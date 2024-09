16:40: Подозрения в коррупции выявлены против российского генерала, более десятка военных офицеров находятся под следствием.

В России начаты расследования против еще одного высокопоставленного военного чиновника. Следственный комитет России в Telegram объявил, что генерал Валерий Муминджанов обвиняется в получении крупной взятки. Это преступление предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы в России. Муминджанов serves as the deputy commander of the Leningrad military district for logistics and previously worked in the Ministry of Defense. According to the investigation, he accepted a bribe exceeding 20 million рублей (около 202 000 евро) в связи с подписанием контрактов на поставку формы. С апреля по крайней мере десять военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны в Москве, стали мишенью российских правоохранительных органов из-за коррупции или мошенничества. Некоторые спекулируют на то, что может быть в разгаре кампания по чистке.

16:25 Зеленский: Операция "Курск" "проходит согласно плану" Операция в российском регионе Курск проходит согласно плану, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал это во время визита в Запорожье, как сообщает корреспондент государственного новостного агентства Ukrinform. "Операция "Курск" достигает своих целей и проходит согласно плану", - сказал Зеленский. "Что касается вызовов в направлениях Покровск и Торецк, мы считаем, что операция "Курск" могла бы также повлиять там", - добавил президент Украины. Боестолкновения в Курской области могут привести к менее интенсивным атакам российских войск в Покровске и Торезе, "но там сейчас сложно". Он отметил, что наиболее боеспособные российские бригады сконцентрированы на этих фронтах.**

15:52 Лесные пожары угрожают деревням в оккупированной Луганской области - и нет пожарной службы, чтобы их потушить? Жители оккупированной Луганской области сейчас сталкиваются не только с войной, но и с яростью природы: лесные пожары угрожают региону. Социальные сети заполнены жалобами на то, что нет пожарной службы, чтобы потушить огонь.**

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии: Правительство одобряет законопроект Правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Документ теперь перейдет на финальное голосование в парламенте, как сообщает Reuters. Бухарест согласился в июне прошлого года передать одну из своих двух оперативных систем ПВО Украине при условии, что союзники заменят ее подобной системой ПВО.**

14:53 Мобилизация в Украине: петиция призывает снизить возрастной лимит до 50 лет Петиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной лимит для мобилизации до 50 лет. Более 25 000 человек уже подписали петицию, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Текущий возрастной лимит для мобилизации в Украине составляет 60 лет. Согласно украинскому закону, электронная петиция президенту должна получить не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной.**

14:34 Россия: 11 раненых в украинских атаках на приграничный регион Белгород Eleven people, including two children, were injured in Ukrainian attacks on the Russian region of Belgorod and its capital city, according to Vyacheslav Gladkov, the governor of the region, on Telegram. A kindergarten was reportedly destroyed.**

14:10 Зеленский: Российская ракета разрушает мечеть в Киеве В результате ночной ракетной атаки России на Киев (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) была серьезно повреждена мечеть и прилегающий исламский культурный центр. В посте в X президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия не уважает духовные или человеческие ценности и не имеет никакого почтения к какой-либо религии или вере. "Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа и пытается уничтожить все наши сообщества и даже святые места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местного сообщества Вадим Дашевский сказал Reuters, что нападение на мечеть было "подлым актом".**

13:39 Видео показывает волну беспилотников в и вокруг Москвы Украина запустила крупную атаку беспилотников, поразив цели в Москве и вокруг нее. Взрыв был заснят на видео на нефтеперерабатывающем заводе всего в 16 километрах от Кремля. Две другие электростанции также были поражены. Согласно российским отчетам, было перехвачено более 150 украинских беспилотников.**

12:58 Польша хочет сбивать российские беспилотники Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава имеет обязанность сбивать российские беспилотники и другие воздушные объекты, приближающиеся из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Либерально-консервативный политик сказал британской "Financial Times" (FT), что он не согласен с официальной позицией НАТО, которая считает риск эскалации войны через прямое противостояние с российскими силами слишком большим. НАТО в настоящее время против сбивания российских беспилотников и ракет над Украиной, а также запроса Киева на зону, свободную от полетов. Сикорский сказал FT: "По моему мнению, если враждебные воздушные объекты приближаются к нашему воздушному пространству, это будет законным актом самообороны. Потому что, однажды войдя, риск значителен, что кто-то может быть ранен обломками".**

12:12 Мунц: российская перспектива на выборах АФД и АФД Победы на выборах в ландтаг Тюрингии и Саксонии также являются горячей темой в России. Журналист ntv Рейнер Мунц исследует реакции на триумфы АФД и АФД и обсуждает, как Россия относится к тому, что, возможно, является самой значительной атакой беспилотников на ее столицу когда-либо.

