14:56 Потенциал традиционного конфликта в Европе в течение пяти лет продемонстрирован во время немецких военных учений

После завершения операции "Красная буря Альфа" немецкая военная сила обнародовала планы на продолжение в следующем году под названием "Красная буря Браво". Это трехдневное упражнение завершилось в субботу в порту Гамбурга и было признано успешным командованием на местах. Как заявил начальник штаба полковник Йёрг Плишке, поставленные задачи для командования и 2-го батальона внутренней обороны были выполнены. Основной целью упражнения было обеспечение безопасности критической инфраструктуры, поддержание единства операционного видения на различных уровнях и обеспечение быстрой и безопасной связи между всеми участниками. В свете возможности традиционной войны в Европе в течение следующих пяти лет, учитывая вторжение России на Украину, НАТО стремится коллективно ответить на это. Для этого быстрая переброска союзных сил с запада на восток становится жизненно важной. С геостратегическим положением Германии она станет значительным хабом. Соответственно, немецкая военная сила подчеркнула необходимость отрабатывать военные транспортные решения по железной дороге, по земле или по воздуху, снабжение питанием, жильем и топливом, а также безопасность всего автопоезда, чтобы сохранить надежное сдерживание.

14:27 Лондон: склад боеприпасов России получил наибольший ущерб со времени начала войны По данным британской оценки, украинские удары беспилотников, возможно, причинили наибольший ущерб запасам боеприпасов России со времени начала конфликта. Удар беспилотника по складу вблизи Туровец в центральной области Тверь 18 сентября, как сообщается, уничтожил не менее 30 000 тонн боеприпасов. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем регулярном обновлении разведки. Согласно заявлению министерства, другие удары беспилотников по складам в Тихоретске в южном регионе Краснодар, а также другие места в Туровец, произошли 21 сентября. Совокупный ущерб боеприпасам на трех объектах представляет собой крупнейшую потерю боеприпасов России и поставляемых Северной Кореей боеприпасов в ходе войны.**

13:57 Москва отвергает критику расширения ядерной доктрины Расширение ядерной доктрины России в качестве ядерной державы было оправдано из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России и усилий западных стран одержать победу над Москвой через поставки оружия на Украину, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском государственном телевидении. Решение о применении ядерного оружия будет приниматься военными.**

13:19 Добровольцы против ракет Кремля в Харькове Когда ракеты Кремля поражают здание в Харькове, Сергей обычно появляется на месте происшествия вскоре после этого. Как часть группы добровольных спасателей, он ухаживает за ранеными и пытается спасти людей, застрявших в обломках. Он сознательно принял решение участвовать в этой работе.**

12:42 Сaporizhzhia сообщает о 16 жертвах после российского бомбардировки Количество жертв в Сaporizhzhia после российской бомбардировки возросло до 16, в том числе 17-летнего мальчика, как сообщает военная администрация Сaporizhzhia в Telegram. Российские силы выпустили 13 управляемых бомб по Сaporizhzhia ранним утром. Все пострадавшие были спасены и получили медицинскую помощь.**

11:50 "Символ ужаса" - Зеленский вспоминает Бабyn Яр Президент Украины Владимир Зеленский сегодня почтит память о трагедии в Бабyn Яре, где более 33 000 евреев были убиты в овраге в Киеве 83 года назад. Зеленский, который имеет еврейское происхождение, сказал на онлайн-службе X, что Бабyn Яр является "ледяным символом", демонстрирующим жестокие акты, которые совершаются, когда мир выбирает молчать или быть равнодушным вместо того, чтобы противостоять злу.**

11:16 Украина: число жертв нападения на больницу в Сумы в субботу возросло до десяти Число жертв российского нападения на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Больницу бомбили дважды в субботу, второй раз, когда спасатели извлекали погибших и эвакуировали пациентов. Российские силы провели 31 атаку в приграничном регионе ночью и утром.**

