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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

15-летний погиб в аварии

Два подростка путешествуют по Кирхберг-ан-дер-Иller на маленькой машине, скорость которой ограничена 50 километрами в час. Затем происходит серьезная авария.

 and  Grigoriy Williams
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Вертолет скорой помощи отвез 14-летнюю девочку в больницу после аварии в Кирхберге ан дер Иller....
Вертолет скорой помощи отвез 14-летнюю девочку в больницу после аварии в Кирхберге ан дер Иller. помочь пришла слишком поздно для ее 15-летнего спутника.

- 15-летний погиб в аварии

15-летняя девочка погибла в ДТП возле Кирхберга ан дер Иллер (район Биберах). Подросток ехала с 14-летней девочкой на так называемом легком моторном транспортном средстве - автомобиле, лицензированном на максимальную скорость 50 километров в час, как сообщила полиция. На перекрестке они повернули с полевой дороги на проселочную дорогу и, видимо, не заметили приближающийся грузовик.

В результате столкновения обеих подростков выбросило из их транспортного средства. 15-летняя девочка скончалась на месте несмотря на незамедлительные спасательные работы. 14-летнюю девочку доставили в больницу вертолетом. Водитель грузовика не пострадал.

Расследование ДТП выявило необходимость улучшения мер безопасности в легких моторных транспортных средствах, подчеркнув важность правильного образования в области транспорта и связи для молодых водителей. Вследствие инцидента прозвучал призыв ужесточить правила использования таких транспортных средств на проселочных дорогах.

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