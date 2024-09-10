14:23: Военный стратег похвалил "мудрое решение" канцлера Шолца

13:52 Институт Кёльна предупреждает: расходы на оборону "совершенно недостаточны"Эксперты Института мировой экономики в Кёльне заявляют, что расходы Германии на оборону "совершенно недостаточны" из-за угрозы, исходящей от России. Институт объясняет, что несмотря на разговоры о "повороте", разрыв между военными возможностями Германии и России продолжает расти. Исследователи призывают к постоянному бюджету обороны не менее 100 миллиардов евро. Автор исследования Гунтран Вольфф комментирует: "Россия становится все более значительной угрозой безопасности для НАТО, в то время как мы движемся черепашьим шагом к необходимому наращиванию сдерживания". В настоящее время правительство Германии сталкивается с трудностями по замене оружия, отправленного в Украину, и запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц истощаются.

12:25 "Существенная разница" между Путиным и ЛавровымУкраина неоднократно призывала ЕС и США разрешить использование оружия на территории России. Теперь Нидерланды дают согласие, в том числе на обещанные истребители.

12:59 Российская армия заявляет о захвате четырех дополнительных городов в ДонецкеМинистерство обороны России сообщает, что захватило контроль над четырьмя дополнительными городами в Донецкой области восточной Украины. Южная группа сил захватила Красногоровку и Григоровку, Восточная группа взяла Водяное, а Центральная группа захватила Галтысинку, согласно отчету Министерства обороны России. Эти заявления нельзя независимо подтвердить. Украинские военные наблюдатели отметили три из пострадавших городов как находящиеся под российской оккупацией, за исключением Григоровки. Украина испытывает сильное давление на восточном фронте.

12:20 Москва признает только одного переговорщикаМирная конференция состоялась в Швейцарии в июне без участия России. Теперь канцлер Германии Олаф Шольц выражает готовность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако реакция Кремля остается неясной. Министр иностранных дел Сергей Лавров проявляет дипломатические усилия, но не с Европой, как сообщает корреспондент ntv Райнер Мунц.

11:50 Киев: Россия все чаще использует химическое оружиеУкраинские власти заявляют, что российские войска в Украине все чаще используют химическое оружие. Военное командование Украины пишет в Facebook, что российские войска использовали боеприпасы с вредными химикатами и химическими веществами 447 раз в августе и 4035 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Военное командование Украины также заявляет, что российские войска оснащают боеприпасы запрещенными химическими агентами и используют неизвестные химические соединения. "Россия таким образом грубо нарушает правила ведения войны и пренебрегает стандартами и обязательствами в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении".

11:19 Офис президента в Киеве: разрешение на атаки на российские склады оружияГлава офиса президента Украины подчеркивает просьбу своей страны к западным союзникам разрешить использование их оружия против целей глубоко внутри территории России. Андрей Ермак заявляет, что способность наносить удары по складам ракет в России является необходимой. "Защита не является эскалацией", - пишет Ермак в Telegram. "Речь идет о использовании западного оружия для предотвращения террора". Западные страны колеблются, давая Украине разрешение использовать оружие, которое они предоставили, на территории России, опасаясь быть втянутыми в конфликт.

10:53 Пожары и травмы - Россия наносит удары дронами и двумя ракетамиПо меньшей мере трое ранены, здания повреждены, и начались пожары в Украине после ударов российских дронов и ракет, сообщают местные власти. Восемнадцать из тридцати семи российских дронов были сбиты над одиннадцатью регионами во время ночного нападения, сообщает военно-воздушные силы на Telegram. Россия также использовала две ракеты в своем нападении, целясь в энергетические объекты в восьми украинских регионах, сообщает министерство энергетики в Киеве, что вызвало перебои в высоковольтных линиях и подстанциях.

10:27 Потеря статуса образца: жена детского омбудсмена Путина выходит замуж за олигархаМария Лвова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в России, которая когда-то олицетворяла российскую женщину, потеряла свой статус "образца". Она вышла замуж за олигарха Константина Малофеева, с которым у нее была романтическая связь, в выходные. Малофеев является основателем кремлевского телевидения "Царьград ТВ" и ярым сторонником монархии и войны России.

