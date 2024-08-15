- 15-летний мальчик, сидящий под деревом, погибает от удара молнии.

15-летний подросток погиб, а другой был серьезно ранен, когда в Вельцхайме, в земле Баден-Вюртемберг, к востоку от Штутгарта в районе Ремс-Мур, ударила молния. Как сообщила полиция, вместе с погибшим он находился под деревом на холме во время грозы в среду вечером. Затем ударила молния. Второй подросток был госпитализирован.

Во время грозы: держитесь подальше от деревьев

В целом, находиться на улице во время грозы опасно. Молния чаще всего ударяет в высокие, изолированные точки ландшафта, такие как линии электропередач, башни или одиночные деревья. Поэтому имеет смысл держаться подальше от таких высоких объектов. Немецкий метеорологический Dienst (DWD) также советует не находиться возле водоемов или металлических заборов во время грозы.

Несмотря на совет держаться подальше от высоких и изолированных точек во время грозы, к сожалению, оба подростка находились под деревом на холме. Чтобы избежать таких инцидентов, люди должны помнить, что во время грозы нужно оставаться дома или найти безопасное укрытие, так как деревья могут притягивать молнию.

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