11:40 Путин хвалит прогресс российских войскПрезидент России Владимир Путин похвалил продвижение своих солдат в захвате территории в соседней Украине. Он заявил, что попытка украинского контрнаступления в регионе Курск не смогла остановить продвижение российских войск в Донецке. "Мы не просто продвигаемся на 200 или 300 метров вперед", - сказал Путин в интервью российским СМИ. "Речь идет о нескольких квадратных километрах. Темп наступления в Донецке такой, какого мы не видели уже давно". Путин сделал эти замечания во время остановки в сибирской республике Туве, по пути в Монголию на урок в новом предмете "Важные беседы", который призван приблизить детей к политической повестке Кремля.

11:07 Украина сообщает об перехватах 22 ракет и 20 дроновВоздушные силы Украины сообщают о успешном перехвате 22 из 35 российских ракет и уничтожении 20 из 23 российских ударных дронов. Десять баллистических ракет и тринадцать крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает ракетный удар России в ХарьковеРоссия непрерывно обстреливала Харьков ракетами в течение нескольких дней. По данным Украины, в воскресенье было выпущено не менее десяти ракет, которые попали в торговый и развлекательный комплекс, причинив значительные травмы.

10:01 Число жертв российского удара по Сумы возрослоЧисло жертв ракетного удара России по городу Сумы на северо-востоке Украины возросло до 18, в том числе шести детей, согласно последним данным министерства внутренних дел Украины. Удар был нанесен по учреждению для психологической и социальной реабилитации детей и приюту. Ситуация в Сумах ухудшилась с началом перехода границы в российский соседний регион Курск 6 августа. Сумы, население которого превышает 250 000 человек, находятся примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Киев вновь подвергся ракетным ударам РоссииРоссия вновь нанесла ракетный удар по Киеву (см. записи 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое человек получили ранения от обломков перехваченных ракет, согласно данным местных властей. Также были вызваны пожары, и дома, а также инфраструктура были повреждены. В течение двух часов ночью действовала общенациональная воздушная тревога.

08:57 Большинство россиян поддерживают войну в УкраинеРоссийское население продолжает поддерживать конфликт в Украине, несмотря на incursions в российский пограничный регион Курск. Об этом сообщает последний отчет Института изучения войны (ISW), ссылаясь на опросы, проведенные независимым российским опросным агентством Левада-центр. Поддержка военной операции России в Украине даже возросла в августе, с примерно 78% опрошенных, поддерживающих войну - увеличение с 75% в июле и 77% в июне. Российская общественность не кажется уставшей от войны, что дает Кремлю гибкость для ведения затяжной, изнурительной войны против Украины, считают эксперты ISW.

08:11 Украина раскрывает данные о потерях российских войскГенеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно данным, Россия потеряла около 617 600 soldiers в Ukraine с 24 февраля 2022 года, в среднем 1300 в день. Отчет из Киева также сообщает о разрушении девяти танков, десяти артиллерийских систем, одной системы средней дальности реактивной артиллерии и 30 дронов. В целом, Украина заявляет, что Россия понесла потери в 8601 танк, 17646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку с начала широкомасштабной операции. Западные оценки оценивают потери гораздо ниже, но, вероятно, это заниженные цифры.

07:29 Запорожье было атаковано 171 раз за 24 часаРоссийские силы, как сообщается, атаковали украинский регион Запорожье 171 раз за последние 24 часа, согласно сообщению в Telegram от Ивана Федорова, военного губернатора Запорожья. Четыре российских авиационных удара по Лобкову, Пятигорску и Новандриевке involved 95 дронов.