09:59 Россия сообщает о волне украинских атакЖенщина погибла в результате украинской атаки беспилотников на Москву, сообщает губернатор региона. Видео показывает взрывы в жилых районах. Российские сообщения заявляют, что было перехвачено 144 дрона.

09:32 С более чем 400 кораблями: флот России начинает маневрыРоссийский флот начинает стратегические учения "Океан-2024" в различных водах самой большой страны мира. Более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 человек из различных флотов примут участие в учениях до 16 сентября, сообщает министерство обороны в Москве. Учения проходят в Тихом, Арктике, Балтийском, Каспийском морях, а также в Средиземном море, где у России есть база в сирийском портовом городе Тартус.

08:43 Шойгу против переговоров с УкраинойРоссия не будет вести переговоры с Украиной, пока ее войска не отступят с российских территорий, согласно ТАСС, которое получило эту информацию от секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отверг идею переговоров.

08:14 Возобновление работы аэропортов МосквыРоссийское авиационное агентство объявило через Telegram, что аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково в Москве возобновили работу. Авиасообщение было временно приостановлено из-за нападений украинских дронов в Московской области.

07:43 Шольц ставит условия для участия России в мирных переговорахКанцлер Германии Олаф Шольц связал участие России в потенциальной мирной конференции по Украине с определенными условиями. На мероприятии СДП в понедельник вечером Шольц подчеркнул важность параллельной работы над стратегиями выхода из военного конфликта и необходимой военной поддержки Украины против агрессора, России. Он выразил надежду на проведение еще одной мирной конференции с участием России, подобной той, что проводит украинское руководство. Однако он отметил, что это будет невозможно, если приглашенное лицо продолжает заявлять: "Я буду продолжать нападать". Шольц раскритиковал президента России Владимира Путина за заявление о желании получить больше украинской территории во время потенциальных мирных переговоров. Канцлер подчеркнул необходимость прозрачности, твердости и честности для обеспечения мира и безопасности в Европе.

07:18 Фико обвиняет украинскую армию в фашизме - Киев протестуетУкраина выразила удивление в связи с заявлениями про-российского премьер-министра Словакии Роберта Фико. Согласно Рейтер, Фико призвал Киев бороться с "фашизмом" в своих рядах. В ответ Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские солдаты защищают свои семьи, дома и землю, а также Европу и свободный мир от российских захватчиков, отмеченных буквой "Z" - символа современной России. Министерство также напомнило о миллионах жертв, понесенных украинским народом в борьбе против нацизма в XX веке. Обвинение Фико в "фашизме" совпадает с российской пропагандой, называющей украинское руководство нацистами. Однако праворадикальные партии на выборах в Украине в 2019 году получили лишь 2,4% голосов. Историк Тимоти Снайдер, в свою очередь, видит ясные фашистские черты в системе Путина.

06:56 Губернатор российского региона корректирует данные о жертвахВ результате украинского drone-атаки в Москве погибла женщина и трое гражданских получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram. Изначально он сообщал о смерти ребенка (см. запись в 06:02), но позже отозвал это заявление. По словам Воробьева, в временных убежищах находятся 43 человека.

06:25 "Гринпис" намерен расследовать экологический ущерб от России в УкраинеОрганизация "Гринпис" открыла свой офис в Киеве с целью ускорить процессы восстановления в Украине и расследовать экологические последствия российской агрессии. "Гринпис" сотрудничает с местными экологическими организациями и обещает использовать солнечную и ветровую энергию для восстановления социальной инфраструктуры Украины. "Гринпис" неоднократно подчеркивал экологические последствия российской агрессии в Украине, в том числе ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

06:02 Россия подтверждает гибель ребенка в результате украинской drone-атаки в Московской областиВ результате украинской drone-атаки в Московской области погиб ребенок, сообщают российские источники. Губернатор Андрей Воробьев, который сообщил об этом в Telegram, заявил, что в Московской области были перехвачены не менее 14 украинских дронов за ночь. Один из них вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. Воробьев добавил: "К сожалению, умер девятилетний ребенок".

05:31 Украина отражает drone-атаку на КиевВоенное управление украинской столицы сообщило через Telegram, что украинские силы ПВО отразили российскую drone-атаку на Киев.

04:36 Россия: обломки дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса в Тульской областиОбломки сбитого российской ПВО дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса в Тульской области, сообщает российское информационное агентство ТАСС. Власти Тулы сообщили об отсутствии пострадавших и о том, что промышленный процесс и поставка электроэнергии потребителям не были нарушены. Ситуация под контролем.

03:29 Украина запускает drone-атаку на МосквуПосле перехвата двух украинских дронов над московским районом Домодедово были направлены службы экстренной помощи, как объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Дополнительной информации о повреждениях или жертвах не предоставлено. Район Домодедово находится примерно в 50 километрах к югу от Кремля и является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 Российская ПВО перехватила дрон над МосквойРоссийские силы ПВО успешно справились с дроном, приближающимся к российской столице, как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии повреждений или жертв в районе, где упали обломки. Украинская сторона пока не сделала никаких заявлений по этому поводу.

00:12 Зеленский благодарит Швецию за новый пакет военной помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за военный пакет помощи стоимостью около 445 миллионов долларов. Зеленский заявил через X, что эта жизненно важная помощь, в том числе системы ПВО, противотанковое оружие и финансовые средства для немедленных нужд в Украине, укрепит наши оборонительные возможности. Шведские источники сообщают, что пакет также включает запасные части для истребителей Gripen, что потенциально может быть использовано для будущих поставок самолетов.

22:17 Министерство иностранных дел: Россия представляет серьезную угрозу миру на восточной границе НАТО

После инцидентов с дронами в Латвии и Румынии Министерство иностранных дел объявило, что Россия под руководством Владимира Путина является "наиболее существенной угрозой миру и безопасности", непосредственно затрагивающей восточную границу НАТО. "К сожалению, Россия Путина в настоящее время является самой значительной угрозой миру и безопасности, непосредственно затрагивающей восточную границу НАТО", - заявило министерство в X. "Эта тревожная реальность подчеркивается, в частности, инцидентами с дронами в Румынии и Латвии". "Вместе с нашими партнерами мы твердо привержены нашей поддержке", - подчеркнуло Министерство иностранных дел в отношении дронов. В выходные дни tanto и страны-члены ЕС Латвия и Румыния сообщили об инцидентах с дронами на своей территории.

21:42 США не могут подтвердить поставку иранских ракет России

Администрация США не может подтвердить заявления о том, что Иран передал России баллистические ракеты, заявил пресс-секретарь Национального совета безопасности США Джон Кирби.

21:28 Зеленский призывает к ускорению поставок оружия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны ускорить выполнение обязательств по оказанию помощи. "Ход конфликта напрямую зависит от эффективности логистики поставок и выполнения всех обязательств нашими партнерами", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении. Поставки и оборудование должны прибыть вовремя, чтобы быть эффективными. "То, что нужно в сентябре, должно быть доставлено нашим солдатам в сентябре".

20:52 Оппозиционный политик России предупреждает против предоставления Путину "выхода"

Известный российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза предупредил Запад против предоставления президенту России Владимиру Путину "приемлемого" выхода из конфликта на Украине. "Важно, чтобы Владимир Путин не вышел победителем из войны против Украины", - сказал Кара-Мурза. "Важно, чтобы Владимир Путин не смог выйти из этой войны на Украине с "честью". Примерно через месяц после своего освобождения в результате обмена пленными Кара-Мурза сказал, что они понимают усталость от конфликта в западных обществах. Однако он подчеркнул, что Путина нужно победить. Он добавил: "Если, к сожалению, режим Путина сможет представить результат этой войны как победу для себя и сохранить власть, мы столкнемся с новой войной или катастрофой в течение следующего года или 18 месяцев".

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Европейский Союз выразил озабоченность действиями России в отношении Украины, призвав к сильной реакции для защиты своего восточного края. На недавнем заседании Европейский совет заявил, что Россия представляет значительную угрозу миру на восточной границе НАТО и призвал своих членов поддержать Украину в ее усилиях по обороне.

Учитывая позицию Европейского Союза, правительство Германии предложило начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако эксперты Института мировой экономики в Киле считают, что расходы Германии на оборону "совершенно недостаточны" в свете этой угрозы, подчеркивая необходимость постоянного бюджета обороны не менее 100 миллиардов евро для поддержания возможностей сдерживания.

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