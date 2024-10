15:30 Восточные политики в Украине вызывают отпор: "Честность жертвуется, чтобы сохранить власть за грубым столом"

16:15 Вскрытие показывает возможную причину смерти "шпионского кита" в Норвегии

Несмотря на утверждения защитников животных, так называемый "шпионский кит" в Норвегии, скорее всего, не был ранен выстрелами. Тщательное обследование белого кита показало, что бактериальная инфекция, скорее всего, вызвала его смерть. Инфекция, возможно, возникла из-за травмы рта, согласно полиции, ссылаясь на отчет вскрытия. Норвежский ветеринарный институт и следователи полиции пришли к выводу, что кит имел поверхностные кожные раны, которые не были ранениями от выстрелов. Не было найдено пуль или металлических обломков. Кита впервые заметили в Норвегии в 2019 году с ошейником, на котором была надпись "Оборудование Санкт-Петербурга", что вызвало слухи о том, что он является российским секретным агентом или китом-терапевтом. В конце августа 2024 года кита нашли безжизненным в норвежском фьорде. Две организации по защите животных, основываясь на характере ран, предположили, что кита могли застрелить, и подали жалобу.

14:33 Повторные атаки дронов: Киев сообщает о повреждениях

Военные Украины сообщают о частых атаках дронов на протяжении предыдущей ночи. Главной целью атаки была критическая инфраструктура, согласно украинским силам. Они утверждают, что сбили 9 из 19 дронов и заблокировали 7 других. Никакой информации о трех оставшихся дронах не предоставляется. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о повреждениях жилого здания в столице. Быстрый ответ пожарных потушил пожар. Губернатор в южной части региона Херсон сообщает о различных атаках на инфраструктуру, склады и 35 частных домохозяйств. Сообщается об одном смертельном случае и четырех травмах.

15:05 Лидер ХДС Мерц критикует восточных политиков за нажим на более сильные дипломатические усилия в конфликте России и Украины

Мерц, глава ХДС, критикует восточных политиков, которые выступают за более активную дипломатию для прекращения конфликта между Россией и Украиной. "Украина находится в критической ситуации. Продолжать поддерживать ее в наших собственных интересах. Переговоры о мире только начнутся, когда обе стороны будут готовы", - сказал Мерц газете "Юддеутше Цайтунг". Михаил Рот, председатель комитета по иностранным делам в бундестаге, также критикует этот подход. "Если письмо восточных политиков имело целью облегчить переговоры о коалиции с БСВ, я бы посоветовал быть осторожным", - сказал Рот, имея в виду альянс между Сахрой Вайгенкнехт и недавними выборами в штатах. Либеральный депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала газете "Рейнская Пост": "Кажется, что либеральные ценности нашей страны компрометируются ради сохранения власти и предвыборной кампании". Главы Саксонии и Бранденбурга, Михаэль Кречмер (ХДС) и Дитрих Вайдке (СДПГ), а также руководитель Тюрингии Марио Войт, ХДС, написали гостевую статью в "Фрайнкфуртер Альгемайне Цайтунг", призывая к прекращению огня в Украине и призывая федеральное правительство вовлечь Россию в переговоры.

14:04 Кремль: "Киев играет с огнем"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил: "Киев продолжает играть с огнем, на что мы естественно обратим внимание МАГАТЭ", согласно Рейтер. Он имел в виду Международное агентство по атомной энергии, надзорный орган ООН по ядерным вопросам. Российские войска заявили, что они перехватили украинский дрон возле Курской АЭС в четверг, и некоторые СМИ сообщают о пожаре в нескольких километрах оттуда. Ранее пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Георгий Тихый опроверг украинское участие в стрельбе возле станции.

13:46 Франция отправляет двенадцать гаубиц "Цезарь" в Украину

Франко-германская оборонная компания KNDS заключила контракт на 12 гаубиц "Цезарь", оплаченных Украиной, согласно министру обороны Франции Себастьену Лекорну на платформе X. "Цезарь" означает "Camion équipé d'un système d'artillerie", представляя собой самоходную артиллерийскую систему, способную поражать цели на расстоянии до 55 километров. "Увеличение производственной мощности нашей оборонной промышленности помогает поддерживать Украину", - сказал Лекорн. Франция ранее неоднократно поставляла гаубицы "Цезарь" в Украину.

