17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска

17:16 Пострадавшие и раненые после российского обстрела Курacho

Военные России обстреляли город Курacho в области Донецк. По словам главы военной администрации Донбасса Вадима Филласкина в Telegram, погибли как минимум трое, и еще девять получили ранения. Считается, что город обстреляли с помощью нескольких реактивных установок "Ураган".

16:43 Предполагаемый российский прорыв в Донбассе военными

Российские войска заявляют о продвижении в Донецкой области восточной Украины. Министерство обороны Москвы сообщает о захвате села Выжма в северной части Донбасса, недалеко от украинского города Сиверск, под контролем Украины. Однако украинский Генеральный штаб сообщает о девяти российских атаках на этом участке фронта с прошлого дня, в том числе Выжма, которые якобы отбиты. Оба утверждения на момент этого отчета не были независимо проверены. В то же время российская армия заявляет о прогрессе в своем основном направлении атаки на украинский город Покровск.

16:20 Заместитель министра иностранных дел России: Изменение в ядерной доктрине из-за "разжигания враждебности со стороны наших западных оппонентов"

Российские власти, как сообщается, продвигаются с ранее объявленными изменениями в своей ядерной доктрине. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил государственному новостному агентству ТАСС, что работа идет полным ходом и ясно выражено намерение внести изменения. Причиной этого, по его словам, являются "враждебные действия наших западных оппонентов" в связи с конфликтом в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в интервью, что Запад "заходит слишком далеко", и Россия сделает все необходимое для защиты своих интересов. США и их союзники подчеркивают, что ситуация в Украине является актом российской агрессии, и что правительство в Киеве получает помощь в своей обороне. На данный момент ядерная доктрина России предусматривает использование ядерного оружия, если под угрозой окажется суверенитет или территориальная целостность России.

15:54 Количество раненых в результате авиаудара по Харькову возросло до 41

В Харькове число пострадавших в результате российского авиаудара возросло до 41, в том числе пятеро детей, как сообщает государственное новостное агентство Украины Укринформ, ссылаясь на военную администрацию региона. Российская армия, как сообщается, обстреляла Харьков ракетами, вызвав около десяти взрывов и поразив несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр.

15:21 Зеленский требует от Запада разрешения на удары по глубокому тылу России

Президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от Запада разрешения на использование оружия для ударов по глубокому тылу России после последних авиаударов. Для полной защиты и охраны украинских городов требуется дополнительная поддержка, утверждает он в Telegram. В том числе решение о "дальнобойных ударах по российским пусковым установкам ракет, нанесении ущерба российской военной логистике и совместных запусках ракет и дронов". Зеленский подчеркивает, что Россия использовала 160 ракет, 780 управляемых или авиационных бомб и 400 боевых дронов против Украины всего за последнюю неделю.

15:03 ВВС Украины сбили восемь из одиннадцати дронов Shahed

ВВС Украины утверждают, что сбили 24 российских дрона. Российские силы запустили баллистическую ракету типа "Искандер-М" из Курской области и 11 дронов Shahed-131/136 с мыса Чауда в Крымском полуострове по украинским целям. По словам ВВС Украины, восемь из них были сбиты. Основными целями были украинские регионы Миколаев и Суммы.

14:45 Украина сообщает о 28 раненых в результате атаки на Харьков

Украинский город Харьков на северо-востоке вновь подвергся российскому авиаудару, сообщают местные власти. Ракетная атака ранила 28 человек, в том числе шестилетнего ребенка, как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Харьков является вторым по величине городом Украины. В последние дни в городе произошло несколько смертельных случаев и многочисленные ранения.

14:29 Страны ЕС импортируют больше газа из России, чем из США

Впервые за почти два года страны ЕС импортировали больше газа из России, чем из США за квартал. Данные от брюссельского think tank Bruegel показывают, что с апреля по июнь ЕС импортировал примерно 12,7 миллиарда кубометров из России и 12,3 миллиарда из США. При этом импорт из России немного снизился по сравнению с первым кварталом 2024 года, а из США - более значительно. Крупнейшим поставщиком газа в ЕС во втором квартале была Норвегия, с 23,9 кубометров. До вторжения в Украину в начале 2022 года Россия занимала это положение, но многие страны ЕС сократили импорт из этой страны после этого. По данным немецкого Федерального статистического управления, Германия больше не импортирует газ из России. Россия заняла второе место в списке поставщиков газа в ЕС, сразу после Норвегии. Точные страны-получатели не указаны в данных.

