15:45 Исключение общественности от судебного процесса, в котором участвует адвокат Навального

15:18 Процесс против адвокатов Навального в Петушках закрыт для публики

Судья, ведущий процесс против трех адвокатов покойного критика Кремля Алексея Навального в Петушках, быстро запретил присутствие публики. В качестве оправдания он сослался на предупреждение правоохранительных органов о возможных беспорядках со стороны сторонников Навального. Трое адвокатов обвиняются в связи с якобы экстремистской организацией - Фондом борьбы с коррупцией, возглавляемым Навальным.

15:18 Морское и воздушное противостояние в Черном море

Источники сообщают о столкновении между Украиной и Россией в Черном море. Военная разведка Украины утверждает, что российский истребитель Су-30 был сбит с помощью переносного зенитного комплекса во время морской операции. Однако Киев не предоставил дальнейших подробностей об инциденте в среду вечером. В то же время Министерство обороны России сообщает о неудачной попытке Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью быстроходных водных средств. В результате восемь из 14 водных средств были уничтожены, а остальные бежали. В Москве нет упоминаний о потере самолета, но военный блогер Rybar сообщает о сбитом Су-30 во время отражения украинской атаки.

14:54 Украинские солдаты: "Мы больше не можем выдерживать эту войну"

Украинским войскам приходится эффективно использовать ограниченные запасы вооружения. Немецкий репортер Кавита Sharma лично наблюдала за борьбой на поле боя: устаревшие советские вооружения с ограниченным боеприпасом и небольшая коллекция современных западных вооружений.

14:23 Зеленский: Россия начинает контрнаступление в Курске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в российском пограничном регионе Курск. На пресс-конференции в Киеве Зеленский подчеркнул, что этот ответ российской армии соответствует украинской стратегии, не предоставив дополнительной информации. Министерство обороны России сообщает в Telegram, что российские оперативники взяли под контроль десять общин в Курской области за два дня.

13:55 Высокопоставленный иранский политик критикует отношения с Россией

Консервативный высокопоставленный иранский политик Али Мотахhari выразил нехарактерную критику отношений Тегерана с Россией в посте на платформе X. Мотахhari подчеркнул новые санкции, наложенные на Иран Германией, Францией и Великобританией из-за якобы поставок баллистических ракет России. Иранское Министерство иностранных дел выразило резкий протест, отрицая какое-либо участие в этом вопросе.

13:38 Город Покровск в Украине испытывает нехватку воды и газа

После российских атак в украинском городе Покровск в Донецкой области произошли перебои в обычном водоснабжении, и многие жители остались без газа для приготовления пищи и отопления, сообщает губернатор региона Вадим Филашкин. В недавних столкновениях была серьезно повреждена станция водоочистки, и город теперь полагается на более чем 300 аварийных скважин для питьевой воды. Кроме того, российский центр распределения газа был взорван накануне, оставив без газа 18 000 человек в Покровске.

13:07 Россия завышает число военных кораблей

Согласно независимому российскому новостному агентству "Агентство", Россия занижает количество своих военных кораблей и подводных лодок наполовину. Онлайн-источники, такие как "Global Naval Powers Ranking 2024" и "RussiaShips.info", оценивают, что около 50 военных кораблей и подводных лодок, входящих в состав Черноморского флота, сейчас неактивны. Это не первый случай, когда Россию обвиняют в завышении размера своих военных сил.

12:28 Российская шпионская активность против немецкой военной помощи усиливается

Согласно военной контрразведке Германии (MAD), российские разведывательные службы эскалировали свою шпионскую деятельность против немецкой военной помощи Украине и самой немецкой армии. Кремль теперь ищет критические детали о том, как немецкая армия помогает Украине, в том числе маршруты транспортировки и методы развертывания, а также тактики, используемые западными системами вооружения в Украине. Теперь под сомнение ставится способность немецкой армии защищать свою территорию и союзников.

11:52 Угроза ядерного оружия против Берлина не случайна

С возможностью разрешить Украине использовать оружие против российской территории, Великобритания и США, неудивительно, что эксперт по ядерному оружию теперь призывает атаковать Берлин.

