- 15-летний парень, убитый 39 лет назад - "XY номер файла" найден

В январе 1985 года в Бургведеле близ Ганновера пропала 15-летняя девочка. Вскоре после этого пешеходы нашли ее тело: 39 лет спустя после насильственной смерти ученицы полиция надеется получить новые улики из шоу ZDF "Аktenzeichen XY...ungelöst" (21 августа). В последние годы специальная команда по расследованию холодных дел пыталась получить новые улики, сообщили в полиции. В декабре 2023 года в Бургведеле и районе Изернхейген прошла кампания по распространению плакатов, также были распространены листовки. Однако это не привело к новым открытиям.

По словам полиции, девочку в последний раз видели живой ранним вечером 23 января 1985 года, а затем она бесследно исчезла. 10 февраля 1985 года двое пешеходов нашли обнаженное тело подростка в лесу. Перед этим были найдены вещи, принадлежащие пропавшей ученице.

Красная куртка, принадлежавшая жертве и позже worn одним из подозреваемых, была центральной в первоначальном расследовании. Однако подозрения не подтвердились. За любую информацию, которая приведет к разрешению дела или аресту виновного, назначена награда в размере 5000 евро.

Пропавшая ученица была из Германии, так как Бургведель - город, расположенный недалеко от Ганновера в Германии. Несмотря на многочисленные усилия, в том числе кампанию по распространению плакатов в декабре 2023 года, в деле о пропаже 15-летней девочки в 1985 году не было получено новых улик.

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