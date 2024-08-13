- 15-летний погиб в аварии

15-летняя девочка погибла в ДТП возле Кирхберга ан дер Иллер (район Биберах). Подросток ехала с 14-летней девочкой на так называемом легком моторном транспортном средстве - автомобиле, лицензированном на максимальную скорость 50 километров в час, как сообщила полиция. На перекрестке они повернули с полевой дороги на проселочную дорогу и, видимо, не заметили приближающийся грузовик.

В результате столкновения обеих подростков выбросило из их транспортного средства. 15-летняя девочка скончалась на месте несмотря на незамедлительные спасательные работы. 14-летнюю девочку доставили в больницу вертолетом. Водитель грузовика не пострадал.

Расследование ДТП выявило необходимость улучшения мер безопасности в легких моторных транспортных средствах, подчеркнув важность правильного образования в области транспорта и связи для молодых водителей. Вследствие инцидента прозвучал призыв ужесточить правила использования таких транспортных средств на проселочных дорогах.

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