11:15 Задержка в решении о дальнобойных ракетах для Украины

Окончательное решение о использовании Украиной дальнобойных ракет против российской территории может занять больше времени, чем ожидалось. Согласно сообщениям от американского СМИ Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято до собрания Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября. Авторы ссылаются на британского министра иностранных дел Ламми, который сказал, что собрание ООН будет следующей возможностью обсудить использование дальнобойных ракет. Согласно сообщениям, президент Украины Селенский планирует повторить свою просьбу на собрании. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен, по сообщениям, обсуждали намерения Селенского атаковать российскую территорию во время своего визита в Киев. Блинкен планирует обсудить этот вопрос с президентом США Байденом в пятницу. Премьер-министр Великобритании Стармер также планирует поговорить с Байденом в пятницу.

10:31 Блинкен заезжает в Польшу после визита в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заезжает в Польшу, сильного союзника Украины, на обратном пути из Киева. Он должен встретиться с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, как ожидается, обсудит дальнейшее сотрудничество с Польшей, которая служит основным логистическим центром для западной военной помощи Украине. С начала российского вторжения в Украину Польша значительно увеличила военные расходы и заказала 96 ударных вертолетов Apache у американского производителя Boeing на сумму 10 миллиардов долларов.

09:59 Украина сообщает о 5 российских ракетах и 64 дронах иранского производстваВоенно-воздушные силы Украины заявляют, что российская армия атаковала Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 беспилотников иранского производства. По данным, 44 беспилотника были сбиты. Подробности военных сообщений не могут быть полностью подтверждены. ПВО также была активна возле Киева для перехвата приближающихся беспилотников.

09:11 Российский эксперт выступает за усиление ядерного сдерживанияРоссийский эксперт по внешней политике Сергей Караганов выступает за более четкое сообщение от России о готовности использовать ядерное оружие. Основная цель ядерной политики России, по словам Караганова, должна заключаться в том, чтобы убедить всех нынешних и будущих противников в готовности России использовать ядерное оружие. Караганов считает, что Россия могла бы провести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США были бы нечестными, если бы утверждали, что гарантируют ядерную защиту своим союзникам, по мнению Караганова, который ранее выступал за превентивный ядерный удар для сдерживания врагов. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов выполняет полезную функцию для Кремля, выражая мнения, которые тревожат Запад, делая Путина более умеренным по сравнению с ним.

08:46 Украина надеется на использование западных дальнобойных ракетВ Украине растет оптимизм в отношении возможного разрешения на использование западного оружия для ударов по глубоким целям на территории России в будущем. Во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность обеспечения того, чтобы Украина получила необходимое. В Великобритании уже видны признаки одобрения:

08:04 Украинская разведка сообщает о сбитом российском истребителеПосле слухов о том, что накануне пропал с радаров российский Су-30SM, военная разведка Украины теперь утверждает, что украинские войска сбили такой самолет во время операции в Черном море. Об этом сообщает "Киевский независимый". Самолет, оцененный в $50 млн, базировался в Крымском полуострове и был якобы уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Отчет о повреждениях в Конотопе после массированной атаки дроновПо данным украинского государственного новостного агентства Ukrinform со ссылкой на местную военную администрацию, число жертв массированной российской атаки дронами на энергетическую инфраструктуру города Конотоп в Сумской области возросло до 14. Среди прочего, был поражен жилой дом в центре города.

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06:42 Украинские беженцы в Германии сохраняют статус защиты при посещении домаСегодня впервые немецкий Бундестаг обсудит предложенный правительством Германии пакет безопасности, который включает отзыв статуса беженца для тех, кто возвращается домой. Однако существуют исключения, например, для украинских беженцев.

06:04 Российские СМИ обвиняют Трампа в несправедливости на теледебатахМногие комментаторы на российском государственном телевидении обвиняют "саботаж" против Трампа на его теледебатах с Камалой Харрис, согласно "Киевскому независимому". Трампа якобы "несправедливо обошлись", критиковали фактчекинг его заявлений. Многие посчитали, что Трамп проиграл дебаты. Трамп заявил, что если он выиграет выборы, он сразу же прекратит конфликт в Украине.

04:50 Повреждение энергетической инфраструктуры Конотопа в результате российской атакиВ результате российской атаки на город Конотоп в Сумской области несколько граждан получили ранения. По словам мэра Артема Семенихина, водоснабжение города было временно прекращено. Также есть повреждения энергетической инфраструктуры, и неясно, когда в жилых районах будет восстановлено электроснабжение. После атаки в центре города вспыхнули несколько пожаров, и были повреждены школьные и жилые здания. Двоих госпитализировали, один из них в критическом состоянии.

03:29 Больше военной помощи от Латвии УкраинеПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила пакет поддержки для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронетранспортеры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом после встречи с Силиней. Помимо обсуждения сотрудничества в области оборонной промышленности, обе страны также рассматривают возможность расширения сотрудничества в области обороны.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет в РоссиюВ ответ на подозрения в поставках ракет из Ирана в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как сообщает лондонский МИД. "Правительство Великобритании четко дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет считаться опасным обострением, что вызовет адекватный ответ", - говорится в заявлении. Во вторник Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Тегерана в ответ на якобы поставки ракет, в том числе приостановку двусторонних авиационных соглашений. Ранее Европейский союз ссылался на "надежную информацию" о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия направляет неподготовленных солдат в ВовчанскПо данным украинских военных officials, Россия направляет в бой на фронте в Харькове малоопытных солдат. Виталий Сарантсев, спикер оперативной тактической группы в вооруженных силах Харькова, подтвердил, что солдаты, участвующие в наступательных операциях в Вовчанске, плохо обучены. Подозревается, что недавние подкрепления - это мобилизационный резерв, призванный Россией. Однако остается неясным, являются ли эти новички бывшими заключенными или солдатами, набранными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр на западе Украины создает патрули, говорящие на русскомМэр западноукраинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о создании патрулей для мониторинга растущего использования русского языка. "Это общественная инициатива, и любой может стать языковым монитором", - сообщил Марцинкив телеканалу NTA. Из-за конфликта множество внутренних беженцев из восточной Украины говорят на русском языке в качестве родного. Марцинкив предсказывает не менее 100 таких языковых контролеров, при этом уже зарегистрировано около 50 волонтеров. Он также поделился контактным номером для граждан, чтобы сообщать о говорящих на русском в общественных местах. Продолжающийся конфликт вынуждает миллионы людей, в particular из русскоязычных регионов на востоке и юге, искать убежище в украинскоязычной, относительно безопасной западной части Украины.

21:42 Эрдоган призывает вернуть Крым из МосквыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал вернуть крымский полуостров, аннексированный Россией, Украине. "Наше обязательство перед территориальной целостностью, суверенитетом и независимостью Украины остается непоколебимым. Возвращение Крыма Украине является юридическим требованием", - подчеркнул Эрдоган в видеообращении на саммите Крымской платформы. Крымская платформа, созданная в 2021 году, направлена на повышение международного осведомленности о ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Отчет: Киев представит военную стратегию СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки США для Украины в сопротивлении российскому вторжению. "Путь к победе (...) в основном зависит от поддержки США, а также других союзников", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве. План в деталях, который будет представлен на возможном втором саммите по миру в Украине, направлен на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". По данным Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой военной стратегии перед снятием ограничений на использование западного вооружения. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми, как сообщается, планируют обсудить долгосрочную стратегию на предстоящий год с Зеленским, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен раскрывает позицию Байдена по использованию оружия против РоссииГоссекретарь США Энтони Блинкен раскрыл, что США ускоряют усилия по поставке Украине дальнобойного оружия для атак на российские цели. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят этот вопрос в пятницу, сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с его британским коллегой Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибогой в Киеве. "Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина имела достаточные средства для эффективной самообороны", - заявил Блинкен, добавив: "Наша цель - победа Украины".

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15:18 Военные операции в Черном море эскалируютНесмотря на продолжающийся суд над адвокатами Навального в Петушках, tensions в Восточной Европе продолжают расти, так как источники указывают на то, что Украина и Россия вовлечены в морской и воздушный конфликт в Черном море.

15:18 Сообщения о военных действиях в Черном море и процессе над НавальнымВ то время как суд над адвокатами Навального закрыт для общественности в Петушках, Министерство обороны России сообщает о неудачной попытке Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью быстрого водного транспорта, при этом российский военный блогер Rybar сообщает о сбитом Су-30 во время украинского отражения.

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