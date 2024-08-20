14:26 Аналитик из Кремля: Курское наступление свидетельствует о сдвигах в динамике руководства Москвы

14:01 После российского нападения на Тернополь: власти предупреждают об увеличении уровня хлора в воздухеПосле российского нападения на промышленный объект в Тернополе, западной Украине, местные власти предупреждают о высоком уровне хлора в воздухе. Как сообщает украинская газета "Киевский независимый", Оксана Чаичук, глава регионального здравоохранения, призывает жителей ограничить уличную активность и держать окна закрытыми. Концентрация хлора в атмосфере, по словам Чаичук на пресс-конференции, согласно изданию, в четыре-десять раз выше обычного. Ночь attack якобы целевым образом атаковал топливный и смазочный склад, что привело к пожару на не названном объекте. К счастью, о жертвах или травмах не сообщается.

13:39 Москва: российские войска захватили город Нью-Йорк в ДонецкеСогласно данным российского Министерства обороны, российские войска захватили город Нью-Йорк в Донецкой области восточной Украины. Войска взяли под контроль "один из крупнейших поселков вблизи Тореза, стратегического логистического центра Новгородское", как сообщает министерство. Город был переименован из Нью-Йорка в Новгородское в 1951 году, но его название было возвращено в 2021 году после кампании украинских активистов. Расположенный примерно в 6 км к югу от Тореза, который находится под постоянными российскими атаками, город стал целью российских операций.

13:01 Военная разведка: Дезертир российский солдат, якобы российский солдат, который дезертировал в Украину, причинил вред своему командиру, заявляет военная разведка Украины (ГУР)Согласно военной разведке Украины (ГУР), российский солдат, который дезертировал в Украину, был разоблачен как причинивший вред своему командиру и шпионивший для страны. Украинская газета "Киевский независимый" сообщает, что солдат по прозвищу "Серебро" дезертировал в результате совместной операции "Свободы России" легиона и проекта "Я хочу жить" военной разведки Украины (ГУР). Перед дезертирством "Серебро" якобы ранил своего командира гранатой в Очеретине, Донецкой области. Солдат связался с легионом в начале 2024 года после якобы осведомленности о коррупционных действиях в своей части и ее командиров, согласно военной разведке. Впоследствии дезертир якобы тайно предоставил легиону информацию о позициях российских войск и планах военных операций.

12:23 Верховная Рада Украины хочет запретить церковь, связанную с РоссиейВерховная Рада Украины стремится запретить Украинскую православную церковь с связями с Россией. Согласно законодателям, связанный с этим законопроект был принят в Киеве, инициируя запрет на российскую православную церковь на территории Украины. Правительство стремится запретить религиозные организации, связанные с российской православной церковью, но для этого требуется подтверждение суда. Правительство осуждает украинскую церковь меньшинства как средство российского влияния в стране и сторонника вторжения в Украину.

11:51 Более 500 пожарных пытаются потушить пожар на нефтебазе в российском РостовеПримерно 500 пожарных борются с большим пожаром на нефтебазе в российском регионе Ростов, который длится уже третий день, вызванный ударом украинского беспилотника. "Пожар занимает площадь 10 000 квадратных метров, несколько цистерн с дизельным топливом горят", - сказал глава Пролетарска Валерий Горницкий, как сообщает агентство новостей ТАСС. "Нет риска взрыва, нет угрозы для людей, эвакуация не требуется", - добавил он. На месте происшествия работают четыре авиационные пожарные машины и более 520 пожарных. Горницкий заявил, что машины не могут приблизиться к пожару из-за сильного жара. По меньшей мере 41 пожарный получил ранения, 18 из них были госпитализированы.

11:08 Промышленное предприятие в украинском Тернополе подверглось бомбардировкеВ ходе последней российской бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры была атакована промышленная площадка, и был поражен топливный бак в Тернополе, согласно сообщениям властей. Украинское телевидение показало массивные столбы черного дыма, поднимающиеся над Тернополем, с призывом граждан оставаться дома. Более 90 пожарных участвуют в тушении пожара, и ситуация, как сообщается, находится под контролем, согласно администрации Тернопольской области.

10:41 Бывший российский дипломат Бондарь: Путин действует "как трусливый имитатор"Президент России Владимир Путин выглядит "как трусливый имитатор", заявил бывший российский дипломат Борис Бондарь в гостевой статье для ntv.de. Образ Путина якобы способного победить любого оппонента был испорчен с начала конфликта в Украине. Быстрое завоевание, которое так и не произошло, все еще не состоялось. Недавно Москва, казалось, была застигнута врасплох и не была готова к украинскому нападению на российский регион Курск. "Путин колеблется, столкнувшись с настоящей угрозой, и не знает, как реагировать. Он даже не действует как загнанная в угол крыса, готовая сражаться до конца, а как трусливый имитатор", - пишет Бондарь. Дипломат-диссидент, который порвал с режимом Путина в протесте против войны, также критикует западных политиков за свою позицию по запрету использования поставленного оружия на российской территории. "Нужно говорить с Путиным на языке силы". Он отвергает страх Запада перед "эскалацией" как необоснованный. "Эскалация уже происходит - противник Путина вошел на российскую территорию! Но он не реагирует вообще", - отмечает Бондарь.

10:13 Украина: Пять невинных жертв в результате российских нападений, более 20 получили ранения В течение последних 24 часов в результате российских атак по всей Украине погибли пять человек, в том числе ребенок, и более 22 получили ранения, сообщает "Киевский независимый" со ссылкой на местные власти.

09:37 Горит нефтехранилище в России: спутниковые снимки показывают масштаб пламени В ранние часы воскресенья украинские дроны атаковали крупное нефтехранилище в Пролетарске, на юге России. Несмотря на усилия, огонь не был потушен даже к следующему дню, в результате чего пострадали более 40 пожарных, сообщают местные власти. Спутниковые снимки показывают масштаб пожара:

Украина уже несколько месяцев систематически атакует российские нефтеперерабатывающие заводы и объекты с помощью дронов, пытаясь осложнить снабжение топливом вражеских сил и снизить доходы от нефти России.

09:16 Киев: более 1300 российских солдат "ушли из жизни" за один день По данным украинского Минобороны, российская сторона понесла тяжелые потери: якобы 1330 российских солдат погибли или были выведены из строя за один день. С начала конфликта в феврале 2022 года, якобы, было "нейтрализовано" 601 800 российских солдат, сообщает Минобороны Украины. Министерство также сообщает о уничтожении 5 дополнительных танков (всего 8518) и потере 5 дополнительных танков (всего 8518) с начала invasions. Украина заявляет, что уничтожила или вывела из строя более 16 500 бронемашин и более 13 800 дронов, используемых российской армией. Однако Москва пока не сообщала об своих реальных потерях в Украине.

08:47 Байден защищает храбрость Украины: ни один лидер не должен преклоняться перед монархами На своей первой речи на съезде Демократической партии Джо Байден заявил, как сообщает "Киевский независимый", "Ни один лидер не должен преклоняться перед монархами". Путин хотел захватить Киев всего за три дня; прошло уже три года, и Украина остается свободной. Байден противопоставляет свою позицию в качестве сильного сторонника НАТО и защитника независимой Украины бывшему президенту Дональду Трампу, который хвалил российского президента Владимира Путина. "Ни один лидер не должен преклоняться перед монархами", - подчеркнул Байден.

08:31 Россия возобновляет ночные авиационные бомбардировки Украины Россия возобновила ночные авиационные бомбардировки Украины, сосредоточив внимание на девяти разных регионах по всей стране, сообщает украинская военная авиация в Telegram. В ходе этого нападения было сбито три ракеты и 25 дронов. Это пятая ракетная атака на Киев в августе, с 41 воздушной тревогой, объявленной в столице в течение августа, сообщают военные. Вчера военные сообщали о успешном отражении авиационной атаки на Киев.

07:52 Командование Вооруженных сил: российская ракетная атака на Киев отбита - пока нет сообщений о жертвах и ущербе

Ранним утром российские силы якобы атаковали Киев с севера ракетами. Военное командование города Киев подтвердило это в Telegram. "Предварительные данные свидетельствуют о том, что враг атаковал столицу Украины с севера, используя баллистические ракеты, подобные "Искандеру". Это пятая ракетная атака на Киев в этом месяце!", - гласило сообщение. Ракета якобы была уничтожена за пределами города, и на данный момент не сообщается ни об жертвах, ни о ущербе в Киеве.

07:38 Белоруссия: Лукашенко направляет больше войск к границе с Украиной

Белоруссия направила дополнительные войска ПВО и самолеты к своей границе с Украиной, объявил генерал-майор Андрей Луканович, командующий белорусскими войсками ПВО, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Это заявление последовало вскоре после того, как белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что направил треть своей армии к границе этим летом. Лукашенко заявил, что наращивание войск на границе было misunderstanding между Белоруссией и Украиной. Луканович объявил на национальном телевидении, что были развернуты войска ПВО, зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные подразделения. Украинская пограничная служба сообщала более недели назад, что нет признаков наращивания войск на границе с Белоруссией, несмотря на приказы Лукашенко.

07:24 ИСВ: Россия направляет 5000 солдат в область Курск

Украинские войска, целящиеся в Курскую область, побудили Россию перебросить войска с других участков фронта в этот регион, как утверждается в отчете Института изучения войны (ИСВ) в США. "Российские войска перебросили дополнительные войска в Курскую область с первой недели украинского наступления, всего более 5000 солдат в регион", - заявляют аналитики.

06:54 Зеленский: Второе мирное переговоры в Украине до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинских дипломатов обеспечить проведение второго мирного саммита в Украине до конца года. Лидер сделал эти замечания во время встречи с главами иностранных дипломатических миссий в Украине на тему "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на Администрацию Президента. "Первый саммит, на мой взгляд, был огромным достижением для Украины. Я благодарен всем, кто способствовал тому, чтобы саммит состоялся. Сейчас мы готовимся ко второму мирному саммиту, и очень важно провести его в этом году", - сказал Зеленский. "Нам нужно приложить усилия, чтобы достичь этой цели. Мы должны расширить круг поддержки коммуниката первого саммита".

Россия продолжает ночные атаки на Киев, как сообщают украинские источники. В течение ночи системы ПВО активно противодействовали еще одной российской воздушной атаке на столицу, как объявила киевская военная администрация через Telegram. Свидетели сообщают о взрывах, похожих на использование систем ПВО.

05:11 Киев сообщает о нескольких ночных атаках дронов за пределами линии фронта Некоторые районы, удаленные от линии фронта в Украине, подверглись ночным атакам дронов. По данным ПВО, были атакованы Сумская, Полтавская, Херсонская и Николаевская области. ПВО также была активна вблизи Киева. Местная администрация порекомендовала жителям искать укрытие, и на данный момент о повреждениях не сообщается.

02:23 США подтверждают поддержку Киева - обсуждение наступления на Курск Несмотря на контрнаступление Украины в российском регионе Курск, США остаются твердыми в поддержке Киева. Представитель Министерства обороны США подтвердил, что президент Байден будет и дальше поддерживать Украину и стоять рядом с ней столько, сколько потребуется. США приоритетно поставляют военную помощь Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу, Рустема Умерова, о продолжении поддержки США, поделившись информацией о целях контрнаступления Украины.

01:07 Германия поставляет больше систем Iris-T Германия собрала еще один пакет помощи для Украины. В последней поставке есть третья система ПВО Iris-T SLS, а также тысячи артиллерийских снарядов, дроны, Bergepanzer 2 и сотни винтовок с боеприпасами.

00:20 Зеленский празднует крупнейшее пленение российских солдат со времен начала войны Украинское наступление в российском регионе Курск стало крупнейшим пленением российских солдат со времени начала войны, заявил президент Владимир Зеленский. Говоря с украинскими дипломатами, он сказал, что эти пленные солдаты будут обменяны на украинских пленных позже. Хотя наблюдатели оценивают, что Россия захватила больше украинцев, это первый значительный рубеж в захвате российских солдат.

22:21 Командир чеченского полка призывает российских призывников присоединиться к боям в Курске Командир полка "Ахмат" Апти Алаудинов якобы призывает российских призывников участвовать в боях в Курской области, обещая, что те, кто погибнет, "пойдут в рай".

21:58 Зеленский заявляет, что "красные линии" России больше неактуальны Украинское наступление в Россию сделало "красные линии" России неактуальными, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поделился этим утверждением с газетой "Правда", сказав, что несколько месяцев назад многие страны предупреждали, что такое наступление перейдет через самые важные "красные линии" России. Теперь, сказал Зеленский, "концепция "красных линий" России рухнула где-то возле Суща".

21:38 Литва начинает строительство военной базы для немецкой армии Литва начала строительство военной базы для немецких troop. По завершении к концу 2027 года этот объект сможет разместить до 4000 немецких troop. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание немецкой армии со времен Второй мировой войны. Литва обязалась разместить немецких troop вдоль своей границы с НАТО и ЕС с Россией в прошлом году. Министр обороны Литвы Raimundas Karoblis оценил стоимость строительства более чем в один миллиард евро.

21:15 Президент Чехии поддерживает вступление частично оккупированной Украины в НАТО Президент Чехии Петр Павел поддерживает идею вступления Украины в НАТО, даже с частично оккупированными территориями. Он считает, что Украина могла бы договориться о мире с Россией в течение нескольких лет, позволив России временно удерживать часть территории Украины без влияния на признание границ демократическими государствами. Это временная граница могла бы позволить Украине присоединиться к НАТО в подконтрольных территориях, заявил Павел. Германия также присоединилась к НАТО как частично оккупированная страна в 1955 году.

20:57 Украинские войска приближаются к российскому понтонному мосту Украинские войска якобы захватили город Вышневка в российском регионе Курск, оказавшись примерно в 12 километрах от единственного поставщика российской армии через реку Сейм.

20:36 Неопределенное будущее Покровска Будущее восточного украинского города Покровск неопределенно, так как приближаются российские войска: "Они приближаются к окраинам Покровска. Ситуация нестабильна - это секрет", - сказал глава информационного отдела Washington Post. Она надеется, что российские войска остановятся возле Покровска и украинские войска отразят их. Если Покровск падет, это будет крупнейшим населенным пунктом, захваченным русскими с того времени, как Бахмут был захвачен в мае 2023 года.

Вы можете просмотреть предыдущие события [здесь].

Европейский Союз выразил солидарность с Украиной в свете продолжающегося конфликта, оказывая стратегическую поддержку и помощь. (после 11:08 Промышленное предприятие в украинском Тернополе пострадало в результате бомбардировок)

Несмотря на военные действия России на Украине, Европейский Союз продолжает призывать к миру и демократии в регионе, с несколькими членами ЕС активно поддерживая усилия Украины по ведению войны. (после 09:16 Киев: более 1300 российских солдат "ушли из жизни" за один день)

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