14:10 ТАСС: Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе потушен

Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный ударом украинского дрона (см. запись 08:01), потушен, как сообщает СМИ, цитируемое российским государственным новостным агентством ТАСС. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько фрагментов дрона попали на объект, вызвав пожар в "отдельном техническом помещении". Украинская армия, как сообщается, атаковала электростанции на территории России с помощью многих дронов.

13:36 Москва видит в США враждебную силу США уже глубоко вовлечены в конфликт из-за поставок оружия Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на российском телевидении. В результате отношения между Москвой и Вашингтоном достигли исторически низкой точки. Официально Песков заявляет, что России нет интереса к президентской гонке в США между Трампом и Харрис (кандидат от демократов). Однако Украина получает военную помощь от многих западных стран в войне против России, но этого недостаточно, чтобы существенно изменить военную ситуацию. Все требования России для прекращения войны сводятся к капитуляции Украины.

13:19 Прорыв на востоке Украины – два города захвачены Россией По данным Министерства обороны России, российские войска захватили два города на востоке Украины. Государственные российские новостные агентства подтверждают это, ссылаясь на министерство, although ситуация на поле боя не может быть независимо подтверждена. Российские войска уже некоторое время продвигаются в восточном секторе, сообщая о территориальных приобретениях.

12:48 Российская атака на конвой с зерном в Украине Российские войска атаковали конвой с зерном возле Сумы, как сообщают украинские власти. Грузовики направлялись из Сумы в Харьков, когда они были поражены ракетами, в результате чего погиб 23-летний водитель грузовика, загорелся один грузовик и повреждены 20 других. Сначала украинские ВВС предположили атаку на сельскохозяйственную логистику.

12:15 Поставки электроэнергии и газа в Твери не прерваны после украинской атаки дронов Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявляет, что поставки электроэнергии и газа не прерваны несмотря на атаку украинских дронов на цели в области северо-западнее Москвы.

11:50 Туризм в зоне военных действий в Украине набирает популярность Туризм в зоне военных действий в Украине растет, несмотря на продолжающийся конфликт и связанные с ним риски. Дмитрий Никитеров предлагает экскурсии по бывшим полям сражений в Украине, в том числе в Буче и Ирпине. Раньше он работал юристом. Теперь он организует "Туры войны" в Киеве и Киевской области, привлекая людей, ищущих приключений и понимания реальности войны.

11:22 Зеленский: Россия запустила более 780 управляемых бомб в Украине за неделю Президент Украины Владимир Зеленский считает оправданным отвечать на российский террор всеми необходимыми средствами для его прекращения. За последнюю неделю Россия запустила более 160 ракет, около 780 управляемых бомб и около 400 беспилотников различных типов в Украине.

11:04 Один погибший и четверо раненых в результате атаки на Сумы в Украине В результате артиллерийского огня России в Сумах на северо-востоке Украины погиб один гражданский и четверо ранены, сообщают украинские власти. Россия, якобы, провела 18 атак на границы и поселения в Сумах 6 августа.

10:28 Военный начальник Украины: ситуация на восточном фронте сложная Ситуация на восточном фронте сложная, заявил главнокомандующий украинской армии Алексей Сырский. "Ситуация сложная в направлении главного удара противника. Но все необходимые решения принимаются на всех уровнях без задержек", - сказал главнокомандующий армии на Telegram. Он посетил восточный фронт возле города Покровск на этой неделе, где бои, якобы, очень интенсивные.

09:59 ИСВ: российские войска не могут полностью сражаться в Украине из-за нехватки людей и оборудования По данным Института изучения войны (ИСВ), российские войска не могут полностью сражаться в Украине из-за нехватки людей и оборудования. Эта проблема связана с неэффективной военной стратегией Кремля. ИСВ ссылается, среди прочего, на отчет мобилизованного российского солдата и военного блогера, который заявил в августе, что правительство России не смогло установить эффективную систему мобилизации для замены потерянных трудовых ресурсов и увеличения резервов.

09:21 Украина публикует данные о потерях российских войск Генеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно отчету, Россия потеряла примерно 616 300 soldiers в Украине с 24 февраля 2022 года. Ежедневные потери составляют 1 340. Отчет из Киева также упоминает уничтожение 10 танков, 22 артиллерийских систем и 36 беспилотников. С начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла в общей сложности 8 592 танка, 17 636 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 507 беспилотников, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно Украине. Западные оценки дают более низкие цифры потерь, которые также, вероятно, являются минимумами.

09:00 Россия: 158 украинских дронов сбито Системы ПВО России успешно сбили в общей сложности 158 украинских дронов, согласно Министерству обороны России в Москве (ссылка 07:03 и 03:45). Украинская армия запустила широкомасштабную атаку дронов, целясь в электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, что оказало значительное влияние на Москву и Тверь, граничащую с ней на севере.

08:32 Глубокое государство: российские войска продвигаются в Донецкой области Российские войска якобы делают дальнейшие шаги в восточной украинской области Донецк. Источники, близкие к украинской армии, известные как Глубокое государство, заявляют, что Россия захватила Парсковиювку в Донецкой области и продвигается в три других поселения: Костянтиновка, Гродывка и Галыцынвка.

08:01 Мэр Москвы: пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов Нефтеперерабатывающий завод в Москве загорелся в результате атаки украинских дронов, как подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Ситуация все еще развивается, и дополнительной информации пока нет.

07:28 Призрачные деревни: украинская граница становится все более пустыннойВ последнее время конфликт затронул почти каждый уголок приграничной зоны между Россией и Украиной. Несмотря на то, что украинская армия может совершать ограниченные продвижения за российскую границу, число населенных пунктов на украинской стороне быстро сокращается.

07:03 Россия: отражены масштабные атаки дроновРоссия утверждает, что отразила "масштабные" атаки дронов на свои западные регионы, в том числе попытки атаковать Москву. Губернатор прилегающей Брянской области Александр Богомаз сообщил на Telegram о отражении значительной атаки дронов на территории региона. Более 26 дронов якобы были идентифицированы и нейтрализованы российской армией.

06:23 Россия: еще одна электростанция атакована дронамиЭлектростанция в Каширском районе Московской области была атакована украинскими дронами, сообщил глава района Михаил Шувалов на Telegram. Пожаров и повреждений не зафиксировано, и никто не пострадал. Ранее сообщалось об атаках дронов на электростанцию в Коньково в Тверской области северо-западнее Москвы.

05:40 Взрывы возле российской электростанции в ТвериВзрывы были слышны возле Коньковской электростанции в Тверской области северо-западнее Москвы, сообщают многочисленные Telegram-каналы в России. Электростанция является одним из крупнейших генераторов в центральной России. Ранее губернатор региона сообщил о уничтожении пяти дронов, запущенных с Украины. nobody was injured, and emergency services were dispatched to the scene.

04:54 Цемак: немецкое правительство должно уделять больше внимания ПольшеПолитик ХДС Пауль Цемак призвал немецкое правительство активнее укреплять отношения с Польшей. "Сегодня не сильная Германия пугает поляков - слабая", - сказал он web.de. Польша чувствует себя обделенной Германией, особенно в области обороны. Германия совершала ошибки в прошлом и оказывала более сильную поддержку Украине только под давлением соседних государств.

03:45 Россия: несколько дронов перехваченоРоссийские власти заявляют, что российские системы ПВО сбили не менее пяти дронов над Москвой. Более 26 дронов якобы были сбиты над Брянской областью на юго-западе России, более 10 над Воронежской областью и дополнительные дроны над Курской, Липецкой, Рязанской и Тульской областями. Губернаторы пострадавших регионов сообщили об этом на Telegram, и на данный момент нет сообщений о жертвах или повреждениях.

02:39 Россия: угроза дронов Москве нейтрализованаПо словам мэра Москвы Сергея Собянина, российские системы ПВО сбили дрон, приближающийся к Москве. Preliminary reports suggest no injuries or damage from the drone attack, as shared by Sobjanin on Telegram.

01:39 Нидерланды отправят 28 амфибийных бронетранспортеров в КиевНидерланды отправят 28 амфибийных бронетранспортеров типа Viking Bandvagn S10 в Украину, объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на платформе X. Нидерландский морской корпус обучает украинских солдат управлять этими машинами. Весящими около 11 тонн и оснащенными резиновыми гусеницами, Viking Bandvagn S10 может передвигаться по различным поверхностям, в том числе по воде. "Украина отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе против российского агрессора. Наша поддержка Украины остается жизненно важной для сдерживания России", - написал министр. Точная дата поставки не указана.

00:35 Бывший американский генерал критикует политику Байдена в отношении УкраиныБывший американский генерал Бен Ходжес раскритиковал политику Запада по предотвращению нападения Украины на Россию. Ходжес заявил на форуме Глобсек в Праге, что у Запада "нет четкой цели". Недавно Киев усилил давление на изменение политики, вторгшись в российский регион Курск. Однако Белый дом не изменил свою позицию, несмотря на поддержку некоторых американских политиков требований Киева. "Эта катастрофическая политика, которая парадоксально лучше защищает российские аэродромы, чем украинских граждан, является результатом нашего неумения установить четкие цели", - сказал Ходжес. По словам бывшего американского командующего, администрация Байдена не эффективно выполняет свою "главную задачу - то, чего мы хотим достичь".

23:25 Зеленский призывает дать добро на атаки против РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский призывает дать разрешение на атаки против России. "Очистка нашего неба от российских управляемых ракет - это важный шаг, чтобы заставить Россию прекратить войну и добиться справедливого мирного соглашения", - сказал он в своем вечернем видеообновлении. "Нам необходима возможность полностью и действительно защищать Украину и украинцев. Мы нуждаемся и в разрешении на дальнобойные возможности и вооружение, и в дальнобойных ракетах и missiles". Представители Зеленского якобы поделились всей необходимой информацией с партнерами Украины, но он не вдавался в подробности. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил CNN, что российские аэродромы, используемые для бомбардировки украинских городов, находятся в пределах досягаемости дальнобойного оружия.

22:15 Эстония и Латвия отмечают 30-летие окончания размещения российских войск Эстония и Латвия отметили 30-летие вывода российских войск со своих территорий памятными мероприятиями. Почти полвека спустя после оккупации Советской Красной Армией, последние российские солдаты покинули эти ныне члены ЕС и НАТО 31 августа 1994 года. В Таллине и Риге президенты Алар Карис (Эстония) и Эггарс Ринкевичс (Латвия) почтили историческое, политическое и юридическое значение событий тридцатилетней давности. Без этого вывода войск ни настоящая независимость, ни путь к членству в ЕС и НАТО в 2004 году не были бы возможны, заявили оба лидера во время встреч с теми, кто участвовал в переговорах с Россией. Сегодня балтийские страны стоят твердо на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии. По мере эскалации конфликта в регионе растут опасения стать следующей целью российских вооруженных сил.

21:03 Погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, 28-летний чемпион мира по кикбоксингу, погиб на фронте в Украине. Новость подтвердил Парламентский комитет по делам молодежи и спорта Украины. Головатюк родом из Каменец-Подольского, города на западе Украины. В 22 года он завоевал признание на национальном и международном уровне, завоевав медаль на Всемирных играх 2017 года в Польше. Впоследствии он построил успешную карьеру, став мастером спорта по кикбоксингу WAKO, финалистом Всемирных игр, чемпионом мира, многократным победителем Кубка мира и Европы и многократным чемпионом Украины. После российского вторжения в феврале 2022 года он добровольно записался в армию.

Европейский Союз выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в Украине, что привело к увеличению зависимости от энергоресурсов из Москвы.

