру. В последнем опросе общественного мнения RTL/ntv 64% опрошенных высказались против получения западного оружия, которое также может использоваться для attaque целей глубоко на территории России. С другой стороны, 28% поддерживают это действие. Большинство среди сторонников "Зеленых" и "Свободных демократов" (53% и 58% соответственно) поддерживают эти ракеты. Наибольшее противодействие среди сторонников СДПГ и Союза (34% и 31% соответственно), а также среди некоторых сторонников АФД (0%). Даже среди сторонников БСВ всего 4% поддерживают это решение. Почти половина сторонников СДПГ (61%) и ХДС/ХСС (61%) выступают против таких поставок оружия. Противодействие значительно выше в восточной части (83%) по сравнению с западной частью (61%).

11:49 Кинофестиваль в Торонто покажет фильм о подозреваемом Рутте, который якобы хотел убить Путина и КимРайан Уэсли Рутт, подозреваемый в покушении на убийство Дональда Трампа, якобы выразил желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына примерно в 2022 году, сообщает "The Wall Street Journal", ссылаясь на слова медсестры Челеси Уолш. Уолш работала в Украине в то время и несколько раз общалась с Руттом. Она описала Рутта как "самый опасный американец", которого она встретила в Киеве. Он якобы пытался присоединиться к украинским добровольческим войскам, чтобы сражаться на стороне украинских сил.

11:18 Документальный фильм "Русские в войне" покажут на кинофестивале в ТоронтоСкандальный документальный фильм "Русские в войне", снятый российско-канадским режиссером Анастасией Трофимовой, будет показан на кинофестивале в Торонто, несмотря на опасения по поводу угроз безопасности. Трофимова провела несколько месяцев с российскими солдатами на передовой в Украине для этого фильма. Украинский посол в Канаде раскритиковал решение фестиваля, назвав его платформой для российской пропаганды.

10:51 Посол России в Германии сомневается в переговорах о миреПосол России в Германии Сергей Нечаев выразил скепсис в отношении возможных мирных переговоров по украинскому конфликту. Он argue, что сначала нужен мирный план, а затем его нужно оценить, соответствует ли он интересам России. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступал за более активные усилия по достижению мира и согласился с президентом Украины Зеленским о вовлечении России в переговоры.

10:31 Программа развития ООН помогает Украине готовиться к зимеУкраинская энергетическая компания Naftogaz работает с Программой развития ООН (ПРООН), чтобы гарантировать энергетическую безопасность зимой после многочисленных российских воздушных атак на критически важную инфраструктуру, вызывающих опасения по поводу возможных перебоев с электроэнергией, отоплением и водоснабжением. ПРООН помогает Украине с помощью газовых генераторов, чтобы предотвратить перебои в снабжении населения.

09:55 Отключение электроэнергии продолжается в Сумской области после утренней атаки дроновБолее 280 000 человек в Сумской области Украины, которая была атакована российскими Shahed-дронами ранним утром, по-прежнему остаются без электроэнергии. Несмотря на то, что украинская ПВО заявила о сбитии 16 дронов, выжившие ракеты нанесли ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украинского военнопленного казнили мечомПо словам уполномоченного по правам человека в украинском парламенте, украинского военнопленного казнили мечом, привязав ему руки скотчем, российские войска. Степень жестокости России в этом конфликте непостижима, заключает украинский специалист. Сегодня в социальных сетях была опубликована фотография убитого солдата, на мече, использованном для казни, написано "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova показывают фотографии украинских солдат, спасшихся из российского плена.

09:02 Алаудинов, чеченский командир, дает комментарии по наступлению на КурскПосле неожиданного нападения Киева на границу Курской области в начале августа российские военные лидеры хранили молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в своем Telegram-канале: "Давайте сохранять спокойствие, наслаждаться попкорном и смотреть, как наши ребята уничтожают врага". С тех пор Алаудинов стал основным комментатором наступления на Курск, его заявления разделяются российскими СМИ. Эксперты считают, что такое присутствие в СМИ возможно только с одобрения высших чиновников. Алаудинов, потенциальный преемник Рамзана Кадырова, якобы наслаждается необычной свободой слова.

08:42 Германия выделяет 100 миллионов евро зимней помощи Украине В преддверии приближающейся осени и зимы Германия выделила дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи Украине. Федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock объявила об этом во время своего визита в столицу Молдовы Кишинёв. "Несомненно, осень приближается, и зима вот-вот наступит", - заявила Баerbock перед встречей на платформе сотрудничества с Молдовой в бывшей советской республике. Сообщается, что Россия планирует еще одну "зимнюю войну", чтобы усугубить ситуацию в Украине, сделав жизнь ее людей как можно более трудной.

