Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиГрозы

15-летний мальчик, сидящий под деревом, погибает от удара молнии.

Скрываться под деревом во время грозы плохая идея, но именно это и сделали двое подростков. Один из них погиб, когда в него ударила молния.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Во время грозы: держитесь подальше от деревьев и высоких зданий
Во время грозы: держитесь подальше от деревьев и высоких зданий

- 15-летний мальчик, сидящий под деревом, погибает от удара молнии.

15-летний подросток погиб, а другой был серьезно ранен, когда в Вельцхайме, в земле Баден-Вюртемберг, к востоку от Штутгарта в районе Ремс-Мур, ударила молния. Как сообщила полиция, вместе с погибшим он находился под деревом на холме во время грозы в среду вечером. Затем ударила молния. Второй подросток был госпитализирован.

Во время грозы: держитесь подальше от деревьев

В целом, находиться на улице во время грозы опасно. Молния чаще всего ударяет в высокие, изолированные точки ландшафта, такие как линии электропередач, башни или одиночные деревья. Поэтому имеет смысл держаться подальше от таких высоких объектов. Немецкий метеорологический Dienst (DWD) также советует не находиться возле водоемов или металлических заборов во время грозы.

Несмотря на совет держаться подальше от высоких и изолированных точек во время грозы, к сожалению, оба подростка находились под деревом на холме. Чтобы избежать таких инцидентов, люди должны помнить, что во время грозы нужно оставаться дома или найти безопасное укрытие, так как деревья могут притягивать молнию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Власти перепроверяют качество воды возле участка Бундесвера
Панорама

Власти перепроверяют качество воды возле участка Бундесвера

В одном из водохранилищ в Северном Рейне-Вестфалии срезали забор. Власти предостерегают от употребления водопроводной воды. Армейская база в Меchernich также пострадала

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Кольцо, потерянное на ферме в Кентукки более 60 лет назад, наконец-то найдено (символическое...
Панорама

Потерянное обручальное кольцо найдено после 61 года на семейной ферме

- Потерянное обручальное кольцо найдено после 61 года на семейной ферме Гленн Грегори был женат всего два месяца, когда его обручальное кольцо пропало. Гленн и его любимая Барбара обменялись клятвами 27 августа 1963 года, и по возвращении с медового месяца они посадили дерево на семейной ферме в округе Хенри, Кентукки,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Оптимизм можно научиться
Панорама

Оптимизм можно научиться

Оптимизм можно научиться Если вы работаете в редакции новостей, весь мирский горепollow you. Вы не можете от него убежать: Трамп, Путин, Нетаньяху, природные катаклизмы, пропавшие дети, дорожные аварии, злые письма читателей. Так почему же мое стекло всегда наполовину полно? Что не помогает: Слушать "Всегда смотри на светлую сторону жизни&

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно