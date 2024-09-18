16:03 Украина: Российская наступательная контракция в Курске прекращена

15:42 Германия выделяет дополнительное финансирование на медицинскую помощь украинским солдатам

Министерство финансов Германии выделило дополнительные 50 миллионов евро на лечение и уход за ранеными украинскими солдатами. Министр финансов Кристиан Линднер (СДПГ) заявил: "Мы твердо стоим на стороне Украины". Благодаря этому решению, раненым солдатам будет предоставлено необходимое медицинское лечение в Германии. По словам министра внутренних дел Надин Фаэсер (СДПГ), Германия уже помогла 1173 тяжело раненым украинским солдатам и гражданским лицам в немецких больницах. "Эта помощь является гуманитарной проблемой - и мы продолжаем ее с полной силой", - подчеркнула она.

15:07 Происшествие в московском офисе Wildberries

Во время неудачной попытки захвата московского офиса Wildberries пострадали трое человек, сообщает компания. Российские СМИ также сообщают об одном погибшем. Основатель Татьяна Бакальчук объясняет в Telegram, что ее бывший муж Владислав Бакальчук и двое бывших менеджеров пытались захватить офисы Wildberries в Москве. Во время столкновения пострадали трое человек. Владислав Бакальчук заявляет, что он приехал для переговоров и был безоружным, но выстрелы прозвучали "из здания". Wildberries является крупнейшим онлайн-ритейлером в России, обрабатывающим более 10 миллионов заказов в день.

14:43 Индия продолжит покупать российскую нефть, если не будет санкций

Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть, если компании не будут затронуты санкциями. Об этом сообщает онлайн-медиа Украинская Правда со ссылкой на Reuters. "Если компании не подвергнутся санкциям, я, конечно, буду покупать у самого дешевого поставщика", - сказал министр нефти и газа Индии Хардееп Сингх Пури. Он добавил, что Индия не одинока в этом, так как европейские страны и японские компании также покупают российскую нефть. Индия сильно зависит от импорта нефти, с показателем зависимости 88%, что делает ее третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире.

14:05 Мунц: Кремль не волнует развертывание F-16 из-за ограничений по дальности

Развертывание первых истребителей F-16 в Украине не вызвало значительного беспокойства в Кремле, объясняет корреспондент ntv Рейнер Мунц из Москвы. Одной из основных причин является невозможность запуска ракет глубоко в Россию.

13:45 Кремль осудил комментарии Столтенберга о дальнобойных оружиях как "опасные"

Кремль осудил комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга как "опасные". Столтенберг заявил, что разрешение Украине целевым образом использовать западное оружие с увеличенной дальностью не создаст красной линии для России. "Такое пренебрежение заявлениями президента Путина является опрометчивым и безответственным шагом", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Если страны позволят использовать более дальнобойные ракеты Украине, Путин предупредил, что они напрямую станут участниками конфликта.

13:17 Эксперты обнаружили мины и военное оборудование на АЭС в Запорожье

Вооруженные российские солдаты и военная техника находятся на атомной электростанции в Запорожье, Украина. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает, что минные поля были установлены между внутренним и внешним заборами станции, и экспертам МАГАТЭ не разрешалось посещать некоторые зоны во время их визитов. АЭС была занята российскими войсками в начале конфликта и с тех пор является предметом озабоченности международных экспертов по безопасности. Четыре недели назад на станции загорелся охладительный бак.

12:41 Кремль предупреждает об "эскалации" в ближневосточном регионе после взрывов в Ливане

Кремль выразил обеспокоенность эскалацией tensions в ближневосточном регионе после серии взрывов в Ливане. "Что бы ни произошло, это наверняка приведет к эскалации tensions", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Ближний Восток уже является неспокойным регионом, и каждый подобный инцидент может стать спусковым крючком. Министерство иностранных дел России считает эти инциденты еще одним примером "гибридной войны против Ливана".

12:24 Украина увеличивает бюджет на 10 миллиардов евро для финансирования военной сферы

Украина утвердила дополнительные 10,7 миллиарда евро расходов, основная часть которых направлена на военные нужды. Это увеличивает бюджет Украины до рекордных 81 миллиарда евро. Изменения в бюджете необходимы для выплаты бонусов на передовой солдатам в сентябре, среди других расходов.

11:16 Украинские силы взяли на себя ответственность за нападение на склад боеприпасов в Тороpez

Источник из Службы безопасности Украины (СБУ) сообщает Kyiv Independent, что украинские силы провели ночное нападение на крупный склад боеприпасов в российском Тороpez. Хранилище содержало баллистические ракеты, в том числе "Искандер", зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы и управляемые бомбы, которые, по словам источника СБУ, исчезли после нападения. После удара украинских дронов последовал мощный взрыв. "СБУ сотрудничает со своими военными коллегами для систематического сокращения ракетной мощности противника, которую они используют для разрушения украинских городов", - заявил источник. План аналогичных операций на других военных объектах России разрабатывается.

10:49 Украинские производители дронов видят возможности в тендерах Ramstein

Украинские производители дронов теперь могут участвовать в тендерах, организованных Дроновой коалицией в формате Ramstein. Встречи сторонников западной Украины происходят каждые несколько недель в Ramstein. По словам Министерства обороны Украины, серия тендеров будет состоять из двух лотов: один для разработки дронов первого лица (FPV) и другой для перехватчиков. Министерство считает это значительным стимулом для украинского производства. Все заявки будут рассмотрены членами Дроновой коалиции, и победители будут выбраны для дальнейших испытаний. Если они выиграют, страны Ramstein планируют заказать производство у победителей.

10:27 Видео показывает инцидент на российском складе боеприпасовХотя официального подтверждения от Кремля пока нет, губернатор Тверской области уже сообщил в Telegram, что огонь был вызван ударом украинского беспилотника. Предполагается, что целью мог быть значительный склад оружия и боеприпасов. Жителей эвакуировали, и видео с пожаром распространяются в интернете.

09:39 Множественные ранения в Харькове, жертвы в СaporishshyaГород Харьков в Украине вновь подвергся массированной российской авиационной атаке вчера. Взрывы управляемых бомб ранили девять человек в различных районах. Этот последний эпизод добавляется к цепочке недавних нападений на гражданских. В воскресенье точная бомба убила женщину и ранила 43 других человека, в том числе четырех детей, в Сaporishshya. Кроме того, российские авиационные удары по поселениям были совершены в районе Сaporishshya, где погибли двое человек.

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08:46 Повторные атаки беспилотников России на энергетические объекты в СумыПо данным местных властей, беспилотники России неоднократно атаковали энергетические объекты в северо-восточном украинском городе Сумы. Пока нет сообщений о жертвах, но продолжающиеся атаки оказывают значительное давление на энергетическую инфраструктуру. Во вторник беспилотники и ракеты России атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумы и окружающем регионе, что привело к временному отключению электроэнергии для более чем 280 000 домохозяйств, согласно Министерству энергетики.

08:27 Украинские силы сообщают о 1130 потерях России за последние 24 часаГенеральный штаб Украины подсчитал, что 1130 российских солдат погибли или были ранены в течение последних 24 часов. С начала полноценного российского вторжения в феврале 2022 года украинцы зафиксировали общий показатель потерь врага в 637 010 человек. По данным украинцев, их силы уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и шесть танков за последние 24 часа.

07:55 ВВС Украины готовят планы развертывания для истребителей F-16ВВС Украины завершили планы развертывания для возможных западных истребителей F-16. Распределение сил и средств и Министерства обороны уже сформулировано, как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Также проводились переговоры с Воздушным командованием о возможности расширить парк самолетов и продолжить обучение пилотов. В свете частых потерь в Киеве звучат голоса в пользу более интенсивной базовой программы обучения пилотов, которая в настоящее время длится 40 дней. Украина получит около 60 истребителей F-16, но пока их поставлено лишь несколько.

07:19 Россия отражает многочисленные атаки беспилотников Украины на различные регионыРоссия сообщает о многочисленных атаках беспилотников, исходящих из Украины, на различные регионы. Ночью российская ПВО сбила 54 украинских беспилотника в пяти российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Половина беспилотников была уничтожена над пограничным регионом Курск, а остальные - в регионах Брянск, Белгород, Смоленск, Орел и западных регионах. В отчете не упоминается Тверь северо-западнее Москвы, где местные власти и военные блогеры сообщили о нападении беспилотника на российский склад боеприпасов, которое вызвало пожар в Торопце и потребовало эвакуации жителей.

06:20 Заместитель председателя фракции «Зеленые» в бундестаге: АФД и БСВ распространяют российскую пропагандуЗаместитель председателя фракции «Зеленые» в немецком бундестаге Константин фон Ноц предлагает провести дебаты в немецком бундестаге о российских операциях по распространению пропаганды в Германии. Анализ внутренних документов российской машины пропаганды СДА показывает, как российские структуры манипулируют демократией, общественными дискуссиями и выборами в Германии. Фон Ноц, политик-инсайдер, заявляет, что с АФД, БСВ и другими сообщниками, распространяющими российские нарративы в обществе и парламенте, формируются вредные альянсы для ослабления немецких интересов. Лиц, поддерживающих Украину, целенаправленно выслеживают и публично очерняют.

здесь.05:42 Российские тролли делятся поддельными видео Камалы ХаррисКорпорация Microsoft обнаружила, что российские тролли усиливают свою кампанию дезинформации против кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис и ее напарника Тима Уолза. Российская группа, известная в целом как «Шторм-1516», создала два обманчивых видео с конца августа, чтобы подорвать кампании Харрис и Уолза. В одном клипе якобы сторонники Харрис физически атакуют якобы участника митинга Трампа. В другом видео актер распространяет fabriкованное утверждение, что Харрис была ответственна за травмирование девочки в инциденте 2011 года, оставив ее навсегда инвалидом, и покинула место происшествия без помощи. Оба видео якобы набрали миллионы просмотров.

05:19 Пожар в Твери из-за удара беспилотника УкраиныРоссийские сообщения утверждают, что удар беспилотника Украины вызвал пожар в российском регионе Тверь. Обломки уничтоженного украинского беспилотника якобы вызвали пожар в городе Торопец, что привело к частичной эвакуации жителей. Губернатор Игорь Руденя подтвердил ситуацию в мессенджере Telegram. Пожарные пытаются контролировать пожар, и точная причина пожара все еще расследуется. Российские силы ПВО ведут борьбу против «массовой атаки беспилотников» в городе. Торопец, согласно отчету государственного новостного агентства РИА, 2018 года, является домом для российского склада боеприпасов и взрывчатых веществ.

03:57 Губернаторы России сообщают о нападениях дронов Россия столкнулась с нападениями дронов в нескольких западных регионах со стороны Украины, согласно заявлениям местных губернаторов. В Смоленской области семь украинских дронов были сбиты, как сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram. В Орловской области была нейтрализована одна drone, как подтвердил губернатор Андрей Клычков на той же платформе. Более 14 украинских ударных дронов были сбиты над Брянской областью, граничащей с Украиной, согласно заявлению губернатора Александра Богомаза в Telegram. Власти Киева заявляют, что атаки направлены на военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, критическую для их усилий по войне против Москвы.

02:56 США расследуют обход Китаем запрета на импорт урана из России Правительство США расследует утверждения о том, что Китай обходит запрет на импорт урана из России, импортируя обогащенный уран из России, а затем экспортируя свою собственную продукцию в США. Джонатан Индалл, представитель Ассоциации производителей урана США, выразил озабоченность возможностью обхода запрета на российский уран и зависимости от китайских поставок. Министерство торговли США пока не комментировало ситуацию.

01:54 США планируют увеличить стратегические запасы нефти Источник изнутри сообщил, что правительство США планирует расширить свои стратегические запасы нефти до шести миллионов баррелей. Эта предполагаемая покупка стала бы крупнейшей со значительного выброса нефти в 2022 году, в результате чего цены на бензин резко возросли из-за российского вторжения на Украину.

00:45 Два погибших, пятеро раненых в результате атаки на Сaporischschja Губернатор Иван Федоров сообщил, что Россия провела атаку на Сaporischschja, в результате чего погибли по крайней мере двое гражданских лиц и пятеро получили ранения. В нападении на общину Комышувка было задействовано "тяжелое вооружение", согласно Федорову. Также были поражены несколько зданий и объектов инфраструктуры. Спасательные команды все еще находятся на месте, оценивая масштабы ущерба. "Киевский независимый" сообщает обновления по ситуации.

23:38 Посол США в ООН: Мы знаем о плане мира Зеленского Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что американцы знают о новом "плане мира" президента Украины Владимира Зеленского. Во время пресс-конференции в ООН она указала, что план может быть эффективным, и США рассматривают, как они могут внести свой вклад в усилия. Томас-Гринфилд выразила оптимизм в отношении мира, но не предоставила дальнейших подробностей. Возможно, она имела в виду "план победы", который Зеленский объявил в прошлом месяце.

22:29 Ложная тревога в Латвии: таинственное воздушное явление оказалось стаей птиц Нарушение воздушного пространства Латвии неопознанным летающим объектом было признано безобидным событием. Таинственный объект, который прибыл из соседней Белоруссии и пересек границу в восточной части Краславы, оказался стаей птиц. Латвийское информационное агентство Лета сообщает об этом, ссылаясь на военно-воздушные силы. Ранее Министерство обороны в Риге сообщало о присутствии неопознанного летающего объекта. В результате, размещенные в базе Леливарде самолеты НАТО были направлены для проверки воздушного пространства, но не смогли обнаружить какие-либо подозрительные объекты.

21:59 Молдова и Германия подписали соглашение о кибербезопасности Для борьбы с "гибридной войной Путина" Молдова и Германия подписали соглашение о кибербезопасности. Президент России Владимир Путин намеревается усилить гибридную войну против Европы, в частности Молдовы, как средство дестабилизации, заявляет министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock во время своего визита в Кишинев. "Но именно поэтому мы усиливаем свои усилия". Предоставляя оборудование ИТ, обмениваясь информацией и организуя обучение, они стремятся "предупредить кибератаки в Молдове и разоблачить дезинформацию".

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Вы можете просмотреть все предыдущие случаи здесь.)

1. Европейский Союз может потенциально предоставить дополнительную помощь для поддержки медицинского ухода за украинскими солдатами, учитывая свою позицию в отношении борьбы Украины против России.

2. Некоторые международные организации, такие как Европейский Союз, могут рассмотреть возможность предоставления ресурсов для помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры в Украине, такой как больницы и школы, после конфликта.

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