08:01 Украина: Воздушный налет России на энергетические объекты в Сумской области Украина сообщает о новой волне дроновых атак со стороны России. В течение ночи ПВО сбила 34 из 51 вторгшихся дронов, как сообщает Воздушные силы. Атаки были широкомасштабными, затрагивая пять разных регионов. По словам местных властей, энергетические объекты в северном регионе Сумской области также были целью. Там было отражено 16 дронов, а критическая инфраструктура, в том числе системы водоснабжения и больницы, была защищена резервными источниками питания. Работы по ремонту ведутся в настоящее время.

07:37 Украина: Потери России возросли до 1020 Генеральный штаб Украины сообщает, что Россия понесла 1020 потерь - погибших или раненых - за последние сутки. Это приводит к общей оценке потерь России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в 635 880. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем и два танка. Кроме того, шесть бронетранспортеров и 66 дронов пострадали аналогичным образом.

07:10 Киевский пост: Военная база России под атакой Военная база России в Энгельсе, Саратовской области, якобы подверглась атаке дронов прошлой ночью, сообщает украинское издание Киевский пост, демонстрируя доказательства с видео, на которых слышны взрывы. На базе якобы размещены стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами и используемые Россией для атак на украинские города.

06:35 Столтенберг поддерживает спорную дискуссию о дальнобойном оружии Выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает недавнюю международную дискуссию о возможности предоставить Украине разрешение на запуск западного дальнобойного оружия на территорию России. В интервью LBC Столтенберг признает, что каждый союзник НАТО имеет право принимать такие решения, но подчеркивает важность тесного сотрудничества в этих вопросах. Украина призывает своих союзников разрешить целеуказание на российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру уже несколько недель. Что касается опасений по поводу эскалации конфликта, Столтенберг считает, что в войне нет рискованных вариантов, но наибольший риск представляет собой победа России в Украине.

06:13 Facebook и WhatsApp запрещают российскую пропаганду RT Meta, компания, стоящая за Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, приняла меры для предотвращения распространения российской государственной пропаганды. Медиа-организации, такие как RT (ранее Russia Today), и связанные с ними организации были запрещены во всем мире на платформах Meta после информационных кампаний, фокусирующихся на российской агрессии против Украины. Этот запрет распространяется и на ЕС, где RT уже был заблокирован из-за таких кампаний с весны 2022 года.

05:33 Лукашенко предоставляет помилование 37 заключенным в Белоруссии В необычном шаге авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко предоставил помилование 37 заключенным. Администрация Президента в Минске сообщает, что эти individuals были осуждены за "экстремизм", ярлык, часто используемый в Белоруссии для подавления критиков правительства. В этом списке есть шесть женщин и несколько людей, страдающих от проблем со здоровьем. К сожалению, никакой дальнейшей информации об этих 37 individuals не было предоставлено. Ранее Лукашенко неоднократно предоставлял помилование заключенным, протестующим против его правительства, на этот раз помиловав 30 заключенных в середине августа и еще 30 в начале сентября при условии, что они раскаиваются и извиняются.

03:11 Отчет ООН: Нарушения прав человека в России усугубляются Нарушения прав человека якобы усиливаются в России, согласно отчету ООН. Специальный докладчик Мариана Кацарова сообщает о системе государственных нарушений прав человека, направленной на подавление гражданского общества и политической оппозиции, целевой аудиторией которой являются критики действий России в Украине и другие инакомыслящие. Кацарова оценивает, что по крайней мере 1372 политических заключенных были осуждены и приговорены за свои взгляды по надуманным причинам, а некоторые даже подвергались пыткам в заключении. Политические заключенные содержатся в одиночных камерах, в то время как другие принудительно направляются в психиатрические клиники. По оценкам команды Кацаровой, фактическое число жертв может быть выше.

23:24 Швеция возглавит планируемое присутствие НАТО в Финляндии НАТО планирует создать военное присутствие в северной Финляндии, с Швецией, возможно, возглавившей проект, как было объявлено шведским министром обороны Пэлем Йонсоном и его финским коллегой Антти Хаккänen. Этот проект предусматривает многонациональные силы, подобные силам НАТО на суше (FLF), уже присутствующим в других странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Швеция считает честь получить приглашение Финляндии выступить в качестве "рамочной нации" для этого присутствия, что укрепит общую безопасность НАТО.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу военного расширения России, заявив, что увеличение расходов на оборону может отрицательно сказаться на его бюджете и сотрудничестве с членами. На совместной пресс-конференции с Европейской комиссией федеральный министр обороны Германии Борис Писториус признал, что специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для финансирования Бундесвера будет исчерпан к концу года. Он подчеркнул необходимость найти дополнительное финансирование для будущих потребностей в обороне, совпадающих с целями ЕС по коллективной безопасности.

Читайте также: