17:08 Видео: Украина оспаривает господство России над периметрами Вулдара

С 2022 года украинские и российские силы спорят за горнодобывающий город Вугледар, и боевые действия усиливаются, как видно на видеороликах в социальных сетях, демонстрирующих интенсивные бои. Однако губернатор Донецка опровергает сообщения о присутствии российских войск на окраинах города.

16:31 Украина просит финансовую поддержку от союзников для трехлетней стратегии по дронамМинистр обороны Украины Рустем Умджеров представил трехлетний план, посвященный производству дронов, радиоэлектронной борьбе и наземным роботам во время своих недавних визитов в США, Великобританию, Францию, Германию и на встречу в Рамштайне, а также на встрече earlier this month. "Мы проанализировали количество дронов, необходимое для нашей стратегической, оперативной и тактической эксплуатации", - заявил министр. Стратегия также определяет точное количество оружия, которое Украина может производить, и требуемое финансирование. "Несколько стран согласились финансировать наши дроны и боеприпасы", - раскрыл Умджеров. Относительно прошлого года, он упомянул, что Украина использовала технологии дронов-камикадзе для нападения или нанесения ущерба более чем 200 российским военным объектам, в том числе складу боеприпасов в Тороpez. Украина имеет возможность производить более 3 миллионов дронов в год, но нуждается в финансовой помощи извне.

15:49 Президент Бразилии Лула выступает за бразило-китайский план мира в ООН, несмотря на отказ УкраиныПрезидент Бразилии Лула да Силва выступает за план мира, разработанный в сотрудничестве с Китаем в ООН, несмотря на то, что Украина отвергла его как "вредный". Несмотря на осуждение "вторжения на территорию Украины", Лула подчеркивает необходимость создания условий для дипломатических переговоров между Киевом и Москвой в настоящее время. Китай и Бразилия представили свой шестиэтапный план в мае. Как сообщается, советник Лулы по внешней политике Сельсо Аморим в пятницу встречается с дипломатами из 20 стран, чтобы мобилизовать дополнительную поддержку. Украина не будет участвовать в этих дискуссиях. Бразило-китайский шестиэтапный план рассматривает конфликт как "кризис" и подчеркивает необходимость проведения мирной конференции, принятой Россией и Украиной, которая будет состоять из "справедливого обсуждения" всех мирных предложений. Он не упоминает суверенитет Украины или вывод российских войск.

15:12 Расшифровка: Россия разрабатывает дальние дроны с помощью КитаяЕвропейские круги разведки подозревают, что Россия ведет программу по производству дальних дронов в Китае, сообщает Reuters, ссылаясь на два источника разведки и связанные документы. Это было бы первым случаем, когда дроны, предназначенные для использования в Украине, разрабатываются и производятся в Китае, по словам источников. Подразделение ИЭМЗ Купол, дочерняя компания российского оборонного концерна Алмаз-Антей, якобы разработало и испытало в Китае беспилотник Гарпия-3 с помощью китайских экспертов. Г3 якобы имеет радиус действия около 2000 километров и может нести 50 килограммов взрывчатых веществ. Европейские круги разведки считают, что это первый случай, когда полностью произведенные в Китае дроны были поставлены России с начала вооруженного конфликта. Однако неясно, где именно производятся эти дроны и было ли дано разрешение на массовое производство. Китай неоднократно отрицал поставку оружия России для использования в Украине.

14:29 Путин проведет заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживаниюПрезидент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России для обсуждения ядерного сдерживания, как объявил Кремль. Эти переговоры проходят в ответ на требования Украины о поставках западных ракет с увеличенной дальностью для ударов по глубоким целям на территории России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это событие важным. "Президент выступит с речью. Остальное останется засекреченным по очевидным причинам", - объяснил Песков.

13:54 Представитель Кремля Пeskov комментирует речь Зеленского в ООНКремль раскритиковал речь президента Украины Владимира Зеленского в Совете Безопасности ООН. "Подход, основанный на намерении заставить Россию согласиться на мирное урегулирование, является катастрофической ошибкой", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является "защитником мира", но только если гарантирована безопасность России. Кроме того, Песков заявил, что цели, для которых была начата "военная операция" в Украине, должны быть достигнуты. Россия по-прежнему отказывается называть свое насилие в стране войной. Москва настаивает на том, что Украина должна уступить территории, отказаться от намерения вступать в НАТО и пройти так называемую "денацификацию", которую Кремль, скорее всего, приравнивает к навязыванию зависимого от него правительства.

13:18 "Сохранить жизни" - Украина демонстрирует солдат, обучающихся на современной системе ПВО Skynex от ГерманииМинистерство обороны Украины продемонстрировало в видео украинских солдат, обучающихся на современной системе ПВО Skynex, предоставленной Rheinmetall. Два из них уже используются в стране, подвергшейся нападению России, а еще два ожидаются из Германии в ближайшее время. Skynex особенно эффективен против ближних целей, в том числе дронов. "Мы выражаем благодарность нашим союзникам за поддержку усиления возможностей ПВО Украины. Больше ПВО для Украины означает больше спасенных жизней", - написало Министерство обороны в клипе.

12:42 Бронемашины с защитой от дронов - Мунц: "Помощь Китая России значительна"Президент Украины Селенский утверждает, что Китай делится данными российских спутников для шпионажа за украинскими атомными электростанциями. Насколько существенна военная поддержка Китая Россией? Помощь выходит за рамки обмена стратегической информацией, подтверждает корреспондент ntv Райнер Мунц.

12:01 Politico: Украина ищет предпочтительного посредника для прекращения конфликта с РоссиейПо данным Politico, Украина определила своего предпочтительного посредника для помощи в прекращении конфликта с Россией: премьер-министра Индии Нарендру Моди. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что Украина считает Индию своим лучшим шансом на достижение мирного соглашения, которое она сможет соблюдать. Чиновник заявил, что Моди был прямолинейным во время летних переговоров с Украиной, подчеркивая, что Киеву придется идти на уступки, но любое прекращение конфликта не должно включать передачу территории России. Индия поддерживает дружественные отношения с Москвой.

11:35 Погибли люди в результате украинской атаки на российский регион БелгородВ результате атаки на российский город Белгород, расположенный недалеко от украинской границы, пострадали пять человек, сообщают власти. Четверо пострадавших были госпитализированы, как объявил губернатор региона Вячеслав Гладков через Telegram. В результате атаки пострадало высотное здание и 75 небольших жилых единиц, а также многочисленные автомобили, водопроводные и газовые линии. Наблюдатели считают, что украинская атака может быть местью за российскую воздушную атаку на украинский город Харьков.

10:59 Медик украинской армии использует электросамокат на поле бояВидео, опубликованное United24media от имени Министерства обороны Украины, показывает, как медик армии использует электросамокат на поле боя. В подписи говорится: "Изменение динамики передвижения на передовой". Медик объясняет преимущества использования электросамоката для быстрой и тихой перевозки боеприпасов, воды, радиостанций и батареек.

10:18 Лидер СДПГ требует от БСВ уточнения целей по поставкам оружия УкраинеПосле выборов в земле Бранденбург лидер СДПГ Ларс Клингебейль призывает Альянс для народа и социальной справедливости (БСВ) уточнить свои цели на предстоящих переговорах. "Теперь мы ведем переговоры, как мы делали в Тюрингии и Саксонии, и нам нужно определить: какие основные требования у БСВ? Куда движется этот альянс?" - заявил он в интервью RBB Inforadio. Многие не знают этого, сказал он, подчеркнув, что цель должна состоять в формировании стабильного правительства. Клингебейль также критиковал настойчивое требование БСВ прекратить поставки оружия Украине, назвав это не попыткой мира, а "уступкой Путину". Он описал БСВ как популистскую партию.

09:39 Экономист осуждает нормализацию через СМИ союзников ПутинаЭкономист Рюдигер Бахманн осудил "нормализацию через СМИ пособников Путина", назвав это "самым большим пропагандистским триумфом Путина". Бахманн задал вопрос: "Почему мы можем говорить с русско-фашистами, но не с германо-русско-фашистами? Для сторонников демократии оба должны быть вне досягаемости". Военный эксперт Густав Грессель согласился с мнением Бахмана, поделившись записью.

