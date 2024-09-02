15:52 Деревни в оккупированном Луганске подвергаются опасности от лесных пожаров, без помощи пожарных?

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии: правительство поддерживает законопроектРумынское правительство поддерживает законодательство, позволяющее передать Украине систему Patriot ПВО. Законопроект теперь переходит в парламент для окончательного голосования, как сообщает Reuters. Согласно сообщению, Румыния согласилась в июне предоставить одну из своих двух действующих систем Patriot Украине при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО.

14:53 Призыв к мобилизации в Украине: петиция призывает Зеленского снизить возрастной предел до 50Петиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной предел для мобилизации до 50 лет. Более 25 000 человек подписали петицию, как сообщает Киевский независимый. В соответствии с украинским законодательством, электронная петиция президенту должна собрать не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. Осталось 34 дня для сбора подписей.

14:34 Россия: Десять раненых в результате украинских атак на границе с БелгородомАтаки украинских сил на российский регион Белгород и его столицу привели к ранениям десяти человек, в том числе двух детей, согласно заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram. Сообщается, что детский сад обрушился. Гладков поделился изображениями разрушенного детского сада и других поврежденных структур в регионе. В ответ местные власти решили закрыть несколько школ и детских садов в регионе на неделю после атак, как сообщает Reuters.

14:10 Зеленский: Мечеть в Киеве пострадала от российской ракетыВ результате ракетного удара России по Киеву прошлой ночью (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) пострадала мечеть и прилегающий исламский культурный центр. Президент Украины Владимир Зеленский сказал в посте в X: "Россия пренебрегает уважением к духовным или человеческим ценностям, пренебрегает религией или верой. Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа, стремясь уничтожить все наши сообщества и даже святые места поклонения." Местный муфтий Вадим Дашевский сказал Reuters, что мечеть была cible d'une "трусливой атаки".

13:39 Видео показывает, как Украина проводит масштабную атаку дронов вокруг МосквыУкраина атакует различные районы в и вокруг Москвы крупномасштабной атакой дронов. Зафиксирован взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в 16 км от Кремля. Две другие электростанции также подверглись нападению. Согласно российским сообщениям, было перехвачено более 150 украинских дронов.

12:58 Польша намерена сбивать приближающиеся российские дроны

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает долгом Польши сбивать российские дроны и другие воздушные объекты, приближающиеся из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Сикорский не согласен с позицией НАТО, считающей риск эскалации конфликта через прямое столкновение с российскими силами слишком высоким. НАТО также отвергает идею сбивать российские дроны и ракеты над Украиной, а также просьбу Киева о зоне, свободной от полетов над страной. Сикорский говорит Financial Times: "Если враждебные воздушные объекты приближаются к нашему воздушному пространству, это будет законным актом самообороны. Как только они войдут, риск, что кто-то может пострадать от обломков, станет значительным".

12:12 Мунц: Россия обсуждает успехи AfD и BSW на выборах в Москве

Россия обсуждает успехи AfD и BSW на выборах в Тюрингии и Саксонии, как сообщает Рейнер Мунц из NTV. Корреспондент также освещает реакцию Москвы на крупнейшую атаку дронов когда-либо на российскую столицу.

11:40 Путин хвалит продвижение российских войск в украинских территорияхПрезидент России Владимир Путин похвалил быстрый прогресс своих войск в захвате новых территорий в соседней Украине. Он сказал, что Украина пыталась остановить продвижение российских войск в Донбассе с помощью своей контрнаступления в Курской области, но не смогла этого сделать. "Мы не говорим об продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским информационным агентствам. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Это темп наступления в Донбассе, которого мы не видели уже давно". Путин сделал остановку в сибирском республике Туве, по пути в Монголию, чтобы принять участие в уроке по теме "Беседы о важном", после начала войны. Введенная для сближения детей с политическими убеждениями Кремля, тема использует пропаганду для влияния на восприятие детей. В последние годы Путин часто выступал в роли учителя в первый день школы. Во время урока он повторил свою претензию, что война служит для защиты России.

11:07 Украина сообщает о перехвате 22 ракет и 20 дроновВоздушные силы Украины сообщают, что перехватили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает ракетный удар России по ХарьковуРоссия бомбардирует Харьков ракетами несколько дней. Согласно украинским сообщениям, в воскресенье было выпущено не менее десяти ракет по городу, поразивших развлекательный и торговый центр. Несколько человек получили ранения.

10:01 Увеличение числа жертв в результате российского удара по СумыЧисло жертв возросло в результате ракетного удара России по городу Сумы на северо-востоке Украины. Последние данные от Министерства внутренних дел Украины указывают на то, что 18 человек, в том числе 6 детей, получили ранения. Министерство распространило эту информацию через Telegram. Ранее (см. запись 03:34) администрация города Сумы сообщала, что по меньшей мере 13 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка, получили ранения во время атаки. Российский ракетный удар поразил учреждение для детской социальной и психологической реабилитации и приют в Сумы. Ситуация с безопасностью в регионе Сумы ухудшилась после начала incursio в соседний российский регион Курск 6 августа. Сумы, население которого превышает 250 000 человек, находится примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Российские ракеты обрушились на КиевРоссия вновь атаковала Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). По меньшей мере 2 человека получили ранения от обломков сбитых ракет, как сообщили местные власти. Также были зафиксированы пожары и повреждены здания и инфраструктура. Общенациональная воздушная тревога продолжалась почти два часа до раннего утра.

08:57 Большинство россиян поддерживают войну в УкраинеНаселение России по-прежнему поддерживает конфликт в Украине, даже после incursio Украины в российский пограничный регион Курск. Об этом свидетельствуют последние данные Института изучения войны (IWS), ссылаясь на опросы независимого российского опроса Левада-центр. Поддержка военной операции России в Украине достигла примерно 78% в августе, по сравнению с 75% в июле и 77% в июне. Кажется, население России не устало от войны, что дает Кремлю гибкость в стратегии ведения затяжной войны износа против Украины, как считают аналитики IWS.

08:11 Украина сообщает о потерях РоссииГенеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно отчету, Россия якобы потеряла около 617 600 soldiers в Украине с 24 февраля 2022 года, со среднесуточными потерями около 1300. Отчет из Киева также сообщает о уничтожении девяти танков, десяти артиллерийских систем, одной средней артиллерийской ракетной системы и 30 дронов. В целом, Россия якобы потеряла 8601 танк, 17646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно украинским данным. Западные оценки указывают на более низкие показатели потерь, но они, скорее всего, занижены.

07:03 Спасатели работают в Харькове после российского авиаудараПосле российского авиаудара по городу Харьков на северо-востоке Украины спасатели смогли извлечь живого человека из-под завалов обрушившегося концертного зала, сообщает Reuters. Выживший сказал, что чувствует себя "хорошо" вскоре после спасения. По данным властей, более 40 человек, в том числе 5 детей, получили ранения в результате ракетных ударов России по Харькову. Несколько ракет поразили торговый центр и концертный зал в восточном городе в воскресенье днем.

06:20 Массированный российский авиаудар по КиевуРоссия атаковала Украину серией дронов, более чем десятью крылатыми ракетами и многочисленными баллистическими ракетами, поразившими столицу Киев и, возможно, другие города, согласно отчету украинских ВВС. Во время серии взрывов многие жители укрылись в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщил, что службы экстренной помощи были направлены в районы Голосіївський и Солом'янський. Кличко сообщил на Telegram о нескольких пожарах. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко также сообщил о пожарах. В районе Шевченковский якобы был ранен один человек от обломков, упавших с воздуха. "Мы ответим на все. Враг почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на Telegram.

05:39 Российские ракеты обрушились на КиевСтолицу Киев вновь атаковали российские ракеты, согласно сообщениям украинской военной разведки. Единицы ПВО задействованы в отражении атаки, согласно представителям украинской военной разведки на Telegram. Жители Киева сообщают о многочисленных громких взрывах, указывающих на использование систем ПВО. Точное количество запущенных ракет и возможный ущерб остается неясным.

04:46 Путин: строительство нового газопровода в Китай идет по плануПодготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану, заявил президент Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор", опубликованном на сайте Кремля, Путин сказал, что был одобрен технико-экономическое обоснование и проведены необходимые технические обследования в январе 2022 года. Планируемый газопровод "Сила Сибири 2" должен ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34 Российский авиаудар поразил детей в СумахРоссийские войска обстреляли центр детской социальной и психологической реабилитации и приют в Сумы ракетами, сообщает Укrainska Pravda. 13 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения. Здание находится в жилом районе, как сообщает газета, ссылаясь на местную военную администрацию.

here.

here.02:26 Мнение общественности склоняется к тому, чтобы Польша сбивала российские разведывательные дроныПо данным опроса, проведенного польской газетой "Rzeczpospolita", почти 60% населения Польши поддерживают сбивание польской армией российских дронов, вторгающихся в польское воздушное пространство во время воздушных атак на Украину. Этот опрос относится к неопознанному летающему объекту, подозреваемому в том, что он является беспилотником-камикадзе типа "Шахед", который пролетел над Польшей более 30 минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник польской армии Tomasz Drewniak сказал радио RMF24, что Россия, возможно, тестировала систему ПВО Польши, отправляя дроны в ее воздушное пространство.

00:26 Смертельный случай в селе Бельгорода в результате украинского огняГубернатор российского региона Белгород, Vyacheslav Gladkov, сообщил о одном погибшем в результате обстрела украинцев в селе Шагаровка недалеко от границы. Кроме того, трое человек получили ранения во время нападений на село Шебекино. Другие села также подверглись обстрелу украинцами, согласно заявлению губернатора.

23:08 Россия отражает массированные украинские атаки беспилотникамиРоссия утверждает, что успешно отразила "пионерские" украинские атаки беспилотников на Москву и 14 других регионов. В общей сложности было перехвачено 158 воздушных объектов, как объявил министерство обороны на Telegram. Официальные заявления свидетельствуют о том, что десять дронов атаковали Москву.

22:24 Количество раненых в результате авиационного удара по Харькову возросло до 47Количество раненых в результате крупного авиационного удара России по Харькову возросло до 47, в том числе семь детей, сообщило государственное управление Украины по чрезвычайным ситуациям на Telegram. Несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр, были повреждены, как показано на фото новостного агентства.

21:52 Авиакатастрофа в украинском университете унесла жизни двух пилотовДва пилота погибли в результате крушения вертолета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Харькова. Вертолет, Ми-2, был на тренировочной миссии, согласно государственному новостному агентству Ukrinform. Страница Facebook университета подтверждает невосполнимую потерю, ссылаясь на смерть двух человек экипажа. Причина аварии находится под расследованием.

21:06 Объявлены отключения электроэнергии в УкраинеГосударственная энергетическая компания Украины Ukrenergo объявила, что в понедельник произойдут множественные отключения электроэнергии из-за массивных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Ukrenergo гарантирует, что критически важная инфраструктура не будет затронута, но предупреждает, что масштаб ограничений может измениться.

Вы можете просмотреть предыдущие события здесь.)

Европейский союз выражает озабоченность по поводу эскалации насилия в Украине и призывает к немедленному прекращению огня. В заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам Josep Borrell призывает tanto Россию, как и Украину соблюдать международное право и гуманитарные нормы, призывая их уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию гражданского населения.

here.

В ответ на растущий конфликт между Украиной и Россией несколько стран-членов Европейского союза соглашаются поставлять оборонительное оборудование в Украину. Германия, Польша и Чешская Республика обязались поставлять Украине различные виды оружия и военной техники, в том числе противотанковое оружие и бронетранспортеры, после чувствительных дискуссий среди лидеров ЕС.

Читайте также: