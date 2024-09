14:04 Наводнения в Европе: немецкая администрация обещает финансовую помощь

13:43 Венгрия приостанавливает международные обязательства: задержка из-за наводнений ОрбанаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан приостановил все свои международные обязательства в связи с разрушительными наводнениями в стране. Он объявил об этом на онлайн-платформе, сказав: "Из-за тяжелых погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные обязательства". Орбан не предоставил дополнительных подробностей. Его запланированная дискуссия о программе полугодового председательства Венгрии в Совете ЕС была назначена на среду в Европарламенте в Страсбурге. Орбан часто сталкивается с критикой со стороны Европарламента и Европейской комиссии, которые часто делают резкие замечания в его адрес.

13:12 Острава затоплена: прорыв дамбы в третьем по величине городе ЧехииВ Остраве, третьем по величине городе Чехии, расширяются срочные эвакуации из-за угрозы наводнения. Министр окружающей среды Петр Хладик объявил после экстренного совещания, что "произошли множественные прорывы дамб в нескольких секторах". Некоторые жители были спасены на надувных лодках, и через эти пробоины каждую секунду проходит примерно 100 кубометров воды. Проводятся попытки заполнить их камнями. Острава, дом для примерно 285 000 жителей, расположена на пересечении различных рек, таких как Одер и Опава. Промышленный и горнодобывающий город находится примерно в 280 километрах к востоку от Праги. Поезда в Остраву и дальше в Польшу полностью остановлены. ТЭС была временно закрыта, а в близлежащем Богумине произошли отключения электроэнергии и мобильной сети из-за наводнения. Водоснабжение нарушено в многих районах.

12:33 Рекордные дожди в Чехии: Серец получил 420 литров на квадратный метрЛивни от депрессии "Анетт" приносят проливные дожди: с пятницы Серец в Чехии, недалеко от польской границы, получил 450 литров на квадратный метр осадков, согласно данным метеоролога ntv.de Оливера Шейла. Серец лидирует по количеству осадков, зарегистрированных в последние дни. Рупolding/Берхтесгаденская земля в Германии занимает второе место с 320 литрами за четыре дня, в то время как Скарья и Лилиенфельд в Австрии записали 364 и 369 литров соответственно. В Вене было зарегистрировано 279 литров, но измерительные приборы вышли из строя, что привело к неточным записям. В Польше больше всего дождей выпало в Катовице, где было зарегистрировано 200 литров.

12:25 Румыния: Шесть смертельных случаев в результате наводнений в регионе КарпатСильные дожди и наводнения унесли жизни не менее шести человек в регионе Карпат Румынии, особенно затронув районы Галац, Васлуй и Яссы. Примерно 300 человек были эвакуированы, и примерно 6000 сельских домов были затоплены. Погибшие в основном были пожилыми людьми, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении действует до полудня, а изолированные деревни страдают больше всего от наводнений. К ситуации привлечены несколько сотен пожарных.

11:59 Наводнения в Саксонии: Эльба превышает второй уровень предупрежденияВ Дрездене, Саксония, продолжают расти уровни воды реки Эльба, достигнув 5,62 метра к утру понедельника, согласно данным центра управления наводнениями штата. Второй уровень предупреждения о наводнении был объявлен в воскресенье вечером, а третий уровень, установленный на отметке шесть метров, ожидается к раннему вторнику вечеру. Пик Эльбы в Дрездене, как ожидается, произойдет к среде вечером. В Шёна, на чешской границе, действует третий уровень предупреждения с уровнем Эльбы 6,13 метра. Однако центр управления наводнениями прогнозирует снижение уровней воды в Гёрлице на Нейсе. Вызывает беспокойство пик наводнения.

11:33 Австрия сообщает о двух дополнительных смертельных случаях в результате наводненийДва человека погибли в Австрии в результате наводнений, как сообщила полиция. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина умерли в своих домах в общинах Нижней Австрии. В воскресенье трагически погиб пожарный, пытавшийся откачать воду из подвала. Из-за продолжающихся дождей в восточной Австрии принимаются exceptional меры. Более 1800 строений были эвакуированы, а многие дороги закрыты из-за наводнений.

11:01 Вроцлав объявляет предупреждение о наводненииПосле сильной погоды и наводнений в юго-западной Польше Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии, расположенный на реке Одер, готовится к приближающейся волне наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города. Это включает в себя круглосуточное наблюдение за дамбами, контроль и защиту каналов и закрытие проходов через дамбы, как указано в публикации Сутыка в Facebook. Волна наводнения, как ожидается, достигнет Вроцлава во вторник. Ранее сделанные прогнозы, согласно которым Вроцлав не будет так сильно затронут, были скорректированы. Хотя ожидается, что наводнение не достигнет высоты наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык подчеркивает улучшенную инфраструктуру города, включая новые дамбы, резервуары для сбора воды и пolders. Он надеется, что вода не попадет в город.

10:35 Губернатор Австрии о ситуации с наводнением: "Все еще критическая" Несмотря на кратковременное затишье в дожде, ситуация с наводнением на востоке Австрии остается очень тяжелой. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лайтнер заявляет: "Это еще не конец, ситуация все еще критическая, она все еще драматическая". В понедельник в некоторых регионах может выпасть до 80 литров осадков на квадратный метр. Сейчас основная проблема - это плотины. Власти предупреждают о высоком риске прорыва плотин. Жизнь в общественных местах практически парализована. Закрыто более 200 дорог в Нижней Австрии, эвакуировано почти 1800 зданий, и многие студенты и дети из детских садов остаются дома, добавляет Микль-Лайтнер. Около 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электроэнергии. Масштабы ущерба еще предстоит оценить. "Пострадавшим от наводнения будет оказана помощь", - обещает губернатор. В последние дни в Нижней Австрии выпало до 370 литров осадков на квадратный метр - существенно больше среднемесячной нормы.

10:10 Уровень воды на Эльбе растет: приближается третий уровень тревоги Уровень воды на Эльбе в Саксонии продолжает расти. Утром значение в Дрездене составляет 5,54 метра. Предсказывается, что в течение дня будет превышен шестиметровый рубеж, что приведет к третьему уровню тревоги - второму по высоте. На этом уровне возможно затопление застроенных территорий. Уровень тревоги три уже достигнут на станции в Шёне на Эльбе возле чешской границы, где уровень воды составил 6,09 метра. Река Лаузитцер-Нейсе на границе с Польшей также сталкивается с той же проблемой, с уровнем воды 5,56 метра, всего несколько сантиметров от четвертого уровня. Для обеспечения безопасности закрыт участок федеральной дороги B99 в Гёрлице. На B99 уровень тревоги три составляет 4,80 метра.

09:49 Наводнение в Чехии: первое подтвержденное погибшее В Чехии зарегистрировано первое подтвержденное погибшее в результате наводнения. Власти сообщают о семи пропавших без вести. Мужчина погиб в небольшой реке Красовка в районе Брuntál на востоке Моравии-Силезии, как подтвердил полицейский президент Мартин Вондрашек в общественном радио. Среди пропавших - трое, унесенные автомобилем потоком реки недалеко от Йесеника в горах Хрубый-Есеник. Автомобиль так и не найден. Другие были унесены разливом в различные водные пути, в том числе в реку Отава. Также пропал без вести человек из дома престарелых на границе с Польшей. Премьер-министр Чехии Петр Фiala называет это "столетним наводнением" - наводнение, которое статистически происходит раз в столетие в том же месте. Ранее сообщалось о погибших от наводнения в других странах ЕС (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шестеро в Румынии.

09:17 Женщина проверяет уровень воды в Гёрлице, падает в реку Нейсе В Гёрлице женщина поскользнулась, проверяя уровень воды в реке Нейсе, и упала в воду. Первоначальные сообщения полиции упоминают инцидент, произошедший у кромки воды возле отеля Parkhotel Merkur. Ее унесло примерно на 700 метров вниз по течению, прежде чем она смогла выбраться возле плотины Vierradmühle. В настоящее время она находится в больнице, где ей оказывают помощь при переохлаждении.

09:00 THW готовится к крупным операциям на Эльбе и Одере Немецкое агентство технического реагирования (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. Глава отдела THW Фритц-Хельге Восс комментирует утреннюю программу ZDF: "Мы готовимся к отправке больших команд на реки Эльба и Одер, если это будет необходимо". Восс советует жителям пострадавших районов запастись небольшим набором для чрезвычайных ситуаций. Восс отмечает, что Германии пока везет, но реки Эльба, Нейсе и Одер могут затопиться на этой неделе. В выходные THW направило около 140 сотрудников в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушившуюся Карола-мост в Дрездене. Восс предупреждает, что это четвертое крупное наводнение в Германии в этом году и призывает всех быть готовыми и вкладывать средства в оборудование. "В сущности, это затраты на приспособление к климату", - говорит он.

08:43 Кабинет министров Польши рассматривает объявление режима бедствия В ответ на сильные наводнения в юго-западной Польше премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров в понедельник утром. Туск подготовил декрет об объявлении режима бедствия, который должен быть утвержден кабинетом. Пrolonged rainfall in southwestern Poland, bordering the Czech Republic, has caused the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder, to flood. In the night, the town of Nysa in the Opole region was particularly hard hit, with water from the river flooding the local hospital's emergency room. A total of 33 patients, including children and pregnant women, were evacuated by boat.

08:15 Бавария: Ожидаются свежий дождь и рост уровней водыСитуация с наводнением в Баварии остается напряженной в некоторых регионах из-за предсказанных осадков. Заметных улучшений с прошлого дня нет, как сообщает местная полиция. Служба информации о высоких водах (HNI) прогнозирует дальнейший рост уровней воды на этой неделе, которая началась с дождей. HNI ожидает увеличения уровней воды в Дунае в Пассау, Вилс в Вилсхофене и Изар в Мюнхене. Улучшения ожидаются с среды. До вторника немецкая метеослужба (DWS) прогнозирует непрерывные дожди от Альп до низменностей, с ожидаемыми осадками от 40 до 70 литров на квадратный метр, достигающими 90 литров в застойных зонах.

07:32 Чехия: Обезопасить нет – уровни воды продолжают растиНаводненные и затопленные районы в Чехии все еще не показывают признаков облегчения. Волна наводнения на Марше (Моравы) достигла Літовел, примерно в 200 км к востоку от Праги. Весьма улицы затоплены, как сообщает агентство CTK. Власти города, в котором проживает почти 10 000 человек, призывают граждан не мешать службам экстренной помощи. "В ближайшие часы мы ожидаем дальнейшего роста уровня реки", - предупреждает мэр через социальные сети.

07:03 Разрушение дамбы: Катастрофические наводнения в ПольшеВ Польше растет озабоченность по поводу разрушительных наводнений, которые движутся в направлении Глатцер-Нейсе. Видеозаписи показывают силу бегущих вод.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные случаи в Польше и РумынииПольша и Чехия сталкиваются с последствиями столетнего наводнения, а Нижняя Австрия остается критической после сильных дождей. По меньшей мере восемь человек погибли в результате наводнений в различных странах ЕС: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Принудительные эвакуации из-за наводнений в ЧехииВо время худших штормов за десятилетия водные потоки затопили целые города, такие как Йесеник в Йесекиих горах и Крнов на польской границе. В Йесенике спасательные службы спасли сотни людей с помощью лодок и вертолетов. После отступления водных потоков угроза оползней сохранялась во многих местах.

05:49 Пассажиры круизного судна застряли в ВенеИз-за повышения уровней воды на Дунае из-за обильных осадков более 100 пассажиров швейцарского речного круизного судна оказались заблокированными в Вене. "Тургау Престиж" в настоящее время пришвартован у берега, и пассажирам не разрешается сойти на берег, так как причал затоплен. Согласно сообщениям СМИ, другие круизные суда также застряли в Вене. Тургау Трэвел сообщает, что местные власти решат, когда пассажиры смогут сойти на берег, и, согласно показаниям пассажиров, им сказали, что они должны оставаться на судне хотя бы до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но теперь застрял в Вене.

