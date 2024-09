14:34 Россия: 11 человек получили ранения в результате нападения украинцев на российский приграничный регион Белгород

14:10 Зеленский: Российская ракета разрушает киевскую мечеть

Во время ракетного обстрела Киева (смотрите записи в 05:39, 06:20 и 09:29) была серьезно повреждена мечеть и прилегающий к ней исламский культурный центр. Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере заявил, что Россия не уважает духовные или человеческие ценности, пренебрегая любой религией или верой. "Она продолжает свою атаку на украинский народ, стремясь разрушить все наши общины и даже наши святые места поклонения". Главный муфтий местного сообщества Вадим Дашевский рассказал Рейтерс, что мечеть стала жертвой "отвратительной атаки".

13:39 Видео демонстрирует массовый полет дронов вблизи Москвы

Украина запустила масштабную атаку дронов на цели в Москве и вокруг нее, в результате чего на видеозаписи зафиксирован взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в 16 километрах от Кремля. Также были поражены две другие электростанции. Российские сообщения утверждают, что было отражено более 150 украинских дронов.

12:58 Польша рассматривает возможность сбивать российские дроны

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава имеет право сбивать российские дроны и другие воздушные цели, приближающиеся из Украины перед входом в польское воздушное пространство. В интервью британской "Файнэншл Таймс" Сикорский не согласился с позицией НАТО, считающей риск эскалации слишком высоким для прямого столкновения с российскими силами. На данный момент НАТО также отказалось одобрить сбивание российских дронов и оружия над Украиной, а также просьбу Киева о создании зоны, свободной от полетов, в стране. Сикорский сказал FT: "Если враждебные воздушные объекты приближаются к нашему воздушному пространству, это будет оправданным актом самообороны. Потому что, как только они войдут, риск травм от обломков будет значительным".

12:12 Мунц: Ответ России на победы АФД и АФД

Победы АФД и АФД на выборах стали темой для обсуждения в России. Корреспондент НТВ Райнер Мунц сообщает о реакции России на эти выборы и о том, как Москва обращается с тем, что, возможно, станет крупнейшей атакой дронов на российскую столицу когда-либо.

11:40 Путин хвалит темпы завоевания российских территорий

Президент России Владимир Путин похвалил скорость продвижения своих войск на новых территориях в соседней Украине. Он заявил, что контрнаступление Украины в Курской области не смогло остановить продвижение российских войск в Донбассе. "Мы не говорим об продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским информационным агентствам. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Это быстрая атака в Донбассе, которой мы не видели уже давно". Путин посетил республику Тува в Сибири по пути в Монголию, чтобы прочитать лекцию по новому предмету "Разговоры о важном", призванному познакомить детей с политической позицией Кремля.

11:07 Украина отражает 22 ракеты и 20 дронов

Воздушные силы Украины сообщают, что они сбили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных дронов. Было отражено девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает ракетный удар России в Харькове

Россия продолжает обстреливать Харьков ракетами. По данным украинских источников, в воскресенье было запущено не менее 10 ракет в направлении города, поразивших развлекательный и торговый центр и ранивших нескольких человек.

10:01 Количество жертв российской атаки на Сумы возросло

Число жертв ракетного удара России по центру города Сумы на северо-востоке Украины теперь составляет 18 человек, в том числе шесть детей, согласно последним данным министерства внутренних дел Украины. Удар был нанесен по детскому психоневрологическому и реабилитационному центру и приюту. Ситуация с безопасностью в Сумах ухудшилась из-за начала перехода через границу в соседнюю российскую область Курск 6 августа. Сумы, в которых проживает более 250 000 человек, находятся примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Украина: двое раненых в Киеве в результате авиаудара России

Россия вновь атаковала украинскую столицу, Киев (см. записи в 05:39 и 06:20), ракетами. По меньшей мере двое человек были ранены осколками бомб, согласно данным местных властей. Возникли пожары, и были нанесены повреждения жилым домам и инфраструктуре. В течение двух часов утром действовала общенациональная воздушная тревога.

08:11 Украина сообщает о потерях России

Военное командование Украины обнародовало свежие данные о потерях российских войск в Украине. Согласно отчету, Россия, по-видимому, потеряла около 617 600 soldiers in Ukraine since February 24, 2022, with a daily loss of 1,300. The Kyiv report also mentions that nine tanks, ten artillery systems, one multiple launch rocket system, and 30 drones were destroyed. Overall, Ukraine claims that Russia has lost 8,601 tanks, 17,646 artillery systems, 368 aircraft, 328 helicopters, drones, 28 ships, and one submarine since the start of the large-scale attack. International Estimates suggest lower casualty figures - but these are likely minimums.

07:29 Губернатор: Запорожье пережило 171 атаку за 24 часаРоссийские силы обстреляли украинский регион Запорожье 171 раз за последние 24 часа, согласно сообщению в Telegram от военного губернатора региона Ивана Федорова. Четыре авиационных удара были нанесены по поселениям Лобково, Пячатки и Новоандриевка, задействовав 95 дронов.

07:03 Спасатели извлекли выжившего из руин в ХарьковеСпасательные команды извлекли живого мужчину из обломков обрушившегося концертного зала в Харькове, Украина, после российского авиационного удара, сообщает Reuters. Спасенный заявил, что чувствует себя хорошо. По данным официальных лиц, более 40 человек получили ранения, в том числе пятеро детей, в результате российских ракетных ударов по Харькову в воскресенье, которыеtargeted a shopping center and an event hall.

06:20 Крупный российский авиационный удар по КиевуРоссия нанесла авиационный удар по Украине, используя дроны, более десяти крылатых ракет и десятки баллистических ракет, согласно украинским ВВС. Удары были нанесены по столице Киеву и, возможно, другим городам, в результате чего многие жители укрылись в укрытиях. Мэр Виталий Кличко подтвердил несколько пожаров в сообщениях в Telegram, за которыми последовал Сергей Попко, глава Киевской военной администрации. В районе Шевченковский якобы был ранен человек из-за обломков, падающих с неба. "Будет расплата. Враг почувствует это," - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак через Telegram.

05:39 Киев под ударом российских ракетВоенные источники Украины сообщают, что украинскую столицу Киев вновь атаковали российскими ракетами. Воздушные силы пытаются отразить нападение, как объявлено через службу Telegram. Свидетели в Киеве сообщают о нескольких громких взрывах, указывающих на использование систем ПВО. Количество выпущенных ракет и возможный ущерб остаются неизвестными.

04:46 Путин: Строительство нового газопровода в Китай идет по плануПрезидент Владимир Путин утверждает, что подготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование, и были проведены необходимые технические обследования, сказал Путин во время интервью монгольской газете "Оноодор", как сообщается на сайте Кремля. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири 2" должен будет транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа в год из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34Russians Bomb Orphanage in Sumy - 13 WoundedRussian troops have bombarded a children's rehabilitation center and an orphanage in Sumy with missiles, according to Ukrainska Pravda. At least 13 individuals were injured, including two children. The building is situated in a residential area, as reported by the local military administration.

02:26 Опрос: Большинство поддерживает сбивание российских разведывательных дронов над ПольшейПо данным опроса польской газеты "Rzeczpospolita", почти 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские разведывательные дроны, которые вторгаются в польское воздушное пространство во время авиационных атак на Украину. Опрос относится к неопознанному летающему объекту, предположительно камикадзе-дрону типа Shahed, который летал над Польшей в течение 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Полковник Томаш Древеняк из Радио RMF24 заявил, что Россия могла тестировать систему ПВО Польши, запуская дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Россия сообщает о одном погибшем от обстрела в Белгородской областиГубернатор российской области Белгород, Вячеслав Гладков, сообщает, что один человек погиб от украинского обстрела в селе Шагарово возле границы. Трое человек были ранены в атаках на село Шебекино. По крайней мере, еще одно село также было обстреляно украинскими силами.

23:08 Россия заявляет о перехвате 158 дроновРоссия утверждает, что отразила "массовую" атаку украинских дронов на Москву и 14 других регионов. Всего было перехвачено 158 летающих объектов, как объявлено на службе Telegram министерством обороны. Десять дронов якобы были направлены на Москву, согласно официальным сообщениям.

22:24 Воздушный удар по Харькову: число пострадавших возросло до 47Число жертв массивного российского авиационного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семеро детей, как сообщает украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Several civilian structures, including a shopping center, were hit, as depicted in photographs from news agencies.

9:52 вечера Украинский вертолет разбился во время учений - погибли два летчикаДва летчика погибли в результате крушения вертолета на Ивано-Козедубском национальном авиационном университете в Харькове, Украина. Государственное информационное агентство Ukrinform сообщает, что вертолет Ми-2 был задействован в тренировочных упражнениях. Причина аварии остается неясной.

18:06 Киевская энергетическая компания предупреждает о возможных отключениях электроэнергииУкраина столкнется с несколькими отключениями электроэнергии в понедельник из-за широкомасштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру страны. Об этом объявила украинская энергетическая компания "Укрэнерго", как сообщает "Укринформ". Электроснабжение важных объектов не будет затронуто. Тем не менее, "Укрэнерго" предупреждает, что возможны корректировки в масштабе ограничений.

Военные целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе исламский культурный центр, примыкающий к мечети в Киеве, который серьезно пострадал в результате ракетного удара России (см. записи в 05:39, 06:20 и 09:29). Украина также сообщила о перехвате нескольких российских военных беспилотников, приближающихся к ее воздушному пространству (см. 12:58 Польша размышляет о сбивании российских беспилотников).