08:55 Великобритания передает России решительное сообщение в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми произнес убедительную речь в Совете Безопасности ООН, напрямую обращаясь к российскому руководству: "Владимир Путин, если вы запускаете ракеты по украинским больницам, мы знаем, кто вы. Если вы отправляете наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы убиваете оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение движимо вашими собственными интересами - вашими одними. Вы стремитесь расширить свою организованную преступную государственность в организованную преступную империю, построенную на коррупции, обкрадывающей как российский народ, так и Украину".

08:28 Украина сообщает о российских атаках с использованием беспилотников и ракетВоенно-воздушные силы Украины сообщают, что подверглись атаке со стороны России, в ходе которой было использовано 32 беспилотника и 8 ракет. Было сбито 28 беспилотников и 4 ракеты, на данный момент нет сообщений о жертвах или повреждениях.

07:48 ИСВ: Российские войска достигли окраин Вугледар - нет значительного тактического преимуществаПо данным Института изучения войны (ИСВ), российские войска достигли окраин Вугледара и усилили наступление в районе поселения. Однако ИСВ не видит значительного стратегического преимущества для дальнейших наступлений в западной части Донбасса в случае захвата Вугледара. Быстрое взятие зависит от того, уйдут ли украинские войска или будут сражаться с российскими войсками в затяжной битве. 72-я механизированная бригада продолжает защищать Вугледар, как сообщалось вчера каналом Deepstate. Даже если Вугледар будет захвачен, российское наступление не сразу получит значительные тактические преимущества, поскольку окружающая местность сложна для передвижения и не предоставляет важных логистических маршрутов, согласно ИСВ.

07:06 Военная разведка Украины сообщает о успешной операции в Харьковской областиВоенная разведка Украины сообщает о освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области, расположенной недалеко от российской границы, в результате "сложной и успешной операции". В заявлении, сопровождаемом видеоматериалами, агентство указывает, что украинская военная разведка систематически очистила станцию, в некоторых случаях вступая в ближний бой с противником. Электростанция служила "пропагандистским оплотом", защищенным профессиональными российскими подразделениями.

06:05 Новый командир для бригады Литвы прибывает в Восточную ЕвропуБригадефюрер Кристоф Хубер, назначенный на пост командующего литовской бригадой, прибыл в балтийскую страну НАТО. Он готовится к своей роли в танковой бригаде 41, как сообщает немецкая армия в своем заявлении. Цель состоит в том, чтобы создать боеготовую бригаду, существенно способствующую сдерживанию и обороне страны и альянса. После агрессивных действий России немецкое правительство обязалось постоянно stationировать боеготовую единицу в Литве, с потенциальным присутствием 5000 солдат.

05:44 Любек передает отремонтированные пожарные машины в УкраинуГород Любек передал несколько отремонтированных пожарных машин в Украину для дальнейшего использования. Эти бывшие машины добровольной пожарной команды были переданы в начале недели, и Хеннинг Виттен, начальник технологического отдела профессиональной пожарной команды в Любеке, заявил: "Обычно они продаются на аукционе. Но после запроса от украинской организации помощи мы отремонтировали их, что позволяет нам передать их в Украину с чистой совестью, чтобы они могли там использоваться".

04:45 Писториус выступает за быструю модернизацию немецкой армии к 2029 годуМинистр обороны Борис Писториус подчеркивает необходимость оснащения немецкой армии. К 2029 году, по его мнению, Россия может завершить свою военную реконструкцию и потенциально запустить военную атаку на территорию НАТО, как сообщает Писториус, учитывая российское нападение на Украину. "Вот почему так важно как можно быстрее ответить на эту угрозу", - сказал он во время визита в 36-й полк боевых вертолетов "Кургессен" немецкой армии в Фритцларе, северном Гессене.

03:13 Россия опирается на экспорт газа для значительных военных расходовНесмотря на западные санкции, Россия планирует опираться на высокие доходы от нефти и газа в своем бюджете на 2025 год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на правительственном заседании в Москве, что государственные доходы должны увеличиться на 12 процентов до 40,3 триллиона рублей (приблизительно 390 миллиардов евро). Доля энергетического сектора в доходах превысит две трети. Сообщается, что будущий бюджет будет приоритетом войны против Украины и значительного военного производства. Планируется военное расходование в размере 13,2 триллиона рублей, согласно данным Bloomberg на основе информации из Москвы. Более 40 процентов всех расходов направлены на оборону и внутреннюю безопасность, превышая расходы на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику в совокупности.

02:10 Российский парламент упрощает набор преступников для усиления efforts в войне в УкраинеРоссийский парламент принял законопроект, разрешающий военным вербовать подозреваемых в преступлениях для наступления в Украине. Согласно законопроекту, даже подозреваемые, еще не признанные виновными, могут присоединиться к армии. Если они будут награждены или ранены в бою, их обвинения будут сняты. Этот законопроект ждет одобрения верхней палаты и последующей подписи президента Владимира Путина.

01:05 Баerbock определяет ключевые пункты плана мира для прекращения российской атаки на УкраинуМинистр иностранных дел Анналена Баerbок обозначила ключевые пункты для потенциальных мирных переговоров, чтобы прекратить российскую атаку на Украину. "Мир подразумевает сохранение Украины как свободной и независимой нации. Он включает в себя гарантии безопасности", - заявила зеленая политик на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Она подчеркнула: "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду справедливый и долговременный мир". Она добавила: "Украина должна быть уверена, что окончание боевых действий не означает еще одну фазу подготовки в России". Это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и долговременным.

00:21 Блинкен называет Китай и Иран пособниками России в ООНГоссекретарь США Энтони Блинкен призывает к более решительным действиям ООН против лиц, поддерживающих Россию в войне на Украине. "Самый быстрый путь вперед - прекратить способствовать агрессии Путина", - сказал Блинкен во время высокого уровня заседания Совета безопасности ООН на полях в Нью-Йорке. Он также призвал к справедливому миру, который соблюдает принципы Устава ООН. В частности, Блинкен указал на поддержку России Северной Кореей и Ираном.

23:45 Китай призывает к мирным переговорам в Украине, сохраняя нейтралитетМинистр иностранных дел Китая Ван И призвал Совет безопасности ООН усилить усилия по мирным переговорам по Украине. "Приоритет - не расширять зону боевых действий, не эскалировать боевые действия и не провоцировать ни одну из сторон", - сказал Ван на высоком уровне заседании Совета безопасности ООН, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он также подтвердил нейтралитет Китая. "Китай не несет ответственности за украинский кризис, и мы не участвуем в нем", - сказал он, когда Запад обвиняет Пекин в поддержке войны России против Украины, в том числе поставками компонентов оружия.

23:09 Зеленский отвергает переговоры с Россией для прекращения войны, требует действийПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил сильные сомнения в переговорах с Россией для прекращения продолжающейся войны против его страны. Россия совершает международное преступление, заявил Зеленский, глядя на президента России Владимира Путина во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. "Поэтому эта война не может просто исчезнуть. Эту войну нельзя успокоить переговорами", - сказал Зеленский. Он добавил: "Действие должно быть предпринято".

22:00 Трамп: "Пришло время выйти" из конфликта в УкраинеБывший президент США Дональд Трамп предлагает, чтобы США покинули текущий конфликт в Украине. На митинге в Джорджии он критикует президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, своих политических оппонентов, за то, что они привели США на поле боя. "Теперь уже невозможно вывести нас оттуда", - заявляет Трамп. О своем президентстве он обещает: "Я буду посредником, я буду вести переговоры, я выведу нас оттуда. Нам следует уйти".

21:30 Инсайдеры: США отправляют Украине свежую военную помощь на $375 млнПо данным инсайдеров, США направляют дополнительные $375 млн военной помощи Украине. В этот пакет входят взрывоопасные боеприпасы средней дальности, разные ракеты, артиллерия и бронемашины, как сообщают эти источники. Объявление об этой помощи ожидается на следующий день. Эта последняя партия поддержки является одной из крупнейших в истории. Чтобы быстро доставить это оружие в Украину, будут использованы американские боеприпасы из existing stockpiles. С начала российского вторжения в 2022 году США предоставили Украине более $56,2 млрд военной помощи.

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Предложение 1: Комиссия, рассматривая трехлетнюю стратегию БПЛА Украины, отметила финансовые обязательства, взятые на себя несколькими странами для поддержки производства БПЛА и боеприпасов Украины.

Предложение 2: Что касается мирного предложения, выдвинутого президентом Бразилии Лулой, Комиссия выразила свою позицию, подчеркнув важность участия всех заинтересованных сторон, в том числе Украины, в дипломатических переговорах для разрешения конфликта.

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