10:42 Российские СМИ сообщают о крупном пожаре на складе боеприпасов в Волгограде Российские СМИ, следуя военным блогерам, сообщают об взрывах возле военных баз. Взрывы произошли возле базы Балтийск, Краснодарский край, где Россия запускает камикадзе дроны против Украины, согласно новостному агентству Астра. В Котлубань, Волгоградская область, склад боеприпасов был поражен взрывами и крупным пожаром, за которым последовали взрывы. Согласно украинским источникам, на складе в Котлубане хранились баллистические ракеты из Ирана и пусковые установки.**

09:57 Генеральный штаб Украины сообщает о 165 столкновениях с прошлого дня С прошлого дня Генеральный штаб Украины зафиксировал до 165 столкновений, более четверти из которых произошли вокруг сильно оспариваемого города Покровск в Донбассе. Российские войска провели 73 авиационных удара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемых авиационных бомбы. Кроме того, они запустили семь ракет. Кроме того, захватчики провели более 4700 атак, в том числе 179 пусковых установок реактивных снарядов, и использовали более 1700 камикадзе дронов. Украинские самолеты, а также ракетные и артиллерийские войска провели шесть ударов по районам концентрации вражеских людей, оружия и военной техники, согласно Генеральному штабу.**

09:17 Украина: Высокопоставленный судья погибает в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилюВысокопоставленный судья, участвовавший в доставке гуманитарной помощи жителям Харьковской области, погиб в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на региональную прокуратуру. Беспилотник, управляемый противником, поразил внедорожник, за рулем которого находился судья Леонид Лобойко. На месте были обнаружены его безжизненное тело. Трое женщин, сопровождавших его в автомобиле, получили ранения. Украина расследует возможные военные преступления и убийство.

08:55 Украина сообщает о ранениях в результате атак в ЗапорожьеУкраинские власти сообщают о значительном повреждении гражданских строений в Запорожье, крупном промышленном городе на юге. После жестоких российских авиаударов по меньшей мере семь человек получили ранения, как сообщил в телеграмм-послании Иван Федоров, региональный администратор города. Есть опасения, что под завалами могут оставаться еще люди. Зафиксировано более десяти авиаударов, в результате которых возникли пожары.

08:27 Россия заявляет о сбитии 125 украинских дронов за ночьМинистерство обороны России сообщает, что в предыдущую ночь они успешно перехватили и уничтожили 125 украинских дронов, используя свои системы ПВО. Лидеры различных регионов сообщают о повреждении имущества в результате воздушных атак, но о жертвах не сообщается. По их данным, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью, 17 над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

07:42 Украина сообщает о 1170 погибших российских военнослужащих за последние 24 часаГенеральный штаб Украины заявил, что в течение последних 24 часов российская армия понесла потери в размере 1170 человек, с общим количеством погибших и раненых военнослужащих около 652 000. Кроме того, украинцы заявили о девяти уничтоженных танках, 62 артиллерийских системах и 38 бронетранспортерах. Также были заявлены 93 сбитых дрона и одна система ПВО.

07:22 Военные аналитики: Украина наносит удары по российским складам боеприпасовВоенные аналитики, сообщающие на платформе X, заявили, что украинские удары беспилотников успешно поразили российский арсенал в Ко틀убане вечером. Местные источники сообщают о пожарах в районе значительного российского склада боеприпасов, расположенного в Волгоградской области. Система NASA Fire Information System также сообщает о пожарах на северном фланге склада. На данный момент ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины не прокомментировали этот вопрос.

06:54 Клингебей выступает за долгосрочную поддержку УкраиныЛидер СДПГ Ларс Клингебей надеется, что предстоящая встреча по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне станет свидетельством глобальной солидарности с Украиной, которую атаковала Россия. "Конференция должна еще раз подтвердить, что обязанность по оказанию долгосрочной поддержки Украине сохраняется даже после ноябрьских выборов в США", - сказал Клингебей. Он также предложил изучить способы расширения будущих мирных конференций для лучшего поиска путей к длительному миру для украинцев. Байден планирует посетить Германию 10 октября, а запланированная мирная конференция для 50 стран, поддерживающих Украину, состоится в Рамштайне 12 октября с участием президента Украины Владимира Зеленского.

05:42 Спецпредставитель Зеленского о согласовании западного оружия: первыми узнают русскиеСогласно заявлению представителя президента Украины, официального решения о развертывании западного оружия на российской территории пока не принято. Сергий Никифоров объяснил в украинской новостной программе 24/7, что по данному вопросу еще нет окончательного решения. Однако президент Украины Владимир Зеленский якобы провел переговоры с различными странами, в том числе Италией, Францией, Великобританией и США, по этому вопросу. Никифоров добавил: "Надо помнить, что первыми узнают об утверждении глубокого проникновения на российскую территорию именно русские. Они первыми узнают, и затем будет сделано официальное заявление".

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая по Украине, Киев разочарованМинистерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирному плану Китая по урегулированию конфликта на Украине. Смена позиции Швейцарии на такие попытки является значительной, как объяснили в министерстве в Берне. В то же время Киев выразил разочарование позицией Швейцарии по этому вопросу. Украина в настоящее время готовится к проведению второго мирного саммита, запланированного на ноябрь. В июне в Швейцарии прошло первое подобное мероприятие, в котором приняли участие многие страны (за исключением России и Китая).

03:29 Литва отправляет гуманитарный груз в УкраинуЛитва планирует отправить военный груз, состоящий из боеприпасов, компьютеров и логистических поставок, в Украину. Отправка запланирована на эту неделю, согласно заявлению официальных лиц литовского правительства. С начала года Литва уже предоставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование для Украины.

01:29 Северная Корея называет военную помощь США Украине безрассудной и опаснойСеверная Корея, подозреваемая в нелегальных поставках оружия России, считает военную помощь в размере $8 миллиардов, предоставленную США Украине, "серьезной ошибкой" и "рискованным шагом" против ядерного гиганта России. Президент США Джо Байден объявил об этой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Цель помощи - укрепить возможности Украины по самообороне и включает в себя дальнобойное оружие для усиления способности Украины наносить удары по России с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв нападения на больницу в Сумах возросло до десятиЧисло жертв российского удара по больнице в Сумах возросло до десяти. Изначально сообщалось о одном погибшем в результате первоначального нападения на медицинское учреждение, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клеменко. Больницу снова бомбили, когда пациентов эвакуировали. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "враждебной кампании против больниц".

22:54 Команда Зеленского: США проявляют повышенный интерес к "стратегии победы" УкраиныПо словам Сергея Никифорова, спикера офиса президента Украины, правительство США проявляет "значительный интерес" к так называемой "стратегии победы" президента Владимира Зеленского. В отличие от статей в СМИ, предполагающих колебания в Вашингтоне, Никифоров опровергает это на украинском телевидении. "Это безосновательно", - заявляет он. План "тепло принят". Никифоров добавляет, что президент США Джо Байден обещает принести "ответы и решения" по плану на встречу группы контакта Рамштайн 12 октября в Германии.

22:25 Зеленский: Трамп будет на стороне Украины, если выиграет выборыПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Дональд Трамп будет поддерживать Украину, если выиграет ноябрьские выборы. Зеленский сделал это заявление после общения с американскими республиканцами и беседы с Fox News. "Неизвестно, что произойдет после выборов и кто станет президентом", - отмечает Зеленский. "Но я получил прямое подтверждение от Дональда Трампа о его поддержке Украины".

21:40 Лавров: Запад должен избегать "самоубийственной эскалации" против ядерной державыНа заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждает Запад об опасностях "самоубийственной погоней" против ядерной державы, такой как Россия. Он называет любые попытки победить Россию саморазрушительными. Несколькими днями ранее лидер Кремля Владимир Путин повторил угрозу ядерного оружия. По словам Путина, любое традиционное нападение на Россию, поддерживаемое ядерной державой, считается совместным нападением этих стран.

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Предложение 1: Германская армия планирует провести обширные военные транспортные учения, включая железнодорожные, наземные и воздушные логистические операции, в рамках подготовки к операции "Красная буря Браво", чтобы гарантировать быстрый развертывание сил в ответ на потенциальные военные операции в Европе.

Предложение 2: В свете продолжающегося конфликта на Украине и tensions с Россией НАТО подчеркивает важность поддержания убедительного сдерживания, с такими странами, как Германия, практикующими военные транспортные решения и безопасность цепочки поставок, чтобы укрепить свои оборонительные возможности.

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