07:03 Спасатели освободили выжившего из-под обломков в ХарьковеСпасатели смогли освободить выжившего человека из-под обломков рухнувшего концертного зала в Харькове, Украина, после ракетного удара России, сообщает Reuters. Выживший чувствовал себя хорошо вскоре после освобождения. По данным официальных лиц, более 40 человек, в том числе пять детей, получили ранения в результате ракетных ударов России по Харькову, которые попали в торговый центр и концертный зал в воскресенье днем.

06:20 Взрывы и взрывы: Интенсивный авиационный удар России по КиевуРоссия начала массированный обстрел дронов, более десяти крылатых ракет и многочисленных баллистических ракет по Украине, целями являются Киев и другие города, как заявляет украинская военная авиация. Взрывы в Киеве заставили многих жителей укрыться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщил об авариях в районах Голосеевский и Соломенский. Кличко также упомянул многочисленные пожары в Telegram, как и глава Киевской военной администрации Сергей Попко. В районе Шевченковский сообщается о пострадавшем от обломков. "Мы ответим за всё. Противник почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

05:39 Взрывы: Удар российских ракет по КиевуСтолица Украины, Киев, подверглась новой ракетной атаке России, как сообщают украинские военные источники. Отряды обороны активно противодействуют нападению, как сообщают представители украинской военной авиации через Telegram. Свидетели в Киеве описывают слышимые многочисленные мощные взрывы, указывающие на развертывание систем ПВО. Количество выпущенных ракет и возможный ущерб остаются неясными.

04:46 Путин: Расширение газопровода в Китай по расписаниюПодготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану, заявил президент Владимир Путин. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование, и проведены необходимые технические исследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", опубликованном на сайте Кремля. Планируемый газопровод "Сила Сибири - 2" должен ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа.

03:34Russians Bomb Rehabilitation Center and Orphanage in Sumy - 13 InjuredРоссийские войска обстреляли центр реабилитации детей и детский дом в Сумы ракетами. Сообщения, циркулирующие в Ukrainska Pravda, сообщают о 13 пострадавших, в том числе двоих детей. Учреждение находится в жилом районе, как сообщает местная военная администрация.

02:26 Опрос: Большинство поляков поддерживают сбивание российских разведывательных дроновПримерно 60 процентов поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, проникающие в польское воздушное пространство во время украинских воздушных атак, согласно опросу, проведенному польской газетой "Резексполита". Опрос касается неопознанного воздушного объекта, предположительно беспилотник-камикадзе типа Shahed, который оставался в воздухе в течение 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Полковник польской армии Томаш Древеняк сообщил радио RMF24, что Россия может тестировать возможности противовоздушной обороны Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Россия: Смертельный случай в Белгород от украинских обстреловГубернатор российского региона Белгород, Вячеслав Гладков, сообщил о одном погибшем и трех раненых в результате украинских обстрелов в селе Шагаровка, недалеко от границы. Трое человек были ранены во время нападений на село Шебекино. По крайней мере, еще одно село было обстреляно украинцами.

23:08 Россия: Отбиты сотни дронов, сорвано украинское воздушное нападениеРоссия якобы отразила массированные украинские атаки дронов на Москву и 14 других регионов, перехватив в общей сложности 158 дронов, как заявило Министерство обороны России в Telegram. Десять дронов якобы целеустремленно атаковали Москву, как утверждается официально.

22:24 Воздушный удар по Харькову: число пострадавших возросло до 47Число пострадавших в интенсивном российском воздушном ударе по Харькову возросло до 47, в том числе семеро детей, как сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр, были поражены, как видно на фотографиях новостных агентств.

21:52 Украинский вертолет разбился во время учебного полета - погибли два пилотаДва пилота погибли в результате крушения вертолета во время учебного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Харькова. Государственное информационное агентство Ukrinform сообщает, что в инциденте был задействован вертолет Ми-2, как документируется на странице университета в Facebook. Сообщение на странице университета в Facebook гласит: "Университет понес невосполнимую потерю - погиб двухместный экипаж". Расследование, специалисты и представители Министерства обороны исследуют место крушения. Причина инцидента остается неизвестной.

21:06 Украинская электроэнергетическая компания объявила о отключениях электроэнергииУкраина ожидает несколько отключений электроэнергии в понедельник в результате массированных российских атак на электросети страны, как сообщила компания Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Поставка электроэнергии на критически важную инфраструктуру не будет затронута. Однако Ukrenergo предупреждает, что масштаб ограничений может измениться.