13:11 Украина: Атака разрушает штаб ФСБ в Новосибирске

Произошел поджог штаб-квартиры ФСБ в Новосибирске, Россия, 3 сентября. Видеоролик от украинской военной разведки якобы показывает человека, поджигающего огонь и попадающего в пламя. Российские СМИ подтверждают инцидент.

12:34 Россия: Рабочий АЭС устранен взрывом автомобиля

Важная фигура на российском контролируемом украинском ядерном объекте Запорожье была устранена в результате взрыва автомобиля. Украинская разведывательная служба публикует видео с взрывом автомобиля и сообщает, что "начальник безопасности" ядерного объекта Андрей Короткий был устранен. Короткого характеризуют как "военного преступника", который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, согласно разведывательной службе. Он уволил сотрудников ядерного объекта, лояльных Украине. Про-российская администрация ядерного объекта подтверждает смерть Короткого и приписывает ее "террористической атаке, организованной Киевом". Директор ядерного объекта Юрий Черничук осуждает "беспорядочную" атаку, призывая к мести. Согласно Следственному комитету России, взрывное устройство было установлено под автомобилем Короткого у его дома и взорвалось, когда он уезжал.

11:29 Украина: более 177 украинских пленных погибли в российском плену с начала вторженияС момента начала вторжения России в Украину, по данным Виктории Цымбaliuk из украинского координационного центра по вопросам военнопленных в "Киевском независимом", погибли не менее 177 украинских военнопленных. Цымбaliuk предполагает, что реальное число жертв в российском плену может быть значительно выше из-за отсутствия международного мониторинга. "Не все останки возвращаются, и многие тела не признаются Россией как пленные", - добавляет она. Появилось множество сообщений о пытках и убийствах украинских военнопленных в российском плену. В сентябре Генеральная прокуратура начала расследование в связи с расстрелом 84 украинских военнопленных.

11:00 Украина: россияне обстреляли дронами область КировоградРоссийские силы обстреляли дронами Кировоградскую область в центральной Украине, как сообщил руководитель областной военной администрации Андрей Райковыч в своем Telegram-канале. Во время атаки дронов пострадало административное здание компании в городе Голованевск, один человек получил ранения.

10:27 Страховая компания UNIQA покидает Россию навсегдаАвстрийская страховая корпорация UNIQA завершила продажу своего российского филиала российской Renaissance Life. Стоимость сделки не разглашается. UNIQA объявила о своем намерении более года назад продать совместное страховое предприятие с Raiffeisen Bank International (RBI) российской Renaissance Life. "С завершением сделки мы окончательно покинули российский рынок", - сказал член совета директоров UNIQA Вольфганг Киндль.

09:55 Пламя бушует в двух российских хранилищах топливаСегодня ночью вспыхнули пожары в двух российских хранилищах топлива. В Воронежской области губернатор Александр Гусев связывает пожар с ударом украинского беспилотника, опубликовав в Telegram, что обломки перехваченного боевого дрона упали в хранилище и подожгли пустой танк. В социальных сетях циркулировало видео предполагаемого удара дроном, но severity огня нельзя было определить из видео. В российской деревне недалеко от Перми в Уральских горах также горит топливный танк площадью 10 000 квадратных метров. Об этом сообщили российские службы экстренной помощи. Хотя украинские дроны теперь могут покрывать такие расстояния, службы экстренной помощи не упоминали удар дроном конкретно. Деревня находится примерно в 1700 километрах от Украины.

09:30Julia Navalnaya считает переговоры с Путиным ненужнымиЖулия Навальная считает, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным не нужны. "Нет смысла с ним разговаривать (...). Нам нужно противостоять ему, чтобы когда-то восторжествовала справедливость", - говорит вдова критика Кремля Алексея Навального перед Конституционным советом во Франции. "Запад не понимает, что Путин никого не ждет, чтобы с ним переговорить. (...) Он совершенно равнодушен к этому", - добавляет она. Она подчеркивает важность "не уступать и не бояться этого режима". Ее добавили в список "террористов и экстремистов" в России в июле. Как раз перед этим российский суд выдал ордер на арест против нее за "причастность к экстремистской организации". Ее объявили в розыск за уклонение от предварительного следствия.

08:09 Украина сообщает о 82 российских атаках на Сумскую областьЗа последние 24 часа российские силы атаковали Сумскую область на северо-востоке Украины 82 раза, как сообщает Telegram-канал областной военной администрации. К сожалению, во время этих атак восемь человек получили ранения. Российская армия якобы использовала в этих атаках минометы, артиллерию, реактивные установки, управляемые бомбы и дроны. По данным военной администрации, более десяти общин в Сумской области пострадали, в том числе Миколаїв, Хотын, Юнакивка, Миропілля, Білопілля, Річкивка, Краснопілля, Велика Писарівка, Нова Слобода, Глухів, Шалигине, Есмань и Середина-Буда. Сумская область граничит с российскими регионами Брянск, Курск и Белгород.

07:33 Украина открывает первый зарубежный центр вербовки в ПольшеУкраинская армия открыла свой первый зарубежный центр вербовки в польском городе Люблин, как сообщает Министерство обороны Украины. Этот центр, известный как офис "Украинского легиона", является первым зарубежным центром вербовки для украинской армии. Открытие "Украинского легиона" в Польше было частью соглашения о безопасности, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском в июле. С начала российского вторжения Польша приняла почти миллион человек из Украины. По оценкам украинского правительства, в Польше проживает около 300 000 человек призывного возраста из Украины. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш информировал портал "Виртуальная Польша", что Польша не несет ответственности за вербовку украинских добровольцев, а лишь за их военную подготовку. "Число записавшихся украинцев слишком мало", - сказал Косиняк-Камыш. Министерство обороны Украины, как сообщается, получило почти 200 заявок на данный момент.

06:52 ISW: Недостаток ресурсов России для наступления на Восточной УкраинеПо данным Института изучения войны (ISW), российская армия не имеет достаточных людских и материальных ресурсов для поддержания интенсивных наступательных усилий в долгосрочной перспективе. Летняя кампания, тщательно спланированная военным руководством России, готовилась месяцами, но запасы и ресурсы, накопленные для этой цели, могут быть значительно истощены из-за затяжных столкновений в прошлом, согласно ISW. По оценке украинских официальных лиц и ISW, пик российского наступления на восточной Украине ожидается в ближайшие недели или месяцы.

06:12 Зеленский: "Укрепляйте линию фронта"Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев "значительным". "Теперь речь идет о превращении этого приоритета в действие", - сказал он в своем вечернем видеообращении. Подчеркивая необходимость выполнения всех соглашений с партнерами Украины по поддержке обороны своей страны, Зеленский призвал укрепить линию фронта. Он также потребовал от союзников разрешения наносить удары по военным целям на территории России с помощью дальнобойного оружия. "Все в альянсе осознают необходимость", - сказал президент. Зеленский также указал на противовоздушную оборону как на другой приоритет.

05:35 Украина ищет иностранных инвесторов для оборонной промышленностиМинистерство обороны Украины активно ищет иностранных инвесторов для своей оборонной промышленности. Частная выставка вооружений была организована для потенциальных иностранных инвесторов в неразглашаемом месте в Украине, сообщает агентство Ukrinform. Заместитель министра Дмитрий Клименков продемонстрировал коллекцию украинского оружия, в том числе противотанковую ракетную систему, самоходную артиллерийскую систему, беспилотные автомобили-камикадзе и машины разминирования. "У нас есть уникальные изобретения, которые уже были испытаны в бою и усовершенствованы разработчиками до определенного уровня", - заявил он. По данным Ukrinform, Министерство обороны Украины уже инвестировало $4 миллиарда (€3,6 миллиарда) в оборонную промышленность и стремится привлечь дополнительные международные инвестиции.

05:10 Москва: Сбитый беспилотник поджег пустой нефтяной танкРоссийская система ПВО якобы сбила несколько украинских беспилотников ночью в пограничном регионе Воронеж, сообщают официальные источники. Один из этих беспилотников приземлился на территории нефтебазы, вызвав возгорание пустого танка, как объявил губернатор Александр Гусев через Telegram. Первоначальные сообщения не сообщают о жертвах. Отчет не может быть независимо подтвержден. Воронеж неоднократно подвергался ударам украинских беспилотников в последние дни.

02:51 Киев усиливает восточную оборонуГлавнокомандующий украинской армии генерал Александр Сирский приказал усилить оборонительные сооружения в восточной области Донецк. Российские войска якобы продвигаются в различных секторах по всей восточной Украине. Сирский объявил в социальных сетях, что он работает вместе с 25-й Сicheslav Воздушно-десантной бригадой "на одном из самых стратегических фронтов".

22:22 Туризм в Латвии страдает от войныКонфликт на Украине также влияет на туризм в Латвии, сообщает латвийская газета "Diena" сегодня. Бизнесы, ориентированные на туризм, приспособились к отсутствию российских туристов, в то время как потенциальные посетители из других стран воспринимают Балтию как рискованный регион, расположенный рядом с военными конфликтами.

21:40 Швейцария выделяет 1,5 миллиарда швейцарских франков на реконструкцию УкраиныШвейцария выделит CHF 1,5 миллиарда (прибл. €1,54 миллиарда) на проекты реконструкции Украины в течение следующих четырех лет, как объявил швейцарский посол Феликс Баумманн. Один миллиард франков будет направлен на украинские секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь, а остальные средства - на программы реконструкции, вовлекающие швейцарский частный сектор, согласно Министерству общин и территориального развития Украины. "Чтобы подчеркнуть нашу приверженность, наш посол будет находиться здесь и будет следить за выполнением этого проекта", - заявил Баумманн на встрече с министром Алексеем Кулебой. Кулеба также подчеркнул строительство жилья для более чем 4,5 миллионов внутренне перемещенных лиц как приоритет для сотрудничества со Швейцарией.

20:39 Украина получает систему ПВО Patriot от РумынииУкраина получила систему ПВО Patriot от румынских властей, подтвердил спикер Константин Спину Министерства обороны Румынии радио "Свободная Европа". "Я выражаю благодарность каждой стране, вносящей вклад в нашу противовоздушную оборону. Моя deepest appreciation goes to Romania for their Patriot systems. Together, we can amplify our effectiveness - we can thwart Russian aggression by jointly decimating Shahed drones and missiles", - заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в среду. После первоначальных колебаний румынские официальные лица решили в июне передать один из своих Патриотов. Румынское правительство выдало приказы на поставку в прошлом месяце.

19:57 Forbes: Газпром стал самой убыточной компанией РоссииРоссийская компания Публичное акционерное общество Газпром потерпела первый чистый убыток за 25 лет в 2023 году, составивший беспрецедентные €5,5 миллиарда, согласно деловому изданию Forbes. Совместное предприятие "Амурский газоперерабатывающий завод" между российской Sibur Holding и китайской Sinopec занимает второе место в списке самых финансово нестабильных компаний России по версии российского Forbes. Также в пятерку самых убыточных российских компаний входят Ozon (€408 миллионов чистого убытка), Объединенная авиастроительная корпорация (€326 миллионов чистого убытка) и социальная сеть VK (€326 миллионов чистого убытка).

Автопсия "шпионского кита" показала, что президент Совета Норвежского ветеринарного института и сотрудники полиции обнаружили на ките поверхностные кожные раны, которые не были ранениями от выстрелов. Президент Совета также подтвердил, что не было найдено пуль или металлических осколков, опровергая утверждения о том, что выстрелы причинили вред киту.

